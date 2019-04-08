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Реплика Донецкого: Байкеры-убийцы

В Пскове произошло ДТП, вызвавшее волну сочувствия и ожесточенные споры в сети: 7 апреля около 16.20 на проспекте Энтузиастов байкер сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с семьей переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Автомашины притормозили перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов, тогда как мотоциклист, по-видимому, уверенный, что он круче всех остальных, тормозить не стал и наехал на ребенка. Мотоциклист и его пассажир госпитализированы. А вот маленькая девочка спустя час скончалась в больнице.

Случай, увы, банальный и трагический. Ежедневно в нашей стране на дорогах гибнут и получают ранения десятки людей. В течение года - тысячи. В личной жизни пострадавших - это трагедия, несчастье, беда, для большинства - цифры, статистика.

Однако, когда гибнет ребенок, спонтанный эмоциональный отклик интернет-сообщества оказывается особенно сильным. Погибшую шестилетнюю девочку жалко до слез. А безбашенного мотоциклиста иначе как «убийцей» не называют и сулят кары небесные. И пусть степень виновности участников ДТП определяет суд, как и чем измеришь нелепо оборванную детскую жизнь и горе родителей?

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Между тем общественная дискуссия, и самая что ни на есть широкая, здесь более чем уместна. Сейчас весна, стало заметно теплее, и на дороги обильно повылезали всяческого рода «беспечные ездоки», энтузиасты байкерского движения, убежденные, что «то, что между ног - это не транспорт, а удовольствие», и «мотоцикл - это проводник души, а автомобиль - так, жопу повозить», и можно летать с ревом на одном колесе по городским проспектам, словно это живописные шоссе из голливудских фильмов.

Мощные мотоциклы, скорость, девушки. Романтика! А в реальности - трупы по обочинам собираем.

В общем, субкультура субкультурой, но, похоже, властям пора принять принципиальное решение. А именно, запретить мотоциклистам движение в городах.

Совсем! У нас тут, чай, не Калифорния. Хочешь почувствовать себя крутым и гонять, как сумасшедший, отправляйся на специально оборудованные трассы.

Народ, конечно, спросит: а откуда эти трассы возьмутся? Понятно, что не все сразу. Но, если уж им, байкерам, так надо, найдут, где погонять по пересеченной местности, а не надо, обойдутся. Россия и для автомобилистов - страна не шибко приспособленная: не дороги, а полосы препятствий. И без всяких мотоциклов стремно. А тут еще чуваки на двух колесах носятся. Ладно, себя им не жалко, так ведь и на других плевать.

Не, а вправду, ребята! Мат в фильмах и в театре запретили? Никто не пикнул. Алкоголь после девяти, сигаретные пачки страшными картинками изуродовали. Плебс только рукоплескал. Теперь вот власть критиковать запретили. Народ, опять же, согласно соцопросам, только «одобряс-с». Так чем шизанутые байкеры лучше? А главное, опасности на дороге станет заметно меньше.

Понятно, что сейчас поднимется (уже поднялся) дикий хайп в защиту мотоциклов и их поклонников. Мол, из-за одного урода не надо делать скоропалительных выводов. Скажем, велосипедисты тоже представляют определенную опасность, как для себя, так и для пешеходов. Случается, что и детей сбивают. Так что ж теперь, и велосипеды запретить?

Давайте, впрочем, не будем доводить до абсурда. И велосипедисты, и автолюбители, за редчайшими исключениями, не превращают езду в рисковый (для себя и окружающих) аттракцион. А байкеры - пожалуйста. И вряд ли ужесточение законодательства, кроме тупого запрета, что-нибудь здесь изменит. Мотоцикл и скорость - это по сути синонимы, близнецы-братья. А иначе какой смысл вообще его иметь?

Народ, понятно, разбухнет: как же так? Сто лет ездили, а теперь запретить? Ну, да. Наркотики, представьте, тоже когда-то свободно продавались в аптеках. Их распространение не преследовалось по закону. И никто не считал их общественно опасным явлением. А потом взяли и тупо запретили свободный оборот. Потому что наркотики не только лечат, но и убивают. Дескать, общественная польза от этого запрета намного больше, чем потенциальный вред.

Так и с мотоциклами. Для кого-то это ведь тоже своего рода наркотик. А для кого-то, - вот, для шестилетней девочки, - смерть.

Александр Донецкий