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Реплика Донецкого: Ганза — всё!

Отшумели песнями и ярмаркой, отгремели фейерверком Ганзейский дни. Утром 1 июля 2019 года 39-й Международный Ганзейский фестиваль в Пскове - уже история, закрытый файл. Самое время подвести некоторые итоги, рассмотреть качество праздника в целом, его плюсы и минусы. Оставим в стороне «подноготную» фестиваля, все эти позорные подробности его организации, о которых много писали и говорили журналисты; забудем на минуту про зияющий контраст между ожиданиями и реальностью. Оценим событие как таковое, - так сказать, «феноменологически»: что псковичи и гости города увидели, какие впечатления получили, что приобрели?

Тут цифры будут в помощь нам. Итак, по последним данным, Ганзейские дни в Пскове собрали примерно 3 тысячи участников. Из них только 1600 — это члены официальных делегаций из Ганзейских городов, тогда как остальные — самодеятельные артисты, представители культуры и социального сектора, мастера и ремесленники, волонтеры. Как сообщается, на церемонии закрытия псковской Ганзы в Кремле побывало 5 тысяч человек. На кинофестивале «Западные ворота» - 30 тысяч зрителей. Праздничный салют в субботу вечером посмотрело 40 тысяч псковичей и гостей города. Всего за четыре дня на фестивале побывало 200 тысяч посетителей. Последняя цифра — несколько лукавая, ибо не сразу понятно, что имеется в виду вовсе не число участников, а количество посещений. Допустим, если я ходил на Ганзу четыре дня подряд, да еще и на разные площадки, то меня одного могли посчитать, как минимум, четыре раза. То есть цифры, согласимся, довольно скромные, и когда на церемонии закрытия зазвучали оценочные эпитеты фестиваля «грандиозный», «великолепный», «фантастический», мне стало немного неудобно за нас, хозяев. Все-таки, зная реалии, в превосходных степенях надо знать меру.

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Впрочем, кроме цифр, есть еще настроение, общая атмосфера, а вот тут, на мой взгляд, все не так плохо, как малевали поначалу многочисленные скептики и критики Ганзы-2019. Атмосфера, по общему признанию, получилась праздничной, и послевкусие по факту самое приятное. Как в популярной когда-то песне Евгения Гришковца, помните? «Когда настроение плохое, я так легко и с удовольствием раздражаюсь, и некуда скрыться, и все задевает, и даже царапает». А потом: «...за кассой сидит женщина. С большой прической, блестящим золотым зубом – такая, на которую легче всего раздражаться. Но она почему-то весело взяла у тебя деньги, по-своему как-то пошутила, ты дежурно пошутил в ответ, а она посмеялась этой шутке, посмеялась по-настоящему, громко и весело. И... настроение улучшилось».

Вот так и фестиваль складывался из мелочей, но главное - из доброжелательности, открытости и гостеприимства жителей. Фестиваль длился четыре дня и имел как бы свой сюжет, а настроение постепенно все улучшалось и улучшалось. Началась Ганза, напомню, с дождя и штормовых предупреждений, а закончилась вполне солнечно. Организаторы по ходу исправляли какие-то досадные «косяки». Например, допечатали тираж приглашений и открыли кассы для всех желающих. В результате все, кто хотел, попали на концерты в Кремле во второй день праздника и на церемонию закрытия.

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Осознав, что программе не хватает какого-то попсового хэдлайнера, за неделю до события организаторы пригласили кавер-группу «Фрукты», и если в пятницу на Октябрьской площади на концерте оркестра джазовой музыки Лундстрема присутствовало человек от силы пятьдесят, то в субботу на «Фруктах» площадь была почти полностью заполнена публикой. Несомненной удачей фестиваля, судя по откликам, стал кинофестиваль «Западные ворота», который, как обещают, отныне станет ежегодным. Власти обещают в ближайший год завершить все Ганзейские инфраструктурные проекты.

Наконец, все, кто смотрел трансляции открытия и закрытия на телеканале «Культура», наверняка были приятно удивлены, насколько все-таки «телегенично», сочно и красиво выглядел сам Псков на телевизионной картинке с крепостных стен и башен. Иногда именно «телекартинка» позволяет взглянуть на места, в которых живешь, как бы чужими глазами, отстраненно, и эта «картинка» на сей раз выглядела более чем презентабельно, и в самом деле - «будто в сказку попал». Уж не знаю, будет ли какой-то зримый эффект от экономического форума и деловых встреч, случившихся на псковской Ганзе, а вот что касается имиджа Пскова, его внешнего образа, то тут Псков, вне сомнений, очаровал всю Россию, и мы вновь убедились, насколько все-таки большое культурное событие Пскову к лицу. И это, быть может, самое важное впечатление, опыт и вывод, которые мы вынесли из прошедшего фестиваля. Ганза-2019, увы, — все, а вот настроение явно улучшилось.

Александр Донецкий