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Реплика Донецкого: Ударим автозаправкой по храму из списка ЮНЕСКО?

В Пскове разгорелся очередной скандал на почве истории и культуры. Причем спор между хозяйствующим субъектом и городскими властями давно переместился в судебные инстанции. Кратко напомню фабулу: летом мы узнали, что ООО «Псковнефтепродукт» намерено построить новую автозаправку неподалеку от памятника из списка ЮНЕСКО – знаменитого на весь мир Спасо-Преображенского храма с фресками XII века. Так называемая «культурная общественность», понятно, возмутилась и даже устроила пикет против бизнес-планов «бензиновых королей», а администрация Пскова неожиданно пошла на поводу у общественников и отказала компании в строительстве. Тогда «Псковнефтепродукт» пошел в суд, и вот 20 ноября Арбитражный суд Псковской области вынес решение… да-да, вы не ошиблись, в пользу ООО «Псковнефтепродукт». Более того, суд обязал администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о разрешении на строительство АЗС.

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И что мы теперь имеем? Кто здесь прав? На первый взгляд вроде бы свершилось торжество правосудия, но на душе отчего-то нехорошо, как-то зябко. Потому что из всей ситуации вырисовывается старый, как мир, конфликт между торгашом и радетелями за общественное благо. Имеются две стороны конфликта – крупный бизнес, желающий воткнуть очередную автозаправку на земельном участке по улице Яна Райниса, 2а, и городская общественность (включая городских чиновников), выступающая против.

За спиной торговцев топливом, как мы уже поняли, - закон, тогда как у общественников из аргументов – исключительно стремление сохранить более-менее приличное реноме объекта культурного наследия, недавно включенного в список ЮНЕСКО. Выражаясь фигурально, коса чистого прагматизма нашла на камень представлений о том, что можно строить, а что нельзя в таком городе, как Псков. И в этом смысле мы имеем очень важный прецедент. Кто выиграет: крупный бизнес или хилые общественники, на этот раз, правда, поддержанные городскими властями?

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Казус на самом деле не столь тривиальный, как кажется на первый взгляд. Обычно наша власть вступает в коллаборацию именно с крупным бизнесом, строительным, промышленным, сетевым, торговым и так далее. Последний пример с химзаводом «Титан-Полимер» - более чем наглядное тому подтверждение. Почему же здесь, в случае с автозаправкой, все пошло не так?

Причины, как мне представляется, чисто психологические, даже сугубо житейские. Уж очень разителен контраст между двумя объектами – монастырем, ставшим визитной карточкой древнего Пскова, и стандартной АЗС. К тому же когда кто-то сильный и влиятельный ведет себя бесцеремонно и нагло, когда ему плевать на мнение окружающих, неизбежно возникает чувство протеста. Как сформулировал депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, цитирую: «…им плевать на мнение, плевать на памятники. Он (руководитель ООО «Псковнефтепродукт» - ред.) идет в суд и прет, как танк, как будто у него мало мест, где можно заправки поставить. На каждом углу их заправки, а им все не угомониться».

Уверен, что подавляющее большинство жителей думает примерно схожим образом. А вот вопросы остаются. Ну, что, разве в Пскове мало других мест для АЗС? Да и так ли уж нужна автозаправка по адресу улица Райниса, 2а? В непосредственной близости от живописного дендропарка и памятника истории и культуры мирового значения? И как монтируется с этим пресловутая «социальная ответственность» крупного бизнеса? Помнится, герой «Золотого теленка» Остап Бендер призывал ударить автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. А по чему или по кому хочет ударить «Псковнефтепродукт» своей автозаправкой? По истории и культуре? По жителям и гостям города?

Александр Донецкий