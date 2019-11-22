Общество

Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители

По мнению древлехранителя Псковской епархии, наместника Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонаха Серафима (Козулина), вопрос о необходимости строительства автозаправки ООО «Псковнефтепродукт» в непосредственной близости к памятнику архитектуры XII века стоит вынести на общественное обсуждение.

«У нас есть ВООПИиК, Общественный совет, в составе которого находятся неравнодушные граждане, архитекторы, люди творческие, переживающие за облик города, - сказал он, в частности. - Рядом с планируемым местом строительства находятся дендропарк и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - объект культурного наследия федерального значения, занесенный в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. Как будет сочетаться близость современной заправки ангарного типа с древностью?»

Отец Серафим подчеркнул, что при решении вопроса важно исходить из потребности людей и целесообразности. При этом он отметил, что в близлежащих районах уже есть несколько автозаправок - на улице Юбилейной и Вокзальной.

По словам наместника монастыря, официальные представители ООО «Псковнефтепродукт» не обращались к нему по вопросам размещения своего объекта вблизи памятника архитектуры.

Напомним, ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным уведомление администрации города Пскова об отказе в выдаче разрешения на строительство автозаправки обществу с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт».

20 ноября Арбитражный суд Псковской области вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство объекта капитального строительства «Автозаправочная станция» на земельном участке по ул. Я. Райниса, 2а.