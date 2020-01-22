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Реплика Донецкого: Кому понадобился «казус Водонаевой»?

22.01.2020 21:32|ПсковКомментариев: 0

Сначала цитата: «Миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

Вот такое мнение. Согласитесь, довольно распространенное в нашей стране, где словосочетание «плодить нищету» воспринимается, скорее, как показатель здравого смысла, нежели оскорбление многодетных. Прочти я эту фразу где-нибудь в потоке реплик посетителей Фейсбука, даже не обратил бы внимания, но в том-то и штука, что выше озвученная цитата принадлежит бывшей участнице «Дома-2», а ныне телеведущей Алене Водонаевой, а это уже другой коленкор. По казусу Водонаевой уже высказались публично не только пропагандисты типа Соловьева, но и прямо первые лица государства.

Фото: mk.ru

Президент Путин назвал тех, кто выступает против материнского капитала «моральными уродами», цитирую:

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение… <…> что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Удивительно просто, но подобное есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

А спикер Госдумы Володин добавил:

«Мимо хамства проходить нельзя! Она оскорбила людей. Наших граждан, причем присвоив им определенный статус. <…> Она оскорбила народ Российской Федерации. В этом случае - штраф 100 миллионов. Пускай платит!».

До скандала я, признаюсь, довольно смутно представлял себе, кто вообще такая Алена Водонаева. Даже путал ее с моделью Натальей Водяновой. Но высокие государственные мужи и российские пропагандисты ликвидировали этот досадный пробел в моем самообразовании. Спасибо государственным мужам и пропагандистам. Вчера на ток-шоу «60 минут» телеканала «Россия-1», в ожидании объявления персонального состава нового правительства, устроили даже целый ликбез и танцы с бубнами, пытаясь опровергнуть мнение Водонаевой о значении материнского капитала.

В целом преуспели, но при этом показали свежий видеоблог Водонаевой, в котором она заявила, что, во-первых, не собирается отказываться от своих слов. А, во-вторых, лишь хотела, чтобы в нашей стране условная семья из двух выпускников вузов могла позволить себе на свою зарплату воспитывать и содержать ребенка, обеспечивая его при этом хорошим уровнем образования, медицины, досуга и отдыха; чтобы материнский капитал был лишь приятным бонусом, а не основным стимулом для рождения детей. Убежден, что, несмотря на сомнительную репутацию «Дома-2», под этими словами Водонаевой подпишется полстраны. Если за что и можно упрекнуть Водонаеву, так это за некоторую неполиткорректность, известную резкость выражений.

Бедность и даже нищета миллионов людей, колоссальное классовое расслоение общества - вот главные беды России, и никаким маткапиталом это печальное положение вещей исправить нельзя. Вот что на самом деле сказала Водонаева, если внимательно вчитаться и вслушаться в ее слова. Уверен, миллионы простых россиян вполне солидарны с этим мнением, что, видимо, и взбеленило пропагандистов вроде Соловьева. Они-то всю неделю дружно поют осанну, а тут кто-то посмел вякать нечто несогласное. И так удачно подвернулась эта Водонаева, героиня «Дома-2», снимавшаяся обнаженной для мужских глянцевых журналов, что теперь ее можно обзывать «вокзальной потаскухой» и безмозглой курицей, как это сделал депутат Госдумы Милонов.

Между тем, совсем недавно (загляните в википедию) Водонаева работала участницей и телеведущей многочисленных развлекательных шоу не где-нибудь, а как раз на телеканале «Россия-1». Почему-то тогда ее участие в прайм-таймах продюсеров ВГТРК никак не смущало, танцевала вместе с прочими звездами, что сейчас вызывает даже легкое подозрение: а не трудится ли Водонаева эдакой специальной «девочкой для битья», уводящей широкую публику от действительно важных и актуальных общественных вопросов, например, от аврала с поправками к конституции?

Версия конспирологическая, то есть неизбежно вздорная, но, как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Совпадение? Не похоже. Потому что остается один вопрос. А кто, собственно, создал этот хайп? Не сама же Алена Водонаева, при всем уважении к подписчикам ее инстаграма. Ответ однозначен: шоу с Водонаевой в роли стервы и человеконенавистницы создала как раз пропагандистская машина во главе со штатными пропагандистами Соловьевым и Скобеевыми. Если бы не они, никакого хайпа и не было бы. А теперь задумаемся, кому это выгодно.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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