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Реплика Донецкого: Кому понадобился «казус Водонаевой»?

Сначала цитата: «Миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

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Вот такое мнение. Согласитесь, довольно распространенное в нашей стране, где словосочетание «плодить нищету» воспринимается, скорее, как показатель здравого смысла, нежели оскорбление многодетных. Прочти я эту фразу где-нибудь в потоке реплик посетителей Фейсбука, даже не обратил бы внимания, но в том-то и штука, что выше озвученная цитата принадлежит бывшей участнице «Дома-2», а ныне телеведущей Алене Водонаевой, а это уже другой коленкор. По казусу Водонаевой уже высказались публично не только пропагандисты типа Соловьева, но и прямо первые лица государства.

Фото: mk.ru

Президент Путин назвал тех, кто выступает против материнского капитала «моральными уродами», цитирую:

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение… <…> что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Удивительно просто, но подобное есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды».

А спикер Госдумы Володин добавил:

«Мимо хамства проходить нельзя! Она оскорбила людей. Наших граждан, причем присвоив им определенный статус. <…> Она оскорбила народ Российской Федерации. В этом случае - штраф 100 миллионов. Пускай платит!».

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До скандала я, признаюсь, довольно смутно представлял себе, кто вообще такая Алена Водонаева. Даже путал ее с моделью Натальей Водяновой. Но высокие государственные мужи и российские пропагандисты ликвидировали этот досадный пробел в моем самообразовании. Спасибо государственным мужам и пропагандистам. Вчера на ток-шоу «60 минут» телеканала «Россия-1», в ожидании объявления персонального состава нового правительства, устроили даже целый ликбез и танцы с бубнами, пытаясь опровергнуть мнение Водонаевой о значении материнского капитала.

В целом преуспели, но при этом показали свежий видеоблог Водонаевой, в котором она заявила, что, во-первых, не собирается отказываться от своих слов. А, во-вторых, лишь хотела, чтобы в нашей стране условная семья из двух выпускников вузов могла позволить себе на свою зарплату воспитывать и содержать ребенка, обеспечивая его при этом хорошим уровнем образования, медицины, досуга и отдыха; чтобы материнский капитал был лишь приятным бонусом, а не основным стимулом для рождения детей. Убежден, что, несмотря на сомнительную репутацию «Дома-2», под этими словами Водонаевой подпишется полстраны. Если за что и можно упрекнуть Водонаеву, так это за некоторую неполиткорректность, известную резкость выражений.

Бедность и даже нищета миллионов людей, колоссальное классовое расслоение общества - вот главные беды России, и никаким маткапиталом это печальное положение вещей исправить нельзя. Вот что на самом деле сказала Водонаева, если внимательно вчитаться и вслушаться в ее слова. Уверен, миллионы простых россиян вполне солидарны с этим мнением, что, видимо, и взбеленило пропагандистов вроде Соловьева. Они-то всю неделю дружно поют осанну, а тут кто-то посмел вякать нечто несогласное. И так удачно подвернулась эта Водонаева, героиня «Дома-2», снимавшаяся обнаженной для мужских глянцевых журналов, что теперь ее можно обзывать «вокзальной потаскухой» и безмозглой курицей, как это сделал депутат Госдумы Милонов.

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Между тем, совсем недавно (загляните в википедию) Водонаева работала участницей и телеведущей многочисленных развлекательных шоу не где-нибудь, а как раз на телеканале «Россия-1». Почему-то тогда ее участие в прайм-таймах продюсеров ВГТРК никак не смущало, танцевала вместе с прочими звездами, что сейчас вызывает даже легкое подозрение: а не трудится ли Водонаева эдакой специальной «девочкой для битья», уводящей широкую публику от действительно важных и актуальных общественных вопросов, например, от аврала с поправками к конституции?

Версия конспирологическая, то есть неизбежно вздорная, но, как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Совпадение? Не похоже. Потому что остается один вопрос. А кто, собственно, создал этот хайп? Не сама же Алена Водонаева, при всем уважении к подписчикам ее инстаграма. Ответ однозначен: шоу с Водонаевой в роли стервы и человеконенавистницы создала как раз пропагандистская машина во главе со штатными пропагандистами Соловьевым и Скобеевыми. Если бы не они, никакого хайпа и не было бы. А теперь задумаемся, кому это выгодно.

Александр Донецкий