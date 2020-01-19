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Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

19.01.2020 17:59|ПсковКомментариев: 3

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала. Своим мнением он поделился с порталом URA.RU.

По словам ведущего «России 1», Водонаева сделала человеконенавистническое заявление, после которого он не видит смысла ее цитировать и обращать внимание на ее существование. «Пусть живет в своем убожестве», - сказал Соловьев.

Он призвал блогершу «посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Кроме того, телеведущий оценил высказывание президента России Владимира Путина, который назвал моральными уродами людей, выступающих против поддержки семей с детьми. «Я бы еще резче сказал! Я, как известно, могу иногда позволить себе очень жесткие высказывания», - отметил Соловьев.

Ранее на высказывание модели обратила внимание коллега Соловьева Ольга Скабеева. Журналистка отметила, что политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им финансовой помощи.

В публикации в Instagram от 15 января Водонаева выразила сомнения в том, что новые финансовые меры по повышению рождаемости, озвученные российским лидером, помогут решить демографическую проблему в России. Она посчитала, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», если и будут заводить детей, то только ради этих выплат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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