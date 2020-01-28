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Реплика Донецкого: Хуже, чем преступление

Есть известная историческая фраза, якобы произнесенная министром полиции Фуше после казни герцога Энгиенского, совершенной по приказу Наполеона: «Это хуже преступления: это ошибка». Так вот, высшие чиновники правительства России продолжают каяться и посыпать свои головы пеплом.

Татьяна Голикова

При проведении оптимизации системы здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Цитирую: «Я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах». Напомню, что в начале ноября прошлого года вице-премьер Голикова уже высказывалась на эту тему в программе пропагандиста Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Тогда она сказала: «Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем».

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«Неудачно», «ошибка», и что дальше? А ничего. Ровным счетом.

Как видим, Татьяна Голикова успешно переназначена на пост зампредседателя нового правительства. Значит, ее работа руководство страны вполне устраивает. Вступила в должность 21 января 2020 года. Вероятно, и дальше будет публично каяться. Продолжая намеченный в 2010-м курс на злополучную оптимизацию, то есть фактическую ликвидацию (назовем вещи своими именами) системы регионального здравоохранения, особенно в малых городах и на селе. Ситуация с медицинской помощью, по общему признанию, катастрофическая. В некоторых районах Псковщины, осталось по два-три доктора на больницу.

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Однако, кроме покаянных реплик, ничего внятного по исправлению ситуации мы не услышали. «Ошибка», но в чем? А в том, что вместо бюджетного здравоохранения, как в настоящем социальном государстве (и как это было в Советском Союзе), у нас все последние десятилетия развивали преимущественно медицину страховую. То есть напрямую зависящую от числа страховых случаев. Это чистая арифметика. Чем мельче населенный пункт, тем меньше финансирование. При таком подходе медучреждения на селе просто обречены на исчезновение. В результате такой горе-оптимизации врачей-специалистов в глубинке почти не осталось. Машина скорой помощи с фельдшером в случае беды не доедет. Вымирайте, граждане! Вам попросту не повезло. Вы приговорены.

И это они называют «ошибкой»?

Александр Донецкий