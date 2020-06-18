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Реплика Донецкого: Борщевик как «наше все»

Я, признаюсь, абсолютно не ботаник, вся эта трава мне чужда, и (здесь можете смеяться) долгое время я принимал борщевик за огромный такой, дикорастущий укроп. Потом я познакомился с художником Жбановым, а он живет в деревне, и вот в разных разговорах, я заметил, что он постоянно поминает борщевик. Прямо навязчивая идея у человека: засилье борщевика, борщевик наступает, житья от него нет. Что, думаю, за борщевик такой? От слова борщ, что ли?

А потом мы поехали вместе на автомобиле в Финляндию, добирались через Эстонию, и тут Жбанова вообще прорвало. Через каждые примерно полчаса дороги он восклицал: «Смотрите, а борщевика у них нет!». Фатальное отсутствие борщевика на Эстонщине повергало псковского нонконформиста прямо-таки в изумление. Надо ли тут добавлять, что в Финляндии он этого самого ненавистного борщевика тоже не обнаружил. И все же так накапал мне в мозг, что я полез в интернет, поглядеть, что это за вредное растение такое?

Оказалось, что борщевик Сосновского, ныне признанный сорняком, был завезен на северо-запад России советскими мичуринцами в середине 50-х годов прошлого века с Кавказа, из-под Нальчика, в качестве силосной агрокультуры, однако быстро выяснилось, что из-за борщевика коровье молоко горчит, поэтому от растения пришлось отказаться. Почему непригодность корма для животных нельзя было проверить на месте, я так и не понял. А вот борщевик постепенно оккупировал практически всю европейскую территорию России. Особенно бурно он расцвел в последние десятилетия, добравшись до городов, что сильно тревожит население: растение-то опасное, вызывает ожоги, которые оставляют шрамы, при попадании сока в глаза может вызывать слепоту, а в особых случаях - даже смерть.

Власти пытаются бороться с грозным сорняком, о чем информируют население, но пока особых успехов не заметно. Псковичи, обеспокоенные явлением, постоянно постят в соцсетях фото опасного зонтичного, то на улице Калинина, то на крутых склонах возле Крома, а недавно даже создали открытую группу во ВКонтакте, в которую призывают вступать всех неравнодушных граждан.

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Сообщество так незамысловато и называется: «Борщевик. Псков». Цитирую обращение организаторов группы:

«Дорогие друзья! Проблема борьбы с борщевиком для нашего города не новая. Поэтому единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, объединиться. Участники группы могут отправлять на стену фотографии проблемных зон распространения борщевика с указанием адреса».

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Что ж, сигналы с мест - это хорошо, но что делают власти? Каждый год нас извещают, что на борьбу с борщевиком из бюджета выделено 5 миллионов рублей (так было в прошлом году, та же сумма выделена и в этом), а дальше что? А выясняется, что почти ничего. По словам председателя комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николая Романова, у нас в регионе примерно 20 тысяч гектаров земли заражено борщевиком.

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Пять миллионов рублей на борьбу с неприятным зеленым оккупантом - сумма более чем скромная, но проблема в том, что и эти деньги в полной мере районы не используют. Например, в прошлом году потратили только половину: 2,5 миллиона рублей. А все потому, что порядок тут такой: район должен вложить свои деньги в мероприятия по борьбе с опасной травой, предоставить в администрацию документы, и только после этого область оплатит 50% затраченной суммы.

В общем, получается, что дураков и денег для борьбы с борщевиком на самом деле нет. В этом году, дабы стимулировать районное начальство, администрация изменила соотношение процентов: теперь область будет оплачивать 80% расходов на борьбу с борщевиком, а 20% - сами районы. Только я один уверен, что в условиях коронакризиса районы не будут спешить с вложением средств?

А вот в соседней Новгородской области придумали свое ноу-хау: приняли поправки в закон, согласно которому деньги от административных штрафов с владельцев земли, которые не борются с борщевиком, будут оставаться в муниципальных бюджетах. Администрации сельских поселений имеют право штрафовать землевладельцев, которые не обрабатывают участки от борщевика. Прежде все деньги уходили в областной бюджет. Теперь же деньги будут оставаться в бюджетах тех муниципалитетов, которые проводят рейды и штрафуют нерадивых владельцев земли. Вот и недостающие деньги на борьбу с борщевиком! Понятно, что одно дело на бумаге, и совсем другое - там, где овраги. Повторюсь, я ни разу не аграрий, и сейчас говорю сугубо умозрительно. И все же призываю наших депутатов к новгородской практике присмотреться.

Александр Донецкий

Фото из группы «ВКонтакте» «Борщевик. Псков»