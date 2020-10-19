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Реплика Донецкого: Три диагноза от Елены Малышевой

История с псевдоотравлением 13 подростков на школьной линейке 5 октября в Великих Луках добралась до федерального телеэфира, а именно до передачи Елены Малышевой «Здоровье», вышедшей на Первом канале в минувшее воскресенье. Не будем заново повторять все подробности этой «сенсации, которой не было», сосредоточимся исключительно на окончательном диагнозе, который попытались сформулировать создатели программы, отвечая на вопрос: «Что случилось с детьми на школьной линейке в Великих Луках?».

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В том, что «звездный доктор» Елена Малышева решила посвятить великолукскому инциденту отдельный десятиминутный эпизод передачи, нет ничего удивительного: история с якобы потерявшими сознание школьниками действительно вышла громкая, а главное, загадочная. Когда первоначальная версия об отравлении не подтвердилась, все принялись гадать: «А что же случилось на самом деле?». Анализы школьников никаких токсинов, даже никотина, не выявили, пробы воздуха и почвы никаких вредоносных веществ тоже не показали. Так что же это было?

Напомню, великолукские врачи 10 октября озвучили универсальный диагноз, подходящий для любого состояния типа «внезапно поплохело», - «синдром вегетативной дисфункции». Вот определение этого диагноза - цитирую: «комплекс функциональных расстройств, обусловленный нарушением регуляции сосудистого тонуса и приводящий к развитию неврозов, артериальной гипертензии и ухудшению качества жизни». (Конец цитаты). Согласитесь, подобный диагноз можно поставить каждому второму жителю России старше примерно тридцати пяти, когда, как выражаются врачи, организм уже «снят с гарантии».

Видимо, и Елену Малышеву столь расплывчатый диагноз не удовлетворил, и она решила диагноз уточнить. Для чего пригласила в студию детского кардиолога, доктора медицинских наук Ирину Леонтьеву, а кроме того, поговорила по видеосвязи с главным врачом Великолукской детской больницы Татьяной Миньковой. Общими усилиями врачи «выдали на гора» еще три диагноза: 1) нарушение сердечного ритма, 2) гипогликемический обморок и 3) вазовагальный обморок, связанный с возрастными вегетативными изменениями.

Вот, как говорится, выбирайте, диагноз по вкусу, что вам больше нравится. Поясню только, что термин гипогликемический по-русски означает: «от голода». И знаете, все в передаче Елены Малышевой звучало более-менее убедительно: действительно, и сердечный ритм мог у детей нарушиться, и острая гипогликемия, то есть недостаток глюкозы в крови, возникнуть, и даже возрастные вегетативные нарушения… Единственное, что осталось непонятно, а Елена Малышева, увы, так и не дала разъяснений: почему все четыре диагноза случились в великолукской школе №7 сразу с 13 школьниками? Одномоментно, хором? Будем считать этот вопрос неуместным. То есть риторическим. Просто потому, что верный ответ на него один: «Почему?» - «По кочану».

Александр Донецкий