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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Штрафы против слова

16.11.2020 18:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередной раз занялся воспитанием масс. В своем традиционном еженедельном видеообращении к жителям региона, размещенном в Instagram, он снова затронул тему общественного порицания «мелкого бытового вандализма» в парках и скверах, цитирую:

«…уже через несколько часов после уборки на дорожках и земле появляется бытовой мусор. И это происходит там, где до урны, казалось бы, всего пара метров. <…> Если каждый лентяй будет непрестанно получать замечания от окружающих, если его поступки будут всегда встречать осуждение, то изменения не заставят себя ждать. Давайте вместе сделаем так, чтобы и Псков, и другие населенные пункты были благоустроенными, красивыми и радовали глаз».

Вроде все правильно, так и должно быть. Среда обязана коррелировать бытовые проявления ее обитателей. И вера губернатора в силу убеждения, в способность общества влиять на поведение жителей, наверное, достойна понимания, а что он должен говорить? «Не обращайте внимания, проходите мимо, будьте равнодушны?». Разумеется, губернатор, как и все мы, за все хорошее против всего плохого. В том числе и против тех, кто мусорит. Но! Помогут ли призывы публично осуждать и порицать нарушителей исправлению нравов и, стало быть, чистоте и порядку? Вопрос риторический, как собственно, и само обращение главы региона. Давайте, мол, будем нетерпимы к проявлениям мелкого бытового вандализма. Давайте! Кто же спорит? На словах. А на практике? В этой самой мелкой бытовой жизни?

А вот тут не все так просто. На практике публичное замечание бытовому вандалу чревато мгновенной конфликтной ситуацией с непредсказуемыми последствиями. Допустим, вы видите, как некий прохожий бросает окурок на тротуар мимо урны, до которой пара метров. Делаете ему замечание. «Нехорошо, дескать, поступаете, гражданин. Поднимите свой мусор и выкиньте в урну». В лучшем случае он вас пошлет куда подальше и пойдет себе дальше. В худшем, может дойти до рукоприкладства. Нужна ли подобная конфликтная ситуация добровольному поборнику чистоту? Вряд ли. Поэтому, делают у нас замечания окружающим совсем уж бесстрашные люди.

Вот я, к примеру, как-то раз сделал замечание одной собачнице: мол, нехорошо, что ее животина раскорячилась на газоне и нагадила. При этом пожилая и внешне вполне приличная женщина и не собиралась убирать за своим питомцем. Будто так и надо, и парк - это общественный туалет для ее «собакена». Вы думаете, пожилая дама меня послушала? Через пять секунд я сильно пожалел о том, что призвал хозяйку пса к порядку. Все мои, как оказалось, наивные представления о бытовом хамстве были посрамлены. Таких мощных оскорблений в адрес своей скромной персоны, признаться, я давно не слышал. Дошло даже до угроз физической расправы. Может быть, впервые в жизни я почувствовал себя интеллигентным человеком, поскольку запас моего личного бытового хамства не шел ни в какое сравнение со словесной изобретательностью жительницы Пскова. Ну, что? Мне оставалось только поскорей ретироваться с места происшествия. А главное - это был для меня важный урок. Никогда не делай замечаний окружающим. Мало ли чем это может закончиться? А если бы дама выхватила из кармана кольт?

И это не шутка. Уровень агрессии в обществе зашкаливает. В конце октября страну шокировал дикий случай в Волгограде, где мужчине из-за словесной перепалки в родительском чате проломили голову кастетом. Причем произошло это все на глазах у жителей, в сберкассе. А вы предлагаете людям на улице замечания делать. Наш народ бытовым хамством не удивишь. Все примерно представляют, чем это чревато. Поэтому, увы, должен разочаровать губернатора, если он меня сейчас слышит: не получится у нас никакого общественного порицания. Ну, если только в редких отдельных случаях, которые не изменят общей печальной картины.

А вот действия правоохранительных структур - совсем другое дело. Нужна полиция общественного порядка и драконовские штрафы, как в условной Европе. Выкинул окурок мимо урны, а тут полицейский: «Ага, гражданин, нарушаем. Штраф». На полицейского никто орать не станет. Даже пожилая дама со своим гадящим «собакеном». И штраф, допустим, тысяч в пять рублей ей придется заплатить. Один раз заплатит, второй. И привычка гадить в парках исчезнет сама собой. И никаких лишних слов.

Александр Донецкий   

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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