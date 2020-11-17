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Реплика Донецкого: Так все-таки «Сквер искусств»?

Сегодня последний день голосования по переименованию сквера на «Четырех углах», осуществляемому на портале Мойрегион60.рф. Я зашел на сайт и тоже отдал свой голос, от которого мало что зависит, поскольку за несколько часов результат уже вряд ли сильно изменится. На 12 часов дня 17 ноября 61% голосов набрал вариант названия – «Сквер искусств». Вариант «Сквер имени 60-летия Октября» получил 34%. Так называемый «свой» - только 4%. Всего на сайте проголосовало чуть больше полутора тысяч человек, и это, замечу, весьма репрезентативный результат. Устроители «интернет-голосовалок» знают, что полторы тысячи голосов – это много. По итогу выходит, что псковичи большинством голосов поддержали предложение администрации о переименовании сквера имени революции в «Сквер искусств».

Смотрите также Завершается голосование по переименованию сквера на Четырех углах в Пскове

В соцсетях многие активные псковичи уже высказали претензии к организации процесса, мол, голосование устроено несправедливо, поскольку на сайте фактически представлено два варианта, а третий, то есть «свой», скрыт от глаз пользователя, и если бы третий вариант имел имя – например, просто «Сквер на Четырех углах», то победил бы именно он, или какой-то другой. Но поскольку его нет, точнее, он как бы анонимный, гипотетический, людям пришлось выбирать из того, что есть, и это неправильно. Это, мол, лукавство и профанация. И лично я с этим утверждением отчасти согласен. Да, на самом деле нам предложили выбирать из двух вариантов, - исторического, официально существующего с 1977 года, «Имени 60-летия Октября», и относительно нового, но пока неофициального - «Сквер искусств». В «голосовалке», повторюсь, победил «Сквер искусств».

При этом сам процесс голосования на сайте породил в городе нешуточные политические страсти. Специальным заявлением под заголовком «прекратить манию переименований!» разродился целый комитет Псковского областного отделения КПРФ. Оставлю в стороне неизбежные политические и оценочные инвективы этого документа, опубликованного на сайте КПРФ, процитирую главную претензию коммунистов: «…отсутствуют другие формы голосования, что делает результаты голосования нелегитимными».

Смотрите также Коммунисты выступили против переименования сквера на Четырех углах в Пскове О том же самом, но более подробно, говорится в заявлении общественной организации «Дети войны», опубликованном на том же сайте и адресованном главе Пскова Елене Полонской, цитирую: «Интернет-голосование не доступно значительной части жителей города Пскова пожилого возраста ввиду их недостаточной компьютерной грамотности, отсутствия необходимого технического обеспечения. Кроме того, согласно Указу Губернатора Псковской области <…> граждане в возрасте 65 лет и старше с 09 ноября 2020 года обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения. По названным причинам ветераны, дети войны лишены возможности высказать свое мнение по вопросу переименования названия сквера».

В конце своего обращения к госпоже Полонской «дети войны» утверждают, что нарушаются их права, гарантированные конституцией, более того, «лица пожилого возраста подвергаются дискриминации при решении жизненно важных вопросов», в связи с чем требуют отменить, цитирую: «решение комиссии о проведении интернет голосования с целью изучения общественного мнения на портале Мойрегион60.рф по вопросу переименования Сквера имени 60-летия Великого Октября на период самоизоляции граждан в возрасте 65 и старше».

То есть, как видим, противники переименования сквера в качестве аргумента в свою пользу не только Конституцию привлекли, но и эпидемиологическую ситуацию, карантин для пожилых. И знаете, формально они правы. Другое дело, прислушаются ли к ним власти? Та же глава города Елена Полонская, коль уж лично к ней обращались? Результат-то, судя по всему приемлемый для властей, уже получен. Иначе не было бы смысла все это затевать. Само интернет-голосование необходимо исключительно для создания эффекта народного волеизъявления. Посмотрите, народ - за «Сквер искусств». Насколько это голосование «легитимно» (поставим это слово в кавычки), никого особо не волнует. Окончательное решение все равно принимать членам городской Комиссии по переименованиям, за ними теперь главное слово.

Тут возникает вопрос: а нужны ли вообще эти интернет-голосования? Разве они имеют какой-то юридический статус? То есть, действительно, а не профанация ли это? Цифра в полторы тысячи участников опроса вроде как говорит сама за себя. Но вот представим на секунду, что на сайте Мойрегион60.рф победил бы первый вариант – «Имени 60-летия Октября»? Члены комиссии по переименованию что, - прислушались бы к мнению горожан? Я вот не знаю. Надо у них спросить. В любом случае, вопрос этот до конца не разъясненный и открытый.

Александр Донецкий