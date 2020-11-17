Реплика Донецкого: Так все-таки «Сквер искусств»?

Сегодня последний день голосования по переименованию сквера на «Четырех углах», осуществляемому на портале Мойрегион60.рф. Я зашел на сайт и тоже отдал свой голос, от которого мало что зависит, поскольку за несколько часов результат уже вряд ли сильно изменится. На 12 часов дня 17 ноября 61% голосов набрал вариант названия – «Сквер искусств». Вариант «Сквер имени 60-летия Октября» получил 34%. Так называемый «свой» - только 4%. Всего на сайте проголосовало чуть больше полутора тысяч человек, и это, замечу, весьма репрезентативный результат. Устроители «интернет-голосовалок» знают, что полторы тысячи голосов – это много. По итогу выходит, что псковичи большинством голосов поддержали предложение администрации о переименовании сквера имени революции в «Сквер искусств».
В соцсетях многие активные псковичи уже высказали претензии к организации процесса, мол, голосование устроено несправедливо, поскольку на сайте фактически представлено два варианта, а третий, то есть «свой», скрыт от глаз пользователя, и если бы третий вариант имел имя – например, просто «Сквер на Четырех углах», то победил бы именно он, или какой-то другой. Но поскольку его нет, точнее, он как бы анонимный, гипотетический, людям пришлось выбирать из того, что есть, и это неправильно. Это, мол, лукавство и профанация. И лично я с этим утверждением отчасти согласен. Да, на самом деле нам предложили выбирать из двух вариантов, - исторического, официально существующего с 1977 года, «Имени 60-летия Октября», и относительно нового, но пока неофициального - «Сквер искусств». В «голосовалке», повторюсь, победил «Сквер искусств».
При этом сам процесс голосования на сайте породил в городе нешуточные политические страсти. Специальным заявлением под заголовком «прекратить манию переименований!» разродился целый комитет Псковского областного отделения КПРФ. Оставлю в стороне неизбежные политические и оценочные инвективы этого документа, опубликованного на сайте КПРФ, процитирую главную претензию коммунистов: «…отсутствуют другие формы голосования, что делает результаты голосования нелегитимными».
В конце своего обращения к госпоже Полонской «дети войны» утверждают, что нарушаются их права, гарантированные конституцией, более того, «лица пожилого возраста подвергаются дискриминации при решении жизненно важных вопросов», в связи с чем требуют отменить, цитирую: «решение комиссии о проведении интернет голосования с целью изучения общественного мнения на портале Мойрегион60.рф по вопросу переименования Сквера имени 60-летия Великого Октября на период самоизоляции граждан в возрасте 65 и старше».
То есть, как видим, противники переименования сквера в качестве аргумента в свою пользу не только Конституцию привлекли, но и эпидемиологическую ситуацию, карантин для пожилых. И знаете, формально они правы. Другое дело, прислушаются ли к ним власти? Та же глава города Елена Полонская, коль уж лично к ней обращались? Результат-то, судя по всему приемлемый для властей, уже получен. Иначе не было бы смысла все это затевать. Само интернет-голосование необходимо исключительно для создания эффекта народного волеизъявления. Посмотрите, народ - за «Сквер искусств». Насколько это голосование «легитимно» (поставим это слово в кавычки), никого особо не волнует. Окончательное решение все равно принимать членам городской Комиссии по переименованиям, за ними теперь главное слово.
Тут возникает вопрос: а нужны ли вообще эти интернет-голосования? Разве они имеют какой-то юридический статус? То есть, действительно, а не профанация ли это? Цифра в полторы тысячи участников опроса вроде как говорит сама за себя. Но вот представим на секунду, что на сайте Мойрегион60.рф победил бы первый вариант – «Имени 60-летия Октября»? Члены комиссии по переименованию что, - прислушались бы к мнению горожан? Я вот не знаю. Надо у них спросить. В любом случае, вопрос этот до конца не разъясненный и открытый.
Александр Донецкий