Общество

Коммунисты выступили против переименования сквера на Четырех углах в Пскове

Заявление Псковского областного комитета КПРФ «Прекратить манию переименований!» опубликовано в инстаграм-аккаунте обкома. В нем говорится, что в стране «продолжается уничтожение духовного потенциала нации, рушится все, чем гордился советский народ».

«Не обошла стороной мания переименований и древний город Псков - город революционной, боевой и трудовой славы. Переименовали улицу Н. Островского в Кузнецкую, были попытки переименовать площадь Ленина и улицу Розы Люксембург. В настоящее время проводится интернет-голосование по переименованию сквера 60-летия Октябрьской революции в сквер Искусств. В то же время отсутствуют другие формы голосования, что делает результаты голосования нелегитимными», - отметили коммунисты.

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Псковский областной комитет КПРФ считает, что «сторонники десоветизации общества идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов, бросают вызов народно-патриотическим силам».

«КПРФ будет отстаивать свою историю, не допускать унижения великой эпохи и призывает прекратить манию переименований», - говорится в обращении.