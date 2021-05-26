Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Менталитет от слова «мент»

С утра 22 мая на «Псковской Ленте Новостей» в разделе «Автомир» появилась статья под названием «Как тупить за рулем по-скобарски». Автор публикации в шутливой форме разобрал некоторые особенности езды на автомобиле, характерные для жителей Псковской области.

Карикатура Сергея Ёлкина

С мнением автора можно согласиться, а можно и поспорить, но вот некто Николай Пономарев нашел другой способ полемики. А именно: взял и накатал заявление в прокуратуру. Цитирую:

«Прошу Прокуратуру Псковской области, рассмотреть данную статью Игоря Петровского в рамках ст.282 УК РФ, в части совершения им действий направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, а равно принадлежности к какой - либо социальной группе, совершенное публично, в т.ч. с использованием средств массовой информации. Данные действия совершены - опубликованием заметки "Как тупить за рулем по - скобарски", от 22.05.2021г. , 09:59, на информационном портале "Псковская Лента Новостей", раздел "Автомир". Данное заявление продублировано в приёмную прокуратуры».

Что это такое, как не классический, махровый донос? И как такое можно объяснить? Только ли полнейшим отсутствием у человека чувства юмора? Ведь это всё на полном серьёзе. Я не очень понял, какую именно «социальную группу» имел в виду доносчик Николай Пономарев? «Водители Псковщины»? Тупые? Скобари? За кого обиделся гражданин Пономарев? Из доноса понять трудно. Но это уже и не столь важно. Главное, что сигнал в «око Государево» направлен.

Почему я считаю, что выше приведенное произведение эпистолярного жанра – это именно донос? То есть явление по всем нынешним понятиям сугубо отрицательное. Словари фиксируют однозначно негативную оценку слова «донос». Например, в Википедии указано, что в современном словоупотреблении донос — это сообщение властям, или вообще любому начальству (в данном случае в прокуратуру) о чьих-то действиях, предосудительных с точки зрения начальника, но не с точки зрения общества. Николаю Пономареву, накатавшему донос на ПЛН, почему-то кажется, что некую «группу лиц» публично «унизили», но считает ли так сама эта абстрактная «группа лиц»? Гражданин Пономарев выступает от лица «группы лиц», но существует ли сама эта группа? В то, что Пономарев обиделся за скобарей, я не верю. Ну, ладно, предположим, что даже это так. Бывает, случается и не такое. Обиделся человек. Но какова цель написания доноса в прокуратуру? Установление истины? Доказательство тезиса, что скобари на самом деле водят всегда правильно и культурно? Нет, конечно! Цель тут одна: наказать СМИ и одновременно привлечь внимание к себе, любимому. Скорее, даже второе – привлечь, хайпануть. То есть цель у гражданина Пономарева однозначно корыстная. Следовательно, его послание – донос. Штука постыдная и обществом осуждаемая. Неслучайно, в юридической практике укоренилось выражение «заведомо ложный донос».

И других доносов, вроде как, и не бывает. Но граждане, как обличенные властью, так и не обличенные, регулярно пишут доносы, в том числе и доносы на наше СМИ. На протяжении всей истории ПЛН на нас писали доносы: чиновники и политики, которые видели себя в наших публикациях, общественники, которым надо было хайпануть, коллеги по цеху, которые завидовали нашей популярности. Как правило у них у всех есть мотив. Вот только за последние месяцы можно припомнить несколько случаев. Депутат Госдумы Александр Васильев оскорбился содержанием авторской колонки Константина Калиниченко, в которой наш автор разбирал депутатскую деятельность г-на Васильева, и накатал донос, причем не куда-нибудь, а, пользуясь своим служебным положением, сразу на имя министра внутренних дел.

Смотрите также Доносом и злоупотреблением властью назвал Константин Калиниченко заявление депутата Васильева

Псковские коммунисты обиделись на оценки, содержавшиеся в авторской программе публициста «Эха Москвы» в Пскове Юрия Стрекаловского, посвященной теме переименования сквера на Четырех углах, и накатали заявление в суд. Чиновникам дновской администрации не понравилась информация об избиении подростка, опубликованная ПЛН, и замглавы Дновского района Марина Карпова накатала на ПЛН донос в Роскомнадзор. Какие разные люди, и все доносчики. Как говорится, «менталитет» от слова «мент».

Смотрите также Реплика Константина Калиниченко: Дно не может выехать из девушки

Теперь вот доносом в особо изощренной форме отличился некто Николай Пономарев, и ему за его донос, судя по всему, ничуть не стыдно. Он, по-видимому, даже считает свой поступок некой доблестью. Так чего мы хотим от нашей власти, если доносами не брезгуют и простые граждане? Вопрос риторический. Как тут не вспомнить знаменитый пассаж писателя Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди».

Вот и простой российский гражданин Пономарев тоже написал донос. В данном случае - в прокуратуру. Уверен, что в прокураторе быстро разберутся, унижал ли кто кого, или нет. А вот донос останется на совести гражданина Пономарева, если, конечно, она у него есть. И лучше, чем Довлатов, опять же не скажешь, цитирую: «Человек способен на все - дурное и хорошее. Мне грустно, что это так…».

Александр Донецкий