Общество

Доносом и злоупотреблением властью назвал Константин Калиниченко заявление депутата Васильева

Автор и ведущий программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогер ПЛН Константин Калиниченко считает заявление депутата Госдумы Александра Васильева на имя министра внутренних дел РФ в связи с авторской публикацией блогера доносом на журналиста и злоупотреблением властью. Об этом он сообщил в комментарии Псковской Ленте Новостей.

«Г-н Васильев просто использует свой депутатский статус и обращается напрямую к министру внутренних дел Колокольцеву. У обычных граждан такой возможности нет. Насколько мне известно, федеральные министры обязаны реагировать на персональные заявления депутатов Госдумы. Теперь министр должен запустить процедуру проверки, сейчас там, вероятно, весь Центр «Э» стоит на ушах. Тратят время и силы на эти пустяки, вместо того, чтобы заниматься своей повседневной работой. Хотя любому, кто в здравом уме, понятно, что никакого экстремизма и неуважения к власти в моем тексте нет. Это и есть злоупотребление властью», - отметил Константин Калиниченко.

При этом он считает, что в данном случае речь идет о попытке давления на деятельность журналиста.

«Здесь мы имеем дело не с цензурой и закручиванием гайки в целом, а с казусом конкретного депутата, который, что для меня очевидно, вместо исполнения прямых депутатских обязанностей, злоупотребляет властью и использует статус депутата Госдумы для сведения личных счетов. Я бы даже нормально воспринял, если бы он подал в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но он, видимо, себя уже полностью с власть отождествил. И критику его работы посчитал экстремизмом и проявлением неуважения к власти, потребовал, чтобы ведомство г-на Колокольцева разобралось с журналистом», - добавил Константин Калиниченко.

По его мнению, такие действия отдельных депутатов не могут не бросать тень на власть в целом.

Напомним, сегодня, 2 декабря, Константина Калиниченко вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») для дачи объяснений. Поводом для вызова стало заявление от депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».

В заявлении депутат Васильев указал, что автор публикации в оскорбительной уничижительной форме высказывается о депутате Государственной думы Васильеве и некоторых его коллегах. По мнению заявителя, в статье имеются факты неуважения к власти и обществу. Кроме того, парламентарий считает, что в публикации Константина Калиниченко есть проявления экстремизма.