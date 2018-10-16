Блоги / Александр Савенко

Три невеселые буквы

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям общественно-политической жизни региона, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Кадры решают всё. Спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников сделал первые перестановки в администрации области.

Региональное отделение ЛДПР меняет руководителя. Что ждет псковских «соколов Жириновского»?

Я согласен на медаль... Депутат-убитодорожник Александр Васильев удостоен высокой награды от президента Владимира Путина. За что?

Сегодня стало известно, что давно ожидаемый и на днях начатый губернатором Михаилом Ведерниковым процесс отставок и назначений в администрации региона получил продолжение. Пост руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства покидает Андрей Агапов. По предварительной информации, сегодня у него последний день работы. При этом официально об отставке пока не объявлено.

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Как сообщают СМИ со ссылкой на самого главу комитета, решение уйти - добровольное. По другой версии, которой придерживаются опрошенные нами эксперты, покинуть пост господина Агапова «попросили». Напомню, что в должности председателя комитета он работал с июня 2017-го, до этого более года исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Так что два года с лишним он «рулил» работой комитета, в котором, кстати, работал очень давно, порядка двенадцати лет.

Необходимо признать, что сенсационным решение об увольнении ответственного за ЖКХ и строительство не назовешь. Мало того, что должности управленцев в этой сфере принято называть «расстрельными» (а раз так - всегда надо быть готовым к тому, что призовут к ответу, объявят «стрелочником» и укажут на выход). Так еще и очевидно, что господину Агапову за время работы в статусе руководителя комитета, основной задачей которого является разработка и реализация на территории области государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, не удалось решить системные проблемы в сфере ЖКХ и устранить те многочисленные болевые точки, которые вызывают нарекания у населения. К тому же, как полагают эксперты, в чем-то господину Агапову элементарно не повезло, ибо на период его работы в качестве главы комитета выпал целый ряд непопулярных процессов. Как тут не вспомнить, что аббревиатуру в названии крайне проблемной сферы многие расшифровывают как «Живи Как Хочешь» и упражняются в остроумии, называя ее то тремя веселыми буквами, то наоборот — невеселыми, что, конечно же, ближе к истине.

«Мусорный хайп», вызвавшее бурю негодования введение нового порядка оплаты ОДН, пассивность и беспомощность чиновников при решении проблем обманутых дольщиков, годами не решаемая глобальная проблема загнанных в долги и близких к банкротству муниципальных предприятий, работающих в сфере ЖКХ — этот список можно долго.

К тому же накапливаются косяки в сфере строительства. Вполне естественно, что одним из первых в процессе ротации управленческих кадров при новом губернаторе пал руководитель именно этого направления. Другое дело, что рисовать картину исключительно черными красками не следует, необходимо вспомнить и про ремонт дворов, благоустройство общественных пространств, модернизацию котельных. И уж точно не стоит вешать всех собак на господина Агапова — по большому счету, лишь исполнителя и проводника решений вышестоящего начальства. Но уходит он. Кто заменит Андрея Агапова, пока неизвестно.

Следует отметить, что самые обсуждаемые новости прошедшей недели приходили из Дома Советов. Накануне первой годовщины со дня назначения на пост руководителя Псковской области и спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников объявил о кадровых перестановках. Перемены, о неизбежности которых так много говорили в политтусовке, начались. Вначале губернатор представил исполняющего обязанности руководителя аппарата областной администрации. Им стал Сергей Дмитриев, до недавнего времени работавший спасателем в Саратове. Прежний руководитель аппарата Денис Гуляев возвращается в Москву и, как заявлено, продолжит представлять интересы региона. Но не в статусе руководителя воссоздаваемого представительства Псковской области при правительстве, а в каком-то ином качестве. Руководителем представительства и одновременно вице-губернатором станет кто-то другой. Кто именно — пока не объявлено. Зато уже названа фамилия нового заместителя губернатора, который будет курировать вопросы экономики и инвестиций. Должность освободившуюся еще в начале этого года после отъезда из Пскова члена команды экс-губернатора Андрея Турчака Сергея Перникова, заняла Нинель Салагаева, ранее работавшая министром экономики в правительстве Калининградской области.

Принятые решения уже получили ряд комментариев — как это обычно и бывает, сторонники губернатора ожидаемо поддержали главу и увидели здесь: а) свежие подходы (это про назначение спасателя руководителем аппарата) и б) ставку на профессионалов (это уже про нового вице-губернатора по экономике). Оппоненты губернатора также ожидаемо раскритиковали сделанные шаги — логика принятия кадровых решений для части псковских политических элит, мягко говоря, не очевидна. У нас привыкли к тому, что позицию руководителя аппарата занимают лица, имеющие опыт подобной работы, как правило получившие юридическое образование, хорошо представляющие, чем предстоит заниматься. А тут - человек, не имеющий вообще никакого опыта работы в органах госвласти. Непонятно.

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В целом после этих первых перестановок местный политический класс еще больше затаил дыхание, если использовать определение одного из обозревателей ПЛН. Так что и мы запасаемся терпением — и ждем, что будет дальше, получит ли продолжение курс на привлечение кадров из-за пределов региона или же местные начнцут отыгрываться. Как бы то ни было, продолжение ротационных процессов не за горами.

От разговора о происходящем в органах власти переходим к оппозиции, тут тоже грядут перемены. И в этот раз особое внимание уделим ЛДПР — партии, которая, кстати говоря, некогда была правящей в Псковской области. Напомню, что в уже далекие времена, 1990-е годы, «соколы Жириновского», бывало, получали у нас на выборах порядка 40 процентов и в 1996 году сумели избрать своего губернатора — Евгения Михайлова (на тот момент единственного в России). В дальнейшем региональное отделение партии переживало разные, в том числе весьма непростые времена, в ее рядах регулярно возникали конфликты. Однако несмотря на все сложности, ЛДПР не выбывала из числа участников политического процесса и неизменно имела представительство в региональном парламенте. Более того, в последние годы на выборах партия раз за разом улучшает результаты. Вот и в единый день голосования 9 сентября ЛДПР оказалась единственной из оппозиционных партий, которая выдвинула своих кандидатов во всех районах, где избирали глав, а на губернаторских выборах региональный координатор партии Антон Минаков занял третье место, уступив только Михаилу Ведерникову и кандидату от КПРФ Аркадию Мурылеву.

При этом, еще до выборов, политобозреватели ПЛН и радио «Эхо Москвы в Пскове» прогнозировали, что господин Минаков, принявший бразды правления организацией от Сергея Макарченко почти четыре года назад, вскоре может покинуть свой пост. Основания для подобных прогнозов виделись в том, что после 10 лет в партии (из них около семи связаны с Псковом) приходит время что-то менять. Как отмечали мои коллеги, достаточно давно ходят разговоры о возможном отъезде Минакова из Пскова (в связи с переходом на другую работу), и в ближайшее время для этого, вероятно, могут сложиться условия. Отчасти эти предположения подтверждал и сам Антон Минаков, вначале заявляя о том, что ему достаточно сложно совмещать партийную работу с деятельностью руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании, а затем и прямо давая понять: изменения произойдут скоро. Более того — даже называлось имя возможного преемника.

Учитывая, что Минаков в прошлом сам был руководителем молодежной организации ЛДПР и одной из основных задач в партии считал работу по ее омоложению, вполне естественно, что преемником был выбран руководитель областной молодежной партийной организации Артем Васильев, которому в конце октября исполнится только 27 лет.

В конце минувшей недели Высший совет ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский согласовали кандидатуру Васильева для назначения руководителем псковского отделения партии. И это значит, уже в ближайшие недели после заседания координационного совета ЛДПР новый руководитель приступит к работе. В статусе и.о. координатора Васильев отработает три месяца – это будет для него испытательным сроком.

«Владимир Вольфович озвучил некоторые пожелания по развитию регионального отделения в Псковской области. Напомнил, что в 1990-х годах у нас были очень хорошие показатели и сказал, что нужно добиваться таких же результатов, - рассказал Артем Васильев. - И я, и все мои коллеги из других регионов, которые проходили согласование на руководящие должности, отметили, что в ходе встречи с Владимиром Вольфовичем нам дали большой заряд энергии. Если до встречи с ним мы переживали из-за большой ответственности, которая на нас ложится, то теперь у нас появилась уверенность в себе, и мы готовы идти дальше. Это сильная личность и выдающийся человек».

Очевидно, что Артему Васильеву будет непросто. И тут, как мне представляется, не стоит пытаться изобрести велосипед, необходимо сохранять преемственность, развивать уже начатое Минаковым (и ранее Сергеем Макарченко), придерживаясь тех же методов работы, которые использовали они.

Тогда должно получиться, тем более что время для спокойного вхождения в должность координатора и поэтапное решение задач есть: если не считать избирательных кампаний в муниципалитетах, следующие значимые для либерал-демократов выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов и Государственной Думы пройдут в 2021 году.

Напоследок — пара свежих новостей из жизни представителей Псковской области в российском парламенте. В понедельник экс-губернатор, а ныне член Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Кинолента в жанре черной комедии показывает трагические события времен блокады Ленинграда.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить, – заявил Андрей Турчак, отметив, что подобное «творчество» должно резко осуждаться обществом.

По его словам, нельзя превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания».

По сообщениям СМИ, действие фильма «Праздник» разворачивается в канун Нового года в блокадном Ленинграде в загородном доме семьи Воскресенских, глава которой занимает высокий пост и разрабатывает оружие массового поражения. Не берусь судить чем закончиться эта история — предположу, что от обращения знатного единоросса в Минкульте просто так точно не отмахнуться.

Тем временем депутат Госдумы Александр Васильев, ставший известным как лидер движения «Убитые дороги Пскова», ныне принимает поздравления. Президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Кстати, тем же указом высоких государственных наград удостоены чиновники, которым досталось от Кокорина с Мамаевым.

Новость о награждении господина Васильева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (да еще высокой — второй степени) у многих псковичей, в том числе завсегдатаев форума ПЛН — вызвала вопрос: а собственно, за что наградили депутата с калабашкой?

Формулировок немало, в том числе с использованием непарламентской лексики — но практически все комментарии сводятся к одному: дескать, наградили за то, что как сходил общественник Васильев на встречу с Путиным в 2011-м, так и продолжает поддерживать режим, голосовать за любые инициативы, исходящие от власти, и при этом регулярно делает нестандартные комментарии, восхваляя национального лидера в целом и его мягкую и теплую ладонь в частности.

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Вероятно, именно это и называется ныне «большим вкладом в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Так что формулировки разные, но, как мы понимаем, и Путин в тексте указа, и псковичи на интернет-форумах и в социальных сетях имеют в виду в общем-то одно и то же.

На этом разрешите закончить. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.