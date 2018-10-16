Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не замерзнуть на рыбалке
Квартиры на любой вкус
V Юбилейный Пушкинский бал
Истории успеха
«Переобуваемся» на зиму
Телефон прямого эфира 56-73-72
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
Уголовное преследование прекратить!
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Александр Савенко Публикаций: 112
16.10.2018 15:282 Три невеселые буквы 09.10.2018 18:002 Дан приказ ему в Магас 02.10.2018 19:017 В режиме паузы 11.09.2018 23:3135 Задачник для губернатора 04.09.2018 16:0621 Крест или рожица? Вот в чем вопрос Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 13.10.2018 12:4381 Великолукская санитарка питается на три тысячи рублей в месяц 13.10.2018 15:2738 Диетологи постарались составить меню на 3,5 тысячи рублей в месяц 14.10.2018 16:5230 Появление расы суперлюдей, которые станут угрозой человечеству, предсказал Стивен Хокинг перед смертью 13.10.2018 20:2312 Семья погибшего в петербургском антикафе псковича будет добиваться правосудия 16.10.2018 11:205 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета
Блоги / Александр Савенко

Три невеселые буквы

16.10.2018 15:28|ПсковКомментариев: 2

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям общественно-политической жизни региона, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы выпуска.

Кадры решают всё. Спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников сделал первые перестановки в администрации области.
Региональное отделение ЛДПР меняет руководителя. Что ждет псковских «соколов Жириновского»?
Я согласен на медаль... Депутат-убитодорожник Александр Васильев удостоен высокой награды от президента Владимира Путина. За что?

Сегодня стало известно, что давно ожидаемый и на днях начатый губернатором Михаилом Ведерниковым процесс отставок и назначений в администрации региона получил продолжение. Пост руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства покидает Андрей Агапов. По предварительной информации, сегодня у него последний день работы. При этом официально об отставке пока не объявлено.

Как сообщают СМИ со ссылкой на самого главу комитета, решение уйти - добровольное. По другой версии, которой придерживаются опрошенные нами эксперты, покинуть пост господина Агапова «попросили». Напомню, что в должности председателя комитета он работал с июня 2017-го, до этого более года исполнял обязанности руководителя этого ведомства. Так что два года с лишним он «рулил» работой комитета, в котором, кстати, работал очень давно, порядка двенадцати лет.

Необходимо признать, что сенсационным решение об увольнении ответственного за ЖКХ и строительство не назовешь. Мало того, что должности управленцев в этой сфере принято называть «расстрельными» (а раз так - всегда надо быть готовым к тому, что призовут к ответу, объявят «стрелочником» и укажут на выход). Так еще и очевидно, что господину Агапову за время работы в статусе руководителя комитета, основной задачей которого является разработка и реализация на территории области государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, не удалось решить системные проблемы в сфере ЖКХ и устранить те многочисленные болевые точки, которые вызывают нарекания у населения. К тому же, как полагают эксперты, в чем-то господину Агапову элементарно не повезло, ибо на период его работы в качестве главы комитета выпал целый ряд непопулярных процессов. Как тут не вспомнить, что аббревиатуру в названии крайне проблемной сферы многие расшифровывают как «Живи Как Хочешь» и упражняются в остроумии, называя ее то тремя веселыми буквами, то наоборот — невеселыми, что, конечно же, ближе к истине.

«Мусорный хайп», вызвавшее бурю негодования введение нового порядка оплаты ОДН, пассивность и беспомощность чиновников при решении проблем обманутых дольщиков, годами не решаемая глобальная проблема загнанных в долги и близких к банкротству муниципальных предприятий, работающих в сфере ЖКХ — этот список можно долго.

К тому же накапливаются косяки в сфере строительства. Вполне естественно, что одним из первых в процессе ротации управленческих кадров при новом губернаторе пал руководитель именно этого направления. Другое дело, что рисовать картину исключительно черными красками не следует, необходимо вспомнить и про ремонт дворов, благоустройство общественных пространств, модернизацию котельных. И уж точно не стоит вешать всех собак на господина Агапова — по большому счету, лишь исполнителя и проводника решений вышестоящего начальства. Но уходит он. Кто заменит Андрея Агапова, пока неизвестно.

Следует отметить, что самые обсуждаемые новости прошедшей недели приходили из Дома Советов. Накануне первой годовщины со дня назначения на пост руководителя Псковской области и спустя месяц после выборов губернатор Михаил Ведерников объявил о кадровых перестановках. Перемены, о неизбежности которых так много говорили в политтусовке, начались. Вначале губернатор представил исполняющего обязанности руководителя аппарата областной администрации. Им стал Сергей Дмитриев, до недавнего времени работавший спасателем в Саратове. Прежний руководитель аппарата Денис Гуляев возвращается в Москву и, как заявлено, продолжит представлять интересы региона. Но не в статусе руководителя воссоздаваемого представительства Псковской области при правительстве, а в каком-то ином качестве. Руководителем представительства и одновременно вице-губернатором станет кто-то другой. Кто именно — пока не объявлено. Зато уже названа фамилия нового заместителя губернатора, который будет курировать вопросы экономики и инвестиций. Должность освободившуюся еще в начале этого года после отъезда из Пскова члена команды экс-губернатора Андрея Турчака Сергея Перникова, заняла Нинель Салагаева, ранее работавшая министром экономики в правительстве Калининградской области.

Принятые решения уже получили ряд комментариев — как это обычно и бывает, сторонники губернатора ожидаемо поддержали главу и увидели здесь: а) свежие подходы (это про назначение спасателя руководителем аппарата) и б) ставку на профессионалов (это уже про нового вице-губернатора по экономике). Оппоненты губернатора также ожидаемо раскритиковали сделанные шаги — логика принятия кадровых решений для части псковских политических элит, мягко говоря, не очевидна. У нас привыкли к тому, что позицию руководителя аппарата занимают лица, имеющие опыт подобной работы, как правило получившие юридическое образование, хорошо представляющие, чем предстоит заниматься. А тут - человек, не имеющий вообще никакого опыта работы в органах госвласти. Непонятно.

В целом после этих первых перестановок местный политический класс еще больше затаил дыхание, если использовать определение одного из обозревателей ПЛН. Так что и мы запасаемся терпением — и ждем, что будет дальше, получит ли продолжение курс на привлечение кадров из-за пределов региона или же местные начнцут отыгрываться. Как бы то ни было, продолжение ротационных процессов не за горами.

От разговора о происходящем в органах власти переходим к оппозиции, тут тоже грядут перемены. И в этот раз особое внимание уделим ЛДПР — партии, которая, кстати говоря, некогда была правящей в Псковской области. Напомню, что в уже далекие времена, 1990-е годы, «соколы Жириновского», бывало, получали у нас на выборах порядка 40 процентов и в 1996 году сумели избрать своего губернатора — Евгения Михайлова (на тот момент единственного в России). В дальнейшем региональное отделение партии переживало разные, в том числе весьма непростые времена, в ее рядах регулярно возникали конфликты. Однако несмотря на все сложности, ЛДПР не выбывала из числа участников политического процесса и неизменно имела представительство в региональном парламенте. Более того, в последние годы на выборах партия раз за разом улучшает результаты. Вот и в единый день голосования 9 сентября ЛДПР оказалась единственной из оппозиционных партий, которая выдвинула своих кандидатов во всех районах, где избирали глав, а на губернаторских выборах региональный координатор партии Антон Минаков занял третье место, уступив только Михаилу Ведерникову и кандидату от КПРФ Аркадию Мурылеву.

При этом, еще до выборов, политобозреватели ПЛН и радио «Эхо Москвы в Пскове» прогнозировали, что господин Минаков, принявший бразды правления организацией от Сергея Макарченко почти четыре года назад, вскоре может покинуть свой пост. Основания для подобных прогнозов виделись в том, что после 10 лет в партии (из них около семи связаны с Псковом) приходит время что-то менять. Как отмечали мои коллеги, достаточно давно ходят разговоры о возможном отъезде Минакова из Пскова (в связи с переходом на другую работу), и в ближайшее время для этого, вероятно, могут сложиться условия. Отчасти эти предположения подтверждал и сам Антон Минаков, вначале заявляя о том, что ему достаточно сложно совмещать партийную работу с деятельностью руководителя фракции ЛДПР в законодательном собрании, а затем и прямо давая понять: изменения произойдут скоро. Более того — даже называлось имя возможного преемника.

Учитывая, что Минаков в прошлом сам был руководителем молодежной организации ЛДПР и одной из основных задач в партии считал работу по ее омоложению, вполне естественно, что преемником был выбран руководитель областной молодежной партийной организации Артем Васильев, которому в конце октября исполнится только 27 лет.

В конце минувшей недели Высший совет ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский согласовали кандидатуру Васильева для назначения руководителем псковского отделения партии. И это значит, уже в ближайшие недели после заседания координационного совета ЛДПР новый руководитель приступит к работе. В статусе и.о. координатора Васильев отработает три месяца – это будет для него испытательным сроком.

«Владимир Вольфович озвучил некоторые пожелания по развитию регионального отделения в Псковской области. Напомнил, что в 1990-х годах у нас были очень хорошие показатели и сказал, что нужно добиваться таких же результатов, - рассказал Артем Васильев. - И я, и все мои коллеги из других регионов, которые проходили согласование на руководящие должности, отметили, что в ходе встречи с Владимиром Вольфовичем нам дали большой заряд энергии. Если до встречи с ним мы переживали из-за большой ответственности, которая на нас ложится, то теперь у нас появилась уверенность в себе, и мы готовы идти дальше. Это сильная личность и выдающийся человек».

Очевидно, что Артему Васильеву будет непросто. И тут, как мне представляется, не стоит пытаться изобрести велосипед, необходимо сохранять преемственность, развивать уже начатое Минаковым (и ранее Сергеем Макарченко), придерживаясь тех же методов работы, которые использовали они.

Тогда должно получиться, тем более что время для спокойного вхождения в должность координатора и поэтапное решение задач есть: если не считать избирательных кампаний в муниципалитетах, следующие значимые для либерал-демократов выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов и Государственной Думы пройдут в 2021 году.

Напоследок — пара свежих новостей из жизни представителей Псковской области в российском парламенте. В понедельник экс-губернатор, а ныне член Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» режиссера Алексея Красовского. Кинолента в жанре черной комедии показывает трагические события времен блокады Ленинграда.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить, – заявил Андрей Турчак, отметив, что подобное «творчество» должно резко осуждаться обществом.

По его словам, нельзя превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания».

По сообщениям СМИ, действие фильма «Праздник» разворачивается в канун Нового года в блокадном Ленинграде в загородном доме семьи Воскресенских, глава которой занимает высокий пост и разрабатывает оружие массового поражения. Не берусь судить чем закончиться эта история — предположу, что от обращения знатного единоросса в Минкульте просто так точно не отмахнуться.

Тем временем депутат Госдумы Александр Васильев, ставший известным как лидер движения «Убитые дороги Пскова», ныне принимает поздравления. Президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Кстати, тем же указом высоких государственных наград удостоены чиновники, которым досталось от Кокорина с Мамаевым.

Новость о награждении господина Васильева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (да еще высокой — второй степени) у многих псковичей, в том числе завсегдатаев форума ПЛН — вызвала вопрос: а собственно, за что наградили депутата с калабашкой?

Формулировок немало, в том числе с использованием непарламентской лексики — но практически все комментарии сводятся к одному: дескать, наградили за то, что как сходил общественник Васильев на встречу с Путиным в 2011-м, так и продолжает поддерживать режим, голосовать за любые инициативы, исходящие от власти, и при этом регулярно делает нестандартные комментарии, восхваляя национального лидера в целом и его мягкую и теплую ладонь в частности.

Вероятно, именно это и называется ныне «большим вкладом в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Так что формулировки разные, но, как мы понимаем, и Путин в тексте указа, и псковичи на интернет-форумах и в социальных сетях имеют в виду в общем-то одно и то же.

На этом разрешите закончить. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.

Пресс-портрет
Михайлов Евгений Эдуардович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Жириновский Владимир Вольфович
Перников Сергей Григорьевич Мурылев Аркадий Анатольевич
Макарченко Сергей Викторович Генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Минаков Антон Александрович
Васильев Александр Николаевич Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 635 человек
16.10.2018, 16:070 Бизнес предложил смягчить наказание за увольнение сотрудников предпенсионного возраста 16.10.2018, 15:580 Депутаты Пскова начали проверку арендуемых общественными организациями помещений 16.10.2018, 15:560 Прорыв блокады Ленинграда в XXI веке 16.10.2018, 15:450 «Русские узоры» из Пскова взяли гран-при открытого телепроекта «Таланты России»
16.10.2018, 15:282 Три невеселые буквы 16.10.2018, 15:251 Подготовка ПсковГУ к Ганзейским дням станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 16.10.2018, 15:170 Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации 16.10.2018, 15:160 В Псковском областном Собрании обсудили поправки к проекту закона «О наградах Псковской области»
16.10.2018, 14:593 Фотофакт: Машины едут, камни летят 16.10.2018, 14:530 Межрегиональная конференция по вопросам создания доступной городской среды состоится в Пскове 18-19 октября 16.10.2018, 14:453 Псковские шахматисты завоевали награды международного турнира «Латгальская осень» 16.10.2018, 14:312 Изменения в муниципальную программу по содействию развитию сельхозпредприятий готовят в администрации Псковского района
16.10.2018, 14:305 В Великих Луках состоится первый слет местного отделения «Юнармии» 16.10.2018, 14:302 В Пскове перекроют движение на участке ул. Л. Толстого 16.10.2018, 14:1514 «Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов 16.10.2018, 14:014 Начинающие экологические эксперты учились брать пробы из реки Великой в Пскове 
16.10.2018, 13:5610 Благодатный огонь придет в Россию и после разрыва Церквей 16.10.2018, 13:532 С начала года сотрудниками Росгвардии в Пскове изъято свыше 1300 штук боеприпасов 16.10.2018, 13:454 Наталья Федорова: Талабские острова - это наша постоянная забота и внимание 16.10.2018, 13:399 Жительница Тверской области скрыла смерть отца-пенсионера МВД и год получала за него деньги в банкоматах в Псковской области
16.10.2018, 13:3614 Интерактив: Городские власти способны осветить Рижский проспект? 16.10.2018, 13:262 Псковский район оказался в передовиках по созданию территориального общественного самоуправления 16.10.2018, 13:230 ОНФ назвал самые частые виды мошенничества с материнским капиталом 16.10.2018, 13:2015 Разочарование от Ганзы и судьба Народного парка
16.10.2018, 13:1212 Нет, мне не хочется сбежать - Наталья Федорова о первом месяце работы на посту главы Псковского района 16.10.2018, 13:040 После вмешательства дновской прокуратуры сирота получила жилье 16.10.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Алексеем Кирилловым 16.10.2018, 12:572 Скидка на топленое молоко «Прасковья Молочкова» будет действовать во всех гипермаркетах «Магнит» Пскова и Великих Лук в течение недели
16.10.2018, 12:5021 РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии 16.10.2018, 12:391 Минпромторг закупает 18 школьных автобусов для Псковской области 16.10.2018, 12:302 Глава Псковского района Наталья Федорова представила команду своих заместителей 16.10.2018, 12:270 Дом офицеров начал подготовку новогодних развлекательных программ для всех возрастов
16.10.2018, 12:173 Госдума приняла закон о запрете рекламы написания дипломных работ на заказ 16.10.2018, 12:120 Службе дознания в системе МВД России исполнилось 26 лет 16.10.2018, 11:541 Руководитель «Псковавтодора» оштрафован за игнорирование требований прокуратуры 16.10.2018, 11:3649 Депутат Госдумы Александр Козловский в письме псковским профсоюзам назвал причины повышения пенсионного возраста в России
16.10.2018, 11:303 Областная киносеть приглашает на киносеансы людей с ограничениями по зрению и слуху 16.10.2018, 11:205 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018, 11:160 «Эхономика»: О «плюсах» и «минусах» создания территориального общественного самоуправления 16.10.2018, 11:160 10 труб украли у великолукской пенсионерки
16.10.2018, 10:591 Пскович выступит на чемпионате мира по забегам с препятствиями в Лондоне 16.10.2018, 10:562 В псковском аквапарке в четверг будет действовать «Улетный» тариф 16.10.2018, 10:4675 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ 16.10.2018, 10:456 Псковские росгвардейцы поймали «алкогольного» вора
16.10.2018, 10:280 Глава Псковского района Наталья Федорова озвучит свои ключевые задачи в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» 16.10.2018, 10:270 Переобуваем железного коня 16.10.2018, 10:1514 С начала года бензин в Псковской области стал дороже на 8,3% 16.10.2018, 10:030 42 проверки соблюдения земельного законодательства провел псковский Росреестр на минувшей неделе
16.10.2018, 09:525 Интерактив: Очередное «спасибо» УГХ 16.10.2018, 09:412 Что нового в налоговых уведомлениях за 2017 год 16.10.2018, 09:3835 Минимальный набор продуктов для псковичей с начала года подорожал на 3,6% 16.10.2018, 09:320 Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 млн рублей
16.10.2018, 08:5729 Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников 16.10.2018, 08:561 Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa 16.10.2018, 08:514 В Гдовском районе продолжатся поиски пропавшего мужчины 16.10.2018, 08:460 ПЛН совместно с базой отдыха «Пушкиногорье» разыгрывает билеты на Юбилейный Пушкинский бал
16.10.2018, 08:416 В России начинается второй этап Пробной переписи населения 16.10.2018, 08:310 Группу жителей Юго-Восточной Азии и их проводника задержали при попытке незаконно пересечь российско-латвийскую границу 16.10.2018, 08:230 В Великих Луках водитель «Фольксвагена» при движении задним ходом сбил велосипедиста. 16.10.2018, 08:102 Ученые рассказали о серьезной опасности наркотиков «выходного дня»
16.10.2018, 07:5314 В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги 15.10.2018, 23:2526 Православные россияне больше не смогут молиться на горе Афон - РПЦ 15.10.2018, 23:190 Псковская полиция устанавливает личность пожилой женщины, поступившей в больницу 15.10.2018, 23:006 Японцев призывают чаще плакать
15.10.2018, 22:2857 Турчак потребовал от Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» 15.10.2018, 22:1323 Дважды два равно пяти 15.10.2018, 21:39102 Мать Кокориных попросила вместо тюрьмы прилюдно их наказать 15.10.2018, 21:3615 Вице-губернатор Кузнецов прокомментировал ситуацию с выплатой зарплат сотрудникам ГП «Псковпассажиравтотранс»
15.10.2018, 21:0314 Псковский Красный Крест объявляет старт акции «Подари обед ребенку-2018» 15.10.2018, 20:502 Кадастровая палата по Псковской области рекомендует использовать сервис «Личный кабинет» 15.10.2018, 20:468 Александр Котов вошел в группу лидеров общероссийского медиарейтинга председателей региональных парламентов 15.10.2018, 20:431 Интерактив: Просеку расчистили, а порубочный мусор не убрали
15.10.2018, 20:2920 Псковичей информируют, для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменится 15.10.2018, 19:5893 РПЦ объявила о разрыве с Константинопольским патриархатом 15.10.2018, 19:150 Встреча ветеранов педагогического труда состоялась в великолукской библиотеке имени Семевского 15.10.2018, 19:004 Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.