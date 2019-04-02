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Кадры решают всё

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен очередным кадровым переменам в администрации Псковской области. На днях в Доме Советов произошли две знаковые отставки руководителей, которые служили олицетворением важных направлений работы — во-первых, охраны памятников истории и, во-вторых, информационной политики.

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В пятницу стало известно, что свой пост в ближайшие дни покинет руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева. Эту должность она занимала более пяти лет с момента создания комитета. Напомню, что он был образован в 2013 году по инициативе губернатора Андрея Турчака в связи с многочисленными конфликтами между застройщиками с одной стороны и представителями т. н. «культурной общественности» с другой. Как ответ на острые дискуссии было принято решение забрать полномочия по охране памятников истории у объективно не справлявшегося с задачами комитета по культуре и создать новый государственный орган, зоной ответственности которого стало бы исключительно это направление деятельности. Однако, по мнению многих участников процесса, создание комитета не только не решило проблему, а отчасти даже усугубило ее. Все эти годы госпоже Яковлевой приходилось лавировать между различными заинтересованными сторонами — в результате шишки в нее летели со всех сторон.

Кто возглавит комитет по охране объектов культурного наследия — пока неизвестно.

Важно понимать: с учетом того, что наш Псков, с одной стороны, исторический памятник, а с другой — он должен жить и развиваться, должность председателя комитета по охране объектов культурного наследия — является во-многом политической. Вне всякого сомнения, от нового руководителя будет многое зависеть. Завершая эту тему, отмечу, что Елена Яковлева была достаточно закрытой для СМИ. Собственно говоря, и сейчас, покидая администрацию, она не комментирует свою отставку, не поясняет причин, не подводит итоги работы. По некоторым данным, следующим местом работы экс-председателя комитета может стать объединенный псково-изборский музей.

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Не менее интересна и другая отставка. Если госпожа Яковлева отработала на своем посту порядка пяти лет, то начальник управления информационной политики администрации региона Олег Добрынин тянул чиновничью лямку примерно втрое дольше. Все эти годы, работая в различных должностях, медиаменеджер реализовывал информационную политику, причем делал это, ни много ни мало, при четырех губернаторах — Евгении Михайлове, Михаиле Кузнецове, Андрее Турчаке и Михаиле Ведерникове.

- Давно здесь сидим (фильм «Белое солнце пустыни»)

И вот с 1 апреля Олег Добрынин по собственному желанию покинул пост начальника управления информационной политики администрации региона. Он планирует продолжить свою трудовую деятельность за пределами Псковской области. Самый распространенный комментарий к этой новости: Дом Советов потерял одного из наиболее профессиональных медиаменеджеров, «рабочую лошадку», которая год за годом везла тяжелый воз. Может быть, это прозвучит несколько громко и высокопарно, но — ушел «человек-эпоха», по крайней мере если говорить о государственных СМИ Псковской области и органах исполнительной власти нашего региона. При этом уход господина Добрынина актуализирует проблему всего политико-медийного блока администрации. Ибо теперь такого опытного и грамотного менеджера в администрации не будет — и команде губернатора, к бабке не ходи, придется значительно сложнее. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что общее состояние дел в этой сфере наиболее точно описывается наблюдателями отнюдь не определениями «Образцовый порядок» и «Система работает как швейцарские часы» - напротив, тут уместны совсем другие характеристики.

И вот это, скажу я вам, достаточно удивительно, если учесть, что нынешний губернатор очевидно хорошо понимает значение работы по информационному сопровождению деятельности органов власти и формированию общественного мнения. По другому просто быть не может, если вспомнить этапы трудовой биографии Михаила Ведерникова. Там есть записи о работе и в администрации президента, и в аппаратах полпреда главы государства. Всё это я к тому, что губернатор знает, насколько такая работа значима и как должна функционировать эта система. Если вспомнить предвыборный период прошлого года, то можно уверенно сказать, что областная власть может работать весьма эффективно и добиваться поставленных задач.

Однако выборы прошли, а вместе с ними осталось в прошлом и время относительно эффективной работы, когда Дом Советов пытался грамотно формировать повестку, оперативно отвечал на вызовы, играл на опережение и, уж куда без этого, «лакировал действительность», как выразилась когда-то экс-директор ГТРК «Псков».

И вот уже примерно полгода как всё тут, с властным пиаром, обстоит с точностью до наоборот. Раз за разом наблюдатели отмечают, что власть допускает промахи, запаздывает с реакцией, игнорирует общественные запросы, не объясняет, замалчивает, не идет на диалог. Какую бы из резонансных тем конца прошлого — начала этого годов мы ни взяли (старт мусорной реформы, ситуацию вокруг псковского автобусного парка, объединение Псковского и Изборского музеев, реорганизацию районных газет, проект по строительству завода «Титан» и прочее-прочее) - так вот фактически везде мы имели дело с ошибками чиновников, ответственных за данное направление. На чем оппоненты власти постоянно ее подлавливают, вставляют шпильки и набирают очки. Региональное руководство, напротив, несет потери. Кстати говоря, порой негативных последствий администрации удавалось избежать именно благодаря позиции господина Добрынина — он, исполнитель, зачастую исправлял косяки других, сглаживал противоречия, за счет опыта и профессиональных навыков умудрялся выходить из крайне непростых ситуаций.

- Это такой маркетинговый ход. Мы вначале анонсируем одну тему для марафона, а потом резко, за пять минут до начала, меняем на абсолютно непредсказуемую. Эффект потрясающий. Как за счет чего? Аудитория же не подготовлена, это для нее сюрприз (фильм «День радио»).

При этом господину Добрынину удавалось выстраивать нормальные рабочие отношения практически со всеми участниками общественно-политического процесса. Во все годы работы в администрации это выгодно отличало его от многих приезжих менеджеров, которые считали своим долгом поучить «аборигенов» жизни и нетактично раскритиковать — правда, большинство из них вскоре покидали регион, так ничего толком не добившись и оставив о себе не самые лучшие воспоминания.

Так или иначе, в политико-медийном блоке сегодня есть очевидные проблемы — прежде всего здесь нужны кадры, причем не пропагандисты и просто готовые одобрить любое решение руководства исполнители, а самостоятельно мыслящие, грамотные, гибкие управленцы.

Чтобы быть правильно понятым, отмечу, что это, разумеется, проблема не только сегодняшнего дня. И раньше, при прежних губернаторах, мы неоднократно отмечали и кадровый дефицит, и тот факт, что выстроенная модель не особо эффективна. Как следствие, систему раз за разом реформировали, пересаживали людей, то объединяли профильные структурные подразделения, то разъединяли их, пытались вдохнуть новую жизнь в государственные и подконтрольные власти СМИ.

Сейчас к прежним проблемам добавились новые — к тому же какие-то из прежних подходов уже просто не годятся, ибо устарели. Надо шагать в ногу со временем, работать по-новому, оперативно отвечать на вызовы, предугадывать риски и то, как будут развиться события - всё это сейчас крайне актуально. Необходима слаженная работа двух структурных подразделений администрации, отвечающих за вопросы внутренней и информационной политики. Подчеркиваю: работа в этом направлении важна везде и всегда, а в Псковской области, где традиционно присутствовал диалог, велись дискуссии, не принято ломать через колено, всё это важно вдвойне.

Отладить систему, чтобы она работала эффективно и без косяков, непросто. В теории-то все вроде бы всё понимают, а как дело доходит до практики... На ум тут приходит известный анекдот про стратега-филина, рекомендовавшего мышам стать ежами. Впрочем, предельно драматизировать ситуацию и предвещать провал я бы не стал. Ибо грамотные кадры, что бы там ни говорили, есть — и в составе тех самых управлений, и в государственном медиахолдинге — особо отмечу здесь опытного медиаменеджера Александра Машкарина.

В прошлом году в журналистском и чиновничьем сообществах поговаривали, что он, также и Олег Добрынин, может завершить работу на региональную власть. Однако, судя по всему, Александр ее продолжит - и, более того, его возможности могут стать больше.

Кроме того, по информации из властных кабинетов, у губернатора появился новый советник по СМИ. Его зовут Сергей Наумов. В прошлом радиожурналист и автор проектов в интернете, он одно время возглавлял пресс-службу «Единой России» в Ленинградской области. И в тот период сформулировал основные подходы к работе. Цитирую: «Быть максимально открытыми для общества», «...люди должны знать, как решаются их проблемы, видеть это», «...не писать сухие пресс-релизы о событиях, даже не удосужившись вычленить из них главное, а быть поставщиком актуальных новостей», «если речь идет о комментариях по какому-либо вопросу, то они должны быть своевременными и по делу». С одной стороны, вроде бы набор общеизвестных истин, можно сказать — азы и даже штампы...

- Дитям - мороженое, бабе — цветы (фильм «Бриллиантовая рука»)

Но, с другой стороны, не это ли (открытость власти, ее диалог с обществом, своевременные и по делу комментарии) сейчас жизненно необходимо администрации Псковской области?!

Надо понимать, что за последние десятилетия в Псковской области сформировались достаточно мягкий общественно-политический климат и открытая медийная среда, в которой присутствуют самые разные СМИ — государственные и частные, провластные и независимые, лояльные режиму и настроенные к нему критически. Со всеми из них власти необходимо выстраивать систему взаимоотношений. Следует четко понимать, что методика запугивания, попытки «изолировать» определенные СМИ, создание атмосферы недоверия к масс-медиа как институту гражданского общества — всё это крайне негативно влияет на взаимоотношения власти и медиа, власти и общества.

Власти необходимо научиться вести диалог даже с теми, кто ей по каким-то причинам не нравится.

Скажу честно: я в журналистике уже почти четверть века, с какими только странными чиновничьими подходами и глупостями не сталкивался — однако такой ситуации, как в последнее время у нас, не припомню. Всё познается в сравнении — вот скажем, пресс-конференции президента Владимира Путина. Ты на нее заявляешься, без проблем проходишь аккредитацию и, если сможешь получить микрофон (а таких желающих в зале тысячи полторы) — говори и спрашивай что угодно. А на местном уровне — всё иначе: чтобы получить ответ какого-нибудь государственного клерка на вопрос, за который он и отвечает, порой приходится расшибиться в лепешку и столкнуться с массой проявлений известного чиновничьего «Как бы чего ни вышло!»

От того, кто будет определять и реализовывать информационную политику администрации, зависит, по какому пути пойдем — конфронтации, роста недоверия и закрытости, когда все вопросы-ответы заранее расписаны, и допускаются только «свои», или же - партнерства, при котором диалог не просто возможен — он обязателен. И власть на конструктивную критику СМИ не то что не обижается, а искренне благодарит за нее.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До новых встреч.