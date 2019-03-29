Общество

Олег Добрынин покидает администрацию Псковской области

Олег Добрынин с понедельника, 1 апреля, покидает пост начальника управления информационной политики администрации Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Олег Добрынин планирует продолжить свою трудовую деятельность за пределами Псковской области.

Олег Владимирович Добрынин родился в 1975 году в городе Лиепая (Латвия). Окончил Псковский государственный педагогический институт (исторический факультет) (1992-1998 гг.). Ранее работал руководителем службы информации государственной телерадиокомпании «Псков», затем - в администрации Псковской области в качестве заместителя начальника управления по информационной политике и связям с общественностью. С 21 мая 2012 года руководил работой информационно-аналитического отдела Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва. С 29 мая 2012 года - начальник управления по информационной политике и связям с общественностью администрации Псковской области.

С ноября 2014 года после упразднения управления пресс-службы администрации Псковской области, которое возглавляла Оксана Ширан, - заместитель начальника управления региона по информационной политике и связям с общественностью.

В апреле 2018 года Олег Добрынин вновь возглавил государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области, которое с января 2019 года преобразовано в управление информационной политики администрации Псковской области.

Женат, воспитывает дочь.