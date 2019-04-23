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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Кто на новенького?

23.04.2019 16:17|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Еженедельный «разбор полетов» по традиции начинаем с проявлений активности обитателей третьего этажа Дома Советов, иначе говоря — первых лиц региональной власти. Губернатор Михаил Ведерников на минувшей неделе участвовал в форумах (социально ориентированных НКО и финал проекта «Лидер года» — о последнем поговорим чуть позже), а также он занимался, как принято сейчас говорить, «самой близкой к людям властью» — местным самоуправлением, ее праздниками и буднями. Праздники выразились в Дне МСУ. Он, напомню, был введен указом президента Владимира Путина в 2012 году и приурочен к изданию 21 апреля 1785 года Екатериной II Грамоты на права и выгоды городам Российской империи — законодательного акта, регламентирующего правовой статус «городских обывателей». В этом году День местного самоуправления отмечали в 7-й раз, так что какие-никакие традиции уже устоялись — в их числе торжественное собрание. Оно прошло в Пскове в минувший четверг. На встречу собрались работники органов местного самоуправления, ветераны муниципальной службы, главы районов и поселений, депутаты, члены ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В качестве почетных гостей участвовали губернатор и председатель областного Собрания депутатов, руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Из экономии времени опускаю многочисленные слова поздравлений и напутствий.

В своем выступлении Михаил Ведерников озвучил основные проблемы местного самоуправления.

Проблем там вагон и маленькая тележка. В последние дни в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» на тему местного самоуправления — ныне, по сути, низшего звена «вертикали власти» - сказано немало. Не буду повторяться — отмечу лишь, что губернатор к числу самых проблемных моментов МСУ отнес дефицит квалифицированных кадров на местах и существующую зарплатную политику.

Так это было сформулировано, и далее - прямая цитата из выступления Михаила Ведерникова. «Уровень зарплат, особенно в поселениях, никак не соответствует уровню возлагаемой ответственности на сотрудников органов местного самоуправления. Быстрых перемен обещать не могу, тем не менее, проблема назрела, и мы ею занимаемся – это один из наших основных приоритетов», - сказал губернатор. Александр Котов в продолжение темы приоритетов подчеркнул, что местное самоуправление нуждается в поддержке, в том числе финансовой. «Будем думать о том, как увеличить объемы финансовой помощи, несмотря на то, что область испытывает недостаток финансовых средств для решения тех вопросов, которые стоят перед регионом» - сказал спикер регионального парламента.

На фото: экс-мэр Пскова Александр Прокофьев выступает на торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления

Что до решения еще одной проблемы, обозначенной губернатором, — кадровой, то она также очевидна, и ею, хочешь — не хочешь, надо заниматься. Кадры из районов уезжают, молодежи остается мало. Привлечь специалистов со стороны на небольшие муниципальные зарплаты сложно. Многие из управленцев, которые остаются, пребывают уже в солидном возрасте. И здесь обращусь к статистике, характеризующей корпус глав муниципалитетов Псковской области.

Самому старшему из них уже 66-й год. Треть перешагнула 60-летний рубеж. Многие их коллеги подходят к этому возрасту. Относительно молодых немного - моложе пятидесяти лет только четверть глав муниципальных образований. Среди них тех, кому нет сорока, только двое. Все это означает, что ротация в корпусе глав муниципалитетов неминуема.

И уже грядущие в сентябре выборы почти наверняка ознаменуются приходом новых руководителей в большинстве районов, где будет проходить голосование. Кстати, этот прогноз я сделал месяца два назад.

Уже тогда было очевидно: мало того, что получить поддержку населения действующим главам, годы работы которых не стали временем прорыва, будет невероятно сложно, так еще и областной центр, судя по всему, не окажет им поддержку и сделает ставку на других управленцев. Причины этого разные.

На фото: Михаил Пашков в день инаугурации. Снимок из архива

Скажем, 60-летний глава Новоржевского района Михаил Пашков — ныне фигурант резонансного уголовного дела. Напомню, что, по версии следствия, господин Пашков превысил свои должностные полномочия, пытаясь перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации.  Прокурором Новоржевского района было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Уже в среду, 24 апреля, состоится судебное заседание. Оно пройдет в Бежаницком суде по той причине, что новоржевские судьи взяли самоотвод, посчитав, что не смогут рассмотреть это дело объективно. Первое заседание в Бежаницах должно было состояться 10 апреля, однако оно было отложено в связи «с неявкой потерпевшего».

Виновен глава района или не виновен, решит суд, однако в любом случае сложно представить, что кто-то в Пскове будет его уговаривать идти на выборы в очередной раз.

Или другой пример — Виктор Иващенко, возглавляющий Усвятский район почти четверть века. Представьте себе: главой муниципалитета он стал еще в первый срок президента Бориса Ельцина. Чего только вокруг ни происходило, а господин Иващенко продолжал руководить муниципалитетом, раз за разом выигрывая выборы. Однако как мы и предполагали, нынешний срок станет для него последним. На выборы 62-летний глава не пойдет. Тем более, что за последние годы, как говорят, вырос преемник - 45-летний замглавы, экс-член Генсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Петров.

Что до господина Иващенко, то он, вероятно, продолжит карьеру уже в областном центре. По крайней мере, такое предложение ему сделал губернатор в ходе состоявшейся встречи.

«Настало время „перезагрузки“. Хочу предложить Вам стать заместителем директора и впоследствии принять участие в конкурсе на должность директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» - сказал господин Ведерников. Как следует из сообщения пресс-службы администрации региона, Виктор Иващенко поблагодарил губернатора за высокую оценку его труда и доверие. К сказанному остается добавить, что на протяжении трех лет, с 2015-го по 2018-й, Фонд капремонта возглавлял экс-лидер регионального отделения ЛДПР, бывший депутат областного Собрания Сергей Макарченко. После его ухода постоянный руководитель в фонде так и не появился, раз за разом проводятся конкурсы на замещение вакантной должности, и пока без особого успеха. Возможно, ситуация изменится с приходом в эту структуру усвятского главы.

Впрочем, проблема дефицита управленческих кадров актуальна разумеется не только для муниципалитетов. Остро она стоит и на региональном уровне, да и в масштабах всей страны. На протяжении многих лет предпринимаются попытки решить ее самыми разными способами — начиная приглашением уже проявивших себя менеджеров со стороны и заканчивая проектами, призванными выявить перспективные кадры и стать для «молодых, да ранних» своеобразным карьерным лифтом. В этой связи на память приходят различные программы вроде «ПолитЗавода», «Профессиональной команды страны» и прочие проекты для молодых людей, желающих проявить себя в политической и общественной жизни. Об эффективности подобных начинаний и различных кадровых резервов можно спорить, порой по поводу деловых качеств победителей возникают вопросы, однако даже скептическое отношение к этому не отменяет необходимость заниматься такой работой. Это, безусловно, важно. Как говаривал герой популярного кинофильма....

- Я, мы, наше поколение, хочет знать, для кого мы жили и боролись, в чьи руки перейдет возведенное нами здание (фильм «Курьер»).

Шутки шутками, но - «кадры решают всё». Резервами надо заниматься. Не случайно, в России запущен ежегодный конкурс «Лидер года». Стоит ли удивляться, что и в области появился аналогичный проект, инициатором проведения такого конкурса выступила региональная власть. Основных цели тут две. Во-первых - выявить грамотных молодых людей, обладающих лидерскими качествами. А, во-вторых, оказать им общественную поддержку и продвижение, сформировать кадровый управленческий резерв региона. По словам организаторов, всего на конкурс было подано более трехсот заявок из различных муниципалитетов Псковской области, а также из Петербурга, Челябинска и Саратова. Средний возраст участников составил 32 года. По результатам онлайн-тестирования конкурсантов было отобрано 47 полуфиналистов. Все они прошли обучение, по его итогам к защите проектов было допущено 33 человека. Далее осталась десятка сильнейших, и вот на минувшей неделе прошел финал.

Объявлены имена пяти победителей. По словам губернатора, пару человек для усиления администрации присмотрел. Уж не берусь судить, насколько серьезно следует относиться к выданным участникам проекта авансам, но в целом, учитывая события последних месяцев, отмечаем: точечные изменения в администрации, ротация кадров в руководстве государственных предприятий и учреждений, а также в органах местного самоуправления, донастройка всего властного механизма продолжаются.

Напоследок о том, что нас ждет на неделе. Уже в четверг, 25 апреля, в Пскове пройдет очередная сессия областного Собрания депутатов.

Пленарные заседания последних месяцев успели приучить нас к тому, что самое интересное там происходит в ходе так называемого «парламентского часа», когда к депутатам приходят чиновники администрации и иные должностные лица - с тем, чтобы отчитаться о работе по решению наиболее актуальных проблем и разъяснить суть резонансных, волнующих население, процессов.

Так, за последние месяцы в областном Собрании обсуждали положение дел с общественным транспортом и близкую к критической ситуацию на госпредприятии «Псковпассажиравтотранс» - это раз. Мусорная реформа со всеми вытекающими из нее проблемами — два. Строительство завода «Титан» на территории особой экономической зоны «Моглино» - три. В четверг эта своеобразная традиция откликаться на «злобу дня» будет продолжена. По крайней мере, первым пунктом в повестке сессии значится вопрос о финансово-экономическом состоянии и обеспеченности медицинскими кадрами государственных учреждений здравоохранения Псковской области. Рассмотрение вопроса инициировал депутат, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Можно смело прогнозировать, что мнений в ходе парламентского часа прозвучит немало и обсуждение будет жарким.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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