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«Гонки по вертикали»: Игры в ассоциации

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире «Гонки по вертикали». Начинаем обзор событий общественно-политической жизни региона - и вначале коротко о центральных темах этой недели.

Дни Псковской области пройдут 23-24 мая в Москве. В них примет участие представительная делегация нашего региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. По словам организаторов, запланирована насыщенная деловая, культурная и спортивная программа. Помимо прочего, руководители Москвы и Псковской области намерены подписать соглашение о развитии контактов по целому ряду направлений.

На фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Февраль 2018 года

Между тем на днях в столице прошло учредительное собрание новой структуры под названием «Национальная ассоциация развития местного самоуправления». Председателем правления ассоциации избран глава Пскова Иван Цецерский.

На фото: Иван Цецерский на учредительном собрании Национальной ассоциации развития МСУ

Организация это новая, чем конкретно будет заниматься - пока непонятно. Единственное, что уже ясно: в отличие от других объединений по развитию МСУ, в работе которых участвовал псковский градоначальник, здесь потребуется его постоянное присутствие — иначе говоря, совмещать работу председателя правления ассоциации и главы города не получится.

- В Москву надо ехать, в Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть — и в Москву (фильм «Брат»).

Тем временем на финишную прямую выходит процедура предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в муниципалитетах Псковской области. Напомню, в сентябре жители шести районов будут избирать глав, а в Пскове пройдут довыборы депутата гордумы. Участники праймериз проводят последние встречи и дебаты. Само предварительное голосование состоится в ближайшее воскресенье, 26 мая.

Теперь к другим темам. Еще несколько лет назад псковская политтусовка регулярно обсуждала разные рейтинги от федеральных исследовательских центров, как правило, близких к Кремлю. Первое, что тут приходит на память, — так называемый «рейтинг выживаемости губернаторов». Его совместно составляли фонд «Петербургская политика» во главе с Михаилом Виноградовым и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» - детище политолога и политтехнолога Евгения Минченко. Кстати, оба бывали в Псковской области и многим у нас хорошо известны. Что до составляемого ими рейтинга, то псковские политики и журналисты, бывало, не без удовольствия «перетирали»: мол, заслуженно ли поставили главе области пятерку — за какие-такие заслуги. Или, напротив, судачили: с чего вдруг губернатору влепили двойку, что всё это значит и не следует ли ждать перемен. Такая вот забава существовала — из серии гаданий на кофейной гуще. А был еще рейтинг эффективности глав субъектов РФ, его в свое время готовил «Фонд развития гражданского общества» (ФоРГО) Константина Костина. Старожилы псковской политики, возможно, помнят его по участию в избирательной кампании на тот момент действующего губернатора Евгения Михайлова. Впрочем, было это очень давно — почти двадцать лет назад, в дальнейшем господин Костин превратился в одного из заметных прокремлевских политтехнологов. И именно он, вернее его контора готовила интегральный рейтинг эффективности губернаторов. Как утверждали федеральные СМИ, этот документ администрация президента использовала в своей деятельности при оценке работы глав регионов. Однако сейчас время другое, многое изменилось — и те рейтинги канули в Лету. Но, как известно, природа не терпит пустоты, появляются новые исследования — и наш брат журналист, равно как и представители региональной политической и административной элиты обращают внимание на различные работы экспертов. На минувшей неделе вышло сразу два заслуживающих нашего внимания исследования. Во-первых, опубликован ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов России. Эксперты «Петербургской политики», как и прежде, отнесли Псковскую область к группе регионов со средней устойчивостью.

Во-вторых, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал экспертный доклад, посвященный губернатору Михаилу Ведерникову. И тут следует сказать, что ЦПК — это достаточно известный исследовательский центр. На рынке политического анализа и консультирования он работает больше четверти века. Не секрет, что многие годы тесно сотрудничает с администрацией президента и партией власти. Не удивительно, что Центр политической конъюнктуры во главе с бывшим замначальника управления внутренней политики президента и экс-заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Алексеем Чеснаковым по-прежнему называют близким к Кремлю, по крайней мере — к одной из его башен.

Так или иначе, ряд федеральных и региональных СМИ откликнулись на очередное исследование и дружно констатировали тот факт, что столичные эксперты достаточно высоко оценили полуторагодичную работу Михаила Ведерникова в Пскове и назвали его «энергичным функционером» (собственно, так доклад и называется).

В целом, он вышел весьма комплиментарным по отношению к губернатору. Впрочем, авторы исследования не обошли стороной и других региональных политиков. Есть там и про Ивана Цецерского, у которого отношения с новой региональной властью явно не сложились, и про яблочника Льва Шлосберга, и про экс-губернатора Андрея Турчака. Оба — и Шлосберг, и Турчак — на минувшей неделе, образно говоря, раздвигали горизонты и стирали границы. Псковский яблочник отправился в Мурманск на встречу с единомышленниками. Напомню, что это далеко не первая его поездка в регионы — и мы отмечаем продолжение турне в преддверии съезда «Яблока» и выборов председателя партии. Напомню, что почти четыре года Лев Шлосберг претендовал на этот пост, но по итогам голосования уступил Эмилии Слабуновой. Судя по всему, он вновь будет участвовать в выборах в качестве кандидата и участившиеся поездки по стране можно рассматривать как попытку заручиться поддержкой будущих делегатов съезда. Что до Андрея Турчака, ныне вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета «Единой России», то он на минувшей неделе занимался вопросами внешней политики и во главе партийной делегации находился с официальным визитом в Японии. В Стране восходящего солнца экс-губернатор встретился с премьер-министром Синдзо Абэ, руководством парламента и представителями ведущих политических партий.

На фото: секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Возвращаюсь к докладу ЦПК, отмечу, что он обширный, обстоятельный, в рамках радиопрограммы его не перескажешь — тем более, что текст нетрудно найти в интернете, желающие могут с ним ознакомиться. Я же обращу внимание лишь на несколько деталей. В докладе приводятся относительно свежие (мартовские) данные опросов Фонда «Общественное мнение». Согласно им, 51 % опрошенных жителей Псковской области доверяют Михаилу Ведерникову как руководителю региона. Работу президента Владимира Путина положительно оценивает 71% жителей области. Напомню, что в соответствии с недавним указом президента первым пунктом в перечне показателей для оценки эффективности работы губернаторов значится уровень доверия к власти — прежде всего к главе государства, но и к самим губернаторам тоже.

Как следует из доклада ЦПК, основные проблемы по мнению респондентов совпадают с другими регионами – это рост цен на товары и услуги, низкий уровень зарплат, высокие цены на услуги ЖКХ. Наряду с рядом положительных моментов авторы исследования отмечают и проблемные зоны, в том числе делают следующий вывод: в Псковской области по-прежнему сохраняется заметная протестная активность. «Одна из главных тем, вызывающих возмущение жителей, — строительство завода по производству полимеров. Речь идет о якорном резиденте ОЭЗ «Моглино» — компании «Титан-Полимер», которой Фонд развития промышленности уже выдал льготный займ на 500 млн. рублей. Губернатор заверял, что сооружать завод начнут только после публичных слушаний и проведения всех необходимых экспертиз, однако жители настроены резко против и не только проводят акции протеста, но и пытаются инициировать референдум по поводу завода», - говорится в докладе ЦПК.

На минувшей неделе резонансная тема получила развитие. В воскресенье в Пскове прошел очередной митинг оппозиции против строительства завода «Титан-Полимер». Если сравнивать это мероприятие с предыдущими акциями (напомню, тогда было и полтысячи участников, и даже больше), то в этот раз людей было значительно меньше.

Количество участников вернулось к привычным для митингов псковской оппозиции величинам — порядка 100-150 человек. Я не соглашусь с теми, кто говорит, что информации о митинге было мало.

По-моему, ее было вполне достаточно. Уж точно не меньше, чем перед предыдущими акциями — и в социальных сетях, и в СМИ, и в развешанных по городу красочных листовках. Тем не менее людей пришло немного. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что после вспышки интереса к теме «Титан-Полимера» наблюдается заметный спад — горожане не идут на площади выражать свой протест. Таким образом, оправдываются прогнозы тех, кто говорил о неминуемом угасании митинговой активности и схлопывании протеста. Почему это происходит? Во-первых, нет развития сюжета. Ну вот выступили "против" — и дальше что? Это непонятно — и сами участники митинга не дают ответа на этот вопрос. После того, как псковское районное собрание "завернуло" идею референдума, инициаторы на нем уже вроде бы не настаивают. Сбор подписей продолжается, но вообще не понятно, что с ними собираются делать.

Во-вторых, от протестов против строительства завода отпугивает политизация процесса. Совершенно очевидно, что лидеры оппозиции примешивают сюда политику — выступают не против строительства завода, а против власти, выходя со своими традиционными лозунгами. Уверен: многих это отпугивает, ведь одно одно дело выступить по конкретному экологическому поводу, совсем другое — участвовать в откровенно политических мероприятиях оппозиции.

В-третьих, и власть, и само руководство «Титана» начали комментировать ситуацию, разъяснять — еще несколько месяцев назад этого не было. Возможно, их позиция была услышана, и кто-то посчитал, что выступать с однозначными выводами пока рано — по крайней мере, до того момента, как будет представлен конкретный проект предприятия, с конкретной информацией о выпускаемой продукцией, объемами и другими сведениями, после чего станет ясно, что это вообще такое. Как бы то ни было, ставить точку в истории рано.

На этом у меня всё. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.