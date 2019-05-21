Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первый светский вечер в Пскове
мечта, ставшая явью
производство пэт-гранул от и до
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Почему весной? Потому что дешевле!
Господдержка бизнеса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Я пудру клал на ваши лица!
Опасны ли суперджеты?
Стань волонтером!
Александр Савенко Публикаций: 140
21.05.2019 18:010 «Гонки по вертикали»: Игры в ассоциации 14.05.2019 16:542 «Гонки по вертикали»: Год митрополита Тихона и «К нам едет президент» 07.05.2019 17:330 «Гонки по вертикали»: Из жизни велосипедистов 30.04.2019 17:390 «Гонки по вертикали»: О визите полпреда и новом указе Путина 23.04.2019 16:170 «Гонки по вертикали»: Кто на новенького? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.05.2019 19:595 Реплика Донецкого: Голые пионерки 20.05.2019 07:452 В Пскове в Детском парке сотрудники МЧС вытащили из ларька змею. ВИДЕО 18.05.2019 19:3014 На Троицком мосту в Пскове автомобиль въехал в ограждение, чуть не сбив пешеходов. ФОТО 20.05.2019 16:1349 Моглинский разлом 18.05.2019 15:343 Скончалась профессор ПсковГУ Наталья Вершинина
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: Игры в ассоциации

21.05.2019 18:01|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире «Гонки по вертикали». Начинаем обзор событий общественно-политической жизни региона - и вначале коротко о центральных темах этой недели.

Дни Псковской области пройдут 23-24 мая в Москве. В них примет участие представительная делегация нашего региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. По словам организаторов, запланирована насыщенная деловая, культурная и спортивная программа. Помимо прочего, руководители Москвы и Псковской области намерены подписать соглашение о развитии контактов по целому ряду направлений.

На фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Февраль 2018 года

Между тем на днях в столице прошло учредительное собрание новой структуры под названием «Национальная ассоциация развития местного самоуправления». Председателем правления ассоциации избран глава Пскова Иван Цецерский.

На фото: Иван Цецерский на учредительном собрании Национальной ассоциации развития МСУ

Организация это новая, чем конкретно будет заниматься - пока непонятно. Единственное, что уже ясно: в отличие от других объединений по развитию МСУ, в работе которых участвовал псковский градоначальник, здесь потребуется его постоянное присутствие — иначе говоря, совмещать работу председателя правления ассоциации и главы города не получится.

- В Москву надо ехать, в Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть — и в Москву (фильм «Брат»).

Тем временем на финишную прямую выходит процедура предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в муниципалитетах Псковской области. Напомню, в сентябре жители шести районов будут избирать глав, а в Пскове пройдут довыборы депутата гордумы. Участники праймериз проводят последние встречи и дебаты. Само предварительное голосование состоится в ближайшее воскресенье, 26 мая.

Теперь к другим темам. Еще несколько лет назад псковская политтусовка регулярно обсуждала разные рейтинги от федеральных исследовательских центров, как правило, близких к Кремлю. Первое, что тут приходит на память, — так называемый «рейтинг выживаемости губернаторов». Его совместно составляли фонд «Петербургская политика» во главе с Михаилом Виноградовым и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» - детище политолога и политтехнолога Евгения Минченко. Кстати, оба бывали в Псковской области и многим у нас хорошо известны. Что до составляемого ими рейтинга, то псковские политики и журналисты, бывало, не без удовольствия «перетирали»: мол, заслуженно ли поставили главе области пятерку — за какие-такие заслуги. Или, напротив, судачили: с чего вдруг губернатору влепили двойку, что всё это значит и не следует ли ждать перемен. Такая вот забава существовала — из серии гаданий на кофейной гуще. А был еще рейтинг эффективности глав субъектов РФ, его в свое время готовил «Фонд развития гражданского общества» (ФоРГО) Константина Костина. Старожилы псковской политики, возможно, помнят его по участию в избирательной кампании на тот момент действующего губернатора Евгения Михайлова. Впрочем, было это очень давно — почти двадцать лет назад, в дальнейшем господин Костин превратился в одного из заметных прокремлевских политтехнологов. И именно он, вернее его контора готовила интегральный рейтинг эффективности губернаторов. Как утверждали федеральные СМИ, этот документ администрация президента использовала в своей деятельности при оценке работы глав регионов. Однако сейчас время другое, многое изменилось — и те рейтинги канули в Лету. Но, как известно, природа не терпит пустоты, появляются новые исследования — и наш брат журналист, равно как и представители региональной политической и административной элиты обращают внимание на различные работы экспертов. На минувшей неделе вышло сразу два заслуживающих нашего внимания исследования. Во-первых, опубликован ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов России. Эксперты «Петербургской политики», как и прежде, отнесли Псковскую область к группе регионов со средней устойчивостью.

Во-вторых, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовал экспертный доклад, посвященный губернатору Михаилу Ведерникову. И тут следует сказать, что ЦПК — это достаточно известный исследовательский центр. На рынке политического анализа и консультирования он работает больше четверти века. Не секрет, что многие годы тесно сотрудничает с администрацией президента и партией власти. Не удивительно, что Центр политической конъюнктуры во главе с бывшим замначальника управления внутренней политики президента и экс-заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Алексеем Чеснаковым по-прежнему называют близким к Кремлю, по крайней мере — к одной из его башен.

Так или иначе, ряд федеральных и региональных СМИ откликнулись на очередное исследование и дружно констатировали тот факт, что столичные эксперты достаточно высоко оценили полуторагодичную работу Михаила Ведерникова в Пскове и назвали его «энергичным функционером» (собственно, так доклад и называется).

В целом, он вышел весьма комплиментарным по отношению к губернатору. Впрочем, авторы исследования не обошли стороной и других региональных политиков. Есть там и про Ивана Цецерского, у которого отношения с новой региональной властью явно не сложились, и про яблочника Льва Шлосберга, и про экс-губернатора Андрея Турчака. Оба — и Шлосберг, и Турчак — на минувшей неделе, образно говоря, раздвигали горизонты и стирали границы. Псковский яблочник отправился в Мурманск на встречу с единомышленниками. Напомню, что это далеко не первая его поездка в регионы — и мы отмечаем продолжение турне в преддверии съезда «Яблока» и выборов председателя партии. Напомню, что почти четыре года Лев Шлосберг претендовал на этот пост, но по итогам голосования уступил Эмилии Слабуновой. Судя по всему, он вновь будет участвовать в выборах в качестве кандидата и участившиеся поездки по стране можно рассматривать как попытку заручиться поддержкой будущих делегатов съезда. Что до Андрея Турчака, ныне вице-спикера Совета Федерации и секретаря Генсовета «Единой России», то он на минувшей неделе занимался вопросами внешней политики и во главе партийной делегации находился с официальным визитом в Японии. В Стране восходящего солнца экс-губернатор встретился с премьер-министром Синдзо Абэ, руководством парламента и представителями ведущих политических партий.

На фото: секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Возвращаюсь к докладу ЦПК, отмечу, что он обширный, обстоятельный, в рамках радиопрограммы его не перескажешь — тем более, что текст нетрудно найти в интернете, желающие могут с ним ознакомиться. Я же обращу внимание лишь на несколько деталей. В докладе приводятся относительно свежие (мартовские) данные опросов Фонда «Общественное мнение». Согласно им, 51 % опрошенных жителей Псковской области доверяют Михаилу Ведерникову как руководителю региона. Работу президента Владимира Путина положительно оценивает 71% жителей области. Напомню, что в соответствии с недавним указом президента первым пунктом в перечне показателей для оценки эффективности работы губернаторов значится уровень доверия к власти — прежде всего к главе государства, но и к самим губернаторам тоже.

Как следует из доклада ЦПК, основные проблемы по мнению респондентов совпадают с другими регионами – это рост цен на товары и услуги, низкий уровень зарплат, высокие цены на услуги ЖКХ. Наряду с рядом положительных моментов авторы исследования отмечают и проблемные зоны, в том числе делают следующий вывод: в Псковской области по-прежнему сохраняется заметная протестная активность. «Одна из главных тем, вызывающих возмущение жителей, — строительство завода по производству полимеров. Речь идет о якорном резиденте ОЭЗ «Моглино» — компании «Титан-Полимер», которой Фонд развития промышленности уже выдал льготный займ на 500 млн. рублей. Губернатор заверял, что сооружать завод начнут только после публичных слушаний и проведения всех необходимых экспертиз, однако жители настроены резко против и не только проводят акции протеста, но и пытаются инициировать референдум по поводу завода», - говорится в докладе ЦПК.

На минувшей неделе резонансная тема получила развитие. В воскресенье в Пскове прошел очередной митинг оппозиции против строительства завода «Титан-Полимер». Если сравнивать это мероприятие с предыдущими акциями (напомню, тогда было и полтысячи участников, и даже больше), то в этот раз людей было значительно меньше.

Количество участников вернулось к привычным для митингов псковской оппозиции величинам — порядка 100-150 человек. Я не соглашусь с теми, кто говорит, что информации о митинге было мало.

По-моему, ее было вполне достаточно. Уж точно не меньше, чем перед предыдущими акциями — и в социальных сетях, и в СМИ, и в развешанных по городу красочных листовках. Тем не менее людей пришло немного. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что после вспышки интереса к теме «Титан-Полимера» наблюдается заметный спад — горожане не идут на площади выражать свой протест. Таким образом, оправдываются прогнозы тех, кто говорил о неминуемом угасании митинговой активности и схлопывании протеста. Почему это происходит? Во-первых, нет развития сюжета. Ну вот выступили "против" — и дальше что? Это непонятно — и сами участники митинга не дают ответа на этот вопрос. После того, как псковское районное собрание "завернуло" идею референдума, инициаторы на нем уже вроде бы не настаивают. Сбор подписей продолжается, но вообще не понятно, что с ними собираются делать.

Во-вторых, от протестов против строительства завода отпугивает политизация процесса. Совершенно очевидно, что лидеры оппозиции примешивают сюда политику — выступают не против строительства завода, а против власти, выходя со своими традиционными лозунгами. Уверен: многих это отпугивает, ведь одно одно дело выступить по конкретному экологическому поводу, совсем другое — участвовать в откровенно политических мероприятиях оппозиции.

В-третьих, и власть, и само руководство «Титана» начали комментировать ситуацию, разъяснять — еще несколько месяцев назад этого не было. Возможно, их позиция была услышана, и кто-то посчитал, что выступать с однозначными выводами пока рано — по крайней мере, до того момента, как будет представлен конкретный проект предприятия, с конкретной информацией о выпускаемой продукцией, объемами и другими сведениями, после чего станет ясно, что это вообще такое. Как бы то ни было, ставить точку в истории рано.

На этом у меня всё. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В 2019 году исполняется 5 лет с момента введения РФ продовольственного эмбарго. К чему привели контрсанкции?
В опросе приняло участие 1176 человек
21.05.2019, 22:270 Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном 21.05.2019, 22:140 Парламентарии Северо-Запада хотят отнести кинопоказы, музейную и туристическую деятельности к вопросам местного значения 21.05.2019, 21:550 Псков вошел в топ-10 лучших российских городов для посещения музеев 21.05.2019, 21:432 Власти РФ отреагировали на предупреждение о росте цен на бензин
21.05.2019, 21:212 Фотофакт: У моста через Пскову - два открытых люка, не ровен час, кто-нибудь упадет 21.05.2019, 21:123 В Пскове завершились дебаты кандидатов на выдвижение в гордуму от «Единой России» 21.05.2019, 21:020 В Псковской области пройдет выездное заседание комитета Госдумы по культуре 21.05.2019, 20:434 Псковский промышленник ремонтирует дорогу на улице Гремячей. ФОТО
21.05.2019, 20:213 Заместителю министра науки и высшего образования РФ показали Псковский Кремль. ФОТО 21.05.2019, 20:190 Уличную мебель для Кургана Дружбы сделают в колонии Себежского района 21.05.2019, 19:570 Стало известно число российских зрителей «Евровидения» 21.05.2019, 19:450 Кинологи УФСИН по Псковской области заняли призовые места на интернациональной выставке служебных собак
21.05.2019, 19:213 Игорь Сиротин снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» 21.05.2019, 19:180 В Псковской области состоялся российско-эстонский автопробег по бездорожью 21.05.2019, 19:081 В одном из псковских магазинов расплатились фальшивой пятитысячной купюрой 21.05.2019, 19:002 Главный онколог Минзрава РФ назвал продукты, способствующие развитию рака
21.05.2019, 18:400 В Великих Луках произошло ДТП по вине не уступившего дорогу водителя. ФОТО 21.05.2019, 18:240 Подан коллективный иск на 100 млн руб за оскорбление имени Александр 21.05.2019, 18:110 Состояние детских площадок в Великих Луках оценили единороссы 21.05.2019, 18:010 «Гонки по вертикали»: Игры в ассоциации
21.05.2019, 18:000 27 мая откроется уникальная выставка живых тропических бабочек в Пскове 21.05.2019, 17:510 Грозы и дожди ожидаются завтра в Псковской области 21.05.2019, 17:480 В усадьбе Волышово вновь будет работать летний волонтерский лагерь 21.05.2019, 17:371 В пансионате «Кривск» прокомментировали публикацию в «Интерактиве» ПЛН
21.05.2019, 17:360 Сотрудники налоговых органов Псковской области расскажут о новом в работе онлайн-касс в ходе публичных обсуждений 21.05.2019, 17:330 Касса по продаже проездных билетов на ул. Леона Поземского закрывается с 25 мая 21.05.2019, 17:250 На увеличении финансирования госпрограммы развития сельских территорий настаивают в «Единой России» 21.05.2019, 17:152 Жителям Псковского района предлагают выбрать названия для новых детских садов
21.05.2019, 17:071 Работник «Псковэнерго» получил награду Минэнерго России 21.05.2019, 16:561 В Новосокольническом районе полиция задержала нетрезвого 18-летнего водителя «копейки» 21.05.2019, 16:550 Национальные проекты дают региональный вузам широкий простор для участия - эксперт 21.05.2019, 16:520 Псковская таможня переходит на автоматизацию таможенного транзита
21.05.2019, 16:502 Турчак: «Единая Россия» сделает все, чтобы госпрограмма развития сельских территорий приобрела статус нацпроекта 21.05.2019, 16:442 Экскурсия по Псковскому музею-заповеднику вошла в тройку лучших в России 21.05.2019, 16:431 Константина Болотина назначат на должность директора МП г. Пскова «Горводоканал» еще на три года 21.05.2019, 16:403 Подрядчики обещают к 21 июня завершить ремонт фасада будущего кампуса ПсковГУ и благоустроить территорию
21.05.2019, 16:282 Жителям Куньи разъяснили, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки облагаются налогом 21.05.2019, 16:150 «Парта Героя» появилась в Моглинской школе благодаря «Единой России» 21.05.2019, 16:090 В Пскове открылась первая в России иммерсивная камерная выставка-променад с тифлокомментариями 21.05.2019, 15:570 ПсковГУ и Всемирная ассоциация выпускников вузов подписали соглашение о сотрудничестве
21.05.2019, 15:530 ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей 21.05.2019, 15:500 Жителей Пскова предостерегают от мошенников, представляющихся сотрудниками «Горводоканала» 21.05.2019, 15:480 Как правильно привлекать иностранных студентов, обсудили эксперты на Ганзейской научной конференции в Пскове 21.05.2019, 15:410 Внедрение системы резервирования времени пересечения госграницы на автомобильных пунктах пропусках обсудили депутаты Северо-Запада
21.05.2019, 15:389 Власти Пскова: У кого неофициальный заработок - можете рассчитывать лишь на минимальный размер пенсии по старости 21.05.2019, 15:280 Студенческий конкурс грантов проведут в ПсковГУ 21.05.2019, 15:260 Подписано постановление о проведении ремесленной ярмарки «Город мастеров» на Ганзе-2019 в Пскове 21.05.2019, 15:230 Я приехала ускорить строительство студенческого кампуса - замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова
21.05.2019, 15:160 Прекращены полномочия замсекретаря псковского отделения «Единой России» Виктора Остренко 21.05.2019, 15:100 «ПсковАгроИнвест» примет участие в Днях Псковской области в Москве 21.05.2019, 15:071 Ключ к успешному многостороннему сотрудничеству попытались найти статусные эксперты по истории Пскова и Ганзы 21.05.2019, 14:590 Творческие коллективы из Палкино стали лауреатами международного фестиваля «Берега Надежды»
21.05.2019, 14:490 Жители Пскова простились с легендарным летчиком Дмитрием Ваулиным 21.05.2019, 14:483 В Пскове собираются повысить цены за услуги муниципальных бань 21.05.2019, 14:450 Псковские предприятия торговли и питания регистрируются на участие в 39-х Международных Ганзейских дней 21.05.2019, 14:410 24 мая откроется выставка молодых художников Пскова «Светлый голос в сумерках»
21.05.2019, 14:400 Сотрудники требуются в новые детские сады Псковского района 21.05.2019, 14:311 В Пскове повторно объявлен конкурс на замещение должности главного архитектора города 21.05.2019, 14:141 Внимание псковичей привлекла тренировка самолетов. ВИДЕО 21.05.2019, 14:124 Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова
21.05.2019, 13:540 Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха 21.05.2019, 13:541 Фотофакт: Опасная парковка 21.05.2019, 13:380 «Пиром человеческих страстей в одном действии» откроют театральный фестиваль «Михайловское 2019» кукольники из Перми 21.05.2019, 13:340 На водоемах Псковской области в ходе акции «День без сетей» изъяли около 3 тысяч метров бесхозных сетей
21.05.2019, 13:320 Велосипедистов приглашают на двухдневную прогулку по Изборско-Мальской долине 21.05.2019, 13:290 В Калининграде проходит заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму под председательством Виктора Остренко 21.05.2019, 13:280 Гуманитарный лицей Пскова участвует в программе «Интеррег. Регион Балтийского моря» 21.05.2019, 13:232 Спектакль «Река Потудань» Псковского драмтеатра покажут на Платоновском фестивале в Воронеже
21.05.2019, 13:210 В первом конкурсе территориальных общественных управлений Псковской области участвует 32 проекта 21.05.2019, 13:120 ПсковГУ подписал соглашения о сотрудничестве с Даугавпилским университетом и Ассоциацией иностранных студентов 21.05.2019, 13:100 Вера Емельянова: Псковская область рассчитывает получить от Ганзейской научно-практической конференции конкретные плоды в виде проектов 21.05.2019, 13:080 Сегодня в БКЗ в рамках закрытия 75-го филармонического сезона для псковичей прозвучат знаменитый концерт Рахманинова и загадочные вариации Элгара
21.05.2019, 13:083 Интерактив: Говорить о росте экономики в Псковской области, достигнутого с помощью трехдневного безвиза и туристов, не стоит 21.05.2019, 13:030 Нам есть чем поделиться, и мы открыты для получения нового опыта - в Пскове торжественно открылась Ганзейская научно-практическая конференция 21.05.2019, 12:470 «Рено» сбило косулю на трассе в Великолукском районе. ФОТО 21.05.2019, 12:380 Профсоюзные тимуровцы помогли бывшим узникам фашистских концлагерей совершить экскурсию в Тосно
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.