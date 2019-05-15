Политика

Игорь Сиротин снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Советник главы Пскова Игорь Сиротин снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по избирательному округу №13. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Игорь Сиротин объявил на проходящих дебатах участников праймериз.

«Участвовать в праймериз "Единой России" может любой гражданин, и я тоже хотел попробовать свои силы. Честно говоря, не ожидал, что мое решение вызовет такую бурную реакцию. Я не желаю, чтобы меня ассоциировали как оппозиционера партии "Единая Россия"», - сказал экс-руководитель регионального исполкома ЕР, после чего покинул зал.

На фото: советник главы города Пскова Ивана Цецерского Игорь Сиротин

Напомним, ранее свою кандидатуру с предварительного голосования сняла заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Галина Никитина.

Таким образом, на право представить партию на довыборах претендуют четверо: главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, директор ООО «Мега» Оксана Нани и сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко.

Предварительное голосование «Единой России» состоится в воскресенье, 26 мая. Довыборы пройдут в сентябре.