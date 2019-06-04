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«Совпадение? Не думаю!»

04.06.2019 18:30|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте. В эфире программа «Гонки по вертикали». Начинаем разговор о региональной политике — и сразу отмечаем особенность минувшей недели: едва ли не всё самое интересное и важное в публичной плоскости произошло в этот раз в стенах областного Собрания депутатов на очередной сессии. Судите сами: ежегодный «отчет-послание» губернатора Михаила Ведерникова с подведением результатов работы и обозначением перспектив.

Еще - «парламентский час», на котором депутаты ломали копья и головы, обсуждая так называемую «мусорную реформу». Ряд других значимых вопросов. На «десерт» - шоу с демонстрацией карикатур известного художника Сергея Елкина и пикировкой депутатов Алексея Севастьянова и Льва Шлосберга. Последний эпизод из серии «Парламент как место для дискуссий и карикатур» если уж и не отбрасывает нас в 1990-е - начало 2000-х, когда в Собрании, бывало, депутаты метали стаканы и сходились чуть ли не в рукопашной, то, по крайней мере, возвращает на четыре года назад, когда главного псковского яблочника коллеги досрочно лишали мандата. Тогда тоже доходило до нешуточных страстей и перехода на личности. Впрочем, к коллективному просмотру карикатур с последующим обсуждением (по мнению одних, забавной шалости депутата — инициатора важного законопроекта об ответственности власти за неуважение к гражданам, по оценке других — откровенной провокации с целью дискредитировать работу законодательного органа) мы сегодня еще обязательно вернемся, но вначале о самом заметном уходе этой недели.

На той же сессии депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Яна Лузина, представляющего второй избирательный округ. И это не просто уход из законодательного органа одного из 44 депутатов, не уход «статиста».

Речь идет о крупном псковском бизнесмене, выступавшем спонсором партии власти, и политике, который в последние полтора десятилетия так или иначе присутствовал на сцене. Он был и главой Пскова, и сити-менеджером, и вице-губернатором, и депутатом регионального парламента, и членом руководящих органов регионального отделения «Единой России».

Более того, в свое время господин Лузин рассматривался даже в качестве потенциального кандидата на пост главы области. Впрочем, было это уже очень-очень давно. В последние годы он чаще представал в образе предпринимателя — главы группы компаний «ЛУГ», занятого реализацией масштабных девелоперских проектов. Необходимость сконцентрироваться на бизнесе и называется в качестве основной причины добровольного ухода из Собрания. Тут, наверное, можно выразить сомнение и поискать какие-то иные, не лежащие на поверхности, версии, задаваясь вопросом: почему именно сейчас? А можно и принять это утверждение на веру, ибо про девальвацию депутатского мандата сказано немало, прежнего веса у него нет, и кресло депутата, некогда столь желанное для любого предпринимателя, ныне свою привлекательность потеряло. В случае с Лузиным следует говорить об уходе не только из Собрания, но, возможно, и в целом из политики (не знаю, временном или окончательном).

Так или иначе, теперь псковичам надо доизбрать депутата по округу №2. На сессии депутаты назначили выборы на единый день голосования 8 сентября. И уже в понедельник в «Единой России» был дан старт процедуре праймериз. Учитывая близость сентябрьских выборов, предварительное голосование проведут в сжатые сроки. Выдвижение участников завершится 14 июня. Затем состоятся дебаты и встречи с жителями Пскова. День предварительного голосования единороссы назначили на воскресенье, 23 июня.

На фото: Ян Лузин и Иван Цецерский десять лет назад

Напомню, что уход Яна Лузина последовал вскоре за отставкой главы города Ивана Цецерского, избранного в Москве председателем правления новой общественной организации «Национальная ассоциация развития местного самоуправления».

Заявление о сложении полномочий депутат написал еще в середине мая, так что можно говорить: во-многом неожиданные шаги Цецерского и Лузина фактически совпали по времени. И в этом можно увидеть определенный символ: в считанные дни ушли две фигуры, которые некогда являлись олицетворением псковской городской власти. В годы президента Медведева — премьер-министра Путина И.Н. и Ян составляли, образно говоря, наш местный «муниципальный тандем»: один — глава города, другой — сити-менеджер. Теперь всё это уже история, однако какое-то время причины ухода, безусловно, будут обсуждать. Отставку Цецерского, ставшую неожиданностью для всех и случившуюся за месяц до его самого главного проекта - Ганзы в Пскове — точно.

Кстати, сегодня эксперты известного фонда «Петербургская политика» (директор - Михаил Виноградов) опубликовали результаты своего очередного исследования. По итогам мая отставка главы Пскова наряду с резонансным конфликтом вокруг проекта строительства православного храма в Екатеринбурге, задержанием бывшего ивановского губернатора по подозрению в коррупции, катастрофой самолета «Москва – Мурманск» вошла в ТОП-30 событий месяца в региональной политике всей России.

У Ивана Цецерского 18-е место в этом своеобразном рейтинге.

А Псковская область, по оценке экспертов «Петербургской политики» сохранила место в группе регионов со средней социально-политической устойчивостью. Итоговый балл остался прежним — 6,0, и это значит, что любое, даже самое незначительное снижение рейтинга, в будущем отбросит регион в предпоследнюю группу субъектов РФ с пониженной устойчивостью.

Понятно, что любые рейтинги условны и на их результаты могут повлиять самые разные факторы, но определенное представление о том, как ситуацию видят столичные эксперты, они дают.

В мае «Петербургская политика» отнесла к положительным событиям в Псковской области презентацию инвестиционных возможностей региона в рамках в Москве и договоренность губернатора Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина о выделении псковским агропредприятиям и фермерам отдельной площадки для торговли в белокаменной. К числу негативных факторов отнесены 76-е места Псковской области в рейтингах - по объему социальных расходов на одного жителя и по доступности покупки семьями нового автомобиля. Что касается отставки Цецерского, то однозначно отнести ее к положительным или негативным факторам эксперты не решились. Записали в графу «Прочие заметные события».

Теперь возвращаемся к теме скандального шоу на сессии областного Собрания. Для тех, кто пропустил этот во всех отношениях красочный экшн, в двух словах расскажу о его сути. Депутат - яблочник Лев Шлосберг обратился к коллегам с предложением поддержать его законопроекты о наказаниях для представителей власти за неуважение к гражданам. Предлагаемые Москве законопроекты - это такое «зеркало» закона, принятого в марте на федеральном уровне и устанавливающего ответственность граждан за явное неуважение к власти.

Рассчитывал ли яблочник, что его предложения поддержит депутатское большинство — прежде всего, члены фракции «Единой России»? Разумеется, нет. Надеяться на это мог только очень наивный и неопытный человек, но не Лев Шлосберг.

Наверняка он прекрасно понимал, что позиция коллег по этому вопросу будет точно такой же, как и в случаях с другими его инициативами — скажем, по возвращению прямых выборов мэров Пскова и Великих Лук (ее отклонили уже в 4-й раз). Было очевидно, что депутаты проголосуют против этого предложения. Тем не менее, он внес данные вопросы на рассмотрение коллег. Более того — обратился к депутатам с продолжительной речью и тщательно подготовленной презентацией. Вот она-то, включавшая в себя обидные для представителей власти карикатуры Сергея Елкина, и спровоцировала депутатов на гневную отповедь яблочнику. На это обратили внимание все, но я бы отметил и то, что и само выступление любителя творчества современных российских карикатуристов Льва Шлосберга с самого начала было в чем-то пранкерским. Начать с того, что к депутатам и присутствующим он обратился с подчеркнуто преувеличенным почтением — мол, глубокоуважаемые депутаты, глубокоуважаемые присутствующие. Из уст человека, который ранее описывал депутатов областного Собрания как «сборище дебилов» и говорил, что среди тысяч рож единороссов лиц не встречал, подобное обращение уже само по себе выглядело издевательством.

Дальше — еще забавнее. Излагая с парламентской трибуны суть законопроектов и говоря на серьезные темы, Лев Шлосберг решил обратиться к истории... «Клуба веселых и находчивых», тут же приписал легендарную шутку одной команды - другой, спутал дату.

Может - и ненамеренно, а может и нет — умышленно, получая удовольствие от осознания того факта, что среди депутатов не найдется никого, кто бы остановил, поправил. В общем всё это выглядело весело и необычно — классика КВН, воспроизведение ряда неоднозначных фраз чиновников и депутатов и, особенно, дюжина карикатур: блохи, сидящие на собаке и обсуждающие ее («Эти животные должны нас, депутатов, уважать»), лысый толстый депутат, прочие сатирические изображения на тему российской политики.

Всё это - на мониторах перед депутатами, на больших экранах в зале заседаний, в прямой интернет-трансляции сессии. Такого в истории регионального парламента еще не было. Нетрудно было предположить, что представление с «веселыми картинками», которые на самом деле, конечно же, никакие не веселые, а очень грустные — вызовет реакцию депутатов, проще говоря, спровоцирует их на ответ. Нисколько не сомневаюсь, что Лев Шлосберг это прекрасно понимал и всё тут просчитал. Так и вышло. В полемику с яблочником вступил его традиционный визави в областном Собрании, рупор фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов.

Алексей Севастьянов: Отмотайте, пожалуйста, там про депутатов карикатурка была…

Лев Шлосберг: Какая? У меня их 12 штук — и все про депутатов. Вот как вам этот депутат?

Алексей Севастьянов: В поряде депутат.

Увиденное и услышанное единоросс принял близко к сердцу и, как говорится, примерил на себя («В этой картинке я себя собакой чувствую, а вы?») и всё допытывался у Шлосберга: зачем тот показывает обидные карикатуры депутатам регионального парламента? Алексей Севастьянов назвал выступление яблочника «постановочным шоу, в котором поневоле вынуждены участвовать все депутаты. Мы — члены этого шоу»: «Мне очень печально, что вы не уважаете своих коллег и теперь сделаете из своего выступления постановочное видео. Вы и всю сессию превратили вот в эти карикатуры». Лев Шлосберг ответил, что ни одной из 12 карикатур Сергея Елкина не вышло бы в свет, если не появился бы закон «о неуважении к власти». Это реакция художника на действия политиков.

Спор продолжался долго, по ходу «пьесы» подключились и другие действующие лица. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков сообщил, что его коллеги вообще-то собирались поддержать инициативу Шлосберга, однако используемая им форма заставила жириновцев изменить свою позицию.

«Лев Маркович, это не ваш стиль, и он вам не идет. Перестаньте так делать», - прямо-таки умолял господин Минаков.

А спикер областного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов дал крайне жесткий комментарий относительно приемов, используемых Львом Шлосбергом. Многие полагают, что всё тут делалось яблочником не для зрителя внутри региона, а в расчете на федеральную аудиторию и прежде всего на тех, кто ему традиционно симпатизирует. Они в произошедшем на сессии увидели его шалость — дескать, молодец, Лев Маркович, мало того, что выступил с правильной инициативой, так еще выставил оппонентов в невыгодном для них свете. «Повелись» - и сели в лужу. По мнению тех самых оппонентов, все это - совершенно недопустимые приемы и попытка ударить по всему законодательному органу Псковской области.

Напоследок несколько слов о бывшем губернаторе Андрее Турчаке. В опубликованной сегодня свежей версии списка 100 самых влиятельных политиков России секретарь Генсовета «Единой России» вновь поднялся на несколько строчек и теперь занимает 39-е место, входя в группу «Сильное влияние» (там же Валентина Матвиенко, Виктор Золотов, Юрий Чайка, патриарх Кирилл и др.) А на первых позициях в списке по-прежнему Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу.

По оценке экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), влияние секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака укрепляется «после решения 11 из 18 врио глав регионов и действующих губернаторов, выходящих на выборы в 2018 году, выдвигаться от «Единой России», а также проведения праймериз».

В общем, экс-губернатор Псковской области продолжает свое восхождение к политическому Олимпу. И постепенно осваивается в эфире центральных каналов. Не сказать, что в «ящике» он присутствует постоянно, но время от времени на центральные телеканалы его приглашают. Причем, в программы - символы современного российского телевидения. Напомню, что вскоре после отъезда из Пскова Андрей Турчак стал героем большого сюжета в итоговой программе канала «Россия 1» («Вести недели с Сергеем Брилевым»).

Вскоре экс-губернатор побывал у Владимира Соловьева на канале «Россия 1» — и тогда, как писала ПЛН, Соловьев представил Турчака как «молодого, подающего надежды российского политика» и начал разговор с просьбы рассказать о себе и своей семье. Гость студии сообщил, что родился в Ленинграде, является мастером спорта СССР по дзюдо, у него четверо детей. Тема многодетной семьи экс-губернатора Псковской области поднималась Владимиром Соловьевым еще дважды. В дальнейшем экс-губернатор вновь был приглашен в ту же программу.

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А в минувшую субботу Андрей Турчак пришел на интервью в программу «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Два многодетных отца встретились в День защиты детей - о них в основном и говорили.

Андрей Турчак: ... Потом у меня был перерыв, когда я работал во Пскове — и вернулся опять в Москву.

Тигран Кеосаян: - Самый молодой на тот момент губернатор. Поаплодируем (аплодисменты). Кстати, по поводу Пскова. Там, во время твоего руководства, статистики отметили резкий такой подскок рождаемости (хохот в зале). Это я точно знаю. Андрей, без губернатора-то не обошлось?

Андрей Турчак: Не буду скрывать, вклад свой внес.

Тигран Кеосаян: Так... (смеется).

Андрей Турчак: Сразу после назначения губернатором практически через месяц у меня родился четвертый ребенок в семье (аплодисменты)

По мне, так это интервью на НТВ выглядело если уж не повторением, то по крайней мере продолжением разговора, ранее начатого на канале «Россия 1» еще в том первом интервью. Снова — семья, дзюдо, четверо детей. Раз за разом Андрей Турчак предстает в образе заботливого многодетного отца, спортсмена, молодого и перспективного, но уже опытного и эффективного политика. Именно на это обращают внимание российского зрителя телеведущие. Как любит говаривать еще одно лицо российского телевидения: «Совпадение? Не думаю».

На этом у меня всё на сегодня. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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