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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: 75-летие региона, возвращение губернатора и видео с Вилковым

27.08.2019 15:12|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям региональной политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Только для своих. В Псковской области отметили 75-летие со дня образования региона.
С места в карьер. Губернатор Михаил Ведерников вернулся из отпуска и окунулся в гущу форумной жизни.
«Черт» на видео. Руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков оказался в центре резонансного скандала.

Ну что ж, лето подходит к концу, на календаре последняя неделя августа. И вот, окидывая взглядом последние месяцы, раздумывая над сочинением «Как мы провели лето», поделюсь главным впечатлением: пожалуй, никогда прежде июнь, июль и август в Пскове не изобиловали таким количеством праздников, форумов, фестивалей.

Порой складывалось впечатление, что они идут сплошняком - такая нескончаемая вереница: четырехдневная Ганза, дни города, форумы, фестивали, фейерверки, снова форумы, и снова фестивали - всему этому мы были свидетелями, а продолжение (еще не окончание, не точка, а продолжение) последовало на минувшей неделе. В Псковской области прошли мероприятия по случаю 75-летия со дня образования региона.

Отмечать эту дату - давняя традиция, но праздновать днюху столь широко, громко и пафосно - это у нас, похоже, впервые.

Торжественные мероприятия проходили в пятницу, 23 августа, во всех муниципалитетах. А центром празднования стала, естественно, региональная столица. В Пскове организовали множество мероприятий - особого разговора, на мой взгляд, заслуживают два. Во-первых, в Приказной палате Псковского кремля состоялся губернаторский прием, на котором награждали за большой вклад в социально-экономическое развитие Псковщины. Пришло и приехало немало вип-персон.

Было все руководство региона, включая губернатора Михаила Ведерникова и спикера областного Собрания Александра Котова. Митрополит Псковский и Порховский Тихон, бывшие главы региона Андрей Турчак, Михаил Кузнецов, Владислав Туманов (из экс-губернаторов не приехал только Евгений Михайлов). Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, кстати, выступил перед собравшимися, вручил награды от Совета Федерации, после чего вскоре уехал - судя по видео в Инстаграме, отправился в традиционный поход по лесным дорогам Новоржевского и Пушкиногорского районов. А те, кто остался на празднике в Пскове, продолжили отмечать. В Большом концертном зале областной филармонии грянуло главное действо - с продолжительным выступлением губернатора и концертом сводного хора Псковской области, хора Сретенского монастыря и оркестра областной филармонии.

Подводя итоги празднования 75-летия области, которое, безусловно, имело политическое звучание, наблюдатели обращают внимание на несколько моментов. Не буду подробно останавливаться на том, что многим представляется несколько нелогичным всерьез отмечать круглые даты - не суть важно: 65, 70, 75 лет - региона с более чем тысячелетней историей. Действительно, есть в этом какая-то странность - но с другой стороны, а где ее нет? У нас и День России празднуют, говоря о ней как о молодом государстве, которому нет еще и тридцати. Во-вторых, на праздник собрались «только свои» - те, кто многие годы так или иначе связаны с областью, а чужих здесь практически не было. Разве что пожаловали гости из Белоруссии и республики Коми. От аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе приехал помощник полпреда Михаил Матвиенко. При этом поступило множество поздравительных телеграмм, в том числе от глав регионов, а самое статусное поздравление - от президента России Владимира Путина. Третье, что хотелось бы отметить, - это как раз по поводу многочисленных форумов и праздников последнего времени.

Оппозиционеры, да и не только они, но и другие представители псковского политического класса, высказывают тут сомнения: мол, не превращается ли Псковская область в эдакое агентство по проведению разного рода форумов и фестивалей? 

Все это, может быть, и неплохо, говорят они, но хотелось бы и еще чего-то, более существенного, имеющего отношение к жизни простых людей, тем более в период падения реальных доходов населения - скажем, заметных шагов по повышению уровня жизни, ощутимых позитивных перемен в здравоохранении, решения проблем государственных предприятий в сфере ЖКХ и транспорта. Не знаю, готовы ли сомневающиеся воспринимать аргументы, но выступление губернатора со сцены БКЗ в день 75-летия как раз и должно было убедить слушающих речь или читающих стенограмму в том, что то самое другое - тоже есть, область на подъеме и - далее дословно: «По всем важнейшим экономическим показателям мы вышли на путь стабильного развития и сохраняем достойную динамику». Выступление Михаила Ведерникова вместило в себя практически все значимые позитивные моменты в жизни области за последние годы - от строительства школ, перинатального и онкологического центров до запуска поездов «Ласточка» и роста туристического потока.

Говоря о губернаторе, отмечу, что, вернувшись из отпуска, он окунулся в ту самую гущу празднично-форумной жизни. Помимо праздничных мероприятий по случаю 75-летия области, это первый всероссийский общественно-профессиональный форум #ЗаЗОЖ. Спортивное мероприятие, которое презентовалось как чемпионат мира по воркауту. Глава области с митрополитом Тихоном также побывали на острове Залита. Наконец, накануне господин Ведерников посетил съемочную площадку нового фильма Алексея Учителя. Лента, как известно, посвящена памяти музыканта Виктора Цоя. Роли в картине под рабочим названием «47» исполняют Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак и другие. По словам Учителя, после премьеры в Москве кинопритчу обязательно привезут в наш регион.

Впрочем, показ фильма, снятого на Псковщине, - это дело пусть и недалекого, но будущего. А пока на Псковщине смотрят совсем другое «кино». Имею в виду небольшое видео, выложенное неизвестно кем на Ютубе. В главной роли там - руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков. Второй исполнитель остается за кадром, но именно он двигает сюжет - отвешивает господину Вилкову хлесткие болезненные оплеухи, разговаривает с ним на повышенных тонах и обзывает «чертом». Что это было, до конца непонятно - единственное, что вроде бы не вызывает сомнений, дело происходит около года назад, перед выборами главы района в Опочке (напомню, Константин Вилков в них участвовал, но до финиша дойти не сумел). В остальном версии относительно происходящего на видео расходятся, однако в любом случае популярности родинцу публикация ролика не добавляет и рушит образ брутального и бесстрашного общественно-политического деятеля. Вдобавок, по тиражируемой в интернете информации, в федеральном центре решается вопрос об отставке Константина Вилкова с поста руководителя регионального отделения партии «Родина». Кстати, эта тема возникает не впервые - несколько лет назад он фактически был отстранен от должности, но тогда все-таки удержался. В этот раз, похоже, все еще серьезнее. Так или иначе, продолжает сбываться сделанный несколько недель назад обозревателем ПЛН прогноз, согласно которому дело идет к окончанию политической карьеры руководителя регионального отделения партии «Родина».

Далее - о ходе предвыборной кампании. Напомню, что голосование состоится 8 сентября, то есть до него остается уже меньше двух недель. В регионе проходят 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях, в том числе это довыборы в областное Собрание и в Псковскую городскую Думу, а также выборы шести глав районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского. Уже в среду, 28 августа, стартует досрочное голосование. Оно предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине. Досрочное голосование  будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий с 28 августа по 3 сентября, а с 4 по 7 сентября - в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие и в выходные дни согласно графику их работы. Что до хода избирательной кампании, то продолжается агитационный период. И здесь всё, как и прежде, крайне уныло, тускло, неинтересно.

Ослик Иа-Иа: Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище.

Неслучайно, в очередном обзоре политической активности на сайте ПЛН кандидаты удостоились весьма низкой оценки -4. Штатный обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер пригвоздил коллективный портрет представителей партий и самовыдвиженцев к «доске позора»: «Никакого креатива, минимум активности, зачастую то, что делается, - идет в минус самим кандидатам. Стоит ли тогда удивляться, что избирателям пофиг и никто не хочет идти на выборы?!» Между тем продолжается и выяснение отношений в судах. Участники избирательных кампаний пытаются торпедировать друг друга и снять оппонентов. Как мы помним, жертвой тут уже стал кандидат от компартии на довыборах депутата областного Собрания Александр Ножка. Вполне вероятно, что в ближайшие дни в полку выбывших будет прибавление. Ну и последний штрих к предвыборному пейзажу - продолжается перестрелка в анонимных политических телеграм-каналах. Прогубернаторский «мочит» кандидатов от оппозиции, прежде всего - яблочников. Зона особого внимания - Дновский район. Близкий к яблочникам «губернский» телеграм-канал, напротив, лупит по кандидатам от партии власти, налегая на Пушкиногорский район. Как отмечает обозреватель, и те, и другие действуют как будто под копирку - стилистика весьма схожая.

Напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Как я уже сказал, в череде праздников и форумов точку не ставим. Как говаривал довлатовский герой, кстати из псковской глубинки, «другим водяра - праздник, а для меня - суровые будни». Короче, шоу маст гоу он - и оно продолжится. Уже на этой неделе в Псковской области стартует празднование 220-летия со дня рождения первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова.

Главная движущая сила при организации этого торжества, в орбиту которого попадут и Псков, и Великие Луки, и Опочка, - бывший вице-губернатор, ныне региональный уполномоченный по правам человека и президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов. В рамках празднования 2 сентября вместе с руководством Псковской области шахматисты откроют в Опочке памятник Петрову. Приедет международный гроссмейстер Александр Морозевич. В Опочке пройдет встреча с поклонниками шахматного искусства и жителями, а также - сеанс одновременной игры с юными шахматистами гимназии имени Петрова. Короче, райцентр на глазах превращается в шахматную столицу.

Остап Бендер: Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер, Нептун.

Вот на этой, в высшей степени оптимистичной, ноте позвольте поставить точку.

Это были «Гонки по вертикали» с главным редактором интернет-портала Псковская Лента Новостей Александром Савенко.

До встречи через неделю, в следующий вторник. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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