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Политика

Рейтинг политической активности. 17-23 августа

23.08.2019 11:09|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет третий еженедельный рейтинг политической активности. Очередная версия списка выходит в день, когда отмечается 75-летие Псковской области. На праздник съехались многочисленные вип-персоны, после отпуска вернулся губернатор Михаил Ведерников, наверняка в такой день прозвучат заявления и будут сделаны шаги, достойные включения в наш рейтинг — однако всё это наш политобозреватель Господин Рейтингомер оценит уже через неделю, в следующую пятницу. А сегодня в центре его внимания события минувшей семидневки.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкий балл в этот раз, впервые за время составления рейтинга, не получает никто.

Ни один региональный политик или общественник не накосячил по-крупному, не вляпался в громкий скандал, не получил позорную отставку и т.п.

- 4 Кандидаты на муниципальных выборах

На условную «доску позора» пригвождаем коллективный портрет кандидатов на выборах, которые пройдут 8 сентября. Избирательная кампания завершается, в разгаре агитационный период, а всё - как и прежде — блекло, тускло, неинтересно, беззубо, претенденты на мандаты и кресла как будто ждут неизвестно чего. Никакого креатива, минимум активности, зачастую то, что делается, - идет в минус самим кандидатам. Стоит ли тогда удивляться, что избирателям пофиг и никто не хочет идти на выборы?!

- 3 Николай Цветков. Псковский «политический» вице-губернатор оказался в весьма неприятной ситуации в связи с тем, что в анонимных телеграм-каналах его выставили лицом, «слившим» недоброжелателям криминальный компромат на коллег. Было ли это на самом деле — неизвестно. При этом все понимают, что телеграм-каналы — это не обязательно правда и инсайд, а вполне может быть - откровенное вранье и псевдоаналитика из разряда «слышал звон, да не знаю где он». История с обвинением господина Цветкова смахивает на подставу и разводку, но многие в написанное поверили. Тут — как в «бородатом» анекдоте: ложечки нашлись, но осадок остался. Тем более - информация легла на благодатную почву: о склонности вице-губернатора к интригам общеизвестно. Не удивлюсь, если в дальнейшем коллеги господина Цветкова при его появлении станут поступать так же, как поступал Глеб Жеглов при появлении постороннего — сразу же будут переворачивать документы.

- 2 Дмитрий Быстров

Глава Островского района. Вверенный ему муниципалитет оказался объектом для критики со стороны главы областного управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец. По ее словам, «всё, что можно было нарушить в конкурсных процедурах, связанных с ремонтом фонтана в Острове, было нарушено». Глава района в ответе за всё — как итог, «-2» в нашем рейтинге.

- 1 Сергей Петров

Еще один муниципальный руководитель — глава Великолукского района дал весьма странный комментарий, благодаря чему попал в компанию чиновников и депутатов — авторов нелепых заявлений вроде того, что «на три тысячи в месяц можно прожить» и «государство не просило вас рожать». Господин Петров как смог объяснил читателям великолукской районки смысл властной инициативы по увеличению зарплат муниципальным чиновникам. Дословно: «Добавка к зарплате будет не просто актуальной, но и максимально необходимой для процветания и района, и области в целом». Конец цитаты. Поняли, не? По мнению Петрова, для процветания области и района «максимально необходима» добавка к зарплате муниципалов. Не современные производства нужны, не решение демографической проблемы, не достойные пенсии и детские пособия — а добавка к зарплате чиновникам. Как говаривал герой комедии, «когда вы говорите, впечатление такое, что вы бредите». Я не то, чтоб против увеличения зарплат на местах — я за это, но еще больше хочу, чтобы власть объяснялась с народом на человеческом языке, не говорила благоглупости, не издевалась над логикой и здравым смыслом. Иначе — люди так и будут считать, что чинуши живут на какой-то другой планете и находятся на своей волне, где для процветания района максимально необходима лишь добавка к зарплате служащих.

0 Участники «перестрелки» в анонимных политических телеграм-каналах

В преддверии сентябрьских выборов прогубернаторский телеграм-канал продолжает мочить кандидатов от оппозиции, прежде всего - яблочников. Зона особого внимания — Дновский район. Близкий к яблочникам «губернский» телеграм-канал, напротив, лупит по кандидатам от партии власти, налегая на Пушкиногорский район. И те, и другие действуют как будто под копирку, стилистика весьма схожая - однако большого значения всё это не имеет. Влияние телеграм-каналов по-прежнему невелико, что, кстати, подтвердил свежий рейтинг от Агентства политических и экономических коммуникаций. Псковских телеграм-каналов и близко нет ни в региональной части списка наиболее влиятельных каналов, ни тем более в федеральном топе.

 

+ 1 Виктор Дуля.

Ветеран коммунистической партии, экс-депутат Псковской городской Думы и областного Собрания не только мужественно борется с болезнью, но и в меру сил продолжает работать ради идеи. Ранее по состоянию здоровья он покинул региональный парламент, однако продолжает писать статьи, редактировать тексты и выступать с различными идеями.

+ 2 Александр Котов

Спикер Псковского регионального парламента занял второе место в медиарейтинге глав законодательных собраний в Северо-Западном федеральном округе. В масштабах всей страны у Александра Котова — высокое 14-е место. Он открыт для средств массовой информации и общества, грамотно выстраивает работу по информированию населения о деятельности законодателей, отсюда такая положительная оценка работы со стороны федеральных экспертов в сфере масс-медиа.

+ 3 Юлия Пересильд

Известная актриса, уроженка Пскова, ранее не замеченная в активном участии в общественно-политической жизни, неожиданно сделала нетривиальное заявление на тему протестной активности и общей ситуации в стране. При этом ее рассуждения получились эмоциональными, что можно было ожидать от творческой натуры, и даже несколько противоречивыми. Высказав в интервью боязнь социальных потрясений, Пересильд тем не менее заявила, что на согласованный протестный митинг, скорее всего, пойдет. ««Мы имеем право высказывать, что мы думаем. Хоть на какую-то свободу мы имеем право. На митингах там - студенты, артисты, музыканты, адвокаты. В основном - неагрессивная часть общества. Но нельзя отрицать, что есть люди, которые хотят "кипиша", чего-то погорячее. Вдруг - когда-то кто-то придет с оружием? В этой стране "Кровавое воскресенье" может наступить в любой момент. Невозможно молчать о таком, потому что слишком много характерных эпизодов в нашей истории», - полагает Юлия Пересильд.

«Революцию я боюсь, честно. Ты не можешь не волноваться из-за того, что происходит в Москве, даже если сейчас за ее пределами. Я понимаю, что революция - это что-то новое, но я не хочу революции, - добавила актриса. - Мне кажется, самое страшное - это гражданская война, ведь она - внутри. Когда есть внешний враг - все объединяются, становятся частью общей души. Это "кайфовое" состояние, эйфория. Гражданская война же - тоже эйфория, но она мне не понятна. Очень страшно, что нет уверенности, что сын не убьет отца, что дочь не сдаст мать. Для меня это - дикий ужас».

+ 4 Иван Цецерский

Экс-глава города Пскова, председатель правления «Национальной ассоциации развития местного самоуправления» включен в состав президентского совета по МСУ. При всём нашем весьма скептическом отношении к подобным консультативным органам, отметим: у Ивана Николаевича не всё так кисло в столице, как считают некоторые. Есть тут и повод для радости.

+5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации традиционно проявлял активность, подтверждающую его высокий статус на федеральном уровне и близость к президенту России Владимиру Путину. Так, экс-губернатор обратился к главе государства с просьбой наградить мужественную бортпроводницу Ан-24 Елену Лапуцкую, которая в июне спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Нижнеангарска. Указом Владимира Путина Андрей Турчак включен в состав президиума президентского Совета по развитию МСУ. Кроме того, Андрей Турчак продолжал работу по обновлению партии и повышению ее субъектности.  Секретарь Генсовета «Единой России» разруливал проблемные ситуации в региональных отделениях организации и боролся с теми единороссами, которые своими поступками и заявлениями дискредитируют всю партию.

Это был традиционный, третий по счету, рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю, в пятницу, 30 августа.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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