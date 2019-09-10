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«Гонки по вертикали»: Жахнувший Турчак, сбой системы и 70-летие Хоронена

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире - «Гонки по вертикали». Как обычно, в этот день и в это время мы подводим итоги минувшей недели в региональной политике. И сегодня начинаем, разумеется, с темы выборов. В воскресенье, 8 сентября, в России прошел так называемый Единый день голосования. В 16-ти регионах страны выбирали губернаторов, в 13-ти — законодательные собрания субъектов Федерации, во многих других - органы местного самоуправления. В Псковской области в этот раз больших, то есть общеобластных, избирательных кампаний не было. Голосовать могли менее ста тысяч человек из более чем полумиллиона избирателей региона. Они и определяли, кто получит ставшие вакантными мандаты депутатов областного Собрания и Псковской городской думы, кто сядет в кресла глав шести районов, кто войдет в состав собраний в районах и волостях. Всего проходило 13 кампаний, но основное внимание уделялось восьми наиболее статусным и масштабным — по выборам депутатов в Пскове и глав шести районов. Не стану тратить драгоценное эфирное время на подробный пересказ предварительных результатов голосования и озвучивание имен. Во-первых, об этом вчера достаточно подробно говорилось в масс-медиа, в том числе в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове — и при желании вы без труда можете найти итоговые показатели, например, в публикациях на сайте ПЛН.

Во-вторых, как мне представляется, сегодня важнее обсудить не какие-то конкретные фамилии и ситуацию в отдельных районах, а попытаться взглянуть на ситуацию в целом, проанализировать общие тенденции, сравнить итоги выборов в Псковской области с результатами голосования по стране.

А они, то есть общероссийские итоги, таковы, что — нравится это кому-то или нет - дают представителям партии власти полное право заявить об успехе.

Как выразился секретарь Генсовета «Единой России», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, партия «жахнула всех» на выборах. Во избежание неверных трактовок, уточню, что жахнуть, по словарю, имеет ряд значений. Это и выстрелить, и издать громкий звук - громко заиграть, грянуть, и, конечно, сильно ударить.

- Как дам — больно! («Приключения Буратино»)

Вот, как говорит устремленный в 2021-й — год парламентских выборов Андрей Турчак, «Единая Россия» и жахнула. Во всех законодательных собраниях — фактически везде, кроме Хабаровского края, правящая партия получила большинство. То же самое — с губернаторскими выборами. Проколов, сопоставимых с прошлогодними косяками в регионах — нет. Ныне всё пучком — везде победы, и даже второй тур на губернаторских выборах нигде не требуется. Еще одна цитата. «Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались», — заключил Андрей Турчак. Если есть здесь точки соприкосновения с выборами в Псковской области, то они разве что в этой оценке продукта от социологов. У нас тоже перед выборами для власти проводились социологические исследования — и как показали результаты голосования, с реальностью эти замеры общественного мнения соотносились очень слабо.

С реальностью эта предвыборная цифирь не имела ничего общего. Рисовали кандидату от оппозиции проценты в границах статпогрешности, а он взял и выиграл. Или — напротив: убеждали заказчика во всенародной поддержке кандидата от власти, а он с треском проиграл.

Вот и возникает ощущение, что вся эта социология просто сочинялась на ходу, а выделяемые на проведение исследований бюджеты банально «осваивали» и «пилили». Впрочем, свечку не держали — точно не знаем, не утверждаем, судим исключительно по итогам голосования. А они в Псковской области в целом таковы, что можно говорить о ничейном результате в поединке власти и оппозиции, по крайней мере если иметь в виду те самые восемь основных кампаний. Там 4:4.

Отчего секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов и заявил, что полученные на выборах 8 сентября результаты не соответствуют тем, которых ожидали в региональном отделении «Единой России».

И ладно бы еще кресла районных глав и мандат депутата областного Собрания разошлись по разным партиям — примерно как на выборах в Мосгордуму (там победителями себя объявляют все — и власть, и оппозиция, практиковавшая т. н. «умное голосование»): это — коммунистам, это эсерам, а тут что-то перепало кому-то еще.

Так ведь нет — всё у на упало в одну оппозиционную корзину. Всё это добро досталось псковскому «Яблоку», ведомому гиперактивным Львом Шлосбергом.

Его соратник — врач и бард Артур Гайдук выиграл довыборы в региональный парламент. Особо отмечу, что это первая в истории победа яблочника в одномандатном округе на выборах в областное Собрание. И теперь их там, в партийной фракции, будет двое. А глав районов, избранных от «Яблока» - теперь вообще пятеро.

Считаем районы и загибаем пальцы: Гдовский, Плюсский, теперь еще Дновский, Новоржевский и Пустошкинский. Пятая часть всех районов окрашена в зеленые цвета «Яблока». Вот такая аномалия — ничего подобного в России больше нет.

А если искать аналогии в выборной истории Псковской области — то подобное как-то и не отыскивается. Разное происходило, бывало, кандидаты от власти проигрывали — и на губернаторских выборах в конце 1990-х — начале нулевых, и на выборах в областное Собрание в 2002-м (старожилы помнят неудачу губернаторского «Единства»). В поисках аналогий можно обратиться к событиям десятилетней давности, когда в ходе муниципальной кампании в трех районах победили представители так называемой системной оппозиции — эсеры; правда, они тут же переметнулись под знамена «Единой России» и встроились в систему. Много чего было, но подобного (чтоб сразу три района - яблочные, в дополнении к двум выигранным ранее — и всё это всего за пару лет, плюс мандат депутата областного Собрания — единственный, ныне стоявший на кону) — нет, точно такого не было.

- Это неописуемо, профессор. Двадцать пять лет ничего подобного! («Собачье сердце»)

Комментаторам еще предстоит детально разобраться в причинах произошедшего, проигравшим надо будет сделать работу над ошибками. Сейчас, по горячим следам, представляется очевидным, что такой поворот событий на выборах в Псковской области был обусловлен целым рядом причин — как политтехнологических, лежащих в плоскости избирательной кампании, так и внешних, глубинных - таких, как кадровые и управленческие решения, принятые внутри региона, или общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране и непопулярные реформы, которые привели к падению рейтинга партии власти. Кстати говоря, именно на это обстоятельство указывают в псковском отделении «Единой России». В общем причин немало, я достаточно подробно описал их в статье под названием «Что-то пошло не так» на сайте Псковской Ленты Новостей. Так что если интересно — почитайте.

В нескольких словах — о том, что здесь представляется главным при поиске ответа на вопрос: отчего система дала очевидный сбой. Прежде всего - в тех районах, где власть зачищала поляну и снимала кандидатов от оппозиции, в том числе по, моему мнению, совершенно несерьезным поводам — вроде непредоставления перевода с украинского языка на русский диплома об образовании или нарушения авторского права, которое выразилось в использовании в агитматериалах кандидатов музыки доселе никому у нас неизвестного итальянского композитора Даниэле Динаро. Так или иначе, ставка делалась на снятие кандидатов от оппозиции. А это очень рискованная тактика — любой прокол чреват серьезными последствиями в день выборов. Как только тут «что-то пошло не так» — всё и посыпалось. Хотя на что можно было рассчитывать, когда снимали с дистанции тех же коммунистов? На то, что их голоса уйдут кандидатам от партии власти? Так нет, протестный электорат и должен был перейти представителям оппозиции — он и перешел яблочникам.

И я соглашусь с первым секретарем псковского обкома Петром Алексеенко, который говорит о том, что в успехе яблочников — есть доля от коммунистов, сами того не желая внесли свою лепту.

Кстати говоря, тут любопытно, как псковские коммунисты поведут себя дальше. Ранее-то они выступили с громким жестким заявлением: мол, «мы не признаем официальных результатов выборов в Псковское областное Собрание депутатов и глав районов, где были не допущены наши кандидаты». Как я уже говорил, если мысль о непризнании выборов довести до логического завершения, то коммунисты не признают победы одного из участников выборов, то есть он, по мнению КПРФ, нелегитимен, следовательно не признается и его последующая работа — скажем, деятельность депутата областного Собрания (Аркадия Гайдука). Соответственно, итоги голосования с его участием также, по идее, не должны признаваться коммунистами — а это по численности фракция №2 в региональном парламенте.

Не то, что я чего-тут жду особенного, или к чему-то конкретно призываю, просто интересно будет посмотреть, что будут делать коммунисты — раз уж сделали такое заявление. «А» было сказано, и стало быть надо произносить какие-то следующие буквы.

Завершая разговор о причинах произошедшего на выборах в Псковской области, еще раз отмечу, что кроме использования технологии снятия по суду оппозиционных кандидатов, мы от власти в этот раз фактически ничего другого не увидели. А следовало совмещать технологию «против лома нет приема» (если уж ее вновь использовали) с другими приемами - проводить реальные праймериз, тщательно отбирать кандидатов, не делать ставку на случайных людей, выпускать яркие агитационно-пропагандистские материалы, заниматься фоновой кампанией, опираться на местные элиты и местные кадры и т.д. Фактически ничего этого сделано не было — и вот результат, за которым в принципе должен последовать «разбор полетов» в ходе кампании, когда впервые при губернаторе Михаиле Ведерникове кандидаты от власти проиграли выборы, - кто-то должен ответить.

В завершение программы — несколько сообщений на темы, не связанные с прошедшими в воскресенье выборами. Уже в ближайший четверг в Пскове пройдет первая после летних каникул сессия областного Собрания депутатов. Начинается новый парламентский сезон — и, судя по всему, стартует он достаточно любопытно. Как я понимаю, уже на ближайшей сессии планирует покинуть фракцию «Единая Россия» в региональном парламенте депутат из Великих Лук Всеволод Козловский.

Несколько месяцев назад Козловский начал как-то странно фрондировать и посылать различные сигналы в адрес регионального руководства. Сейчас господин Козловский и вовсе заявил о намерении выйти из фракции.

Приведенная аргументация принятого решения, как говорится, доставляет. «В свете последних событий, в том числе попытки переименовать улицу Зеленую города Великие Луки насильственным путем, мною принято окончательное решение покинуть фракцию политической партии "Единая Россия" в Псковском областном Собрании депутатов», - конец цитаты господина Козловского. Так что ждем продолжения и, вероятно, более внятного разъяснения этого шага.

И последнее в этом выпуске — сегодня, 10 сентября, свое 70-летие отмечает бывший мэр города Пскова Михаил Хоронен. Напомню, что некогда он входил в число самых известных и влиятельных политиков Псковской области, набирал порядка 80 процентов голосов на мэрских выборах, последовательно боролся с двумя губернаторами, сам чуть не стал главой региона, получил мандат депутата Государственной думы, но отказался от него. И вот сегодня ему — семьдесят. Когда заговорил об этой дате, почему-то подумал: на самом деле Михаил Яковлевич — ровесник, или, по крайней мере, он из одного поколения со многими из тех, кто и поныне стоит у руля, делает погоду в российской политике, возглавляет партии. Скажем, те же Зюганов и Жириновский будут даже постарше.

Они всё еще в строю, а Михаил Хоронен вот уже больше десяти лет вне политики. Вроде бы он поначалу и пытался вернуться, как-то поучаствовать в выборах, но не сказать — чтоб очень активно.

И то, что в результате ничего не срослось ни в 2011-м, ни позднее — честно говоря, никого не удивило. И, полагаю, не сильно расстроило самого сегодняшнего именинника. Ибо, как я понимаю, на покое не скучает и уж точно не жалеет, что ныне не бьется за мандаты и кресла во власти. Как бы то ни было, наша программа поздравляет Михаила Хоронена с 70-летием, желает ему крепкого здоровья и долголетия.

На этом всё на сегодня. Встретимся через неделю. Всего вам доброго.