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«Гонки по вертикали»: Проблема-2021, «Шишечка сверху» и время грибоискателя

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем традиционный обзор событий и явлений политической жизни, и сегодня предлагаю говорить не только о новостях минувшей недели, но и об актуальных вызовах, а также задачах на будущее. Едва у нас закончилась одна избирательная кампания - как началась подготовка к другим электоральным испытаниям ближайших лет. И я сейчас говорю не только о масштабной кампании в муниципалитетах Псковской области, когда будут избираться сотни депутатов — уже в следующем году будет формироваться основа для так называемого муниципального фильтра на губернаторских выборах. Это важно, но сейчас о другом. Российский политический класс находится перед новым электоральным циклом. Меньше двух лет остается до парламентских выборов (в Псковской области в 2021-м пройдут еще и выборы депутатов областного Собрания).

Парламентские выборы ближе, чем это может показаться на первый взгляд. Подготовка к ним уже началась

Ранее СМИ со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщали об обсуждении идеи изменения пропорции с увеличением числа одномандатников до 75 % и, соответственно, уменьшением списочной составляющей до 25 % (сейчас, напомню, 50 на 50 процентов). По версии ряда политологов, при изменении модели в условиях, когда рейтинг партии власти упал, единороссам будет проще снова получить большинство мест в Госдуме. Однако после единого дня голосования 8 сентября появились аргументы у противников этой концепции: подобное соотношение применялось, в частности, на выборах в законодательное собрание Хабаровского края, где по результатам выборов у единороссов осталось 2 из 36 мандатов (вместо прежних 30). Так что мнения тут высказываются разные. Руководитель «Фонда развития гражданского общества», экс-начальник управления администрации президента РФ по внутренней политике Константин Костин, которого старожилы псковской политики, возможно, помнят по губернаторской кампании почти двадцатилетней давности, - так вот он считает, что изменения пропорции не нужны: дескать, она может навредить партийной системе, при этом не увеличив результат единороссов. Отчего задача, стоящая перед сценаристами выборного действа, напоминает сцену из всем известного кинофильма.

- Теперь вот такое предложение: а что, если...

- Не стоит.

- Ясно Тогда, может быть, нужно...

- Не нужно.

- Понятно. Разрешите хотя бы...

- А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте! (Фильм «Бриллиантовая рука»)

Впрочем, изменится пропорция при формировании депутатского корпуса или останется прежней — пока неизвестно. А вот что произойдет точно, так это изменения в партии власти. На минувшей неделе «Единая Россия» возвестила, что в ближайшее время проведет масштабное обновление. И уже очередной, запланированный на ноябрь, съезд ЕР будет посвящен ротации в Генеральном совете партии и в руководстве региональных отделений. Предполагается, что Генсовет обновят примерно на 40–50%, а в регионах заменят секретарей порядка 20 организаций. Судя по всему, основанием для отставок станут низкие показатели эффективности работы и неудовлетворительные результаты на выборах. Кроме того, источники в партии допускают, что в исполкоме «Единой России» может появиться отдельный электоральный блок, задачей которого станет исключительно подготовка к парламентской кампании.

Сразу после сентябрьских выборов секретарь Генсовета «Единой России», бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак обещал, что съезд станет электоральным — как с точки зрения подготовки к следующим выборам в Государственную думу, так и с позиции обновления партийного состава.

Едва ли не с самого начала работы Андрея Турчака в Генсовете ЕР, то есть уже второй год, обновление партии — это стратегическое направление. О чем он неоднократно заявлял, говоря об основных направлениях работы.

Андрей Турчак: Это три основных вещи. Это обновление. Это открытость. И это лидерство. Все эти три основные ценности направлены на решение основной политической задачи, которую должна решать любая политическая партия, - это победа на выборах.

Как теперь принято говорить с подачи того же секретаря Генсовета «Единой России», «жахнуть на выборах всех».

Андрей Турчак: Мы рассчитываем, естественно, на молодежь, обновление. Но обновление это не только приход молодых лидеров. Это развитие самой партийной структуры, развитие наших региональных отделений, поддержка инициатив местных отделений.

Кстати говоря, на федеральном уровне уже принято решение провести тщательный анализ работы нынешних депутатов Госдумы от «Единой России», а также оценить уровень их поддержки населением в канун парламентских выборов 2021 года. Это позволит сформулировать список кандидатур, которые смогут баллотироваться от единороссов в новый парламент. При этом все кандидаты в обязательном порядке пройдут процедуру праймериз, то есть предварительного партийного голосования.

В настоящее время Псковскую область в Госдуме представляет Александр Козловский, победивший на выборах-2016 в одномандатном округе*.

На минувшей неделе он вновь побывал в регионе. Участвовал в нескольких мероприятиях, в том числе во встрече областного руководства с бизнес-сообществом. На ней обсуждали реализацию национальных проектов и пятилетнюю программу социально-экономического развития Псковщины. Тут же был проанонсирован скорый приезд куратора Псковской области в правительстве — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Предполагается, что он побывает в регионе уже в эту пятницу.

Что до визитов минувшей недели, то тут я отметил бы приезд в Псков руководства Минобороны.

Сразу два заместителя главы военного ведомства Юнус-Бек Евкуров и Тимур Иванов проинспектировали ход строительства объектов, предназначенных для размещения десантно-штурмового соединения в Пскове, где ведется масштабная реконструкция военного городка, и провели рабочее совещание по вопросам развития инфраструктуры ВДВ. В нем также участвовал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. По определению губернатора Михаила Ведерникова, поставлена точка в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета. Также приняты окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте в Черехе и благоустройстве прилегающей территории.

Тем временем глава Минобороны Сергей Шойгу с Владимиром Путиным накануне дня рождения президента гуляли по сибирской тайге и собирали грибы. Эта тема широко освещалась в масс-медиа и активно обсуждалась в социальных сетях. Да и как пройдешь мимо такого, например, сообщения: «Один из грибов (по всей видимости, груздь) привлек особое внимание президента. «Шишечка сверху», - удивился Владимир Путин, рассматривая шляпку гриба, на которой оказалась сосновая шишка».

Так совпало, что грибная тема проявилась на минувшей неделе и в псковской политике. Да-да, я о той самой, ставшей уже общеизвестной фантазии еще одного депутата Госдумы, лидера движения «Убитые дороги» Александра Васильева. Публичные мечтания парламентария о пользе воображаемого устройства - грибоискателя принесли ему -5 в еженедельном рейтинге политической активности на сайте ПЛН.

Антилидером Васильев стал уже во второй раз, до этого никто дважды на «дне» этого рейтинга не оказывался. А в целом он попадает в число деятелей, получивших низкую оценку со знаком минус, уже в третий раз — и это всего за пару месяцев реализации проекта. Штатный обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер ранее отмечал весьма странные заявления депутата и неоднократно говорил о том, что пора бы ему быть ближе к людям и проблемам псковичей. Но — нет: с упорством, достойным лучшего применения, убитодорожник гнет свою странную линию. Теперь вот принялся рассуждать о пользе воображаемого устройства - грибоискателя. «Ходишь по лесу, а он тебе показывает, где грибы растут, какие, и ты такой за ними бежишь с ножиком, - размечтался парламентарий. - ...Идешь с телефоном по лесу, а он тебе - "тыр-тыр-тыр" или голосовую команду "мухомор рядом". И пошел себе дальше боровики искать».

- Не тот лес, не тот. На машинах понаехали, ханурики дешевые, все грибы подмели! (Фильм «Осенний марафон»)

Как отмечает Рейтингомер, фантазия члена нижней палаты российского парламента не осталась незамеченной в его родном Пскове и, кстати, вдохновила на создание четверостишия известного журналиста, автора эпиграмм на злобу дня Владимира Толкачева:

Чтобы в руки шли грибы

Сами, без усилия

Надо чтоб изобрели

Грибоскоп Васильева.

Под этой записью в социальных сетях псковичи принялись делиться своими мнениями о природе человеческой глупости и о том, с чего вдруг Васильев всё это решил озвучить, заодно тут вспомнили поговорку «Если бы да кабы, да в рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород». Если говорить серьезно и вернуться к теме парламентских выборов, то очевидно, что и перед Александром Васильевым сейчас встает вопрос пролонгации своих депутатских полномочий. Напомню, счастливый поворот в карьере псковского убитодорожника произошел в 2011 году, после создания Общероссийского народного фронта и встречи Владимира Путина с псковскими общественниками. Васильев был среди участников той встречи, очевидно, «попал на карандаш» сотрудников администрации президента и вскоре стал депутатом Госдумы по списку «Единой России», в который вошли активисты ОНФ. В 2016-м ему удалось вновь получить мандат — и опять благодаря результату ЕР по итогам дня голосования.

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В целом, как бы кто ни оценивал значение нынешнего российского парламента, следует признать: для политических сил, в том числе в Псковской области, выборы-2021 имеют большое значение.

Не удивительно, что тот же главный псковский яблочник Лев Шлосберг, отвечая на вопросы о своих участившихся поездках по регионам России, увязывает решение участвовать (или не участвовать) в качестве кандидата в выборах нового председателя партии «Яблоко» с парламентскими выборами 2021 года. Несколько месяцев назад он заявил: «Решение по кандидатам на пост председателя партии будет принято позже - партийный съезд состоится в декабре 2019 года. Но для принятия решения об участии в выборах надо сначала понять, как партия чувствует себя сейчас и готова ли она к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году».

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Да и псковские коммунисты тоже, если и не готовятся, то, по крайней мере, задумываются о выборах в Госдуму. По крайней мере, если судить по словам второго секретаря обкома КПРФ — потенциального кандидата от партии Дмитрия Михайлова.

Александр Савенко: Парламентские выборы 2021 года псковские коммунисты уже держат в уме? Заглядываете так далеко — на два года вперед?

Дмитрий Михайлов: Все зависит и от Москвы, от ЦК. Надо сначала знать, какая у них стратегия и тактика, и уже под конкретный результат должны определяться кандидаты.

Александр Савенко: А себя видите в качестве депутата Госдумы? Готовы к переходу на другой уровень?

Дмитрий Михайлов: Готов.

В общем, подготовка к парламентским выборам, до которых остается менее двух лет, стартовала. И минувшая неделя, как мне представляется, это продемонстрировала. Будем наблюдать за развитием событий. А на сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

* Итоги выборов депутата Госдумы по одномандатному округу №148 (сентябрь 2016 года)