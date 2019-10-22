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Москва и псковичи

22.10.2019 15:42|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодняшний обзор политической жизни предлагаю начать с темы активности в партиях. Причем, акцент сделаем на оппозиционных объединениях. Особенностью минувшей недели стало то, что если не все, то, по крайней мере, большинство руководителей региональных отделений партий работали за пределами области.

Образно говоря, повесили на двери своих офисов и штаб-квартир амбарные замки, заколотили окна крест-накрест, еще и записку оставили: никого нет, «ушел на базу - вернусь не сразу». Короче, в массовом порядке все умчались в столицы: кто слушать свое партийное руководство и «сверять часы», кто — навстречу новым приключениям.

Однако обо всем по порядку. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко участвовал в пленуме ЦК в Подмосковье. На мой взгляд, те из участников этой встречи, кто элементарно не заснули, за одно это заслуживают высоких оценок и какой-нибудь медали. Ибо уже по прочтении повестки заседания хочется зевать и клонит в сон. Вначале выбирали рабочие органы, потом вручали партийные и комсомольские билеты, затем снова вручали — на этот раз партийные награды, потом слушали длиннющий доклад Геннадия Зюганова. Председатель партии дежурно пенял власти, противопоставлял нынешнему курсу китайский опыт и программу «Десять шагов». Ругал неолибералов, часто вспоминал Сталина, еще чаще цитировал Ленина, критиковал однопартийцев — правда, не за системные ошибки, несоответствие повестки запросам населения и пассивность (что, на мой взгляд, выглядело бы естественно), а за какие-то отдельные недостатки и сомнительные косяки вроде несоблюдения принципа демократического централизма, неуплаты коммунистами членских взносов, появления в рядах организации «мертвых душ», массового и скороспелого приема в партию. Где товарищ Зюганов увидел эти самые массы, ломанувшиеся под знамена компартии и скороспело принимаемые в ее ряды — лично для меня остается большой загадкой.

- Правительство на другой планете живет, родной (Фильм «Кин-за-дза!»)

Отдельного упрека руководители региональных отделений КПРФ удостоились от своего лидера за сорванную подписку на газету «Правда». Как напомнил Зюганов, еще в декабре 2017 года президиум ЦК КПРФ принял постановление «о 30-% подписке на это издание и о личной ответственности за нее первых секретарей». Однако подписка сократилась и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

«Как, скажите, при таком положении дела вести речь об эффективном политическом просвещении коммунистов?» - обрушился на однопартийцев Зюганов.

Я позвонил Петру Алексеенко. Спрашиваю: принимаете критику со стороны руководства? Отвечает: принимаем, критика-то конструктивная. Исправляться псковские коммунисты будут уже с завтрашнего дня, когда пройдет бюро обкома, а уже 2 ноября зюгановцы соберутся на областной пленум. Помимо прочих, в повестке — кадровые вопросы, в том числе по кандидатуре на должность редактора газеты «Псковский рубеж». Напомню, что бывший редактор Виктор Дуля не так давно ушел из жизни.

Помимо Петра Алексеенко, на пленуме присутствовали бывший лидер псковских коммунистов, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин, а также первый секретарь великолукского горкома, член центральной контрольно-ревизионной комиссии компартии Сергей Сосновский. Последнего, кстати, вчера поздравили на федеральном сайте КПРФ с Днем рождения. И ладно бы юбилей был или круглая дата, но нет - 44 года, обычный такой День рождения. Я уж подумал, не свидетельствует ли факт поздравления на федеральном партийном сайте о чем-то, не означает ли, что великолукского коммуниста, бизнесмена и депутата Псковского областного Собрания заметили, и ждет его какой-то счастливый поворот в партийной карьере. Но нет — как сообщили в партии, это обычная практика - поздравлять на КПРФ.ру членов руководящих органов. Поверим на слово — хотя и узелок на память завяжем.

Своеобразную перекличку руководителей псковских отделений партий в нашей программе продолжает региональный координатор ЛДПР Артем Васильев. Он тоже на минувшей неделе ездил в столицу и тоже слушать партийное руководство. В пятницу, 18 октября, в Колонном зале Дома Союзов прошел всероссийский слет актива «либерал-демократов». Это торжественное мероприятие проводили в преддверие юбилейного съезда к 30-летию партии. Любопытно, что нынешний руководитель областного отделения ЛДПР на момент создания организации еще и не родился. Ему в эти выходные исполнится только 28. Напомню, что на посту координатора организации он сменил Антона Минакова лишь в начале этого года.

Несмотря на всё это, господин Васильев получил от лидера ЛДПР Владимира Жириновского почетную грамоту - с несколько странной для данного случая формулировкой: «За укрепление основ российской государственности, многолетнюю службу и преданность ЛДПР». Будем считать, что это такой подарок к 28-летию и большущий аванс, который юному элдэпээровцу теперь надо отрабатывать. Тем более, что задач тот же партийный вождь нарезал немало. Как отметил Жириновский, «пока ЛДПР - не правящая партия, но мы можем стать ею, если вся страна будет голосовать за нас так же, как голосовал Хабаровский край в сентябре». Конец цитаты. Напомню, что и в истории Псковской области был период, когда ЛДПР была у нас правящей.

В 1990-е член партии Евгений Михайлов был избран губернатором (кстати, на минувшей неделе он подискутировал в интернете с экс-министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным), а уровень поддержки либерал-демократов на выборах в лучшие для них времена превышал у нас 40 процентов. Тот период остался в далеком прошлом — впрочем, нынешнее поколение псковских «либерал-демократов» ставит перед собой задачу если уж и не повторить те успехи, то, по крайней мере, становиться сильнее и реально биться за власть.

А то у нас теперь, как показывают последние избирательные кампании, среди серьезных оппонентов кандидатов от «Единой России» ни либерал-демократов, ни коммунистов, ни эсеров нет — словом, никого из представителей так называемой системной оппозиции. Одних с выборов по суду снимают противники, другие сами действуют на подыгрыше у власти. В этой ситуации порой побеждают кандидаты от псковского «Яблока».

Лидер этой партийной организации - депутат регионального парламента Лев Шлосберг - на минувшей неделе тоже ездил в Москву, которую он, как известно, не любит. Но, как говорилось в давней шутке демократов, «Ирина Хамакада - не хочется, но надо». Вот и Шлосберг отправился на встречу с «московскими друзьями псковского "Яблока"». Так это мероприятие позиционировалось. Пришло человек сто. По словам Льва Шлосберга, получился разговор не только о Псковском «Яблоке» и Псковской «яблости», но и о всей партии и всей стране. Наверное, по-другому и быть не могло, если учесть то обстоятельство, что уже скоро пройдет съезд партии, делегаты будут избирать нового председателя организации. И активность Льва Марковича - его поездки по стране, в том числе этот последний визит в столицу - некоторые рассматривают в контексте его возможного участия в выборах. Четыре года назад он претендовал на пост председателя политической организации, но тогда уступил Эмилии Слабуновой. Ждем новостей и, прежде всего, того момента, когда псковский яблочник, наконец, объявит о своем решении относительно участия в выборах в качестве кандидата.

Ну и в завершении этого блока программы отмечу, что побывал в столице и еще один региональный руководитель — председатель областного отделения «Родины» Константин Вилков.

Он встретился с лидером партии, депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу партии, обсуждали подготовку к парламентской кампании 2021 года. По итогам встречи господин Вилков стал координатором ряда регионов, где будет выстраивать партийную инфраструктуру под выборы в Госдуму и региональные парламенты: он будет курировать Псковскую, Новгородскую, Мурманскую, Вологодскую, Смоленскую области и Карелию. За два года до дня голосования это сообщение выглядит не более чем заявкой на будущее, некой декларацией, тем более, что вопросов относительно правил игры на выборах и самого будущего партии «Родины» остается немало. Но в любом случае отмечаем, что в непростой для себя период Константин Вилков, который в последнее время только терял очки, получил поддержку федерального партийного руководства. Причем, уже во второй раз за пару последних месяцев. Ранее председатель президиума политсовета «Родины» Марина Костычева прокомментировала сообщения о возможной отставке руководителя псковского отделения партии и заявила, что, де, этот вопрос не стоит и не обсуждался. «Никакой смены псковского руководства партии не планируется: главой отделения остается Константин Вилков. Более того, он находится в составе президиума политсовета партии и продолжит входить в его состав», - заявила тогда госпожа Костычева.

И напоследок о партии власти. Главные новости псковских единороссов были связаны не с поездками их лидеров в столицу, однако влияние Москвы и тут тоже ощущалось. Можно сказать, ощущалось на всю силу. Имею в виду процесс определения кандидатуры на пост главы Пскова. После майской отставки Ивана Цецерского исполняющей полномочия руководителя стала Елена Полонская. Однако нельзя сказать, что все основные силы ее поддерживали, и не было тут никаких других вариантов. Были. Присутствовал целый ряд потенциальных претендентов на позицию градоначальника.

Одно время политические обозреватели предполагали, что ставка может быть сделана на главного врача Псковской городской поликлиники, сопредседателя штаба Общероссийского народного фронта Галину Неваленную — все мы наблюдали, как региональная власть продвигала ее перед довыборами депутата гордумы. Впрочем, назывались и другие фамилии. А непосредственно перед конференцией городского отделения партии стало известно, что может «взлететь» замглавы города, бывший летчик Сергей Гаврилов. Основанием служила информация, что его как компромиссную фигуру могут поддержать едва ли не все заинтересованные стороны. Но нет. По моей информации, решающим оказалось слово Москвы, прежде всего, федерального руководства партии власти. Напомню, что секретарем Генсовета «Единой России» является бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак. Так или иначе, Елена Полонская, которая нацелена на то, чтобы отбросить приставку «и.п.» и стать полноценным главой города, получила поддержку однопартийцев.

- Если женщина что-то просит, то надо ей непременно дать (фильм «Человек с бульвара Капуцинов»)

Другое дело, что уровень поддержки госпожи Полонской оказался не таким, как можно было ожидать. По результатам тайного голосования ее кандидатуру поддержали 58 делегатов. За другого претендента - председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина (кстати, его выдвигал экс-депутат гордумы, бывший руководитель регионального исполкома ЕР Игорь Сиротин) - проголосовали 43 человека. То есть: окажись из сотни делегатов еще восемь на стороне Турчина, а не Полонской - и все сейчас было бы совсем по-другому. Впрочем, точку в истории ставить рано. Впереди — тайное голосование в гордуме, и неожиданности еще вполне возможны.

На этом на сегодня всё. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Фото: архив Пской Ленты Новостей, социальные сети, официальные сайты КПРФ и ЛДПР

Источник: Псковская Лента Новостей
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