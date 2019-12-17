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Александр Савенко Публикаций: 170
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«Гонки по вертикали»: События недели, «100 самых влиятельных» и шлагбаум перед Шлосбергом

17.12.2019 18:54|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная региональной политике, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Первым делом коротко о главных темах. Президент России Владимир Путин может приехать в Псков уже в начале следующего года. Визит запланирован в связи с мероприятиями в честь 20-летия подвига десантников легендарной 6-й роты. По сообщениям СМИ, вместе с президентом 1 марта приедет министр обороны Сергей Шойгу. Отмечу, что ожидаемый визит Путина в регион станет уже пятым за последние годы.

На фото: президент России Владимир Путин возлагает цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты. 1 марта 2013 года 

А на минувшей неделе в Псковской области в очередной раз побывал экс-премьер России Сергей Степашин. Ныне он занимается реформированием ЖКХ и возрождением объектов исторического наследия. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Степашин обсуждал вопросы переселения граждан из ветхого жилья и восстановления памятников культуры Псковской области. Объявлено, что на их реконструкцию в ближайшее время предусмотрено порядка полутора миллиардов рублей.

В Пскове прошли очередные протестные выступления оппозиции. Сходка коммунистов в Летнем саду состоялась в рамках Всероссийской акции КПРФ «За права трудового народа, за смену курса, против информационного террора». Первый секретарь обкома Петр Алексеенко акцентировал внимание на том, что власть довела губернатора-коммуниста Иркутской области Левченко до того, что тот подал в отставку. Традиционно персек вступился и за руководителя подмосковного совхоза, экс-кандата в президенты Павла Грудинина — мол, руки прочь от него. По словам Алексеенко, схожие примеры притеснений «красных директоров» есть и в Псковской области.

К числу преследуемых были отнесены член фракции КПРФ в Псковской гордуме, руководитель муниципального комбината благоустройства Сергей Федоров и порховский депутат, глава колхоза «Заря» Борис Петров. Было заявлено, что им мешают, проводят проверки — в общем нет никакого житья коммунистам. А раз так — власть в отставку, даешь левый поворот, долой вранье из эфира — это основные требования КПРФ.

Члены псковского отделения «Справедливой России» провели митинг против строительства автозаправочной станции у Мирожского монастыря. В случае, если планы инвестора не изменятся, эсеры будут дальше проводить протестные акции. «Если дело дойдет до строительства, мы будем физически блокировать работу техники», - пообещал лидер псковских эсеров, депутат гордумы Олег Брячак.

Тем временем представители Псковских региональных отделений двух политических объединений отправились в столицу на партийные форумы. И если вояж либерал-демократов на мероприятия по случаю 30-летия ЛДПР, партии Жириновского — это прежде всего праздник и радость от созерцания вождя в интерьере главного концертного зала страны в Кремлевском дворце, то яблочники изнурительно работали — и я тут нисколько не иронизирую. Ибо по не совсем понятной причине выборы председателя партии традиционно проходят так. В субботу утром начинается съезд, весь день следуют длиннющие доклады, вечером переходят к выборам и выдвигают кандидатов. Потом - выступления, дебаты, ответы на вопросы — к голосованию переходят уже ночью. При этом следить за происходящим можно в прямом эфире благодаря трансляции в интернете. Так было в 2015-м, точно также всё происходило и в минувшие выходные. Вообще чувство дежавю не покидало. Круг основных претендентов на пост председателя был тот же самый — председатель партии Эмилия Слабунова, ее заместитель Николай Рыбаков и руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг. Последний перед съездом провел по сути избирательную кампанию. Задолго до выборов начал турне по городам, в преддверии съезда презентовал программу развития партии, выпустил газету «Гражданин», где было всё — «Псковская яблость», Жанна и Лев, слова поддержки Шлосберга от музыканта Андрея Макаревича, кинорежиссера Андрея Звягинцева, публициста Дмитрия Быкова и прочих селебрити.

А на самом съезде Лев Шлосберг предстал этаким олицетворением пушкинских строк «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» - запонки блестели, костюмчик сидел, выступал проникновенно - предлагал себя в качестве участника тандема с Явлинским и помощь в поиске средств на обеспечение деятельности партии.

А еще презентовал себя в образе электростанции — мол, изберете — будет в партии больше электричества.

Но, увы, не помогло — не избрали, как и в прошлый раз Лев Шлосберг стал вторым.

- Всё! Кина не будет — электричество кончилось («Джентльмены удачи»)

Нового «кина» не будет — будет тот же сериал производства «Григорий Явлинский пикчерс». Собственно, позиция отца-основателя и решает если не всё, то очень многое. В прошлый раз Явлинский прямо поддержал Слабунову — она и победила. В этот раз Григорий Алексеевич прямо ни в чью пользу не высказался, при этом было очевидно — федеральное руководство партии, ее аппарат поддерживают Рыбакова. То есть — всё то же самое, что и в 2015-м, разница только в том, что четыре года вперед пропустили даму, а Рыбаков расположился на третьей строчке. Теперь они поменялись местами, дорогу дали молодому, но от этой перемены, по мнению многих экспертов, мало что меняется.

Контроль над партией сохраняет Григорий Явлинский, а председатель остается не более чем проводником курса «отца-основателя» партии.

- Вам нужен председатель? - Какой председатель? - Официальный! Я зиц-председатель Фунт, я всегда сидел («Золотой теленок»).

Дружественные Шлосбергу соцсети встретили избрание Рыбакова злыми шутками в духе: «На смену Слабуновой пришел Слабунов». А вот еще одна цитата: Руководство партии проявило инстинкт самосохранения: «Яблоко» не хочет рисковать своим «разрешением» на легальную политическую деятельность, которого, например, нет у Алексея Навального — так итоги съезда прокомментировал политолог Михаил Виноградов. Отметим, на думских выборах «Яблоко» располагает правом выдвигать кандидатов без сбора подписей. При этом господин Виноградов отмечает, что «Яблоко» становится «все менее понятно не погруженным в партийные дела сторонникам». По мнению экспертов, руководство партии, которое нацеливается на прохождение трехпроцентного барьера на парламентских выборах и возвращение госфинансирования, решило не раздражать власть и не вступать с ней в конфронтацию из-за Шлосберга. А Рыбаков — компромиссный вариант: ни особых заслуг, ни харизмы, ни раздражения власти. В общем, и тут победить Льву Шлосбергу не позволил пресловутый «административный ресурс». Комментируя в «Коммерсанте» итоги съезда, псковский яблочник заявил, что административный ресурс в партии оказался сильнее того, что был у его группы поддержки: «Съезд был сформирован под конкретного кандидата на должность председателя, и это дало результат». Конец цитаты. Вчера, вернувшись в Псков, Лев Шлосберг в своей программе на ютуб-канале еще более подробно объяснил, что предопределило исход голосования на съезде и назвал ситуацию несправедливой.

Лев Шлосберг: Я знаю, кто из сотрудников центрального аппарата партии не просто открыто поддерживал Николая Рыбакова, а вложил колоссальные усилия в его продвижение среди делегатов съезда. Да, аппарат партии не помогал мне в подготовке к выборам председателя партии на съезде. Да, абсолютное большинство сотрудников аппарата не помогали Эмилии Эдгардовне Слабуновой при подготовке выборов председателя. Я считаю эту ситуацию несправедливой, несправедливой по отношению к Эмилии Слабуновой.

Так или иначе, игра была сделана - 69 голосов за победителя и 40 за Льва Шлосберга. В число заместителей председателя псковича тоже не включили, при этом место в федеральном политкомитете партии он сохранил. Это не повод опускать руки и прекращать работу, говорит Лев Шлосберг, призывает сторонников и дальше поддерживать партию и стремиться к цели, однако не вызывает сомнений, что повторно поставленный шлагбаум на пути к партийному Олимпу — для лидера псковского «Яблока» серьезный удар. Поражение на съезде — это и невозможность определять стратегию и тактику «Яблока» в ходе парламентской кампании-2021 и прочих испытаниях двадцатых годов.

Что дальше? Судя по всему, никаких принципиальных изменений в «Яблоке» с новым председателем не произойдет.

Лев Шлосберг останется в Пскове, будет готовиться к новому электоральному циклу — прежде всего, масштабной муниципальной кампании следующего года (получение депутатских мандатов — залог прохождения муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах). Еще и выборы глав пройдут — не только в Себежском районе, к которому у яблочников особый интерес, но и в Печорах. С учетом тенденций последнего времени и поступающей информации, я бы не исключал досрочных выборов и в паре других районов — Пушкиногорском и Великолукском. А в 21-м году для Льва Шлосберга на первом плане будут не выборы в Госдуму, а выборы в областное Собрание депутатов.

И в заключение несколько слов о том, что нас ждет в ближайшие дни. На финишную прямую выходит бюджетный марафон. На этой неделе завершает работу согласительная комиссия, вскоре пройдут встречи губернатора с представителями фракций в областном Собрании, а затем депутаты примут главный финансовый документ на следующий год. Напомню, что бюджет дефицитный, при этом он больше, чем в прошлые годы. Что до политической составляющей, то в первом чтении за бюджет проголосовали единороссы и эсеры, представители других фракций его не поддержали. При этом, как мы уже отмечали, это в прошлые годы обсуждение и принятие главного финансового документа превращались в реальный политический процесс с демаршами оппозиции и баталиями, очень схожими по духу и форме с классическими предвыборными дебатами. Теперь иначе. Тише, более предсказуемо, лишено интриги. Кому-то это не нравится, кто-то наоборот отмечает положительные моменты — мол, участникам бюджетного марафона удается избегать ненужных споров, выпадов в адрес оппонентов и разногласий, вызванных партийной принадлежностью и политическими взглядами.

И также на финиш выходит ежегодный проект Псковской Ленты Новостей «100 самых влиятельных псковичей». Напомню, его цель — сделать псковскую политику более публичной и открытой. Задача — регулярно формировать и представлять широкой общественности рейтинг наиболее влиятельных персон, при этом обозначая существующий «расклад» и отмечая изменения в политических и административно-хозяйственных элитах.

Старт проекту в этом году был дан полтора месяца назад. За это время читатели внесли свои предложения - в «лонг-лист» участников вошли порядка 550 человек. Затем рабочая группа с участием экспертов сформировала список ста наиболее влиятельных. И тут я немного приподниму завесу тайны — по сравнению с прошлогодней версией в списке появилось 13 новых имен. Кто они, новые влиятельные, а также кто возглавляет рейтинг, кто упал, кто поднялся — всё станет известно совсем скоро, в преддверии Нового года. Пока же продолжается голосование экспертов. По всей области разосланы сотни анкет. Дело это ответственное, требующее осмысления и времени.

А раз так - по многочисленным просьбам членов экспертного совета редакция ПЛН продлевает срок заполнения и отправки анкет до конца следующей недели.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко». Всего вам доброго!

Источник: Псковская Лента Новостей
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