Блоги / Александр Савенко

Операция «Обнуление»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Сегодняшний постпраздничный выпуск начинаем с темы, увы, не веселой. Рухнула цена на «наше всё» — нефть, следом упал и не отжался родимый деревянный рубль — и вот уже в масс-медиа все наперебой обсуждают, какие последствия это будет иметь для российской экономики и кошелька каждого. Хотя - ясно, какие. Отовсюду звучит прогноз, который не может не сбыться у нас практически в любых условиях, а именно: подорожает всё. Сначала — импорт, потом — остальное. Может быть, и даже - скорее всего, одновременно. Как будто оно дешевело при стабильной цене на нефть?

Впрочем, мы тут экономисты еще те — так что гадать о курсе валюты не станем, как не будем и вдаваться в детали: в какой степени на происходящее повлиял коронавирус, фейки и прочие неприятности. Мы в нашей программе рассуждаем о политике. И в связи с происходящим должны сказать, что падение рубля и рост цен так или иначе будут сказываться на общественно-политической жизни, в том числе на выборах, подготовка к которым уже началась.

У нас в области в этом году пройдет большая кампания в районах — будут выбирать нескольких глав и больше тысячи депутатов, а это — на минуточку — муниципальный фильтр на следующих губернаторских выборах.

До них, правда, еще три года, если всё будет по плану — но, повторюсь, муниципальный фильтр формируется сейчас. А парламентские выборы уже не за горами — они запланированы на 21-й год. К тому же в последнее время только очень ленивый обозреватель не обсуждал тему досрочных выборов в Госдуму. Более того - накануне они едва не стали реальностью. Как известно, 10 марта, перед голосованием по законопроекту о поправках в Конституцию, за проведение досрочных выборов в Госдуму высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Следом, непосредственно на пленарном заседании ГД, уже официальное предложение на этот счет сделал депутат-единоросс Александр Карелин. Как сообщает обычно хорошо информированное информационное агентство РБК, его поправка о самороспуске нынешнего состава нижней палаты парламента и проведении досрочных думских выборов планировалась на принятие. Об этом рассказали три источника, близких к администрации президента. В Кремле действительно рассчитывали на проведение досрочных выборов в Госдуму в сентябре нынешнего года, сказали все три собеседника. По их словам, поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, который и выступал инициатором досрочных думских выборов.

Логика досрочных выборов была бы в том, чтобы продолжить процесс обновления, запущенный Путиным, — меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы. Другой мотив — стабилизировавшиеся после пенсионной реформы рейтинги «Единой России». Если проводить выборы в нынешнем году, то можно получить хороший результат партии власти, а что будет через год — неясно, поясняли источники. И с этим трудно не согласиться. Одно дело проводить выборы и операции по транзиту власти в условиях, когда всё может и не так хорошо, как хотелось бы, но — по крайней мере - спокойно и даже при желании может быть описано характеристиками вроде «стабильность», «устойчивость» и тому подобными, и совсем другое — достигать поставленных целей, когда денег нет, приходится держатся, всё нестабильно и чревато неприятными неожиданностями. Понятно, что для власти всё это создает дополнительные сложности, а для оппозиции, напротив, - дополнительные возможности. Последней эта турбулентность и вдруг прилетающие «черные лебеди» (так называют труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) — вроде бы дают дополнительные возможности, является для дополнительным ресурсом — тем ветром, что дует в ее паруса и гонит вперед. По крайней мере, так в теории, а вот как показывает практика, по крайней мере, в нашей губернии — ни к чему это не приводит.

Беда нашей оппозиции в том, что она не использует все предоставляющиеся возможности. Слабо реагирует, запаздывает, сидит ровно — начинает действовать, когда уже поздно. Мы в Пскове всё это наблюдали тысячу раз.

В том числе в последние год-полтора, когда власть, бывало, косячила, а оппозиция не использовала эти промахи. Кроме локальных относительных успехов на выборах муниципального уровня — вспомнить нечего. Вместо этого представители оппозиции политизировали потенциально перспективные, волнующие людей темы, отчего не то, что не привлекали под свои знамена новых сторонников, а по сути отталкивали тех, кто уже пришел. А еще - выясняли отношения между собой, собачились, мерялись у кого там аудитория больше — в фейсбуке или в телеграм-канале. Короче, слабо реагировали и не использовали всё это в свою пользу. Ну, с так называемой системной оппозицией — еще понятно: там своя игра, своя борьба за место под политическим солнцем. И его находят, кстати. Последние примеры — коммунисты получили пост заместителя главы Пскова (им стал Александр Баев), на пост регионального бизнес-омбудсмена претендуют двое, и оба представляют не партию власти — это действующий уполномоченный, член КПРФ Аркадий Мурылев и руководитель регионального отделения «Партии роста», как мы недавно узнали приятель Шнурова, Игорь Романов. Оба кстати, в 2018-м участвовали в губернаторских выборах — тех, на которых «в одну калитку» победил Михаил Ведерников.

На фото: участники губернаторских выборов в Псковской области. Сентябрь 2018 года

Можно было бы повспоминать и привести тут и другие примеры, дающие представление о результатах работы системной оппозиции. А вот так называемая несистемная — она чего сидит? Кого ждет? Впрочем, всё это тема для большого отдельного разговора, к которому мы в будущем наверняка вернемся.

Что до темы досрочных парламентских выборов, то, как известно, ее отыграли назад. Когда о готовности поддержать поправку Карелина заявили три из четырех думских фракций («Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия»), выяснилось, что позиция президента по вопросу досрочных выборов еще до заседания Думы заключалась в том, что должна быть консолидированная поддержка всех депутатских групп, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на свои источники в Кремле. При этом КПРФ высказалась против досрочных выборов. «Досрочные выборы взвесьте десять раз, три системы власти и все разваливаются, значит, будет господствовать хаос», — заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, призвав сначала разобраться с экономикой в стране и вспышкой коронавируса, а не распускать парламент и объявлять досрочные выборы. Что было дальше известно — в Госдуму приехал президент.

Из выступления Владимира Путина следовало, что ему сообщили об отсутствии консолидированной позиции фракций. «Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — заявил Путин. А раз так — эта тема была закрыта. Зато на первый план вышли другие, так или иначе касающиеся темы возможной пролонгации полномочий действующего президента. Глава государства высказался против создания новых центров сверхвласти (в лице Госсовета — Совета безопасности), которые бы назначили президента, и не поддержал предложение снять ограничения по количеству президентских сроков. А вот предложение об обнулении президентских сроков можно принять, заявил Владимир Путин — но с оговоркой: если положительное заключение даст Конституционный суд и если россияне поддержат такую поправку в ходе голосования 22 апреля. Заключение Конституционного суда о соответствии поправок неизменяемым главам 1, 2 и 9 Конституции уже предусмотрено законопроектом об изменении Основного закона.

Таким образом, обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно. Это даст Владимиру Путину возможность вновь претендовать на пост главы государства.

Как подчеркивают политологи, обнуление сроков дает Путину дополнительное пространство и закрепляет за ним политическую инициативу. «Право избираться не означает обязанности избираться – это будет зависеть от ситуации и в мире, и в России и от того, как заработает в ближайшие годы система ветвей власти. Но наличие такого права будет стабилизующим и страховочным механизмом для системы в условиях ее обновленного функционирования», - цитируют руководителя фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского «Ведомости». Решение о выдвижении или невыдвижении Путина на новый срок будет приниматься ближе к 2024 году, считает политолог Евгений Минченко, и Путин «отнюдь не обязательно» воспользуется этой возможностью. На его решение могут повлиять в том числе результаты ближайших выборов в Госдуму, отмечает эксперт. При этом вариант обнуления сроков не был изначально единственным, уверен Минченко: «Вариант с обнулением показался самым простым в исполнении и самым понятным и надежным. Более того, этот вариант, как утверждают социологи, пользуется поддержкой значительной части населения».

Теперь к еще одной актуальной теме повестки — к тому, что происходило на минувшей неделе у нас в регионе.

В областном центре стартовала работа над стратегией социально-экономического развития Пскова на ближайшие 10 лет, до 2030-го. На минувшей неделе сити-менеджер Александр Братчиков провел большой совещание с участием разработчиков программы (я напомню, что конкурс на разработку выиграла Российская Академия народного хозяйства при президенте России). И вот теперь уточняются пункты техзадания, хотелки псковичей, насколько ожидания соответствует возможностям, на что там надо делать акцент, куда и как развиваться. Тема эта не новая — у нас и региональные стратегии разрабатывают, и в городе какие-то программы создавались, чего-то такое реализовывали.

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То под лозунгом «голливудизации экономики» и погони за имиджем (это всё точные формулировки из документов прошлого), то в рамках подготовки к Ганзе обещали город-сад — эта страница была закрыта в прошлом году. Конечно, что-то в рамках этих концепций и планов делалось, но достаточно распространенная у обывателей точка зрения: разрабатывай - не разрабатывай программы, а ничего у нас особо не изменится. Соответственно, отношение к подобным мероприятиям скептическое, тем более сейчас усугубляется новостями о падении рубля, общей нестабильностью — дескать, какие планы развития в условиях, когда на неделю вперед не стоит загадывать, ибо неизвестно что там будет — какая реформа подоспеет, какой черный лебедь прилетит?! И чего спрашивать народ о его видении развития города, если ожидаемо все скажут, что хотели бы жить в уютном и благоустроенном городе, а не в гетто и каменных джунглях. А если кто нафантазирует сверх меры — то ясно, что эти прожекты точно не сбудутся.

Манилов: Ах, как хорошо душенька, как славно было бы взять и провести отсюда подземный ход, а выход — прямо на Театральную площадь в Москве! Или через пруд перебросить каменный мост!.. Как в Понте-Реальте!.. И чтобы по обеим сторонам были лавки, и в каждой сидели купцы и продавали нужный для крестьян товар: гвозди, хомуты, балалайки... («Мертвые души»)

Впрочем, есть и другая точка зрения — и лично я-то как раз и соглашусь с теми, кто считают, что правильно делают, что пытаются разработать стратегический план, ибо езда в незнаемое — это в поэзии хорошо, а не в градостроительстве и социально-экономической сфере. И спрашивать людей — тех, кто живут в городе, - надо. И уж раз этот призыв высказаться на тему Пскова через 5-10 лет прозвучал, то внесем свое предложение и мы. На тему ремонта политической системы. Как известно, все последние годы у нас действует двуглавая модель управления Псковом. Есть глава города и есть глава администрации. Обоих население не выбирает. Так вот предложение — верните народу выборы. Мы об этом и раньше говорили, и сейчас повторим. Аргументы в пользу возвращения выборов городских глав давно сформулированы и никем не опровергнуты. Во-первых, народ, который, по Конституции РФ, является единственным носителем власти, имеет право и - более того - должен сам определять главу местного самоуправления. Как известно, в муниципальных районах Псковской области люди сами выбирают глав. Когда сами граждане выбирают руководителя, от работы которого во многом зависит их жизнь, - это в высшей степени справедливо. Во-вторых, избранный народом глава подотчетен и ответственен перед людьми. С него спрос выше. Он зависим не от вышестоящего начальства, коллег-депутатов и партийных бонз, а от жителей города. И это правильно. В-третьих, облеченный доверием населения мэр в условиях единоначалия, а не при ныне существующей двуглавой модели получает реальные рычаги управления хозяйством и возможности для ведения эффективной работы. А если ошибается мэр или вовсе начинает забывать о том, кто и зачем его выбрал, - есть возможность строго спросить с него. И отказать в поддержке на выборах. И вот обо всем этом не следует забывать, задумываясь о будущем.

На этом всё на сегодня. До встречи через неделю.