Блоги / Александр Савенко

Большой секрет для маленькой компании

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Начинаем обзор общественно-политической жизни Псковской области. Естественно, региональная повестка не такая громкая и насыщенная событиями как общероссийская, не говоря уже про глобальную. А в них чего только на минувшей неделе не было! - новый президент США Байден, подписанное Путиным, Алиевым и Пашиняном соглашение об остановке войны в Карабахе, отправка туда российских миротворцев, как водится, коронавирус, отставки министров, еще и капитан футбольной сборной России с этим своим видео, последовавшей волной обсуждений и подобием общественной акции «Я/Мы Дзюба»... Столько тем! Ну просто пиршество для обозревателя. А в наших палестинах всё было куда тише и рутинно. Но - не будем плакаться: и тут есть пища для размышлений, есть чем поживиться и посмаковать некоторые события региональной политики.

Сегодня у нас тот нечастый случай, когда обзор следует начать с жизни псковских коммунистов. Во-первых, начало ноября - это традиционно время уличных акций под красными знаменами - такое наследие советского периода истории. В минувшую субботу коммунисты отметили очередную годовщину октябрьской революции. При этом коронавирусные ограничения повлияли на характер мероприятий - цветы к памятнику Ленину возлагали с соблюдением социальной дистанции и в масках. Что даже привело к занятному междусобойчику на официальном сайте областного отделения КПРФ. А обсуждение там - это, скажу я вам, случай редчайший.

И не припомнишь такого, чтоб там кто-то спорил друг с другом - тем более звучали заявления типа: без «намордников» надо было выступать, товарищи, в честь великого праздника. На что тут же звучали возражения: мол, нас «пасли» - так что пришлось подчиняться. Ну да это лирика.

Второй информационный повод - более значимый. Уже в ближайшее время псковские коммунисты проведут отчетно-выборную конференцию. По итогам голосования будет избрано новое руководство областного отделения всё еще «партии №2». И самое главное - будет избран новый первый секретарь. И в этом, безусловно, основная интрига. Напомню, нынешний руководитель обкома Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове недавно заявил, что покинет занимаемый пост, таким образом следуя установке федерального партийного руководства на обновление и омолаживание руководящих органов. Потенциальных претендентов на пост персека называлось несколько. При этом из обкома просачивалась информация, что сменщиком Алексеенко должен стать 60-летний первый секретарь Псковского райкома КПРФ, агроном агрофирмы «Победа» Александр Ножка.

Судя по всему, его поддерживает «старая гвардия» - прежде всего неформальный лидер местных коммунистов, член ЦК КПРФ Владимир Никитин. Правда, публичных заявлений в чью-либо поддержку «политический динозавр» (как Никитина когда-то назвал экс-губернатор Андрей Турчак) не сделал. Впрочем, нетрудно догадаться, что будущим делегатам конференции (коих будет порядка семидесяти человек) сейчас внушается мысль: мол, кандидатуры утверждены, согласованы, поддержаны и так далее. То есть всё решено. Как говаривала героиня фильма «Гараж», «Товарищи, этот список согласован с дирекцией и с общественными организациями нашего института по охране животных». Если говорить серьезно, то чем ближе к дню голосования, а оно пройдет уже в конце ноября, - тем очевиднее, что выборы первого секретаря все-таки могут быть конкурентными - и против назначенного фаворита выйдет 40-летний депутат регионального парламента, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов.

Он считается представителем радикального крыла в партийном отделении. Далеко не секрет, что областное отделение КПРФ - не монолитно: внутри организации традиционно существуют различные группы, периодически между их представителями происходят конфликты и, образно говоря, сор выносится из избы. В этой связи можно вспомнить и опалу экс-депутата областного Собрания Алексея Федорова, и конфликтную ситуацию конца 2016 года, когда возмутителем спокойствия стал великолучанин Александр Максимов, сразу после выборов депутатов областного Собрания выступивший против тогдашнего первого секретаря обкома Александра Рогова - вскоре после этого последний ушел из жизни. Его сменщиком и стал Петр Алексеенко, за время работы которого на посту первого секретаря публичных конфликтов не было (неожиданный «брак» по не очень понятному расчету и скорый «развод» с Общественным советом Псковской области - не в счет). Однако говорить, что в организации были преодолены все внутренние противоречия, я бы не стал.

Как и в любом коллективе, здесь есть недовольные, присутствует борьба за лидерство, члены партии по-разному видят ее настоящее и будущее, придерживаются различных взглядов на методы достижения целей.

Достаточно распространено мнение о том, что внутри обкома есть условные «партия мира» и «партия войны». Если первые исходят из принципа «Ребята, давайте жить дружно», взаимодействуют с властью и готовы на компромиссы, то вторые настроены по отношению к режиму куда более воинственно и выступают за более решительные действия. Отслуживший в ВДВ, «рубака» Михайлов - из числа вторых. Пару лет назад он претендовал на то, чтобы представить партию на губернаторских выборах, однако в итоге в руководстве сделали ставку на встроенного в систему регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева (к слову, оба сейчас рассматриваются претендентами на то, чтобы стать кандидатами от КПРФ на выборах в Госдуму по одномандатному псковскому округу). В дальнейшем Михайлов получил пост второго секретаря обкома, что можно было расценить как компенсацию за неучастие в губернаторской кампании. Сейчас он может стать претендентом на кресло первого секретаря обкома - считается, что поддержать его кандидатуру могут представители районов, которым молодой коммунист известен по работе во время кампаний в муниципальных образованиях.

Сам Михайлов от конкретных комментариев на тему своего возможного участия в выборах первого секретаря всячески уклоняется. Говорит, что вот пусть бы Алексеенко оставался первым секретарем и продолжал работать.

Кстати, такой вариант развития событий, при котором действующему персеку предложат остаться, наверное, тоже не стоит исключать. В любом случае, до часа икс остается уже две с лишним недели. После чего станет понятно, кто там будет рулить в обкоме и кто поведет партийный отряд на выборы 2021 года.

Между тем подготовка к парламентской кампании 21 года уже началась. В предыдущих выпусках «Гонок по вертикали» мы говорили о том, что представители различных политических сил и потенциальные кандидаты делают заявления относительно своих планов. Минувшая неделя в этом смысле была интересна тем, что «Единая Россия» задолго до старта своих традиционных праймериз запустила кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап». Его цель - найти ярких политиков из регионов для участия в думских выборах. О том, что такая программа уже стартовала, рассказал источник в партии, а затем подтвердил заместитель главы ЦИК «Единой России», экс-сотрудник администрации Псковской области Роман Романов.

На сайте проекта уже открыт прием заявок для желающих принять участие. Слоган, который единороссы придумали для «ПолитСтартапа», звучит так: «Новый шаг для тех, кому доверяют люди».

Между тем проект, посвященный парламентским выборам следующего года, запустила и Псковская Лента Новостей. Как наверняка знают постоянные читатели ПЛН, реализация таких спецпроектов - наша своеобразная «фишка». Традиционно на протяжении многих лет, перед наиболее значимыми выборами, мы внимательно следим за действиями и заявлениями потенциальных кандидатов, досконально исследуем их ресурсную обеспеченность, публикуем рейтинги и проводим собственные опросы читателей. «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» продолжает эту давнюю традицию. Первая публикация в рамках проекта выйдет уже в ближайшее время.

Напоследок о коронавирусе и состоянии сферы здравоохранения. Это по-прежнему одна из главных тем - вот и еженедельное видеообращение губернатора Михаила Ведерникова в минувшие выходные было практически целиком посвящено борьбе с COVID-19. Напомню, что еще до пандемии проблема здравоохранения была одной из трех центральных, на которые обращали внимание псковских властей в Кремле. Тем более это актуально это сейчас. Тема беспокоит людей, по-настоящему волнует их, вызывает бурные обсуждения - к тому же в последние недели произошли, по определению главы области, вопиющие случаи.

Речь прежде всего о резонансной истории, когда родственники порядка десяти дней не получали информацию о смерти близкого им человека. Широкий резонанс также вызвала история в Псковском перинатальном центре, когда женщину на последних сроках беременности не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус, при том, что все анализы она сдала своевременно. Комментировать ситуацию пришлось губернатору. По его словам, эти «вопиющие случаи находятся под пристальным контролем - и по результатам проверки виновные обязательно будут привлечены к ответственности». «Это недопустимо – и терпимости к такому поведению быть не может», - заявил глава региона. Впрочем, «охоты на ведьм» устраивать не будут, о чем заявил Михаил Ведерников.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго — и будьте здоровы!

Фото: архив Псковской Ленты Новостей