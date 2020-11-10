Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
Семейная связь
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чего ждать на федеральных дорогах
Назад в прошлое
Новая модель сапог Nordman
Александр Савенко Публикаций: 210
10.11.2020 16:500 Большой секрет для маленькой компании 03.11.2020 17:050 2021 и 1917 27.10.2020 23:060 Уравнение со многими известными 01.10.2020 12:170 О старте нового сезона проекта «100 самых влиятельных псковичей» 22.09.2020 18:010 Роман о политике Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 09.11.2020 06:5720 Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Псковской области за сутки 03.11.2020 10:5822 В Псковской области побит суточный рекорд по заболеваемости COVID-19 06.11.2020 19:354 Скончался ведущий Александр Минин – псковский Дед Мороз 05.11.2020 20:232 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской области 05.11.2020 11:1611 Группа компаний «Ресторанный партнер» прекратила свое существование
Блоги / Александр Савенко

Большой секрет для маленькой компании

10.11.2020 16:50|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Начинаем обзор общественно-политической жизни Псковской области. Естественно, региональная повестка не такая громкая и насыщенная событиями как общероссийская, не говоря уже про глобальную. А в них чего только на минувшей неделе не было! - новый президент США Байден, подписанное Путиным, Алиевым и Пашиняном соглашение об остановке войны в Карабахе, отправка туда российских миротворцев, как водится, коронавирус, отставки министров, еще и капитан футбольной сборной России с этим своим видео, последовавшей волной обсуждений и подобием общественной акции «Я/Мы Дзюба»... Столько тем! Ну просто пиршество для обозревателя. А в наших палестинах всё было куда тише и рутинно. Но - не будем плакаться: и тут есть пища для размышлений, есть чем поживиться и посмаковать некоторые события региональной политики.

Сегодня у нас тот нечастый случай, когда обзор следует начать с жизни псковских коммунистов. Во-первых, начало ноября - это традиционно время уличных акций под красными знаменами - такое наследие советского периода истории. В минувшую субботу коммунисты отметили очередную годовщину октябрьской революции. При этом коронавирусные ограничения повлияли на характер мероприятий - цветы к памятнику Ленину возлагали с соблюдением социальной дистанции и в масках. Что даже привело к занятному междусобойчику на официальном сайте областного отделения КПРФ. А обсуждение там - это, скажу я вам, случай редчайший.

И не припомнишь такого, чтоб там кто-то спорил друг с другом - тем более звучали заявления типа: без «намордников» надо было выступать, товарищи, в честь великого праздника. На что тут же звучали возражения: мол, нас «пасли» - так что пришлось подчиняться. Ну да это лирика.

Второй информационный повод - более значимый. Уже в ближайшее время псковские коммунисты проведут отчетно-выборную конференцию. По итогам голосования будет избрано новое руководство областного отделения всё еще «партии №2». И самое главное - будет избран новый первый секретарь. И в этом, безусловно, основная интрига. Напомню, нынешний руководитель обкома Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове недавно заявил, что покинет занимаемый пост, таким образом следуя установке федерального партийного руководства на обновление и омолаживание руководящих органов. Потенциальных претендентов на пост персека называлось несколько. При этом из обкома просачивалась информация, что сменщиком Алексеенко должен стать 60-летний первый секретарь Псковского райкома КПРФ, агроном агрофирмы «Победа» Александр Ножка. 

Судя по всему, его поддерживает «старая гвардия» - прежде всего неформальный лидер местных коммунистов, член ЦК КПРФ Владимир Никитин. Правда, публичных заявлений в чью-либо поддержку «политический динозавр» (как Никитина когда-то назвал экс-губернатор Андрей Турчак) не сделал. Впрочем, нетрудно догадаться, что будущим делегатам конференции (коих будет порядка семидесяти человек) сейчас внушается мысль: мол, кандидатуры утверждены, согласованы, поддержаны и так далее. То есть всё решено. Как говаривала героиня фильма «Гараж», «Товарищи, этот список согласован с дирекцией и с общественными организациями нашего института по охране животных». Если говорить серьезно, то чем ближе к дню голосования, а оно пройдет уже в конце ноября, - тем очевиднее, что выборы первого секретаря все-таки могут быть конкурентными - и против назначенного фаворита выйдет 40-летний депутат регионального парламента, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов.

Он считается представителем радикального крыла в партийном отделении. Далеко не секрет, что областное отделение КПРФ - не монолитно: внутри организации традиционно существуют различные группы, периодически между их представителями происходят конфликты и, образно говоря, сор выносится из избы. В этой связи можно вспомнить и опалу экс-депутата областного Собрания Алексея Федорова, и конфликтную ситуацию конца 2016 года, когда возмутителем спокойствия стал великолучанин Александр Максимов, сразу после выборов депутатов областного Собрания выступивший против тогдашнего первого секретаря обкома Александра Рогова - вскоре после этого последний ушел из жизни. Его сменщиком и стал Петр Алексеенко, за время работы которого на посту первого секретаря публичных конфликтов не было (неожиданный «брак» по не очень понятному расчету и скорый «развод» с Общественным советом Псковской области - не в счет). Однако говорить, что в организации были преодолены все внутренние противоречия, я бы не стал.

Как и в любом коллективе, здесь есть недовольные, присутствует борьба за лидерство, члены партии по-разному видят ее настоящее и будущее, придерживаются различных взглядов на методы достижения целей.

Достаточно распространено мнение о том, что внутри обкома есть условные «партия мира» и «партия войны». Если первые исходят из принципа «Ребята, давайте жить дружно», взаимодействуют с властью и готовы на компромиссы, то вторые настроены по отношению к режиму куда более воинственно и выступают за более решительные действия. Отслуживший в ВДВ, «рубака» Михайлов - из числа вторых. Пару лет назад он претендовал на то, чтобы представить партию на губернаторских выборах, однако в итоге в руководстве сделали ставку на встроенного в систему регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева (к слову, оба сейчас рассматриваются претендентами на то, чтобы стать кандидатами от КПРФ на выборах в Госдуму по одномандатному псковскому округу). В дальнейшем Михайлов получил пост второго секретаря обкома, что можно было расценить как компенсацию за неучастие в губернаторской кампании. Сейчас он может стать претендентом на кресло первого секретаря обкома - считается, что поддержать его кандидатуру могут представители районов, которым молодой коммунист известен по работе во время кампаний в муниципальных образованиях.

Сам Михайлов от конкретных комментариев на тему своего возможного участия в выборах первого секретаря всячески уклоняется. Говорит, что вот пусть бы Алексеенко оставался первым секретарем и продолжал работать.

Кстати, такой вариант развития событий, при котором действующему персеку предложат остаться, наверное, тоже не стоит исключать. В любом случае, до часа икс остается уже две с лишним недели. После чего станет понятно, кто там будет рулить в обкоме и кто поведет партийный отряд на выборы 2021 года.

Между тем подготовка к парламентской кампании 21 года уже началась. В предыдущих выпусках «Гонок по вертикали» мы говорили о том, что представители различных политических сил и потенциальные кандидаты делают заявления относительно своих планов. Минувшая неделя в этом смысле была интересна тем, что «Единая Россия» задолго до старта своих традиционных праймериз запустила кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап». Его цель - найти ярких политиков из регионов для участия в думских выборах. О том, что такая программа уже стартовала, рассказал источник в партии, а затем подтвердил заместитель главы ЦИК «Единой России», экс-сотрудник администрации Псковской области Роман Романов.

На сайте проекта уже открыт прием заявок для желающих принять участие. Слоган, который единороссы придумали для «ПолитСтартапа», звучит так: «Новый шаг для тех, кому доверяют люди».

Между тем проект, посвященный парламентским выборам следующего года, запустила и Псковская Лента Новостей. Как наверняка знают постоянные читатели ПЛН, реализация таких спецпроектов - наша своеобразная «фишка». Традиционно на протяжении многих лет, перед наиболее значимыми выборами, мы внимательно следим за действиями и заявлениями потенциальных кандидатов, досконально исследуем их ресурсную обеспеченность, публикуем рейтинги и проводим собственные опросы читателей. «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021» продолжает эту давнюю традицию. Первая публикация в рамках проекта выйдет уже в ближайшее время.

Напоследок о коронавирусе и состоянии сферы здравоохранения. Это по-прежнему одна из главных тем - вот и еженедельное видеообращение губернатора Михаила Ведерникова в минувшие выходные было практически целиком посвящено борьбе с COVID-19. Напомню, что еще до пандемии проблема здравоохранения была одной из трех центральных, на которые обращали внимание псковских властей в Кремле. Тем более это актуально это сейчас. Тема беспокоит людей, по-настоящему волнует их, вызывает бурные обсуждения - к тому же в последние недели произошли, по определению главы области, вопиющие случаи.

Речь прежде всего о резонансной истории, когда родственники порядка десяти дней не получали информацию о смерти близкого им человека. Широкий резонанс также вызвала история в Псковском перинатальном центре, когда женщину на последних сроках беременности не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус, при том, что все анализы она сдала своевременно. Комментировать ситуацию пришлось губернатору. По его словам, эти «вопиющие случаи находятся под пристальным контролем - и по результатам проверки виновные обязательно будут привлечены к ответственности». «Это недопустимо – и терпимости к такому поведению быть не может», - заявил глава региона. Впрочем, «охоты на ведьм» устраивать не будут, о чем заявил Михаил Ведерников. 

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго — и будьте здоровы!

Фото: архив Псковской Ленты Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 163 человека
10.11.2020, 17:190 Более 11 тысяч псковичей написали «Большой этнографический диктант» 10.11.2020, 17:050 В Гдовском районе автомобиль съехал в кювет из-за гололеда 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске»
10.11.2020, 16:530 Ирина Голубева поблагодарила Общественный совет по ОКН за то, что не дремал 10.11.2020, 16:520 Госдума утвердила новых министров и вице-премьера 10.11.2020, 16:500 Большой секрет для маленькой компании 10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски»
10.11.2020, 16:350 Испорченные вандалами таблички на объектах ЮНЕСКО в Пскове заменят в 2021 году 10.11.2020, 16:210 Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса 10.11.2020, 16:200 Движение автомобилей ограничат на улице Московской в Пскове с 11 ноября 10.11.2020, 16:190 В Псковской епархии приведут убранство храмов к единообразию
10.11.2020, 16:037 Безнадежного пациента спасли в Псковской инфекционной больнице 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 15:510 Древлехранитель Псковской епархии: Включение храмов в список ЮНЕСКО - это не только особые привилегии 10.11.2020, 15:400 Ночные заморозки снова ожидаются в Псковской области
10.11.2020, 15:360 Служба управления объектами ЮНЕСКО создается в Псковской области 10.11.2020, 15:330 Мальчика сбил автомобиль на улице Леона Поземского в Пскове 10.11.2020, 15:320 Редкие фрески обнаружили в псковском храме 10.11.2020, 15:301 Автоинструктора оштрафовали в Острове за работу без маски
10.11.2020, 15:280 Завершается корректировка планов управления объектами Всемирного наследия в Псковской области 10.11.2020, 15:200 В Сети появилось видео с места ремонта путепровода через Северный обход Пскова 10.11.2020, 15:180 Федеральные и региональные инициативы обсудили в «Школе молодых законотворцев» 10.11.2020, 15:070 Началась видеотрансляция пресс-конференции «ЮНЕСКО: псковский опыт»
10.11.2020, 15:050 В Пскове проехавший на красный свет «Хендай» проверил на прочность «Киа» 10.11.2020, 14:440 Вывоз антиквариата пресекли таможенники в Псковской области 10.11.2020, 14:410 Скидки для полицейских действуют в ресторане «Инжир» и кафе «Вкус и цвет» в Пскове 10.11.2020, 14:411 Псковский губернатор пообещал руководителям трех комитетов бессонные ночи
10.11.2020, 14:371 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску» 10.11.2020, 14:360 Ольга Милонаец: Соблазн списать все недоделки по госконтрактам на пандемию велик 10.11.2020, 14:300 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 90% 10.11.2020, 14:210 Более 100 цирковых животных ввезли через границу в Псковской области
10.11.2020, 14:190 Псковская область занимает предпоследнее место в СЗФО по числу выздоровевших от COVID-19 10.11.2020, 14:104 Николай Рассадин предложил освободить малый и средний бизнес от налогов в период пандемии 10.11.2020, 14:010 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 10.11.2020, 13:550 Сумма штрафов от Псковского УФАС в этом году в 10 раз больше, чем обычно
10.11.2020, 13:471 Финалистки конкурса «Мисс Псков» погрузились в мир фэшн-индустрии 10.11.2020, 13:400 Наталья Федорова: Ветераны полиции - люди высокой нравственной закалки 10.11.2020, 13:360 В Псковском УФАС указали на увеличение количества жалоб в сфере госзакупок 10.11.2020, 13:301 В Пскове пешеходы получают штрафы, когда не смотрят по сторонам на проезжей части
10.11.2020, 13:290 В Дедовичах ищут мужчину в очках и с седой бородой 10.11.2020, 13:260 Новый лифт установили в псковской поликлинике №3 10.11.2020, 13:100 Определены победители фотоконкурса к 20-летию ПЛН 10.11.2020, 13:080 Иностранец попытался дать взятку таможеннику в Печорском районе
10.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец 10.11.2020, 13:010 «Зеленый день» в Сбере: какие выгоды получат псковичи 10.11.2020, 12:454 Александр Козловский: Ветераны полиции составляют золотой фонд службы правопорядка 10.11.2020, 12:400 На скользкой дороге в Печорах столкнулись три автомобиля
10.11.2020, 12:380 Сотрудники районных учреждений культуры постигают азы эксплуатации автоклубов 10.11.2020, 12:360 Более 800 тысяч рублей лишилась псковичка, доверившись мошенникам 10.11.2020, 12:340 Николай Рассадин предложил бросить все силы на решение проблем здравоохранения 10.11.2020, 12:280 «Пусть светится как новогодняя елка»: ГИБДД Пскова о безопасности ребенка на дороге
10.11.2020, 12:231 Полицейским и их семьям предлагают со скидкой посетить аквапарк «Акваполис» 10.11.2020, 12:140 В ОЭЗ «Моглино» могут запустить завод по производству пластмассы 10.11.2020, 12:100 В правила застройки Пскова предлагается внести изменения, касающиеся «Таблетки» 10.11.2020, 12:000 В гдовский «Дом белого аиста» поступили новые птицы с травмами
10.11.2020, 11:522 Мужчина не смог смириться с уходом жены и попытался отрубить ей руки. 18+ 10.11.2020, 11:430 Псковские творческие коллективы могут поучаствовать в конкурсе «Казачок Тамани» 10.11.2020, 11:390 «Эхономика»: Ольга Милонаец о «черной метке» УФАС и резонансных делах 10.11.2020, 11:261 Псковская таможня информирует о смене реквизитов для перевода платежей
10.11.2020, 11:210 В Пскове снизился детский травматизм на дорогах 10.11.2020, 11:166 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области 10.11.2020, 11:060 На российских сервисах объявлений мошенники крадут до 120 млн рублей в месяц 10.11.2020, 11:020 В великолукской деревне Крутовраг появились динозавры
10.11.2020, 10:530 Игорь Иванов: В руках сотрудников полиции наше благополучие и безопасность 10.11.2020, 10:510 «Гайд-парк»: Видит ли псковский бизнес свет в конце тоннеля, расскажет Николай Рассадин 10.11.2020, 10:493 Стругокрасненского таксиста оштрафовали за работу без маски 10.11.2020, 10:400 У россиян с инвалидностью может появиться онлайн-площадка для продажи своей продукции
10.11.2020, 10:370 Продукты и бутылку коньяка похитила псковичка из магазина 10.11.2020, 10:340 Псковичка незаконно зарегистрировала в доме четырех граждан Узбекистана 10.11.2020, 10:290 В России подешевели авиабилеты на время новогодних праздников 10.11.2020, 10:262 Дмитрий Быстров: «Желтые» сайты и Telegram-каналы постепенно уйдут в прошлое
10.11.2020, 10:209 «Сложное и понятное»: Юлия Пересильд оценила кинофильм о Викторе Цое 10.11.2020, 10:100 Александр Братчиков поблагодарил сотрудников полиции за напряженный труд 10.11.2020, 10:031 Заражение коронавирусом через еду в кафе маловероятно - Роспотребнадзор 10.11.2020, 09:540 Утечку на Октябрьском проспекте в Пскове устраняют специалисты теплосетей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.