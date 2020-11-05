Политика

Рейтинг политической активности. «Охота на ведьм» и бисер для депутата

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Как и прежде, субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минус - это поражения, неудачи и прочий негатив.

- 5 Татьяна Баринова

Псковская область не справляется с управлением государственным долгом. К такому заключению пришла Счетная палата России по итогам проверки за 2017-2019 год. За этот период госдолг региона вырос на 15% и составил ни много ни мало 17 млрд рублей. Расходы на его обслуживание остались практически на одном уровне – около 1 млрд рублей. По мнению контрольного ведомства, одна из причин наращивания госдолга – низкое качество бюджетного планирования. В частности, предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов. По отдельным статьям прогноз поступлений не был выполнен, по ряду статей выполнение составило от 0% до 1,7% плана. В результате потребовалось привлекать дополнительные заимствования. Только из федерального бюджета Псковская область получила в 2017-2019 годах 25,5 млрд рублей на погашение долгов и пополнение остатков средств на счетах бюджетов.

Однако предоставленные из федерального бюджета кредиты не способствовали сокращению госдолга регионов, так как после погашения задолженности за счет бюджетных кредитов вновь привлекались банковские кредиты.

Проверка также показала, что Псковская область не соблюдала положения Бюджетного кодекса. В 2017-2019 годах регион превысил допустимый уровень дефицита бюджета, а также объемы госдолга и заимствований. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства в Псковской области составила 1,5 млрд рублей. Счетная палата направит руководству региона представление с требованием принять меры по устранению причин выявленных нарушений и недостатков. Понятно, что причин такого положения дел на самом деле множество - начиная методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которую применяет Минфин, и заканчивая особенностями нашего региона.

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Об этом можно долго рассуждать, однако факт остается фактом: Счетная палата сделала крайне неприятное для региональных властей заключение, тем самым оценив работу прежде всего финансового блока во главе с вице-губернатором Татьяной Бариновой.

- 4 Виктор Иващенко

Экс-глава Усвятского района покинул пост руководителя областного фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах, который занял лишь в 2019 году. По озвученной версии, Виктор Иващенко решил уйти на пенсию, руководство возражать не стало. Уже в понедельник, 9 ноября, должно состояться заседание правления фонда капремонта, на котором будет назначен и.о. руководителя ФКР.

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-3 Марина Гаращенко

Глава областного комитета по здравоохранению получает оценку со знаком минус в связи с вопиющими случаями в работе курируемой сферы. Речь прежде всего о резонансной истории, когда родственники порядка десяти дней не получали информацию о смерти близкого им человека. Широкий резонанс также вызвала история в Псковском перинатальном центре, когда женщину на последних сроках беременности не приняли из-за отсутствия теста на коронавирус, при том, что все анализы она сдала своевременно. Комментировать ситуацию пришлось губернатору Михаилу Ведерникову. По его словам, эти «вопиющие случаи находятся под пристальным контролем - и по результатам проверки виновные обязательно будут привлечены к ответственности». «Это недопустимо – и терпимости к такому поведению быть не может», - заявил глава региона. Утешением для руководителей сферы здравоохранения может служить только тот факт, что «охоту на ведьм» устраивать не будут, как бы этого кому-то ни хотелось.

- 2 Всеволод Козловский

Депутат областного Собрания из Великих Лук, с «подвигами» которого мы периодически сталкиваемся, продолжает объявлять в Сети «крестовые походы» и праздновать, мягко говоря, неочевидные победы. Теперь он создал в интернете петицию с требованием отправить в отставку ту самую Марину Гаращенко, председателя областного комитета по здравоохранению. Тут необходимо пояснение: быть адвокатом чиновницы я не собираюсь, ибо не считаю, что к ее работе и деятельности всей сферы здравоохранения в период пандемии нет вопросов (как раз наоборот, вопросов множество - и я не раз об этом писал). Но здесь, с написанной Всеволодом Козловским петицией - ситуация просто анекдотичная.

В нескольких предложениях текста депутат умудрился перепутать едва ли не всё, что только возможно - имя госпожи Гаращенко, ее статус, фактические обстоятельства событий... Вышло как у того незадачливого племянника из рассказа Довлатова: «- Какие вы мелочные, Нонна Степановна, - упрекнул будущий Ломоносов, путая разом - имя, отчество, факты».

Вот и наш правдоруб с матчастью совершенно не в ладах - зато поднаторел в демагогии, популизме и искусстве «хайповать». «Проблем в сфере здравоохранения Псковской области масса, что не мешает руководителю комитета Марии Гаращенко демонстрировать роскошные часы на руке», - прямо-таки сражает логическими построениями г-н Козловский и иллюстрирует опус снимком Марины Гаращенко - на фото виден металлический браслет, а вот сами часы не видны. «Роскошный» это хронометр или вполне заурядный, «демонстрирует» часы владелица или просто сверяет по ним время, а главное - какое всё это имеет отношение к заявленным проблемам здравоохранения, лично для меня осталось загадкой. Мотивы такого поведения депутата менее чем за год до новых выборов вполне очевидны - чего только не сделаешь, как только из штанов выпрыгивать не будешь, дабы напомнить избирателю о себе и сохранить кресло. Как бы то ни было, уровень анализа проблем и переход на непарламентскую лексику - это просто позор для депутата регионального парламента.

- 1 Виктор Яшин

Экс-депутат Государственной думы от ЛДПР так и не стал главой Пушкиногорья. Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности руководителя администрации городского поселения признан несостоявшимся. Причина в том, что документы на участие в конкурсе подал только один претендент. То есть, кроме Яшина, желающих не нашлось.

Впрочем, объявлять «финита ля комедия» я бы не стал - по информации ПЛН, несостоявшийся глава Пушкиногорья готовится подать документы на участие в новой конкурсной процедуре.

0 Александр Васильев

Депутат Госдумы встретился со своим тезкой и однофамильцем - известным историком моды Александром Васильевым, после чего поделился радостью в социальных сетях. Мол, «наконец встретился».

«Историк Моды (так, с большой буквы, у автора - ПЛН) Александр Васильев пригласил нас на открытие выставки бисера и вышивки. Выставка проходит в Музее Тропинина и представлена работами из коллекции фонда Александра Васильева. Интересна история некоторых работ, так одна была найдена на улице Москвы и 10 лет восстанавливалась, другая работа сделана из волос казненного на гильотине француза. Посетите выставку, проснется желание заняться творчеством», - написал депутат. Из сказанного делаю вывод, что он сам уже вдохновился - так что ждем, когда начнет вышивать крестиком или представит на суд избирателей какие-нибудь поделки.

+ 1 Игорь Романов

Председатель регионального отделения «Партии Роста» в кои-то веки напомнил о себе не выдвижением на очередные выборы, а вполне себе конкретной инициативой. Господин Романов обратился к региональным властям с предложением поддержать малое и среднее предпринимательство, которое, по его оценке, находится в «кризисной ситуации, связанной со снижением спроса и последствиями пандемии COVID-19».

От лица бизнес-сообщества «ростовик» просит пересмотреть процентную ставку по упрощенной системе налогообложения и утвердить льготный период налогообложения для предпринимателей.

Предлагается применять режим УСН в 2021 году в размере 1% от дохода либо 5% при режиме «доходы минус расходы», а в 2022-м - в размере 3% от дохода либо 7% при режиме «доходы минус расходы» для всех видов деятельности. «Такими мерами Псковская область не только протянет руку помощи своим предпринимателям, но и не позволит закрыться сотням организаций и ИП. Тем самым привлечет предпринимателей из других регионов для регистрации в качестве налогоплательщиков в Псковской области и создания новых рабочих мест», - надеется представитель «Партии Роста» Прислушаются ли к нему в высоких кабинетах Дома Советов, пока неизвестно.

+ 2 Лев Шлосберг

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания, как обычно, активно комментировал события в стране и мире, в том числе выборы президента США.

Из внутрироссийских тем особо отмечу комментарии Льва Шлосберга, посвященные «законопроекту Клишаса/Крашенинникова о пожизненном освобождении прекратившего полномочия президента России от любой уголовной и административной ответственности за любое преступление, совершенное им за время жизни, а не только в период исполнения обязанностей президента».

Благодаря этой активности Лев Шлосберг вновь попал в федеральные СМИ.

+3 Александр Седунов

Руководитель областного комитета по образованию в последнее время часто попадает под стрелы начальственной критики. Как я неоднократно отмечал ранее, тучи над ним сгущаются. Однако на минувшей неделе Александр Седунов заработал очки: он заслужил похвалу губернатора Михаила Ведерникова за работу по замене заболевших преподавателей и педагогов, соблюдающих самоизоляцию, студентами старших курсов педагогических направлений.

Надо ли говорить, что для любого чиновника такая публичная демонстрация отношения к нему со стороны руководства весьма важна?!

К тому же губернатор вновь высказался против перевода школьников на дистанционную форму обучения, отметив, что «школы не являются местами массового заражения» и «очное обучение не несет существенных эпидемиологических рисков». «По прогнозам экспертов, напряженная эпидобстановка может сохраняться от полугода до полутора лет. Если весь этот период вести дистанционное обучение, то такой шаг крайне негативно скажется на качестве образования», - заключил Михаил Ведерников.

+ 4 Обком КПРФ

Псковские коммунисты традиционно отметили очередную годовщину Октябрьской революции. Разумеется, в этом факте нет ничего выдающегося и сверхъестественного, однако следует учитывать, что при организации и проведении праздничных мероприятий местным зюгановцам вновь пришлось столкнуться с ограничениями и противодействием власть предержащих.

Это, конечно, никакая не война, как оценивают происходящее некоторые коммунисты, но палки в колеса им продолжают ставить.

Что, впрочем, не помешало активу областного отделения компартии провести автопробег в честь 103-й годовщины «Великого Октября».

А вот привычные демонстрацию и митинг у памятника Ленину из-за коронавирусных ограничений провести не удалось. Просто под надзором полиции возложили цветы к монументу. При этом число собравшихся «под Лениным» практически не отличалось от количества участников митингов в доковидный период.

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+5 Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели не получает никто.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер