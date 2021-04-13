«Совпадение? Не думаю!»

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
В минувшее воскресенье в Псковской области завершилась первая избирательная кампания этого года. В Порховском районе избирали нового главу. Напомню, что необходимость в проведении досрочного голосования возникла в связи с уходом из жизни прежнего руководителя Виктора Степанова. Своих кандидатов выставили практически все основные политические партии, разве что псковское «Яблоко» в очередной раз пропустило муниципальные выборы. А так — можно сказать, полный комплект: единоросс, коммунист, либерал-демократ, эсер, еще кандидат от «Партии роста» и самовыдвиженец. Был еще представитель партии с длиннющим названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», но его снял суд по иску одного из оппонентов.
По итогам голосования победил представитель «Единой России», советник гендиректора компании «Пскоэнергоагент» Юрий Семенов.
В 2020-м победили на выборах глав Печорского, Себежского, Великолукского районов, теперь вот — Порховского. Очевидно, что у последнего успеха есть как объективные, так и субъективные причины. Порховский район традиционно возглавляют крепкие главы (вспоминаем Леонида Кострицу и Виктора Степанова), уровень поддержки муниципальных руководителей — кандидатов от партии власти тут достаточно высок. То есть традиционно наблюдаем преемственность. Впрочем, есть тут и другая очевидная причина - очень слабо выступили представители оппозиционных партий.
Никто из них не смог составить конкуренцию единороссу. На втором месте оказался самовыдвиженец Алексей Филиппов, он получил немногим более 13% голосов. Представитель компартии Александр Сергеев набрал менее десяти процентов и стал только третьим. На четвертом месте — либерал-демократ Антон Андреев (менее восьми процентов), на пятом — представитель партии «Справедливая Россия» Игорь Иванов (пять с половиной процентов), у кандидата от «Партии Роста» Игоря Романова - менее двух процентов голосов. Это что касается итогов голосования, теперь несколько слов — о том, как оно проходило. Вновь на муниципальные выборы в Псковской области из-за ее пределов на помощь представителям оппозиции приезжали «Наблюдатели Петербурга». В этом смысле повторилась ситуация с прошлогодними выборами в муниципалитетах. Как и прежде, отмечалось напряжение при контактах наблюдателей от оппозиции с представителями местной власти, которая, как известно, появлению сторонних наблюдателей не рада.
Это уже такая традиция: одни заявляют о провокациях, другие — о разного рода нарушениях, чаще всего, при организации выездного голосования - и подают жалобы.
В этот раз, по моим сведениям, их было подано пять, все отработаны в день голосования, 11 апреля. Судя по всему, каких-то далекоидущих последствий, что бы там ни заявляли сейчас представители оппозиции, не будет — и уж точно порховская кампания по степени резонанса не сравнится с прошлогодними выборами в Себеже, где, напомню, снимали, а потом уже в ходе трехдневного голосования восстанавливали кандидата от ЛДПР. История вроде бы завершена, но ее отголоски всё еще слышны. Вот и на днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии России вновь разразился гневным спичем на тему сомнительных оснований для отмены регистрации участников избирательного процесса, а в качестве примера привел тот самый себежский опыт.
К другим темам. Неделю назад в нашей программе мы рассказывали о скандале вокруг концерта в Ледовом дворце Пскова популярных исполнителей Нилетто и Клавы Коки, выступление прошло с очевидным нарушением коронавирусных ограничений и вызвало волну негодования в соцсетях. На нее отреагировал губернатор Михаил Ведерников, он назвал возмущение справедливым и признал, что концертное мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований. Цитата. «Это возмутительно и недопустимо – особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но, более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19. Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется», - пообещал Михаил Ведерников. Было объявлено, что в отношении ряда госуправленцев проводятся служебные проверки. О результатах официально не объявлено. Однако продолжение этого Нилетто-гейта последовало даже быстрее, чем можно было ожидать.
Накануне стало известно о том, что свои должности покинули глава областного комитета по культуре Жанна Малышева и руководитель дирекции спортивных сооружений Иван Штылин. Как сказал бы, глядя на хронологию событий, один известный телепропагандист: «Совпадение? Не думаю!» Теперь остается дождаться официальной информации о результатах проведенных проверок и ответов на вопрос: кто вместо ушедших. Насколько мне известно, пока решений относительно назначений не принято.
И я завершаю. Неофициальная кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания набирает обороты. Напомню, что «Единая Россия» в марте запустила традиционные праймериз. Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания проходит по модели №1 (как подчеркивают в партии, это максимально открытый формат, участвовать в электронном голосовании смогут все зарегистрированные избиратели). На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании в Псковской области заявили более пятидесяти человек. Регистрация продлится до 29 апреля. А сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая.
Отмечу, что параллельно единороссы определят с помощью предварительного голосования и кандидатов на выборы глав Новосокольнического и Куньинского районов. Тут выборы тоже запланированы на сентябрь 2021-го, праймериз «Единой России» по определению кандидатов на муниципальные кампании пройдет по модели №4, предполагающей участие в процедуре членов партии. Что касается Псковского обкома КПРФ, то на минувшей неделе стала заметна активная агиткампания в Пскове — по почтовым ящикам раскидывают газету «Псковская искра» со слоганом «Ваш наказ — коммунисту приказ» и приклеенной визиткой второго секретаря обкома, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова.
Он, кстати, оперативно отбил атаку оппонентов, обвинивших коммунистов в разбрасывании (судя по всему, из машины) агитматериалов в Опочке, из-за чего райцентр завален АПМ. Михайлов прокомментировал обвинения с юмором: мол, агитпродукцию могли выбросить не только из проезжающей по улице автомашины, но также из пролетающего самолета или дирижабля. Любопытно, что постоянный политобозреватель ПЛН Господин Рейтингомер отметил эту активность коммуниста в своем свежем обзоре, выставил ему оценку со знаком плюс. А в целом рейтинг политической активности вы можете посмотреть на сайте Псковской Ленты Новостей — там много интересного — и про отставки минувшей недели, и про камбэк, то есть возвращение Олега Брячака на пост председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», и про главного псковского яблочника Льва Шлосберга, который уже после съезда партии встретился с лидером «Яблока» Григорием Явлинским и заручился его поддержкой по вопросу выдвижения на выборы в Госдуму не в Псковской области, а в Москве.
Кстати, еще не факт, что Лев Шлосберг пойдет в Преображенском одномандатном округе, как СМИ писали ранее — по словам яблочника, выбирают один из шести округов. Впрочем, подробнее о планах партийцев и подготовке к главным выборам года поговорим уже в одном из следующих выпусков нашей программы.
На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.