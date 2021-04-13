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Блоги / Александр Савенко

«Совпадение? Не думаю!»

13.04.2021 16:57|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Центральные темы выпуска.

Первые выборы 2021 года. Продолжение беспроигрышной серии «Единой России» и поражение кандидатов от оппозиционных партий. 
Нилетто-гейт в развитии. После концерта с нарушением коронавирусных ограничений свои должности покинули председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева и директор Ледового дворца Пскова Иван Штылин. 
Процесс пошел. Неофициальная кампания по выборам депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов становится всё более заметной.

В минувшее воскресенье в Псковской области завершилась первая избирательная кампания этого года. В Порховском районе избирали нового главу. Напомню, что необходимость в проведении досрочного голосования возникла в связи с уходом из жизни прежнего руководителя Виктора Степанова. Своих кандидатов выставили практически все основные политические партии, разве что псковское «Яблоко» в очередной раз пропустило муниципальные выборы. А так — можно сказать, полный комплект: единоросс, коммунист, либерал-демократ, эсер, еще кандидат от «Партии роста» и самовыдвиженец. Был еще представитель партии с длиннющим названием «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными», но его снял суд по иску одного из оппонентов. 

По итогам голосования победил представитель «Единой России», советник гендиректора компании «Пскоэнергоагент» Юрий Семенов.

Таким образом, партия власти продолжила свою беспроигрышную серию, начатую на муниципальных выборах в прошлом году. Напомню, что после того, как в конце 2019-го единороссы уступили оппозиции по итогам нескольких кампаний, они больше не проигрывают.

В 2020-м победили на выборах глав Печорского, Себежского, Великолукского районов, теперь вот — Порховского. Очевидно, что у последнего успеха есть как объективные, так и субъективные причины. Порховский район традиционно возглавляют крепкие главы (вспоминаем Леонида Кострицу и Виктора Степанова), уровень поддержки муниципальных руководителей — кандидатов от партии власти тут достаточно высок. То есть традиционно наблюдаем преемственность. Впрочем, есть тут и другая очевидная причина - очень слабо выступили представители оппозиционных партий.

Никто из них не смог составить конкуренцию единороссу. На втором месте оказался самовыдвиженец Алексей Филиппов, он получил немногим более 13% голосов. Представитель компартии Александр Сергеев набрал менее десяти процентов и стал только третьим. На четвертом месте — либерал-демократ Антон Андреев (менее восьми процентов), на пятом — представитель партии «Справедливая Россия» Игорь Иванов (пять с половиной процентов), у кандидата от «Партии Роста» Игоря Романова - менее двух процентов голосов. Это что касается итогов голосования, теперь несколько слов — о том, как оно проходило. Вновь на муниципальные выборы в Псковской области из-за ее пределов на помощь представителям оппозиции приезжали «Наблюдатели Петербурга». В этом смысле повторилась ситуация с прошлогодними выборами в муниципалитетах. Как и прежде, отмечалось напряжение при контактах наблюдателей от оппозиции с представителями местной власти, которая, как известно, появлению сторонних наблюдателей не рада.

Это уже такая традиция: одни заявляют о провокациях, другие — о разного рода нарушениях, чаще всего, при организации выездного голосования - и подают жалобы.

В этот раз, по моим сведениям, их было подано пять, все отработаны в день голосования, 11 апреля. Судя по всему, каких-то далекоидущих последствий, что бы там ни заявляли сейчас представители оппозиции, не будет — и уж точно порховская кампания по степени резонанса не сравнится с прошлогодними выборами в Себеже, где, напомню, снимали, а потом уже в ходе трехдневного голосования восстанавливали кандидата от ЛДПР. История вроде бы завершена, но ее отголоски всё еще слышны. Вот и на днях лидер ЛДПР Владимир Жириновский на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии России вновь разразился гневным спичем на тему сомнительных оснований для отмены регистрации участников избирательного процесса, а в качестве примера привел тот самый себежский опыт.

К другим темам. Неделю назад в нашей программе мы рассказывали о скандале вокруг концерта в Ледовом дворце Пскова популярных исполнителей Нилетто и Клавы Коки, выступление прошло с очевидным нарушением коронавирусных ограничений и вызвало волну негодования в соцсетях. На нее отреагировал губернатор Михаил Ведерников, он назвал возмущение справедливым и признал, что концертное мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований. Цитата. «Это возмутительно и недопустимо – особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но, более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19. Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется», - пообещал Михаил Ведерников. Было объявлено, что в отношении ряда госуправленцев проводятся служебные проверки. О результатах официально не объявлено. Однако продолжение этого Нилетто-гейта последовало даже быстрее, чем можно было ожидать.

Накануне стало известно о том, что свои должности покинули глава областного комитета по культуре Жанна Малышева и руководитель дирекции спортивных сооружений Иван Штылин. Как сказал бы, глядя на хронологию событий, один известный телепропагандист: «Совпадение? Не думаю!» Теперь остается дождаться официальной информации о результатах проведенных проверок и ответов на вопрос: кто вместо ушедших. Насколько мне известно, пока решений относительно назначений не принято.

И я завершаю. Неофициальная кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания набирает обороты. Напомню, что «Единая Россия» в марте запустила традиционные праймериз. Предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания проходит по модели №1 (как подчеркивают в партии, это максимально открытый формат, участвовать в электронном голосовании смогут все зарегистрированные избиратели).  На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании в Псковской области заявили более пятидесяти человек. Регистрация продлится до 29 апреля. А сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая. 

Отмечу, что параллельно единороссы определят с помощью предварительного голосования и кандидатов на выборы глав Новосокольнического и Куньинского районов. Тут выборы тоже запланированы на сентябрь 2021-го, праймериз «Единой России» по определению кандидатов на муниципальные кампании пройдет по модели №4, предполагающей участие в процедуре членов партии. Что касается Псковского обкома КПРФ, то на минувшей неделе стала заметна активная агиткампания в Пскове — по почтовым ящикам раскидывают газету «Псковская искра» со слоганом «Ваш наказ — коммунисту приказ» и приклеенной визиткой второго секретаря обкома, депутата регионального парламента Дмитрия Михайлова.

Он, кстати, оперативно отбил атаку оппонентов, обвинивших коммунистов в разбрасывании (судя по всему, из машины) агитматериалов в Опочке, из-за чего райцентр завален АПМ. Михайлов прокомментировал обвинения с юмором: мол, агитпродукцию могли выбросить не только из проезжающей по улице автомашины, но также из пролетающего самолета или дирижабля. Любопытно, что постоянный политобозреватель ПЛН Господин Рейтингомер отметил эту активность коммуниста в своем свежем обзоре, выставил ему оценку со знаком плюс. А в целом рейтинг политической активности вы можете посмотреть на сайте Псковской Ленты Новостей — там много интересного — и про отставки минувшей недели, и про камбэк, то есть возвращение Олега Брячака на пост председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», и про главного псковского яблочника Льва Шлосберга, который уже после съезда партии встретился с лидером «Яблока» Григорием Явлинским и заручился его поддержкой по вопросу выдвижения на выборы в Госдуму не в Псковской области, а в Москве.

Кстати, еще не факт, что Лев Шлосберг пойдет в Преображенском одномандатном округе, как СМИ писали ранее — по словам яблочника, выбирают один из шести округов. Впрочем, подробнее о планах партийцев и подготовке к главным выборам года поговорим уже в одном из следующих выпусков нашей программы. 

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. До встречи через неделю. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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