Политика

Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Как всегда по понедельникам, свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Жанна Малышева и Иван Штылин

Неделю назад, в нашем предыдущем обзоре под названием «Безнаказанным никто не останется», я писал о том, что организация в Ледовом дворце Пскова концерта с очевидным нарушением противовирусных требований повлекла за собой проведение служебных проверок в отношении нескольких региональных госуправленцев, в том числе руководителя областного комитета по культуре Жанны Малышевой.

И вот, как стало известно сегодня, она покинула пост, который занимала с апреля 2014 года. Для многих отставка чиновницы от культуры стала настоящей неожиданностью и даже вызвала шок. Дело в том, что за эти долгие семь лет чего мы только ни наблюдали: и резкую критику в адрес госпожи Малышевой со стороны деятелей культуры, и посвященные ей острые публикации в СМИ, и многочисленные губернаторские нагоняи, в том числе за то, как комитет по культуре работает над реализацией национальных проектов.

Не раз многим казалось, что дамоклов меч навис надо головой чиновницы - и тонкая нить вот-вот оборвется. Но — нет: каждый раз проносило. Некоторым даже начало казаться, что Жанна Николаевна — непотопляемая, и ничто ее не берет.

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Однако всему приходит конец — и период работы госпожи Малышевой в должности главы культурного ведомства тоже завершился. «Похоже, подаренные ей в прошлом году губернатором часы не помогли. И вот время вышло», - зло пошутил сегодня автор провластного телеграм-канала, возвестивший о кадровом решении.

Для многих оно стало настолько долгожданным, что в реальность произошедшего даже не могли поверить. Вероятно, последней каплей в чаше терпения областного начальства стал именно скандал вокруг проведения в Пскове концерта Клавы Коки и Нилетто с вопиющим нарушением коронавирусных ограничений, установленных указом губернатора. В понедельник же стало известно о том, что свой пост покинул и директор государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» Иван Штылин, руководивший работой Ледового дворца.

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-4 Александр Сергеев, Антон Андреев, Игорь Иванов и Игорь Романов

Кандидаты от оппозиционных партий очень слабо выступили на выборах главы Порховского района. Напомню, что голосование прошло в воскресенье, 11 апреля. Ни один из представителей оппозиционных партий не дотянул до отметки в 10 процентов. Так, коммунист Александр Сергеев получил 9, 95% голосов, Антон Андреев из ЛДПР - 7,65% голосов, свежеиспеченный эсер Игорь Иванов - 5,56% голосов, а участвующий чуть ли не во всех избирательных кампаниях на территории региона представитель «Партии роста» Игорь Романов - 1,82% голосов.

Кандидаты от оппозиционных партий проиграли не только занявшему первое единороссу Юрию Семенову (набрал более 50% голосов избирателей), но и самовыдвиженцу Алексею Филиппову (он получил 13,15%).

-3 Вячеслав Белов

Поведением заместителя главы Гдовского района Вячеслава Белова во время съемок очередного выпуска программы «Антитревэл» YouTube-канала «Редакция» с участием известного фотографа Дмитрия Маркова публично возмутился губернатор Михаил Ведерников.

Фото: кадр программы «Антитревэл» YouTube-канала «Редакция»

По словам главы области, муниципальный руководитель не ответил ничего внятного на вопросы местных жителей, поднимавших волнующие их проблемы, не проявил включенности и соучастия.

А раз так, возникает вопрос: зачем тогда вообще нужны такие чиновники? Понятно, что когда подобными вопросами задается губернатор, ничего хорошего ждать замглавы района не приходится.

-2 Сергей Сосновский

Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, гендиректор компании «Аквавелсервис» в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам полностью возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф. По сообщению правоохранительных органов, предприниматель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Господин Сосновский полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб, а также перечислил пожертвования в благотворительные фонды, в связи с чем его уголовное преследование было прекращено и он отделался судебным штрафом.

Однако называть конец этой истории хэппи-эндом я бы не стал. Как говорят, произошедшее сильно ударило по позициям коммуниста внутри партии, что особенно актуально перед стартом кампании по выборам депутатов областного Собрания и формированием списка кандидатов.

-1 Александр Васильев

Депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев намедни проинформировал общественность об отсутствии у него антител. Дескать, несмотря на сделанную месяц назад вторую прививку от коронавируса, антител нет. «Разбираюсь со специалистами, что не так», - поведал парламентарий... Антител нет. Депутатского мандата, считай, уже тоже нет. Фортуна, десять лет назад широко улыбнувшаяся псковскому убитодорожнику, похоже, окончательно отворачивается от него. Даже в мелочах.

0 Евгений Михайлов

Бывший губернатор Псковской области вновь приехал в регион и обозначил свои политические планы. Евгений Михайлов рассказал, что пока не принял окончательного решения относительно участия в выборах в этом году, отметив при этом, что видит себя в политике только на региональном уровне, но никак не на федеральном. Экс-глава области подчеркнул, что в настоящее время он не занимается политикой и не является членом какой-либо партии. «В федеральную политику вход таким как я не приветствуется. И там особо нет точек приложения для меня. Поэтому на текущий момент я не вижу смысла вступать в какие-то партии. Я пока не принял решения, участвовать или нет в выборах в Псковской области. Это зависит не столько от вариантов участия, а в целом от ситуации – стоит или нет. Пока не знаю, подумаю еще какое-то время», - сказал Евгений Михайлов.

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+1 Дмитрий Михайлов

Секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента начал активную агитационную кампанию в Пскове. По почтовым ящикам раскидывают газету «Псковская искра» со слоганом «Ваш наказ — коммунисту приказ» и приклеенной визиткой Михайлова. Кроме того, он оперативно отбил атаку оппонентов, обвинивших коммунистов в разбрасывании (судя по всему, из машины) агитационно-пропагандистских материалов в Опочке, из-за чего райцентр «завален листовками».

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Дмитрий Михайлов прокомментировал прозвучавшие обвинения с изрядной долей юмора: мол, агитпродукцию могли выбросить не только из проезжающей по улице автомашины, но также из пролетающего самолета или дирижабля. И уже вполне серьезно пообещал, что даст поручение провести «ленинский субботник» на улицах Опочки, где были разбросаны листовки с его изображением.

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+2 Лев Шлосберг

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Лидер Псковского областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Лев Шлосберг на минувшей неделе засветился в целом ряде федеральных и региональных масс-медиа с комментариями, посвященными итогам партийного съезда и собственным планам на сентябрьские выборы в Госдуму. Помимо прочего, главный псковский яблочник рассказал, что уже после форума встретился в столице с лидером партии, ее «отцом-основателем» Григорием Явлинским и заручился его поддержкой по вопросу выдвижения на выборы в Государственную Думу не в Псковской области, а в Москве.

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+3 Ольга Милонаец

Арбитражный суд Псковской области принял сторону регионального УФАС и отменил торги на закупку мебели для псковской детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. В полном соответствии с утверждением «Поражение всегда сирота, а у победы всегда много отцов» лавры победителя в этом резонансном деле попытались забрать себе многие — от отдельных политических деятелей до целых региональных партийных структур. Впрочем, точку в этой нашумевшей истории ставить пока не будем — компания «Формоза-ИТ» (ей должны будут вернуть мебель, а она, в свою очередь, должна будет вернуть полученные деньги) намерена обжаловать решение Арбитражного суда Псковской области в вышестоящей инстанции.

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+4 Олег Брячак

По решению федерального руководства партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак вернулся на пост председателя регионального отделения этой политической организации. В минувший четверг, 8 апреля, состоялось заседание президиума центрального совета партии под председательством Сергея Миронова, на котором единогласно было принято решение о возвращении депутата Псковской городской думы на руководящий партийный пост. Надо ли напоминать, что произошло это вопреки прогнозам недоброжелателей господина Брячака.

+5 Юрий Семенов

Кандидат от партии «Единая Россия» уверенно победил на досрочных выборах главы Порховского района. По итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 11 апреля, советник директора компании «Псковэнергоагент» Юрий Семенов набрал 58,38% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Свою победу он считает «огромным авансом», выданным ему жителями мунициального образования на пять лет. Что до «командного зачета», то этой победой в Порховском районе «Единая Россия» продолжила свою беспроигрышную серию на выборах в муниципалитетах. Напомню, что после поражений яблочникам в нескольких районах Псковской области осенью 2019-го «партия власти» неизменно побеждает.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Фото: архив Псковской Ленты Новостей. Дружеский шарж Михаила Синева