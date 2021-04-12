Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. Как всегда по понедельникам, свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.
-5 Жанна Малышева и Иван Штылин
Неделю назад, в нашем предыдущем обзоре под названием «Безнаказанным никто не останется», я писал о том, что организация в Ледовом дворце Пскова концерта с очевидным нарушением противовирусных требований повлекла за собой проведение служебных проверок в отношении нескольких региональных госуправленцев, в том числе руководителя областного комитета по культуре Жанны Малышевой.
И вот, как стало известно сегодня, она покинула пост, который занимала с апреля 2014 года. Для многих отставка чиновницы от культуры стала настоящей неожиданностью и даже вызвала шок. Дело в том, что за эти долгие семь лет чего мы только ни наблюдали: и резкую критику в адрес госпожи Малышевой со стороны деятелей культуры, и посвященные ей острые публикации в СМИ, и многочисленные губернаторские нагоняи, в том числе за то, как комитет по культуре работает над реализацией национальных проектов.
Не раз многим казалось, что дамоклов меч навис надо головой чиновницы - и тонкая нить вот-вот оборвется. Но — нет: каждый раз проносило. Некоторым даже начало казаться, что Жанна Николаевна — непотопляемая, и ничто ее не берет.
Однако всему приходит конец — и период работы госпожи Малышевой в должности главы культурного ведомства тоже завершился. «Похоже, подаренные ей в прошлом году губернатором часы не помогли. И вот время вышло», - зло пошутил сегодня автор провластного телеграм-канала, возвестивший о кадровом решении.
Для многих оно стало настолько долгожданным, что в реальность произошедшего даже не могли поверить. Вероятно, последней каплей в чаше терпения областного начальства стал именно скандал вокруг проведения в Пскове концерта Клавы Коки и Нилетто с вопиющим нарушением коронавирусных ограничений, установленных указом губернатора. В понедельник же стало известно о том, что свой пост покинул и директор государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» Иван Штылин, руководивший работой Ледового дворца.
-4 Александр Сергеев, Антон Андреев, Игорь Иванов и Игорь Романов
Кандидаты от оппозиционных партий очень слабо выступили на выборах главы Порховского района. Напомню, что голосование прошло в воскресенье, 11 апреля. Ни один из представителей оппозиционных партий не дотянул до отметки в 10 процентов. Так, коммунист Александр Сергеев получил 9, 95% голосов, Антон Андреев из ЛДПР - 7,65% голосов, свежеиспеченный эсер Игорь Иванов - 5,56% голосов, а участвующий чуть ли не во всех избирательных кампаниях на территории региона представитель «Партии роста» Игорь Романов - 1,82% голосов.
Кандидаты от оппозиционных партий проиграли не только занявшему первое единороссу Юрию Семенову (набрал более 50% голосов избирателей), но и самовыдвиженцу Алексею Филиппову (он получил 13,15%).
-3 Вячеслав Белов
Поведением заместителя главы Гдовского района Вячеслава Белова во время съемок очередного выпуска программы «Антитревэл» YouTube-канала «Редакция» с участием известного фотографа Дмитрия Маркова публично возмутился губернатор Михаил Ведерников.
Фото: кадр программы «Антитревэл» YouTube-канала «Редакция»
А раз так, возникает вопрос: зачем тогда вообще нужны такие чиновники? Понятно, что когда подобными вопросами задается губернатор, ничего хорошего ждать замглавы района не приходится.
-2 Сергей Сосновский
Депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, гендиректор компании «Аквавелсервис» в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы сотрудникам полностью возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф. По сообщению правоохранительных органов, предприниматель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Господин Сосновский полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб, а также перечислил пожертвования в благотворительные фонды, в связи с чем его уголовное преследование было прекращено и он отделался судебным штрафом.
-1 Александр Васильев
Депутат Государственной Думы, лидер движения «Убитые дороги» Александр Васильев намедни проинформировал общественность об отсутствии у него антител. Дескать, несмотря на сделанную месяц назад вторую прививку от коронавируса, антител нет. «Разбираюсь со специалистами, что не так», - поведал парламентарий... Антител нет. Депутатского мандата, считай, уже тоже нет. Фортуна, десять лет назад широко улыбнувшаяся псковскому убитодорожнику, похоже, окончательно отворачивается от него. Даже в мелочах.
0 Евгений Михайлов
Бывший губернатор Псковской области вновь приехал в регион и обозначил свои политические планы. Евгений Михайлов рассказал, что пока не принял окончательного решения относительно участия в выборах в этом году, отметив при этом, что видит себя в политике только на региональном уровне, но никак не на федеральном. Экс-глава области подчеркнул, что в настоящее время он не занимается политикой и не является членом какой-либо партии. «В федеральную политику вход таким как я не приветствуется. И там особо нет точек приложения для меня. Поэтому на текущий момент я не вижу смысла вступать в какие-то партии. Я пока не принял решения, участвовать или нет в выборах в Псковской области. Это зависит не столько от вариантов участия, а в целом от ситуации – стоит или нет. Пока не знаю, подумаю еще какое-то время», - сказал Евгений Михайлов.
+1 Дмитрий Михайлов
Секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента начал активную агитационную кампанию в Пскове. По почтовым ящикам раскидывают газету «Псковская искра» со слоганом «Ваш наказ — коммунисту приказ» и приклеенной визиткой Михайлова. Кроме того, он оперативно отбил атаку оппонентов, обвинивших коммунистов в разбрасывании (судя по всему, из машины) агитационно-пропагандистских материалов в Опочке, из-за чего райцентр «завален листовками».
Дмитрий Михайлов прокомментировал прозвучавшие обвинения с изрядной долей юмора: мол, агитпродукцию могли выбросить не только из проезжающей по улице автомашины, но также из пролетающего самолета или дирижабля. И уже вполне серьезно пообещал, что даст поручение провести «ленинский субботник» на улицах Опочки, где были разбросаны листовки с его изображением.
+2 Лев Шлосберг
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
Лидер Псковского областного отделения партии «Яблоко», депутат регионального парламента Лев Шлосберг на минувшей неделе засветился в целом ряде федеральных и региональных масс-медиа с комментариями, посвященными итогам партийного съезда и собственным планам на сентябрьские выборы в Госдуму. Помимо прочего, главный псковский яблочник рассказал, что уже после форума встретился в столице с лидером партии, ее «отцом-основателем» Григорием Явлинским и заручился его поддержкой по вопросу выдвижения на выборы в Государственную Думу не в Псковской области, а в Москве.
+3 Ольга Милонаец
Арбитражный суд Псковской области принял сторону регионального УФАС и отменил торги на закупку мебели для псковской детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. В полном соответствии с утверждением «Поражение всегда сирота, а у победы всегда много отцов» лавры победителя в этом резонансном деле попытались забрать себе многие — от отдельных политических деятелей до целых региональных партийных структур. Впрочем, точку в этой нашумевшей истории ставить пока не будем — компания «Формоза-ИТ» (ей должны будут вернуть мебель, а она, в свою очередь, должна будет вернуть полученные деньги) намерена обжаловать решение Арбитражного суда Псковской области в вышестоящей инстанции.
+4 Олег Брячак
По решению федерального руководства партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Олег Брячак вернулся на пост председателя регионального отделения этой политической организации. В минувший четверг, 8 апреля, состоялось заседание президиума центрального совета партии под председательством Сергея Миронова, на котором единогласно было принято решение о возвращении депутата Псковской городской думы на руководящий партийный пост. Надо ли напоминать, что произошло это вопреки прогнозам недоброжелателей господина Брячака.
+5 Юрий Семенов
Кандидат от партии «Единая Россия» уверенно победил на досрочных выборах главы Порховского района. По итогам голосования, завершившегося в воскресенье, 11 апреля, советник директора компании «Псковэнергоагент» Юрий Семенов набрал 58,38% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Свою победу он считает «огромным авансом», выданным ему жителями мунициального образования на пять лет. Что до «командного зачета», то этой победой в Порховском районе «Единая Россия» продолжила свою беспроигрышную серию на выборах в муниципалитетах. Напомню, что после поражений яблочникам в нескольких районах Псковской области осенью 2019-го «партия власти» неизменно побеждает.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер
Фото: архив Псковской Ленты Новостей. Дружеский шарж Михаила Синева