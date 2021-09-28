Блоги / Александр Савенко

Прощай, губернатор! Здравствуй, глава!

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! В полном соответствии с названием нашей еженедельной программы сегодняшний выпуск начинаем с темы «вертикали власти». Ибо тут есть серьезный информационный повод, о котором второй день говорят и спорят, в том числе в псковской политической тусовке. Как вы, вероятно, догадались, я веду речь о законопроекте, накануне внесенном в Госдуму. Называется он достаточно скучно: «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», но на самом деле там много чего интересного и неоднозначного. Говоря о проекте этого документа, обозреватели выделяют несколько моментов. Тут вам и разного рода новеллы, и замена названия должности губернатора на главу региона, то есть речь идет об установлении единообразного подхода в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, законодатели предлагают сделать единое наименование высшего исполнительного органа в регионах – «Правительство субъекта Российской Федерации».

Были губернаторы — станут главы. Некоторые тут пожимают плечами: мол, разве это так уж важно, нет, что ли, более серьезных дел, чем переименовывать и отказываться от того, к чему все давно привыкли?

Но логика тут, что ни говорите, присутствует — и она уже предъявлялась не раз: дескать, губерний нет, а губернаторы вот они - пожалуйста. Непорядок, надо переименовать - тем более, что о важности названия в судьбе каждого большого корабля те, кто постарше, знают еще с детства.

- Как вы яхту назовете — так она и поплывет, как вы яхту назовете — так она и поплывет («Приключения капитана Врунгеля»).

К слову, если мне память не изменяет, раньше так и было — в 1990-е мы официально выбирали не губернатора - главу администрации области. Еще одно предлагаемое изменение - в том, что губернаторы — пардон, главы субъектов РФ - могут быть избраны более чем на два срока. Это сейчас «два срока — достаточно» - и, скажем, действующий псковский губернатор, который уже объявил о готовности идти на второй пятилетний срок, во второй раз может пойти на выборы в 2023 году. Путем нехитрых подсчетов получаем 2028 год как теоретически последний год нахождения Михаила Ведерникова на посту главы области. Если, а вернее - когда, закон будет принят — горизонт становится дальше, и появляется возможность для побития рекордов. Рекордов пока областных — напомню, по восемь лет «с копейками» у нас были губернаторами Андрей Турчак и Евгений Михайлов, а вот побить российские рекорды в обозримом будущем будет сложно. Там такие долгожители среди губернаторов, мэров и президентов республик встречались мама не горюй — десятилетиями сидели.

- Давно здесь сидим («Белое солнце пустыни»)

Впрочем, всё это детали. Главное же в законопроекте в том, что он, как и следует из названия, - об организации всей единой системы публичной власти, «от и до», от Кремля до органов местного самоуправления. Как заявляют разработчики документа, он должен реализовать положения Конституции о единой системе публичной власти. То есть всё это — продолжение ранее не раз обозначенной линии и отсылает к заявлениям президента Владимира Путина о том, что «у нас должна быть создана единая система публичной власти». Так или иначе, СМИ отозвались на инициативу заголовками вроде: «Кремль приступил к капремонту вертикали власти» и заключениями в духе: в новом законопроекте единственным настоящим управленцем остается президент, а остальные – фактически наемные менеджеры. Помимо прочего, вводится согласование с Москвой назначений региональных чиновников по финансам, образованию, здравоохранению, ЖКХ и жилищному строительству. Функционирование единой системы публичной власти, согласно Конституции, – это исключительное полномочие президента. Как отмечает «Независимая газета», в проекте документа последовательно излагается взгляд Кремля на то, какая система управления наиболее эффективна для России.

Ее ключевое положение – это централизация, которую и должна обеспечить единая система публичной власти, официально закрепленная в статьях Конституции. Так что своего рода дефедерализация, похоже, будет продолжена и углублена.

Переименование губернаторов в «глав субъектов РФ» – это всего лишь внешний признак данного тренда. Контроль Москвы над наиболее социально рисковыми сферами выглядит вполне логичным. Точно так же понятно, для чего федеральному Центру усиливать контроль за деятельностью исполнительной и законодательной властей регионов. В принципе губернаторы и так уже давно стали назначенцами Кремля – и теперь это положение доводится до конечной точки. Некоторыми политиками и политологами высказывается мнение, что система публичной власти может создаваться как в интересах действующего президента, так и его возможного преемника, который не будет обладать авторитетом предшественника. К сказанному остается добавить, что авторами законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» стали сенатор Клишас и депутат Крашенинников — то есть люди, инициативы которых, можно сказать, обречены на принятие. Так что никаких сомнений относительно судьбы законопроекта нет — как это будет работать и что изменится, будем наблюдать.

От вопросов большой российской политики — к нашим местным делам. Несколько месяцев назад мы возвестили о грядущих переменах в Пскове. Понятно, что обозначив суть изменений и назвав имена главных игроков, в том числе сити-менеджера Александра Братчикова и его потенциального сменщика Бориса Елкина, мы ждали это время — и вот, как в песне пелось, это время пришло. Отправившийся на выборы депутатов областного Собрания Александр Братчиков победил в одномандатном избирательном округе №3 и получил право вернуться в региональный парламент, в котором, напомню, он работал долгие десять лет, с 2007-го по 2017-й и откуда, собственно, был отправлен губернатором Михаилом Ведерниковым в администрацию города Пскова. Не далее как сегодня утром прошла сессия псковской гордумы, на которой центральным вопросом был кадровый. Уже при обсуждении повестки депутат Григорий Турчин поинтересовался, что будет, если депутаты во время тайного голосования не поддержат заявление Александра Братчикова о досрочном сложении полномочий главы городской администрации. Глава Пскова Елена Полонская сообщила, что через две недели в любом случае полномочия закончатся, как, кстати, и у депутата Олега Брячака — эсер тоже возвращается в областное Собрание.

А необходимость проведения голосования госпожа Полонская объяснила следованием регламенту гордумы. Глава Пскова сообщила, что в дальнейшем данный вопрос можно доработать, чтобы устранить имеющуюся коллизию. «Я с вами соглашусь, - сказала глава города. - Но мы не можем отклоняться от действующего регламента». В общем, формальности надо соблюдать.

В итоге полномочия сити-менеджера досрочно прекратили. Решение поддержали 18 депутатов в ходе тайного голосования. Против высказались двое.

«Спасибо, особенно тем двоим», - пошутил Александр Братчиков.

В свою очередь Борис Елкин утвержден на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 20 депутатов. Против – нет. «Для нашего города будет большой удачей получить такого руководителя», - высказалась в ходе сессии Елена Полонская.

Помимо прочего, депутаты гордумы на сегодняшней сессии отклонили протест прокурора города по поводу Устава Пскова. Надзорное ведомство считает незаконными полномочия Думы по согласованию, назначения заместителей главы администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Представитель прокуратуры сообщила, что по итогам рассмотрения протеста на заседании профильного комитета мнение депутатов понятно, как и желание участвовать в жизни Пскова всеми законными путями, в том числе посредством согласования назначений по ключевым должностям.

Но есть однозначная позиция Верховного суда, говорящая, что требование согласовывать назначение руководителей муниципальных предприятий, учреждений и заместителей главы администрации с городской Думой незаконно. Единственное лицо, ответственное перед депутатами, - глава администрации Пскова. И далее - цитата. «Протест подтвержден решениями Верховного суда. В случае отклонения протеста будем решать вопросы в судебном порядке», - предупредила представитель прокуратуры.

В связи с чем наблюдатели, как говорится, запасаются попкорном, и отмечают, что новый муниципальный властный тандем в составе Елены Полонской и Бориса Елкина только приступает к работе, а некое напряжение уже ощущается.

Что до отклоненного протеста прокуратуры, то теперь «око государево» будет через суд преодолевать сопротивление муниципальных депутатов. Некоторые из наблюдателей признаются, что не ожидали увидеть такое упорствование народных избранников, ибо соответствующее решение суда (очевидно, что не в их пользу) - не более, чем вопрос времени.

Напоследок несколько слов о том, что нас ждет в ближайшие дни. В среду, 29 сентября, в Пскове ожидают увидеть в рамках двухдневного визита в регион председателя Федерации независимых профсоюзов России, члена Госсовета Михаила Шмакова. Визит мог состояться еще в прошлом году, вскоре после смены председателя облсовпрофа, но тогда что-то не срослось. В этот раз запланирован ряд встреч господина Шмакова с руководителями региона и профсоюзным активом.

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Ну а уже в четверг пройдет первая сессия областного Собрания седьмого созыва. Решение относительно срока было принято накануне, когда избранные в новый состав регионального парламента депутаты провели общее собрание депутатского корпуса.

Уже известно, что предлагается сохранить комитеты, которые есть сейчас, и три комиссии. в связи с уменьшением количества депутатов, действующая норма о численности каждого комитета (не менее семи человек), не может быть выполнена – в три комитета войдут по шесть депутатов. Председатель Собрания Александр Котов призвал избранных депутатов заранее определиться, кто в каком комитете хотел бы работать, чтобы утвердить их персональный состав на первой сессии. Кроме того, спикер напомнил об обязанности предоставить каждой партии, преодолевшей пятипроцентный барьер на выборах, как минимум одну руководящую должность на штатной основе — а таких партий, напомню, шесть: это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко» и «Новые люди». Подробнее о раскладе в областном Собрании нового созыва поговорим уже в следующем выпуске нашей программы через неделю.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.