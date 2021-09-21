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Блоги / Александр Савенко

Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте

21.09.2021 14:00|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Здравствуйте! В ближайшие 10 минут будем говорить о главном в псковской региональной политике, коротко подведем итоги выборов, обозначим партийный расклад и - внимание-внимание! - впервые назовем ориентировочный персональный состав псковского регионального парламента нового созыва. Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Мое первое слово сегодня будет о выборах. Они прошли в конце минувшей недели, растянулись на три дня, с пятницы по воскресенье - и, разумеется, еще дольше о них будут говорить. Мы в эфирах «Эхо Москвы» в Пскове тоже уже достаточно подробно обсудили результаты голосования, зафиксировали победу единороссов, отдали должное оппозиции, которая на финише кампании сумела активизироваться и дала бой. Отметили мы и достаточно высокую явку - она превысила 43 процента - и объясняется во многом тем самым трехдневным голосованием.

Так или иначе, выборы прошли, победители и проигравшие названы - партия власти, может, и не «жахнула» всех, но вновь уверенно пришла первой, победил ее кандидат - Александр Козловский и на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу, однако и оппозиционные объединения сумели сохранить представительство в Псковском областном законодательном собрании. В результате оно теперь будет шестипартийным - напомню, сейчас у нас представлены пять партий. На ПЛН вышел ряд материалов на темы выборов - так что интересующихся адресую к этим программам и публикациям.

Ну а мы сегодня попробуем составить ориентировочный список депутатов Собрания. Сразу оговорюсь, что список предварительный - это не более чем наши расчеты, возможно, в чем-то и ошибаемся: в конце концов, мы же тут не избирательная комиссия, не партийное руководство и не кандидаты. Это я к тому, что люди могут отказаться от мандатов, какие-то решения могут принять партийные боссы, еще что-то может произойти. Короче, не можем всего предвидеть. Тем не менее - предварительный расклад вырисовывается такой, и буквально через несколько секунд начнем его оглашение.

Представляемый сегодня список процентов на 90 соответствует тому, что был составлен Псковской Лентой Новостей еще весной - перед стартом избирательной кампании - в материале «Депутатский светофор».

Так что прогнозы оказались в абсолютном большинстве случаев верными - если хотите знать и понимать, что происходит - читайте ПЛН.

Александр Котов

Так вот, из 26 депутатов областного Собрания 19 - это представители «Единой России» - в том числе председатель областного Собрания Александр Котов, его заместители Виктор Антонов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава сельскохозяйственного предприятия «Красное знамя» из Новосокольнического района Андрей Козлов, громкий рупор ЕР в Собрании Алексей Севастьянов, помощник секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Армен Мнацаканян и другие. Таким образом, партия власти сохранит большинство и, думаю, именно те, чьи имена только что прозвучали в эфире, займут кресла руководителей - и профильных комитетов, и самого Собрания.

Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов

Коммунистов в новом созыве будет трое - это лидеры списка кандидатов от КПРФ - первый секретарь областного отделения Петр Алексеенко, второй секретарь обкома Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко - автор, пожалуй, самого резонансного перехода этого лета - из фракции «Справедливой России» в стан КПРФ. И по одному представителю в областном Собрании будет от 4 партий - это «Справедливая Россия - За правду» (в Собрание возвращается Олег Брячак), ЛДПР (депутатские полномочия пролонгировал региональный партийный координатор Антон Минаков), «Яблоко» (человеком-фракцией будет врач скорой помощи Артур Гайдук, а не бессменный лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, как бывало прежде), и еще один мандат впервые получит партия «Новые люди» - сотрудник областного совета профсоюзов, кандидат политических наук Андрей Маковский.

Андрей Маковский

Как вы знаете, «Новых людей» не без оснований называют открытием сентябрьских выборов. Они прошли и в Госдуму, и в Псковское областное Собрание. И только ленивый комментатор не высказался о том, что причина тут, конечно же, в запросе на обновление.

К слову, об обновлении - псковский региональный парламент ждут изменения. Вообще из 44 действующих депутатов продолжат работу только 16 - естественно, дело тут не только в процессах обновления, но и в сокращении количества депутатов. Напомню, теперь их всего 26. Из 26 депутатов - новичков всего 8. Интересно, что семеро из них - это представители партии власти, а представитель оппозиции тут только один - тот самый представитель «Новых людей» Андрей Маковский. Еще два депутата хоть и являются действующими, но имеют опыт работы в областном Собрании - это единоросс Александр Братчиков и эсер Олег Брячак. Они возвращаются в депутатский корпус.

Александр Братчиков

Ну а большинство депутатов - 16 - это действующие парламентарии. Помимо тех старожилов областного Собрания, о которых мы уже сказали, предположительно продолжат работу единороссы - председатель Совета Куньинского райпо Олег Савельев, педагог из Великих Лук Елена Даньшова, заместитель главного врача Псковской областной больницы Игорь Дитрих, руководитель коммерческой компании из Порховского района Геннадий Григорьев и депутат из Острова Андрей Михайлов. На новенького тут врач Елена Лунгу, директор великолукской школы Татьяна Фомченкова, руководитель дорожной компании, бывший первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь, экс-глава Усвятского района, общественный помощник губернатора Михаила Ведерникова Виктор Иващенко, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и ветеран вооруженных сил, бывший заместитель командира псковской дивизии ВДВ Олег Грицаев (все они тоже представляют партию власти).

Анастасия Повторейко

И последнее - чтоб не завершать этот беглый обзор всей депутатской рати на слишком уж серьезной ноте партийного представительства - скажем несколько слов об особенностях нового созыва Собрания.

Это теперь становится в еще большей степени такой «мужской клуб» - в отличие от шестого созыва, где представительниц прекрасного пола аж 10 - теперь их будет только 4, причем все - во фракции «Единой России» - а у псковской оппозиции теперь уж точно не женское лицо.

В общем, выборы по сути дела закончены, в ближайшее время областное Собрание нового созыва приступит к работе. Однако не за горами новые старты - уже в следующем году пройдут две очень важных и интересных избирательных кампании - по выборам городских дум Пскова и Великих Лук. Не сомневаюсь, что будет жарко - Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за подготовкой политических сил к новым битвам и за самими кампаниями в двух столицах нашего региона.

И еще несколько слов о наших планах. Традиционно осенью Псковская Лента Новостей приступает к работе над составлением ежегодного рейтинга ста наиболее влиятельных персон Псковской области. Напомню, впервые такой рейтинг был сформирован редакцией ПЛН и экспертным сообществом по итогам 2018 года. Публикация вызвала большой интерес у читателей и широко обсуждалась представителями регионального политического класса. По многочисленным просьбам читателей Псковская Лента Новостей сделала проект «100 самых влиятельных» традиционным. В конце года представляем вниманию читателей свежий рейтинг.

Как и раньше, этот масштабный проект мы реализуем, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям. Составляем рейтинг влияния: персоны оцениваются по тому, насколько сильное воздействие они оказывают как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в той или иной сфере. Понятно, что итоговой публикации всегда предшествует большая работа редакции и экспертов - она продолжается несколько месяцев.

Совсем скоро мы объявим о начале реализации проекта и на первом этапе будем принимать предложения по кандидатурам. В дальнейшем рабочая группа и приглашенные эксперты сформируют список из 100 наиболее влиятельных персон Псковской области. Их имена будут включены в анкету для голосования. После чего пройдет голосование членов Общественного экспертного совета - и по итогам будет составлен итоговый рейтинг.

Вот такую работу мы начнем в ближайшее время. Следите за публикациями на сайте Псковской Ленты Новостей и в наших группах в соцсетях. Как и прежде, мы рассчитываем на ваше активное участие в популярном проекте ПЛН.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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