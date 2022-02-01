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«Гонки по вертикали»: всё, что вы хотели знать о региональной политике...

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Темы этого выпуска.

Хорошие новости про коронавирус. Где губернатор Михаил Ведерников отыскал повод для оптимизма?

Андрей Турчак против педофилов. В России принят закон, инициированный сенатором от Псковской области, секретарем Генсовета «Единой России».

20 лет после победы лыжника Михаила Иванова на Олимпиаде в Америке — где он сейчас и что с ним стало? Стартующие зимние игры в Пекине как повод вспомнить единственного псковского олимпионика и экс-депутата Госдумы.

Вначале о выборах. Хотя вы, наверное, скажете: ну какие выборы посреди зимы? Большая парламентская кампания завершилась осенью, а до муниципальных избирательных марафонов еще аж полгода. Всё так, однако подготовка к ним стартовала — и минувшая неделя стала тому подтверждением. Псковские партийцы уже вошли в эту реку.

Вот, скажем, перед главным псковским эсером, депутатом областного Собрания Олегом Брячаком на минувшей неделе в Москве поставили задачу: на финиш кампании по выборам депутатов псковской гордумы партию надо привести, как минимум, второй. Такую цель перед участниками семинара-совещания «Справедливой России» - За правду» обозначил председатель партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов: Я ставлю очень простую задачу — мы должны занимать, как минимум, второе место. Если кто-то займет всего лишь третье, но при этом наберет более 15 процентов, ругать не буду.

На самом деле задача эта — непростая: напомню, что по итогам прошлогодних выборов в Псковское областное Собрание депутатов эсеры набрали 9 процентов голосов и стали третьими, пропустив далеко вперед коммунистов и лишь на доли процента опередив занявших четвертое место либерал-демократов. А те сейчас тоже уже готовятся.

Еще до нового года сформировали и отправили московскому руководству предварительные списки кандидатов, а накануне в Псковской области побывал депутат Госдумы от ЛДПР, куратор нашего региона по партийной линии Сергей Леонов. Отмечу, что в статусе наблюдателя за Псковской областью он сменил экс-депутата Госдумы Антона Морозова, который теперь работает торговым представителем РФ в Польше. Так вот Леонов прибыл вместе с агитационным автобусом ЛДПР, проехал по региону и в Великих Луках в штабе местного отделения встретился с координатором псковского отделения партии, депутатом областного Собрания Антоном Минаковым и великолукским активом ЛДПР. Естественно, говорили о предстоящих в сентябре выборах.

Тем временем псковские коммунисты провели заседание бюро обкома и семинар-совещание с первыми секретарями горкомов и райкомов КПРФ. Говорили о подготовке к выборам в Псковскую и Великолукскую городские Думы, районные Собрания депутатов.

Заодно отметили победителей социалистического соревнования среди местных отделений партии: круче всех тут Локнянский райком, ведомый экс-главой района Валентиной Акимовой, в призерах и Псковское отделение, отметили на бюро также активную работу великолукского комитета КПРФ во главе с экс-депутатом областного Собрания Николаем Чувайловым.

В общем, партии готовятся, очевидно, акцент они делают на крупнейших городах области — как мы уже не раз отмечали, именно там у оппозиции есть шансы. «Единая Россия» традиционно испытывает в региональных «столицах» проблемы, в последние годы побеждать всё сложнее — и думаю, в этом году тоже будет очень непросто.

Что до единороссов, то тут необходимо сказать о громких инициативах и заявлениях сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. В минувшую среду он предложил вооружить Донецкую и Луганскую народные республики, и это заявление активно обсуждалось. Наблюдатели задавались вопросом: почему выступил именно Турчак? Что последует за этим? Будет ли предложение реализовано — и если да, то как скоро? В любом случае какая судьба ждет это предложение - покажет время. Ну а другая инициатива Турчака получила на минувшей неделе поддержку - и коллег по Совету Федерации, и президента России, подписавшего соответствующий документ. Речь о введении пожизненного заключения для педофилов — пока это касается нескольких категорий преступников, но не исключено, что в будущем закон станет еще более жестким.

Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации: Я не могу, наверное, об этом с этой трибуны говорить, но всё равно скажу. Я бы вообще ввел пожизненное заключение по первому совершению этого преступления. Может быть, мы к этому придем.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: Андрей Анатольевич, при доработке этих предложений... В ряде стран есть химическая кастрация.

Андрей Турчак: Я бы предложил физическую...

Валентина Матвиенко: Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств, их пожизненно — во-первых, за решеткой должны сидеть - и в этой части.

Андрей Турчак: К счастью, многие из них до суда не доживают.

Инициативу Андрея Турчака сенаторы поддержали единогласно. Отмечу, что это был один из центральных вопросов первого в этом году заседания, которое открыло весеннюю сессию.

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В завершении разговора о Совете Федерации скажу о том, что на первом же заседании на трибуне можно было увидеть и другого нашего сенатора Елену Бибикову (естественно, она говорила о пенсиях), а также экс-председателя комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию Наталью Трунову. В статусе аудитора Счетной палаты она докладывала о развитии Дальнего Востока. В завершении разговора о Совете Федерации скажу о том, что на первом же заседании на трибуне можно было увидеть и другого нашего сенатора Елену Бибикову (естественно, она говорила о пенсиях), а также экс-председателя комитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию Наталью Трунову. В статусе аудитора Счетной палаты она докладывала о развитии Дальнего Востока.

Из верхней палаты парламента перенесемся в нижнюю - в Государственную думу. Псковскую область в ней представляет депутат, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Если судить по его страницам в социальных сетях, то на минувшей неделе парламентарий занимался следующим. Цитирую. «На рабочей встрече с представителями Департамента международной кооперации Минпромторга России обсудили взаимодействие комитета по промышленности и торговле с Министерством». Или вот: «Дискуссионная сессия «Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства Беларуси и России: общие приоритеты» состоялась в режиме ВКС. С коллегами обсудили интеграционные процессы в экономической сфере»...

Я как почитал — вспомнил песню времен моей молодости... Возможно, вы тоже ее вспомните - группа «S.P.O.R.T.», есть в этой композиции такие слова: «На седьмой международной конференции в Гааге, Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, Направленных на углубление процесса интеграции в Европе» — и т.д.. Ну а герой песни предпочел всем этим конференциям рыбалку...

- Я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюёт (группа «S.P.O.R.T.»)

Вот и Александр Козловский после суровых депутатских будней отправился — ну да, на рыбалку, да еще в компании своего коллеги-депутата, в прошлом чемпиона мира по боксу Николая Валуева. А потом поделился фото в соцсетях и написал: «Зимняя рыбалка самая интересная, особенно если рыбачишь в компании друга. Наш улов весит почти 30 килограммов».

И, знаете, хорошо так зашло — десятки тысяч просмотров, лайки и комментарии. Вот такой политикой наш народ интересуется, это да.

Тем временем в Псковской области приняты очередные ковид-ограничения. 30 процентов сотрудников должны быть отправлены на удаленку, школьники уже ушли на дистанционку.

- Гречка мартини, Мы на карантине. Шашлык запретили, я на позитиве (T-killah).



Понятно, что причина принятых решений относительно ограничений - в динамике роста числа заболевших. За неделю уровень заболеваемости вырос на 40 процентов. С другой стороны — региональные власти, в частности губернатор Михаил Ведерников - находят и повод для оптимизма.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Есть и хорошие новости по этой теме. Впервые появились объективные, заслуживающие внимания оценки экспертов, что тема ковида всё-таки близится к завершению. Ее высказал наш известный вирусолог, профессор, член-корреспондент РАН Петр Михайлович Чумаков... По мнению Петра Михайловича, эта волна коронавируса будет очень острой, но может быть и последней такой силы. Число людей с антителами неуклонно растет, а сам вирус развивается в сторону уменьшения патогенности. Надежда на возвращение нормальной жизни есть.

Впрочем, до светлого будущего без коронавируса еще дожить надо. А пока в актуальной повестке вопрос, как с вызовами пандемии будет справляться наша система здравоохранения.

Вот об этом — прежде всего, модернизации первичного звена — говорили с председателем облздрава Мариной Гаращенко депутаты областного Собрания. «Парламентский час» в рамках сессии прошел в минувший четверг. Из других, политических вопросов сессии особо отмечу рассмотрение инициативы «Яблока» о внесении федерального законопроекта об «иностранных агентах». Она предусматривает исключение самого понятия и связанных с ним норм из российского законодательства. Ранее аналогичные законопроекты были внесены депутатами от «Яблока» в Петербурге и Карелии. Они были отклонены большинством голосов депутатов. Та же судьба ожидаемо постигла и предложение, которое озвучивал псковский депутат-яблочник Артур Гайдук. «За» проголосовал только он сам, представители системной оппозиции воздержались, а единороссы вполне ожидаемо выскавзались «против».

Тем временем прокурор Псковской области Иван Грибов впервые дал большое интервью радио «Эхо Москвы» в Пскове. В нем он подвел итоги работы за полтора года, проведенных в должности, рассказал о планах, обозначил формат взаимодействия с силовиками и региональным руководством. Не называя конкретного имени, сказал про некого работника регионального ведомства, который живет не по доходам. И не исключил появления новых резонансных дел.

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Такой я увидел эту неделю. На этом почти всё. Поздравляю вас с Новым годом — Годом тигра по китайскому календарю. Не то, что б я тут такой любитель восточных календарей — но это вроде как мостик в Поднебесную, где уже в пятницу, коронавирусу вопреки, стартуют зимние Олимпийские игры. Как по мне так это - подходящий повод вспомнить о том, что двадцать лет назад лыжник из Острова Михаил Иванов в Солт-Лейк-Сити принес Псковской области первую и до сих пор единственную в истории нашего региона золотую олимпийскую медаль.

В дальнейшем Михаил Иванов был депутатом — и Псковского областного Собрания, и Государственной Думы.

Все последние годы он живет в Москве, работает под руководством своего тренера Александра Грушина ведущим специалистом в Инновационном центре Олимпийского комитета России.

Главная задача Центра - проведение прикладных научных исследований в сфере спорта высших достижений и подготовки олимпийского резерва. То есть Михаил Иванов имеет самое непосредственное отношение к подготовке нашей команды, за которую будем болеть в ближайшие дни.

Вот теперь действительно всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.