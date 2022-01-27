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Политика

Давайте мериться рейтингами!

31.01.2022 20:19|ПсковКомментариев: 0

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер. Приступаем к обзору политической активности - и здесь я высказываю свое мнение.

Прежде чем перейти к раздаче оценок нашим региональным персонам, отмечу, что на на федеральном уровне в центре внимания находился сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Совет Федерации единогласно поддержал инициированный им законопроект о введении пожизненного заключения для педофилов. Кроме того, экс-губернатор выступил с рядом инициатив и заявлений, в том числе - первым высказался за то, чтобы вооружить ДНР и ЛНР. К слову, на эту тему на неделе высказались и руководители псковских региональных отделений партий — практически все они считают, что Россия должна оказывать самопровозглашенным республикам помощь, исключение составляет разве что лидер Псковского «Яблока» Лев Шлосберг. В целом ситуация вокруг Украины оставалась одной из центральных тем в актуальной повестке.

Другая важная тема — рост числа заразившихся коронавирусом: на неделе губернатор Михаил Ведерников внес очередные изменения в так называемый «антиковидный указ»: на удаленный режим работы с сегодняшнего дня должны быть временно отправлены 30% сотрудников учреждений и организаций, а школьники уже отправились на дистанционку.

Теперь переходим к оценкам политикам, общественникам и прочим публичным персонам.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. 5 — это максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект. Минус — это негатив и потеря очков.

-5 Наталья Ильина

В последнее время Псковский госуниверситет во главе с ректором Натальей Ильиной регулярно оказывается в центре внимания, и поводы тут, увы, часто безрадостные и приносящие вузу исключительно репутационные потери. То ПсковГУ превращается в центр антиваксерского движения и срывает начальственные планы по достижению коллективного иммунитета, то группа топ-менеджеров универа оказывается со своими многомиллионными барышами на высоких местах в списке 100 псковских миллионеров, а сама госпожа Ильина с доходом более чем в 15 млн рублей взлетает аж на 8-ю строчку «псковского списка Форбс», заставляя обывателей задаваться вопросом: как такое вообще возможно, чтобы в ГОСУДАРСТВЕННОМ учебном заведении начальство получало такие деньги?

А на минувшей неделе ректор ПсковГУ стала объектом для критических публикаций ряда телеграм-каналов в связи с высказываниями, сделанными в интервью ГТРК «Псков» по теме строительства кампуса ПсковГУ. Напомню, что еще в прошлом году, находясь на этом многострадальном объекте, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поставил задачу: мол, завершить работы нужно до Дня студента, 25 января. На что ответственные лица ему сообщили, что студенческий кампус ПсковГУ будет готов даже раньше, уже 26 декабря. Однако объект не сдали ни к одной, ни к другой дате.

«Я на самом деле специально не буду называть дату, потому что она не зависит от заказчика. Она зависит от тех исполнителей, которые сейчас осуществляют там как раз реконструкцию», - рассказала госпожа Ильина.

В целом из этого интервью можно сделать вывод, что руководство вуза просто не контролирует ситуацию, не владеет информацией относительно статуса подрядчика и признания его банкротом, путается в вопросе перечисления средств и т.д. - то есть очень плохо понимает, что происходит (ну или зачем-то делает вид, что не понимает этого). Как бы то ни было, можно уверенно сделать прогноз: с таким уровнем осознания сложившейся ситуации и с такими подходами кампус ПсковГУ в каком-то обозримом будущем точно не достроят.

-4 Александр Киселев

Оценку -4 в этот раз получает руководитель филиала компании «Экопром» ГК «Мехуборка» Александр Киселев. Как показывают результаты проведенного Псковской Лентой Новостей опроса, большинство его участников (примерно три четверти) не удовлетворены работой регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Одни из респондентов считают, что мусор вывозят нерегулярно - как говорится, через раз, другие полагают, что без жалоб и нареканий эта компания работать не умеет, третьи ставят неуд из-за того, что населенные пункты (особенно их окраины) погрязли в мусоре.

Нет ничего удивительного в том, что поток жалоб жителей региона на качество оказываемых услуг не иссякает.

Большое количество таких обращений поступает в областную прокуратуру, из здания которой регоператор, образно говоря, не выходит. «Мы постоянно заставляем их выполнять свою работу. Когда заставляем, работают», - говорят в прокуратуре. И тут остается лишь выразить надежду на то, что когда-нибудь регоператор начнет работать и без такого «волшебного пинка».

-3 Александр Баев

Депутат Псковской гордумы от КПРФ, замглавы города Александр Баев на старте выборного года начал «раскачивать лодку» на тему будущего строительства временного моста через реку Великую и связанного с этим изменения транспортных потоков.

В соответствие с проектом некоторые дома на улице М.Горького «окажутся "зажатыми" проезжими дорогами» - так об этом пишет телеграм-канал псковских коммунистов, информируя о встрече товарища Баева с жителями Завеличья. По законам пропагандистского жанра, тут же в дело идут дети — дескать, их лишают возможности безопасно выходить из подъездов.

Мутить воду — занятие для оппозиции привычное, однако в данном случае речь не просто о депутате от КПРФ, но и о заместителе главы города. Как один из руководителей муниципалитета Александр Баев, наоборот, должен был бы всячески способствовать решению проблемы, а не нагнетать страсти, в том числе в Сети. А как мы уже видим, тему подхватил автор небезызвестного анонимного телеграм-канала, который, похоже, взял у коммуниста подряд — и как тут не вспомнить, что ранее этот блогер уже провалил ряд избирательных кампаний.

-2 Василий Осипов

Вице-губернатор Псковской области, курирующий вопросы строительства, получает оценку со знаком минус из-за темпов возведения социального городка. Напомню, что это очень значимый для региональной власти объект, около года назад на нем побывал премьер-министр Михаил Мишустин. Так что достроить соцгородок в срок и не ударить в грязь лицом — для областного руководства дело чести.

На минувшей неделе на объекте побывал заместитель министра труда и социальной защиты России Магомед Абдулхалимов. И не сказать, чтоб был особо впечатлен увиденным.

Отчего большой федеральный чиновник заявил: вопрос увеличения числа строителей - ключевой, на него необходимо обратить особое внимание. На совещании с замминистра снова говорили о «выработке механизмов, которые будут способствовать ускорению темпов работ». Подрядчику поручено предоставлять подробные планы с описанием конкретных видов работ и последовательности задействования субподрядных организаций. Также предполагается проведение ежедневных совещаний с протокольным фиксированием исполнения или неисполнения обязательств.

-1 Игорь Романов

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста», или, как его нередко называют, «вечный кандидат» Игорь Романов получает на старте выборного года отрицательную оценку.

Причина в том, что на фоне какой-никакой активности большинства коллег из других политических объединений Псковской области господин Романов в январе демонстрировал полную пассивность и выключенность из политического процесса.

0 Тамара Новицкая

22-летняя активистка партии «Новые люди» Тамара Новицкая назначена новым секретарем Псковского регионального отделения этого политического объединения. На этом посту она сменила Александра Борского, который, как говорят в партии, решил отойти от политики и занялся бизнесом.

Несмотря на молодость, Новицкая уже успела поучаствовать в прошлогодних выборах в качестве кандидата - но мандат депутата не получила.

О новой руководительнице «Новых людей» в Пскове известно немногое — разве что вот это: с раннего детства она занимается вокалом, хочет открыть свой собственный фонд поддержки животных и даже организовала совместно с Эвелиной Блёданс некое мероприятие для детей с синдромом Дауна. Посмотрим, как она будет проявлять себя на посту руководителя регионального отделения партии — кстати говоря, парламентской.

+1 Артур Гайдук, Петр Алексеенко

Положительные оценки по итогам минувшей недели получают два представителя оппозиции — депутаты областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») и Петр Алексеенко (КПРФ).

Господин Гайдук проявлял активность в региональном парламенте. При этом он ожидаемо не получил поддержки коллег по вопросам отмены положений закона об иноагентах и согласования депутатского запроса с другими парламентариями.

В свою очередь первый секретарь Псковского обкома коммунистической партии Петр Алексеенко получает +1 за позицию, высказанную в рамках возвращенных десятиминуток в начале сессии областного Собрания. Лидер псковских коммунистов обозначил ряд проблемных моментов и призвал депутатов руководствоваться интересами избирателей, а не партий.

+2 Сергей Дмитриев

Как вы наверняка знаете, несколько недель назад вокруг спектакля под названием «Сережа очень тупой» разгорелся скандалец. Некая неравнодушная гражданка обратилась в контролирующие органы с жалобой на рекламу этой постановки, которая, по ее мнению, унижает обладателей гордого имени Сергей

Анонимные телеграм-каналы тут же потроллили одного из них - руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева и попытались устроить провокацию.

В этой ситуации молодой управленец проявил себя как человек с чувством юмора. Воспользовался объявленной псковским театром драмы специальной акцией — 15-процентной скидке всем Сережам и сходил на спектакль, что на минувшей неделе обсуждалось в соцсетях и телеграм-каналах. Казалось бы мелочь, но, повторюсь, порой именно такие ситуации дают представления о качествах людей и врезаются в память.

+3 Елена Полонская

В последние дни в областном центре участились случаи самовольного ухода дошкольников из детских садов. У нас то пятилетние ребята отправляются в гости к другу, то из сада убегает совсем маленький ребенок. Каждый раз в таких случаях возникают вопросы: куда смотрят воспитатели? И как сделать так, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем?

Вот и глава Пскова Елена Полонская отреагировала на выходящие из ряда вон случаи и проявила здесь принципиальность и жесткость.

Глава города потребовала наказывать виновных в самовольном уходе воспитанников из детсадов. А сами такие случаи Елена Полонская назвала «попустительским и халатным отношением к детям». Безусловно, это оправданная жесткость и правильный подход к решению проблемы.

+4 Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов получает по итогам минувшей недели высокую оценку «плюс четыре». Он провел первую в этом году сессию Собрания, в ходе которой прошел «парламентский час» на тему, которая очень волнует сотни тысяч людей — речь о модернизации первичного звена здравоохранения. Именно это звено как раз первым оказывает помощь ковид-больным. Благодаря парламентскому часу депутаты смогли донести до председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко проблемы населения в сфере здравоохранения.

Отмечу, что сам Александр Котов акцентировал внимание главы профильного комитета на вопросе о том, какие мероприятия предусмотрены для укрепления материально-технической базы скорой медицинской помощи в районах. Большое количество постов скорой медицинской помощи требует капитального ремонта — и эту проблему необходимо решать.

+5 Иван Грибов

Наиболее высокую оценку сегодня получает прокурор Псковской области. Иван Грибов продемонстрировал готовность вести диалог с региональными СМИ и отвечать на любые, даже самые непростые и острые, вопросы журналистов.

Если на пресс-конференции он был достаточно официален, то в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове говорил простым языком, без канцеляризмов и сухих цифр отчетов.

В интервью на псковском «Эхо» руководитель псковского «ока государева» подвел итоги работы за полтора года нахождения на посту прокурора региона, рассказал о формате взаимоотношений с коллегами — руководителями силовых структур и администрации Псковской области, а также ответил на множество вопросов ведущего и радиослушателей, причем, на самые разные темы — от борьбы с коррупцией и отношения к представителям оппозиции до истории появления в Пскове памятника Петру I. Надеемся, что регулярное открытое общение с журналистами станет традицией, более того - примеру прокурора последуют и другие главы силовых ведомств.

На этом всё на сегодня. Новый рейтинг составим через неделю. Пока!

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Котов Александр Алексеевич
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области Баев Александр Викторович Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов
Грибов Иван Владимирович Прокурор Псковской области Осипов Василий Викторович Заместитель губернатора Псковской области
Гаращенко Марина Валентиновна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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