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Блоги / Александр Савенко

Россия и Запад. На грани разрыва

22.03.2022 18:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы этого выпуска:

Россия и Запад. На грани полного разрыва.
«Самоочищение общества», «пятая колонна» и «национал-предатели». Пополняем лексикон и изучаем тренды внутриполитической жизни от президента Путина и губернатора Ведерникова.
Удар по Шлосбергу и компании. В Пскове прошли обыски у яблочников и оппозиционных журналистов — какие последствия это будет иметь?
Процесс пошел. На праймериз «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы выдвинулись первые кандидаты.
Кто там шагает левой? Что происходит у коммунистов Псковской области.

Об этом и многом другом - в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Ну что?! — продолжаем жить в учебнике истории. Весь месяц мы фиксируем серьезные изменения во внешнеполитической сфере - говорим о росте напряженности в отношениях России и Запада на фоне спецоперации на Украине. И эта неделя не стала исключением. Российско-американские отношения ныне поставлены на грань разрыва. Это не то, что мое умозаключение — это официальная позиция России, выраженная вчера МИДом при вручении послу США ноты протеста. Причина резкого шага — высказывания президента Джо Байдена, они названы российскими дипломатами оскорбительными и недостойными государственного деятеля столь высокого ранга. Дабы не быть голословным, процитирую здесь фрагмент сообщения РИА Новости: на прошлой неделе Байден сказал, что считает Путина «военным преступником», «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом». Как по мне так в этих заявлениях звучат эдакие марктвеновские интонации — ну помните, «Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор» и т. д. Всё это было бы даже забавно (и можно было бы даже вспомнить «в тему» хлесткие определения Андрея Турчака — его реакцию годичной давности на прежние заявления Байдена — мол, это «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя») — если бы на самом деле не было так грустно и не свидетельствовало о глубоком кризисе в международных отношениях. К сожалению, они сейчас разбиты вдребезги, дипломатическая риторика больше походит на площадную брань, Россия уже вне Совета Европы, похоже, выйдет из ВТО, у нас всерьез предлагают запретить даже вывески на иностранных языках… Тем временем спецоперация продолжается — гуманитарная проблема, миллионы беженцев, первый обмен пленными, потери, в том числе среди российских, и в частности псковских военнослужащих, о чем регулярно информирует губернатор Михаил Ведерников.

Напряжение растет, и всё это, естественно, отражается на внутренних делах России. Отражается, как это ни печально, на очень многом — от социально-экономической ситуации, роста цен и пустых полок в магазинах и аптеках, как следствия антироссийских санкций - до запрета популярных социальных сетей и изменения внутриполитического климата.

Он и прежде был у нас не сказать чтоб жаркий, а тут похолодало так похолодало: уезжающие из страны — это теперь «национал-предатели», остающиеся оппозиционеры и прочие несогласные — «пятая колонна» и т.д. К этой теме мы сегодня еще вернемся, а завершая беглый обзор международной жизни отмечу, что на неделе американский президент два часа общался с китайским коллегой, как следует из сообщений, он настаивал на изменение подходов Поднебесной к России — версий относительно того, возымели ли угрозы действие, высказывается много, однако с выводами спешить не будем — подождем реальных последствий. Ну и дождемся саммита НАТО — он пройдет уже в ближайшие дни, анонсировано участие во встрече того же президента США. Загадывать, чем всё это закончится, никто не берется - после событий последнего месяца уже ничему не удивимся.

Ну а в России на минувшей неделе отмечали очередную годовщину присоединения Крыма. На региональном уровне в Пскове никаких поражающих воображение и выходящих из ряда вон мероприятий не проводили, а вот на федеральном уровне — да, было громко и масштабно. В Лужниках собралось что-то около двухсот тысяч человек. Выступали звезды эстрады, гвоздь программы — речь президента, скажем так, во славу России, ее народа и армии — причем, прозвучали здесь, в описании действий российских военных, и несколько неожиданные мотивы.

Владимир Путин: И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих.

Вот так это было. Отмечу, что для многих представителей оппозиции стала неожиданностью поддержка значительной частью общества действий власти, которая начала специальную военную операцию на Украине. Дело не в бюджетниках или студентах, которые, как утверждали те же оппозиционеры, были собраны на массовые мероприятия; дело в том, что народе этот курс одобряют, о чем свидетельствуют и данные социологических исследований.

Впрочем, больше, чем выступление в Лужниках, на минувшей неделе обсуждали другую речь Владимира Путина — программную, или мобилизационную. Она прозвучала перед началом совещания по мерам социально-экономической поддержки регионов 16 марта. И вот там президент говорил, помимо прочего, о том, что коллективный Запад будет «пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей». И еще про то, что «российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель». Это, по определению Владимира Путина, «естественное и необходимое самоочищение общества». Конец цитаты. Конечно же, это был сигнал - и продолжение последовало.

Скажем, секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак заявил, что партия выступает за увольнение Аркадия Дворковича с должности председателя фонда «Сколково», такое наказание для бывшего заместителя правительства России, ныне главы Международной шахматной федерации предлагается за осуждение действий России на территории Украины. По определению Андрея Турчака, заявление Дворковича - ни что иное как «то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент». И тут я бы напомнил, что в итоге покинувший пост Дворкович был вице-премьером в правительства Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост председателя «Единой России» - вот такая вот деталь.

А в Пскове в минувшую пятницу прошли обыски в квартирах ряда активистов партии «Яблоко» и оппозиционных журналистов. Тут следует сказать, что еще до выступления Путина, в своем видеообращении неделю назад губернатор Псковской области Михаил Ведерников очень жестко прошелся по представителям несистемной оппозиции в Пскове, называл их «пораженцами и предателями». Как я уже отмечал в прошлом выпуске нашей программы, тональность выступления Михаила Ведерникова напоминала монологи героя Сергея Бодрова из фильма «Брат» - кстати, тут же в видеообращении был представлен и фрагмент интервью с актером. Выступление губернатора было проиллюстрировано видеокадрами с представителями псковской оппозиции, в том числе яблочниками Львом Шлосбергом и Николаем Кузьминым. Как мы знаем, к ним в том числе и пришли с обысками, которые проводились в рамках расследования уголовного дела о клевете на губернатора в одном из анонимных телеграм-каналов. Комментируя эти события, я хотел бы напомнить, что и прежде в отношении псковских губернаторов распространялись сведения, которые проверялись правоохранительными — не клевета ли это, не подпадает ли под уголовный кодекс. Но ничем серьезным всё это не заканчивалось и никаких неприятных последствий не наступало. А вот сейчас — в условиях спецоперации, когда несогласные записываются властью в «пятую колонну« и «предатели» - система дает понять, что как раньше не будет, поле зачищено, ответ будет жестким, что мы, собственно, и наблюдаем.

Вне всякого сомнения, эти события будут иметь последствия. Для псковского «Яблока» наступили тяжелые времена. Система показала, что с оппозицией можно не церемониться. По сути, несистемщики в Пскове объявлены персонами нон грата.

Причем, это происходит перед стартом большой избирательной кампании в муниципалитетах, в том числе в крупнейших городах Пскове и Великих Луках. Теперь представители местной интеллигенции, которые раньше становились кандидатами от партии «Яблоко» на выборах, сто раз подумают, а надо ли им это. Найти сотни кандидатов (а их надо чуть ли не полтысячи), как и в целом сохранить позиции «Яблока» на муниципальном уровне, будет очень сложно.

Хуже и тяжелее, чем сейчас, псковским яблочникам не было никогда.

Сейчас уже трудно поверить, что еще несколько лет назад региональная власть по сути содействовала появлению Льва Шлосберга в областном Собрании депутатов, а разные губернаторы предлагали ему занять пост в администрации. Ныне система борется с ними очень жестко.

В заключительной части программы — о подготовке псковских отделений партий к выборам. В иное время эта тема уже была бы одной из центральных в региональной повестке, но сейчас, как и другие местные темы, отодвинута на второй план. Между тем стартовала процедура предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Как говорится, процесс пошел — первыми выдвинувшимися на праймериз участниками в Пскове стали действующие депутаты гордумы — руководитель фракции Денис Иванов и Дмитрий Барабанов. Не сомневаюсь, что в ближайшие недели список станет значительно длиннее — время для выдвижения еще есть, напомню, что само предварительное голосование по традиции пройдет в конце мая.

Тем временем готовятся к выборам и коммунисты. На неделе по сути был дан однозначный ответ на вопрос, кто поведет отряды под красными знаменами на выборы городских дум Пскова и Великих Лук. Как мы и прогнозировали, в областном центре лидером списка, вероятно, станет заместитель главы города, действующий депутат Александр Баев, а в «южной столице» ставку сделают на бывшего депутата областного Собрания Николая Чувайлова. Они на неделе были избраны первыми секретарями горкомов КПРФ в Пскове и Великих Луках.

Ну а самая любопытная и скандальная новость, связанная с местными коммунистами, пришла из Гдова. Тамошний актив КПРФ выступил с открытым письмом к однопартийцам. Причина - в недовольстве, так сказать, правильных гдовских коммунистов отношением к ним со стороны областного партийного руководства и сделанной ставке на некоего не товарища, а «одиозного гражданина» (так в обращении) Дмитрия Поршнёва. По определению авторов эпистолы, действия обкома в отношении гдовского отделения партии — это не иначе как «враждебные действия, направленные на подрыв работы нашего районного отделения», и они носят «ярко выраженный порочащий и дискриминационный характер» . Виновным в сложившейся ситуации в письме объявлен второй секретарь обкома, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов, которого однопартийцы упрекают в организованной травле и прочих прегрешениях. Особо гневно подписанты высказываются в отношении того самого Поршнева, который, если коротко обозначать суть претензии, совершил благодаря Михайлову, по сути, рейдерский захват районного отделения партии. По мнению авторов письма, он не скрывает корыстных целей — использует партию чтобы прорваться во власть.

Гдовские коммунисты требуют рассмотреть свое обращение на расширенном заседании бюро Псковского областного комитета КПРФ.

Здесь замечу, что подобные недоразумения, связанные с привлечением в оппозиционные партии так называемых «политических фриков» и прочих странных персон, происходят не впервые. С одной стороны, понятно, что выбирать оппозиции на местах особо не из кого — поэтому и «подгребают» сколько-нибудь активных граждан, выступающих против власти, многие из них некогда просто пришлись не ко двору у местного руководства. Это мы много где видели — и в тех же Великих Луках, где «Яблоко» неожиданно рекрутировало Всеволода Козловского, и в ряде районов. С другой стороны, подобная кадровая политика приводит вот к таким ситуациям, которую наблюдаем на примере конфликта гдовских коммунистов и руководства областной организации КПРФ. Мяч сейчас на стороне обкома — посмотрим, как он будет действовать. В будущем обязательно вернемся к этой теме.

А на сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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