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«Гонки по вертикали»: Курск, губернаторские рейтинги и предвыборный демарш

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начнем с темы событий в Курской области. Вся неделя проходит под знаком вторжения, когда задача российских военных, по определению властей, «выдавить, выбить противника с наших территорий и обеспечить надёжное прикрытие госграницы». Масс-медиа, Telegram-каналы, социальные сети буквально разрываются в эти дни от комментариев на эту тему. Социологи фиксируют рост напряженности и тревожности в период повышенной турбулентности.

Многих волнует вопрос, будет ли мобилизация. Мнения тут звучат разные, многие обратили внимание на вчерашние слова Владимира Путина о том, что в последние дни увеличилось количество тех, кто желают заключить контракты с министерством обороны - в этом видят ответ на волнующий многих вопрос, и кстати, этой теме будет посвящен один из ближайших выпусков программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM».

Понятно, что для приграничного псковского региона курские события по многим причинам имеют особое значение. Это беспокоит, если не всех, то, думаю, большинство.

Безусловно никакой паники здесь нет - притом, что, как выразился накануне президент, одна из очевидных целей противника - «посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплочённость российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации».

Естественно, в программе о политике мы прежде всего говорим об этом вопросе - о последствиях происходящего на внутриполитическое положение, что немаловажно, во время предвыборной кампании.

До голосования остается всего-то три недели с небольшим. В начале сентября в России пройдут довыборы в Государственную думу, выборы 25 глав регионов, депутатов законодательных органов власти в 13 субъектах РФ и множество кампаний на муниципальном уровне, в том числе в нашей Псковской области.

И здесь следует напомнить, что второй год подряд в этот предвыборный период происходят события, которые дестабилизируют обстановку, так или иначе влияют на ход процессов в общественно-политической сфере. Год назад это был мятеж частной военной компании «Вагнер». И многие тогда предрекали, что он очень серьезно повлияет на общую картину - приведет едва ли не к внутриполитическому кризису.

- Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера (из фильма «Свадьба в Малиновке»).

Но - нет: те прогнозы оказались сильно преувеличенными, спустя год эта страница истории перевернута. А вспоминаем о тех событиях годичной давности мы потому, что аналогии напрашиваются сами собой. Сейчас из уст многих обозревателей тоже звучат размышления на тему: как происходящее в Курской области может отразиться на внутриполитической ситуации, когда власть очевидно несет репутационные потери, множество вопросов остается без внятных ответов - и всё это происходит на фоне продолжения громких коррупционных дел в Минобороны.

В целом об этом кейсе и в частности об одном из резонансных дел - экс-замминистра обороны Булгакова и «Военторга», где обнаружился «псковский след» и прошли обыски, - мы говорили в прошлом выпуске программы.

Так или иначе продолжаем наблюдать. Нет никаких сомнений в том, что сюжет получит развитие, и в будущем мы еще не то, что вернемся к этой теме, а наверняка будем обращаться к ней регулярно. Увы, таковы реалии.

К другим темам недели. Из событий с участием губернатора Михаила Ведерникова отмечу совещание по реализации национальных проектов. Отчитывалась руководитель управления проектной деятельности правительства региона Ольга Татаринова. Напомню, что нацпроекты - это по-прежнему важнейший индикатор работы региональных властей, за этим внимательно следит федеральный центр. Кроме того, нацпроекты представляют собой серьезные возможности для развития региона, о чем напомнил Михаил Ведерников - и отметил, что «из года в год мы улучшали свои показатели, а сегодня по ряду объектов есть вопросы». Вот в них и разбирались, прежде всего, в показателях и перспективах ремонта школ.

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Тем временем подоспели свежие политические рейтинги - можно сказать, прилетела сразу целая их пачка: рейтинг влиятельности глав регионов от Агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК, рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram, первый индекс плотности федеральных контактов губернаторов от «Минченко консалтинг», от этой же конторы - «Госсовет 2.0» - рейтинг политической устойчивости глав субъектов РФ и так далее. Ну ладно-ладно - понимаю, что подобные рейтинги достаточно условны, дискуссионны, к тому же в целом это удовольствие, скажем так, на любителей - гурманов внутриполитической кухни. Так что грузить вас цифрами, баллами, интегральными рейтингами не буду - отмечу только самое важное и имеющее отношение к нашему региону: во-первых, исследователи зафиксировали заметное уменьшение упоминаний губернатора Михаила Ведерникова в Telegram-каналах.

- Маловато будет (из мультфильма «Падал прошлогодний снег»)

Показатель ниже, чем был еще недавно. А вот что касается позиций губернатора в рейтинге устойчивости глав регионов, тот они по-прежнему стабильные: Михаил Ведерников находится в так называемой зеленой группе, среди лидеров на Северо-Западе.

И в заключении об избирательных кампаниях в муниципалитетах Псковской области. Дело на выборах идет к финишу. После окончания этапа регистрации кандидатов наблюдаем, с одной стороны, начало агитационного периода, с другой - видим неудачные попытки несостоявшихся кандидатов и уполномоченных избирательных объединений добиться регистрации в судах. Это касается и несостоявшегося кандидата на пост главы Гдовского района Дмитрия Поршнева, и представителей КПРФ в Усвятском районе, которых не зарегистрировали из-за нарушений избирательного законодательства.

Кстати, о нарушениях на выборах шла речь на круглом столе, проведенном Общественным советом при областной избирательной комиссии. Вместе собрались представители региональных отделений всех ведущих партий, в том числе «Единой России», КПРФ, ЛДПР и других. Как отмечают мои коллеги - обозреватели ПЛН, выступление председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова традиционно - очевидно, для привлечения внимания аудитории и придания сказанному наглядности - было визуализировано, в этот раз - с помощью папок «Ложь» и «Нарушения».

Не обошлось на круглом столе и без демарша - зампредседателя псковского «Яблока» Яна Иванова ушла с этой дискуссионной площадки - говорят, не выдержала критики со стороны главы облизбиркома и, фактически обвинив его в предвзятости, покинула зал, уведя с собой еще и кандидата от партии на довыборах депутата Псковской гордумы по округу №5. На мой взгляд, зря - всегда надо отстаивать свою позицию.

Рассчитываю, что именно так и будут поступать участники дебатов на «ПЛН FM» в ближайшие недели. Редакция планирует провести 21 и 28 августа дискуссии с участием кандидатов в депутаты Псковской городской Думы и на пост главы Гдовского района. Следите за анонсами программ - надеюсь, будет интересно и жарко. А уже завтра - в среду, 14 августа, проведем в прямом эфире «ПЛН FM» круглый стол на тему «25 лет эпохи Владимира Путина» с теми, кто был участниками и свидетелями событий августа 1999-го, когда, как говорится, всё только начиналось. Это будет завтра, а на сегодня всё.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.