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«Гонки по вертикали»: старт парламентского сезона, Собчак в гостях у Шлосберга* и «казалось бы, причем тут Кашпировский»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем очередной обзор событий региональной политики — той немного удивительной сферы, где, как показывает практика, каждый при желании находит занятие по душе. И если мы поглядим, чем занимались псковские партийцы на минувшей неделе, то без труда найдем подтверждение этого тезиса. Пока одни — а именно псковские коммунисты - под объективами фотокамер в Плюсском районе чистили памятник своему вождю, другие — элдэпээровцы - выкладывали на партийный сайт новость про вернувшегося в публичную плоскость экстрасенса Анатолия Кашпировского и привязывали его к своему покойному лидеру (вернее, к алгоритму искусственного интеллекта «Нейрожириновский»).

А третьи в это время просто участвовали в проводимых федеральным руководством мероприятиях и молча внимали партийным бонзам. Вы спросите, а где тут, собственно, политика, борьба за власть, этапы партстроительства и прочие составляющие политического процесса? Наверное об этом лучше спрашивать их, а не политического обозревателя — он, как та наука, пока не в курсе дела.

- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно, наука пока еще не курсе (из фильма «Карнавальная ночь»)

Впрочем, если говорить более серьезно о той самой политике, следует отметить, что на календаре сентябрь — и это время старта нового парламентского сезона. Его уже открыли в Москве — к работе приступила Госдума, завтра соберутся сенаторы и, как ожидается, на очередной срок изберут спикером Совета Федерации Валентину Матвиенко, вновь делегированную в верхнюю палату парламента властями Санкт-Петербурга. Ну а в Пскове в минувший четверг прошла первая после каникул сессия областного Собрания депутатов под председательством спикера Александра Котова.

И надо сказать, народные избранники взяли с места в карьер — не только в плане принятия решений (по увеличению бюджета, дополнительным выплатам педагогам и так далее), но и по живости обсуждения вопросов повестки. Продемонстрировали, что псковский парламент - это всё еще место для дискуссий. В частности, весьма любопытный спор разгорелся при обсуждении законопроекта о выплате 10 тысяч рублей семейным парам, прожившим в браке 50 лет.

С такой инициативой выступил либерал-демократ Антон Минаков, а единороссы не поддержали. И накидали критических мнений — начиная с того, что признание юбилейной даты должно иметь не финансовую, а морально-этическую ценность — дескать, медаль надо вручать при родственниках, и заканчивая тем, что сумма в 10 тысяч рэ - вообще-то маленькая, в ресторане на нее разве что водички попить можно (к слову, за это образное высказывание в свою очередь «прилетело» в телеграм-каналах и соцсетях депутату, в свое время снискавшему репутацию рупора «Единой России» в областном Собрании Алексею Севастьянову).

- Маловато, понимаешь, маловато будет (из мультфильма «Падал прошлогодний снег»)

И вообще предложенный законопроект популистский, - заключил Алексей Севастьянов.

Эта ситуация в очередной раз напомнила о традиционном формате общения партии власти и оппозиции, когда последнюю обвиняют в заигрывании с населением и внесении непросчитанных законопроектов, что впрочем не мешает «Единой России» в дальнейшем вносить собственные, такие же или аналогичные, инициативы. И парламентское большинство тогда их уж, конечно, принимает.

Ну а что касается традиционных «пятиминуток ненависти» (напомню, так иногда называют выступления депутатов от оппозиции в начале каждой сессии), то похоже этим выходам к трибуне надо подыскивать какое-то новое определение. Наглядный пример тут — лидер псковских эсеров, ну то есть вроде как оппозиционер Олег Брячак, который отведенное ему время использовал исключительно для того, чтобы выразить более чем положительное отношение к выборам в новой политической реальности. Говорил, что они де год от года более корректные, участвовать в них — одно удовольствие — не то что раньше.

Олег Брячак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду»: А не как раньше, когда называли друг друга земляными червяками и распространяли желтую прессу. Как мы видим, таких черных технологий, на территории Псковской области практически нет.

Другое дело, что по итогам тех конкурентных выборов «с земляными червяками и черным пиаром» оппозиция бывало даже побеждала (те же эсеры приводили своих кандидатов к победе в районах и формировали фракцию в Собрании), а теперь по результатам корректных выборов они не получают ничего. Но об этом вроде как оппозиционный лидер Олег Брячак ничего не сказал.

Впрочем, и сейчас случаются кампании, в которых есть всё — и конкурентная борьба, и черный пиар, и много чего еще. Последняя такая заруба с участием единороссов и яблочников приключилась на недавних выборах главы Гдовского района.

Победил там, кандидат от партии власти Иван Мешков, и сегодня он в присутствии губернатора и других статусных персон торжественно вступал в должность. Между тем в псковском «Яблоке» итоги гдовских выборов не признали, о чем мы уже говорили в предыдущем выпуске. А намедни кандидат от этой оппозиционной партии Евгений Васильев подал в суд иск о нарушении избирательного законодательства. Ответчиками в иске указаны участковые избирательные комиссии Гдовского района.

Председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в свою очередь прокомментировал решение яблочника в том смысле, что Васильев подал иск ради оправдания своего поражения. «Любые избирательные кампании, которые проходили в Псковской области, где "Яблоко" не одерживало победу, они признавали нелегитимными», — заявил глава облизбиркома. Так или иначе, продолжение будет - первое заседание назначено на 7 октября.

Напоследок, завершая беглый обзор политических событий за неделю, отметим, что накануне в Пскове побывала журналистка, теле- и радиоведущая, некогда светская львица и кандидат на пост президента Ксения Собчак. По информации Псковской Ленты Новостей, снимала здесь очередной материал для своего канала.

В компании Ксении Собчак вблизи нового пешеходного моста через реку Пскову был замечен заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, ранее включенный Минюстом в список иностранных агентов. Приоткрывать завесу тайны над содержанием беседы, яблочник не стал — сказал: мол, «когда Ксения и ее журналисты подготовят материал, он будет опубликован для всеобщего сведения, у всех будет возможность увидеть тот материал, который Ксения Собчак и ее команда подготовили в Пскове». Так что ждем — обязательно еще вернемся к этой теме, имея в виду то, что ранее Собчак поддерживала антивоенную позицию Шлосберга* и разделяла его принципиальную критику политиков-эмигрантов, радующихся ударам ВСУ по российским регионам. Некоторые релоканты уже осудили участников этой встречи в Пскове.

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На этом всё на сегодня. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, региональное отделение ЛДПР

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов