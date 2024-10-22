Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Муниципальная реформа. Кого еще встроят в вертикаль? Спойлер - всех.

Обыск в офисе псковского «Яблока». Что искали и каким будет продолжение?

Дела партийные. Какое поручение Дмитрий Медведев дал экс-псковичу Роману Романову и чего ждать от съезда эсеров?

Вначале несколько слов о процессе, который является одним из основных в региональной политической жизни - и не только в этом году, но и на более продолжительный срок. Как вы наверняка знаете, в Псковской области проводят муниципальную реформу. Старт ей был дан в 2023-м, в этом году идет второй этап преобразований - и нет никаких сомнений, что более жесткое встраивание местного самоуправления в вертикаль власти продолжится. В этом отношении надо отдать должное команде губернатора Михаила Ведерникова - региональные власти действуют последовательно. Как взяли курс на проведение реформ в муниципалитетах - так шаг за шагом идут по этому пути.

В большинстве районов преобразования проходят гладко, в полном соответствии с планами, а где-то всё не так просто - и тут, разумеется, имею в виду Гдовский район, в котором по весне реформа забуксовала. Но в целом уже более половины районов Псковской области за пару лет превратились в муниципальные округа, модель стала более простой - одноуровневой, и глав там теперь не избирают - назначают по итогу конкурса. Если набранный темп будет сохранен, то уже в ближайшие пару-тройку лет реформу закончат, причем, наряду с преобразованием районов власти собираются решить и так называемый великолукский вопрос - напомню, что неделю назад областные депутаты определили единый способ выбора глав городских округов - их в обязательном порядке будут избирать по конкурсу. То есть Великим Лукам предписан псковский сценарий, где с двуглавой моделью управления уже покончено - и общим местом стало говорить о том, что двуглавая модель у нас себя не оправдывает, необходимо единоначалие. Ну да не буду повторяться - на эту тему мы подробно говорили в предыдущем выпуске «Гонок по вертикали».

А подводя предварительный итог двух этапов муниципальной реформы в районах, следует сказать, что преобразования получают поддержку со стороны местных властей и элит. На примерах уже преобразованных в округа районов можно говорить, что не сбылись пессимистичные прогнозы некоторых представителей оппозиции, согласно которым...

- Шеф, всё пропало, всё пропало (из фильма «Бриллиантовая рука»)

… согласно которым «власть отрывается от людей, в волостях всех увольняют, теперь народу и обратиться будет некуда» и т.д. Напротив - как заявляют инициаторы реформы, все на местах, известные плюсы вертикали уже очевидны, работают территориальные отделы, в целом внедряемая модель более эффективна и технологична: теперь есть с кого спросить, а если кто-то на уровне территориальных отделов не дорабатывает - есть, кому пожаловаться. Что касается политических последствий преобразований, то теперь фактически исключается возможность прихода к власти в муниципалитетах представителей оппозиции (как это было, например, в районах яблочной аномалии - когда по итогам выборов побеждали представители оппозиции).

Теперь, при назначении главы муниципального округа по конкурсу (а в составе конкурсной комиссии половина - это представители региональной власти), появляется фильтр.

Как на губернаторских выборах есть муниципальный фильтр, отсекающий от избирательного процесса несистемные элементы, так и на уровне округов появляется свой фильтр.

В целом, инициаторы реформы заявляют о ее плюсах и удобстве новой модели как для местных жителей, так и для региональной власти, плюс экономия средств для бюджета. Подробнее о предварительных итогах преобразований пойдет речь на круглом столе с участием депутатов регионального парламента и представителей органов местного самоуправления. Программа выйдет в эфир «ПЛН FM» уже завтра, 23 октября, в 13.05. Ну а на сайте Псковской Ленты Новостей проходит онлайн-конференция, посвященная ходу второго этапа муниципальной реформы, и любой желающий может задать интересующие его вопросы. С помощью экспертов из органов государственной власти и местного самоуправления мы найдем ответы на поставленные читателями вопросы, они будут опубликованы на сайте ПЛН.

Смотрите также ПЛН запускает онлайн-конференцию, посвященную второму этапу муниципальной реформы

Теперь к другим актуальным темам. На минувшей неделе продолжился сериал «Атака на псковское "Яблоко"». В офисе регионального отделения этой оппозиционной партии прошел очередной обыск. По информации яблочников, приход силовиков был связан с уголовным делом о нарушении законодательства об иностранных агентах, по которому заместитель председателя партии, иноагент Лев Шлосберг* проходит подозреваемым.

По итогу сотрудниками правоохранительных органов изъята техника. В отличие от недавнего обыска в квартире зампредседателя «Яблока», в этот раз следственные органы не распространили ни видео с места событий, ни оперативного комментария, при этом с политическим заявлением выступил политсовет регионального отделения партии, призвавший прекратить преследование своего лидера и «всех людей в России, кто требует мира, свободы и соблюдения прав человека», конец цитаты. Никто из псковских политиков - представителей других партий ожидаемо на эти события публично не отреагировал, не последовало и какой-то заметной реакции со стороны оппозиции на федеральном уровне, и также ожидаемо не выступили в поддержку псковских яблочников политические эмигранты, в том числе бывшие псковские журналисты и блогеры. Там сейчас другая повестка, постоянные конфликты и скандалы, которые, кстати, иноагент Лев Шлосберг* намедни назвал, дословно, «событиями на каком-то Марсе». И признался, что не следит за этим, потому что это не его жизнь и, по большому счету, не имеет никакого значения для судьбы нашей страны здесь; а что касается скандалящих, то «не всякий человек, который произносит слова "свобода" и "демократия", на самом деле является сторонником свободы и демократом». Политэмигранты, понятное дело, не смогли пройти мимо, обиделись и в очередной раз вылили ушаты гнева. Самые рьяные утверждают, что все «наезды» власти на псковского яблочника и обыски в офисе регионального отделения партии - это целенаправленная акция, целью которой является раскрутка персонально иноагента Льва Шлосберга* как оппонента российской политической эмиграции. Это такое дополнение к двум более распространенным версиям относительного причин атаки на «Яблоко» - напомню, согласно одной из них, всё это последовательная атака на иноагентов, призванная побудить их к отъезду за границу, а сторонники другой гипотезы считают последние события локальными и видят в них ответ власти на активизацию яблочников в этом политическом сезоне, прежде всего на сентябрьских выборах в Гдовском районе.

К слову, накануне экс-кандидат от «Яблока» на выборах главы этого муниципального образования Евгений Васильев проиграл суд. Ему отказано в удовлетворении иска к территориальной избирательной комиссии Гдовского района о нарушении избирательного законодательства на выборах. Так или иначе, продолжение в этом многосерийном политическом кино наверняка будет - и мы продолжим внимательно следить за ходом событий.

В заключительной части программы поговорим о том, что происходит у других российских партий. И тут отмечаем, что в них, почти за пару лет до выборов, уже началась подготовка к парламентской кампании 2026 года. В частности, старт этому процессу уже в субботу, 26 октября, дадут эсеры - они собираются на съезде выработать стратегию подготовки к важнейшему событию электорального цикла, кроме того ожидаются кадровые изменения в руководящих органах «Справедливой России - За правду» (как пишут федеральные СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источники в СР, на закрытой части съезда планируется обсудить эффективность Геннадия Семигина в качестве сопредседателя партии, также обсуждается вариант с внесением поправок в устав партии для упразднения института сопредседателей, эту должность помимо Семигина занимает Захар Прилепин).

«Единая Россия» свой съезд проведет в декабре, а на минувшей неделе о предстоящих выборах говорили на встрече лидеров партии власти с участниками семинара - руководителями региональных исполкомов ЕР. Как пишет газета «Коммерсант», там председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что после победы в специальной военной операции у российского общества могут смениться запросы, а значит партии надо быть к этому готовой - и помимо прочего необходимо помнить о примере… (на за что не догадаетесь, кого) британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который проиграл выборы после победы союзников во Второй мировой войне. Так вот Дмитрий Медведев призвал однопартийцев не забывать об этом уроке - он также одобрил идею создания учебника по истории «Единой России», но призвал писать его корректно, чтобы этот текст в будущем «не колебался вместе с линией партии». Нам эта тема с кратким курсом истории интересна еще и потому, что поручение написать учебник дано не кому-нибудь, а Высшей партийной школе «Единой России», которую возглавляет бывший сотрудник администрации Псковской области, соратник Андрея Турчака Роман Романов.

По информации ПЛН, работать над написанием истории партии власти будет целый ряд авторов, поучаствует в этом процессе и сам Роман Романов, который к своим прочим амплуа чиновника, партийного функционера и автора книг художественной литературы добавит и новое - партийного историка, эдакого летописца нового времени. Задача перед коллективом авторов стоит, скажем прямо, непростая - привести к общему знаменателю совершенно разные периоды, действия абсолютно разных персон и события, начиная с конца 1990-х и заканчивая последними изменениями в партии - такими, например, как обозначенная новым секретарем Генсовета Владимиром Якушевым реформа первичных отделений (их могут укрупнить). А исполкомы должны играть роль объединяющих структур для всех дружественных организаций в регионах, помимо прочего предстоит и перезагрузка партийных проектов. Тем интереснее будет посмотреть на результат работы историков партии власти.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области и партии «Единая Россия», псковское «Яблоко»

* 16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов