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«Гонки по вертикали»: реформа для Великих Лук, счастливый билет Мельниковой и 100 самых влиятельных

Всем привет! В эфире радио ПЛН FM «Гонки по вертикали», у микрофона - автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Приступаем к разбору полетов.

Как мы и предполагали, после очередного электорального цикла региональная власть вернулась к решению т.н. «великолукского вопроса», а именно к изменению модели управления городом - с ныне существующей двуглавой системы на единоначалие.

По мнению руководства области, модель, которая пару лет назад была введена в Пскове, более эффективна.

На снимке: губернатор Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин. Фото из архива

И губернатор Михаил Ведерников, и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов ранее неоднократно высказывались в пользу проведения преобразований, давая понять, что и Великим Лукам предстоит пойти по тому же пути. Однако долгое время в областном центре ждали принятия федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», внесенного в Госдуму еще в 2021 году, но до сих пор так и не принятого. Напомню, что этот законопроект предполагает изменения в системе местного самоуправления, призванные окончательно встроить МСУ в вертикаль власти, сделать модель более простой, одноуровневой и - основное - подчинить всех глав губернаторам.

На снимке: депутаты регионального парламента в ходе внеочередной сессии 15 октября. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Не дождавшись принятия закона, делающего новеллы обязательными для всех, псковские региональные парламентарии сегодня на внеочередной сессии внесли изменения в областные законы «О статусе главы муниципального образования» и «О местном самоуправлении в Псковской области». Их смысл в том, чтобы установить единый порядок формирования органов МСУ в муниципальных образованиях, являющихся городскими округами. А их у нас всего два – это Псков и Великие Луки.

Таким образом, важнейший шаг на пути к изменению существующей в южной столице модели сделан, при этом из различных существовавших вариантов развития событий был выбран достаточно мягкий, менее болезненный для органов МСУ и учитывающий особый уклад, сложившийся в Великих Луках.

Реформу проведут с 2027 года, то есть нынешний состав городской Думы доработает до конца срока своих полномочий. Важно понимать, что в городе на Ловати за многие годы и даже десятилетия сложилась собственная, в чем-то уникальная модель, которая демонстрировала свою эффективность с учетом специфики местных политических традиций. За длительный период в Великих Луках были наработаны определенные практики, есть убежденные сторонники существующей системы управления городом, во главе которой стоит авторитетный руководитель и поддерживающий его местный политактив.

На снимке: глава Великих Лук Николай Козловский в день вручения городу Меча Победы. Фото из архива

Понятно, что утвержденные областными законодателями изменения многим в Великих Луках не по сердцу, принятые в Пскове решения стали для них неприятными и неожиданными (и здесь следует отметить, что на сессии не присутствовали руководители южной столицы). В этой связи удивила пассивность двух депутатов от Великих Лук, некогда получивших мандаты благодаря городским властям. Если бы они подняли голос в защиту прежней модели - было бы логично. Но Елена Даньшова отмолчалась, а Татьяна Фомченкова назвала переход на одноглавую модель управления в Великих Луках своевременным, высказав предположение, что через несколько лет при определенной подготовке изменение принесет для города важные системные решения. Оговорившись, что та система управления в городе Великие Луки, которая выстроена была, и актуальна, и своевременна, и очень плодотворна, депутат тут же заговорила о том, что «время диктует свои условия, и то, что сегодня принимается - это был вопрос времени».

Смотрите также Татьяна Фомченкова о изменении способа выбора глав городских округов: Время диктует свои условия

Существующую в настоящее время модель управления поддерживает действующий состав городской думы, которому в ближайшее время придется менять устав муниципального образования, а следующие выборы в гордуму пройдут уже по новой модели, и избранным депутатам предстоит выбрать главу, в руках которого будут сосредоточены бразды правления. Напомню, что в настоящее время наряду с главой города Николаем Козловским работает глава городской администрации Андрей Беляев.

На снимке: глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в студии радио ПЛН FM. Фото из архива

Как мы неоднократно отмечали, в том числе обозначая в начале 2024 года основные вызовы, рано или поздно Великие Луки должны были быть включены в орбиту муниципальной реформы. Ведь в системе пирамиды власти контроль над вторым по значимости городом региона и его промышленной столицей является одним из главных приоритетов. Решение этой задачи крайне важно для областного руководства, что и объясняет произошедшие сегодня события.

Подводя итог сказанному, отмечу, что областные власти в этом вопросе сработали очень технично, и политическому блоку правительства можно только поаплодировать. «Спецоперацию» провели технологически безукоризненно, как говорится, без сучка и задоринки.

Теперь к другим темам. Как известно, в России две беды - квадроберы и губернаторы, которые вытирают козюльки о подчиненных. Вот они-то и портят картину, а в остальном всё неплохо: стабильность и развитие, жизнь налаживается, а проблемы оперативно решаются. Вот все кругом твердят: кадровый дефицит у нас, куда ни плюнь - не найти людей. Что говорить об остроте проблемы, если даже кандидата в сенаторы на полмиллиона в месяц пришлось искать чуть ли не полгода?! Как отправил президент Андрея Турчака в июне на Алтай, так и начали в Пскове задаваться вопросом: а кто из числа областных депутатов - единороссов станет его сменщиком в Совфеде. И вроде бы узок круг тех людей, и есть среди них несколько авторитетных политических тяжеловесов - но вот никак не могли найти сменщика. Даже интрига возникла, и каких только конспирологических версий не стали высказывать в политтусовке - дошло до того, что сенаторские амбиции наблюдатели обнаружили у региональных политических небожителей из обоих «крыльев» Дома Советов, и всё по причине затянувшейся паузы.

На снимке: Наталья Мельникова благодарит коллег за доверие представлять областное Собрание депутатов в Совете Федерации

И только сегодня, 15 октября, на той самой сессии областное Собрание депутатов определилось с кандидатурой своего представителя в верхней палате парламента. Впрочем, кого отправят - уже давно было «Секретом Полишинеля». Делегировали в Москву согласованную в столице Наталью Мельникову, скромную немногословную труженицу социальной сферы, которой за последние дни ответственные мужи успели наговорить публично множество комплиментов, объясняя, почему счастливый билет на поезд Псков - Москва достался именно ей. Выходило так, что - специалист, опытная, погружена в региональную проблематику, да и вообще человек очень хороший.

- Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица (из фильма «Кавказская пленница»).

Чтобы быть правильно понятым с этой моей иронией, сразу поясню: против Натальи Геннадьевны лично ничего не имею - ни ее авторитет, ни профессиональные и человеческие качества под сомнение не ставлю, фигу в кармане не держу - и вообще я не об этом. Дело ведь не в конкретном человеке. Дело в системе, при которой люди все сплошь уважаемые, заслуженные, грамотные и профессионально состоявшиеся, а механизм дает сбои, и одно только название что федерализм и представительство регионов в столице. Ведь как получается: как сверху решили, кого сказали отправить в Москву - за того депутаты и проголосуют. А надо чтоб сенатор был представителем жителей, чтобы народ решал, кто там в Москве будет его представлять и принимать законы. Надо чтоб сенатора выбирали всенародно - как мы выбираем, например, депутатов, и вообще-то в 1993-м, когда впервые проходили выборы в создаваемый Совет Федерации, так и было задумано.

То есть первых сенаторов выбирали люди, а уже потом принцип формирования верхней палаты был изменен. И сейчас никто нас ни о чем не спрашивает. Ставят перед фактом - а объяснение в общем-то одно и универсальное: сделан правильный выбор, даже не вздумайте сомневаться.

- Это нога, у кого надо нога (из фильма «Берегись автомобиля»)

Зачастую чем менее заметный человек — тем больше у него шансов продвинуться по карьерной лестнице. Причем, так почти везде — что в политике, что в общественном секторе. В результате интересы граждан представлены слабо — и некому там голос возвысить за регионы.

Кто получит ставший вакантным «мандат Мельниковой», пока неизвестно. Потенциально на кресло в Собрании могут претендовать возглавлявшие региональные группы кандидатов от «Единой России» на выборах-2021 председатель облпотребсоюза Николай Тесля (группа №7) и великолукский тренер по стрельбе из лука Виталий Андреев (группа №6). Однако пока это не более чем предположение, основанное на предварительных расчетах.

Тем временем, как пишут федеральные телеграм-каналы, депутатам Госдумы запретили вносить предложения в бюджет и вообще лучше не касаться этой темы. Никто ни на что не влияет — как говорится, совсем не то обещал ты мне, ярл, когда прельщал выгодами похода. И мы, журналисты ПЛН, уже сто раз говорили, что считаем такое положение дел неправильным — видим опасность в тенденциях, когда политика закрыта, решения принимаются непублично, институты гражданского общества выполняют декоративную роль и так далее — список негативных явлений можно продолжать долго. Мы это отмечаем и как можем пытаемся повлиять на ситуацию — помогаем читателям и слушателям лучше понимать суть происходящего, занимаемся анализом ситуации, даем слово представителям всех политических сил, а раз в год проводим большое исследование и фиксируем изменения в раскладе сил. По итогам этой работы с экспертным сообществом составляем рейтинг ста самых влиятельных персон Псковской области, который неизменно вызывает интерес у читателей, общественный резонанс и обсуждение в социальных сетях. Очередной сезон проекта стартовал 1 октября, сейчас мы принимаем предложения по кандидатурам. За пару недель получили уже множество обращений — начиная с кандидатур тех, кто все годы в лидерах (скажем, губернатор Михаил Ведерников, который, кстати, на минувшей неделе актуализировал тему работы представительства Псковской области в Москве и на встрече с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым обсуждал создание у нас в регионе научно-образовательного центра ни много ни мало «мирового уровня») и заканчивая кандидатурами весьма неожиданными — из числа ноунеймов и тех, кого иногда называют городскими сумасшедшими. Ну да с оглашением конкретных фамилий спешить не будем — это дело будущего: пока собираем предложения, потом в дело вступят эксперты и рабочая группа, после чего и появится новая сотня. Только тогда и станет понятно, кто в списке. При этом с большой долей вероятности можно прогнозировать, кого в списке не будет — например, покинувших прежние высокие должности и регион: будь митрополит Арсений, председатель арбитражного суда Федор Тимаев или начальник областного комитета по ЖКХ и строительству Сергей Грахов. В продолжение темы ротации кадров упомяну и любопытной новости из мира дипломатии, при этом известие имеет отношение к Псковской области. Вслед за экспрессивной телеведущей НТВ Ирадой Зейналовой, отправленной послом на остров Маврикий, новое назначение (и, как по мне, тоже неожиданное) получил руководитель представительства министерства иностранных дел в Пскове Сергей Ефименко.

На снимке: Сергей Ефименко. Фото представительства МИД РФ в Псковской области

Тот самый, что ранее работал в Америке, а потом по возвращении домой в СМИ стал сравнивать Псков и Нью-Йорк не в пользу последнего: мол, Псков куда лучше и комфортнее, чем крупнейший город Соединенных Штатов. Ну а теперь ему предстоит заняться сравнениями с... Африкой — по воле начальства господин Ефименко едет советником-посланником посольства РФ в Кении, что породило в псковской политтусовке шутки-прибаутки и воспоминания как о классике Чуковского, так и о вполне себе современной комедии.

- Куда там мы его отправляем?

- А он послом уезжает. В Тунис.

- А почему в Тунис?

- Ну а куда ж его?! (из фильма «День выборов»).

Вот на этой забавной ноте предлагаю сегодня и закончить выпуск программы. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.