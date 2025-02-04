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«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

10 лет строгача. Чем объясняется жесткий приговор бывшему вице-мэру Пскова Александру Грацкому, и что вообще происходит на фронтах борьбы с коррупцией?

Навстречу урнам. Дюжина муниципальных кампаний этого года и левый референдум, как старт подготовки к парламентским выборам-2026.

«Перемен!». В Пскове выступил «двойник Виктора Цоя». Как 35 лет назад песни «Кино» были созвучны общественным настроениям и запросу на изменения, так и сейчас они не потеряли свою актуальность.

Естественно, этот выпуск начинаем с главной новости сегодняшнего дня - в Пскове вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Александру Грацкому. Напомню, он был задержан почти год назад по подозрению в получении взятки. В ходе расследования в деле появлялись всё новые и новые эпизоды - и чего там только не было: автомобиль стоимостью более пяти миллионов рублей, массажное кресло, дорогие часы…

- Всё, что нажито непосильным трудом (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

«Дело Грацкого» стало самым громким уголовным процессом последних месяцев. Осенью над экс-чиновником начался суд. Александр Грацкий частично признал вину. Как заявляли в прокуратуре, приговор будет однозначно обвинительным. Ожидаемо так и вышло. Сегодня приговором суда признанному виновным бывшему замглавы администрации было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на госслужбе, в органах МСУ, связанные с осуществлением функций представителя власти, распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 10 лет, а также штрафом в размере 5 млн 700 тысяч рублей.

Что можно сказать по горячим следам?

Каждый приговор по коррупции - это репутационный удар по системе публичной власти.

Приговор суровый. Безусловно, в рамках статей Уголовного кодекса и предъявленных обвинений - однако с учетом различных обстоятельств срок мог быть и меньше. Жестким приговором в отношении бывшего высокопоставленного чиновника как будто продемонстрировано: неприкосновенных нет - по крайней мере, на региональном уровне. Любой чиновник, «заплывший за буйки», моментально станет изгоем системы и будет показательно наказан. Те, кто уверены в собственной неуязвимости, глубоко заблуждаются. Так что вынесенный Грацкому приговор - это и месседж всем, и прежде всего - чиновникам. Каждый должен этот сигнал уловить и сделать правильные выводы.

Говоря о вынесении приговора по делу Грацкого, отмечаем еще и тот факт, что минувший год стал рекордным в истории современной России по количеству резонансных процессов, в центре которых находились подозреваемые в получении взяток и прочих коррупционных преступлениях. На федеральном уровне вне конкуренции в этом смысле были высокопоставленные сотрудники Минобороны, которым предъявляли обвинения в мошенничестве и взяточничестве. Немало задержаний и арестов произошло в регионах, в том числе «закрывали» достаточно важных персон. И 2025-й, похоже, продолжает эту тенденцию - по крайней мере, уже первые рабочие недели января принесли новые задержания, обвинения, материалы в масс-медиа.

- Эту страну погубит коррупция (из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»).

На минувшей неделе были задержаны бывшие заместители Анатолия Чубайса и экс-чиновник РФС, бывший глава «Фонбета» Сергей Анохин. Псковская область не является исключением. На днях в прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера Управления федеральной службы судебных приставов, которая обвиняется в совершении 12 преступлений по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса. Это присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По той же статье на минувшей неделе возбуждено дело в отношении директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина. Ранее Счетная палата региона выявила финансовые нарушения, в том числе выплату генеральным директором премий самому себе в размере почти полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.

Так или иначе, обилие возбужденных дел и суровые приговоры в очередной раз рождают вопрос: что это - планомерная системная работа, о чем заявляют силовики и власти, или кампания с неочевидными политическими целями. Сторонники этой версии исходят из того, что у силовиков папочки есть едва ли не на любого, когда надо - всё достается. Если не «приняли» в момент совершения преступления, это не значит ровным счетом ничего. В любой момент правоохранительные органы могут дать ход событиям прошлых лет, о которых фигурант уже и позабыл, за давностью-то лет. А у системы все ходы записаны. Согласно этой версии, когда требуется - система дает обществу очередные примеры, приносит кого-то в жертву, в результате и общественное мнение утверждается в ведении борьбы, и силовики в тонусе, заняты делом.

Теперь к делам партийным. Тут уже началась подготовка к выборам. Причем, мы сейчас даже не про ту дюжину избирательных кампаний в Псковской области, которые пройдут в этом году в охваченных муниципальной реформой образованиях. Нет, имеем в виду парламентские выборы. Хотя кампания официально стартует только в следующем году, партии уже включаются в предвыборную гонку. В конце минувшей недели псковские коммунисты во главе с первым секретарем обкома Петром Алексеенко участвовали в режиме видеоконференцсвязи в общероссийском открытом партийном собрании. Хотя как - участвовали? Посидели перед большим телевизором, посмотрели, послушали. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о старте так называемого народного референдума, предполагающего мобилизацию всего партийного актива. Утомлять народ обилием вопросов не стали, и это правильно - решили вынести на обсуждение 4 банальных вопроса.

- Четыре это лучше, чем пять. Но хуже, чем три (из фильма «Гараж»).

Понятно, что от референдума там будет одно название, на общероссийское голосование вопросы не вынесут - да никто на это и претендовать не будет из-за безнадежности идеи. Как говорилось, съест-то он съест, но кто ж ему даст. Тем более, что название народного референдума левых еще и перекликается с народной программой партии власти. В «Единой России», кстати, готовятся к отчету по этой народной программе и намерены найти «образ будущего» для очередного программного документа. Так что, прогноз относительно этого референдума КПРФ - пессимистичный, думаю, ждет его судьба прежних подобных инициатив компартии. Полтора года к месту и не к месту коммунисты будут напоминать про четыре вопроса - типа того, что хотите ли вы раньше выходить на пенсию, покупать продукты по более низким ценам и чтоб в сфере ЖКХ навели порядок. Тут даже странно - почему не стали спрашивать: мол, какими вы хотите быть - молодыми, здоровыми и богатыми, или выберете старость, болезни и нищету. По-моему, так было бы еще вернее. Что показательно, про отношение к идее построения социализма или возможности дефицита на этапах великого пути спрашивать не станут.

Если серьезно, то сбор подписей под партийными инициативами - не новый для коммунистов инструмент. «Народные референдумы» КПРФ проводила не раз, и даже вопросы, которые на них выносились, со временем не очень сильно меняются: в повестке традиционно тема национализации ресурсов, отказ от пенсионной реформы и т.п. Это обычное мобилизационное мероприятие, которое КПРФ использует многие годы, считают политологи. По мнению некоторых из них, как точка входа в избирательную кампанию это вроде бы и неплохо, но сейчас уже выглядит как кризис жанра: люди разуверились в подобных инициативах, в итоге КПРФ рискует утратить статус первой по значению оппозиционной партии, к тому же избиратели устали от компартии в ее нынешнем формате. А по расчетам самих коммунистов, референдум поможет им как на региональных выборах этого года, так и на голосовании в Госдуму в следующем. Правда, кто будет представлять партию на выборах в Псковской области, непонятно. Многое зависит от результатов мартовской отчетно-выборной конференции.

Останется у руля Петр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и компания - будет один расклад, возглавит организацию кто-то другой (скажем, Аркадий Мурылев или Александр Ножка) - это будет совсем другой коленкор.

Тем временем подготовку к парламентской кампании начали и другие партии. Как заявляют в ЛДПР, в которой в очередной раз собираются скинуть КПРФ со второй ступеньки условного пьедестала, структура центрального аппарата партии уже полностью переориентирована на задачи 2026 года. Сейчас идет работа над формированием федерального избирательного штаба и формируется план региональных поездок председателя Леонида Слуцкого. Судя по формулировкам, лидер партии может доехать и до Пскова - впрочем, в региональном отделении ЛДПР на этот счет не загадывают. Напомню, год назад - как раз в феврале, перед президентскими выборами - кандидата Слуцкого ждали в Пскове, но в последний момент что-то не срослось - не приехал. Посмотрим, что будет в ближайший год-полтора.

Общая тенденция: партийные лидеры и федеральный актив в регион не едут. Это раньше, в 1990-е, вождь ЛДПР Владимир Жириновский не вылезал из районов, тем самым обеспечивал партии и ее кандидатам в области рекордные показатели и победы, в том числе на губернаторских выборах 1996 года. В былые годы партийные руководители вереницей ехали - бывали у нас, некоторые неоднократно, тот же Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский, Сергей Миронов, Дмитрий Медведев и многие другие.

- Едут!!! (из фильма «Формула любви»)

Теперь - не едут, объяснение чему видим в том, что политика за последние годы сильно изменилась, стала куда менее публичной и закрытой, исход выборов решается уж точно не на встречах в районных ДК. И вроде как большого практического смысла ехать сюда нет - если только совместить приятное с полезным: поездку к псковским, печорским, пушкиногорским святыням и достопримечательностям со встречей с местным партийным активом. К тому же, разумеется, и формы коммуникаций с избирателем за последние десятилетия изменились, и сами несменяемые партийные лидеры стали старше - куда более тяжелыми на подъем. Да что я вам рассказываю - вы и сами всё видите, в том числе очевидный запрос на перемены в политико-партийной системе.

Не знаю, как вы, а я лично и в вернувшейся популярности песен певцов социального протеста 1980-х и 1990-х вижу эту тенденцию. Вот в воскресенье в Псков приезжал «двойник Виктора Цоя», исполнитель Петр Погодаев - и что вы думаете: аншлаг, в том числе молодые лица в переполненном зале, подпевают. Единственным аргументом - банальным «ОлдЫ ностальгируют» всплеск интереса к тем композициям не объяснишь. Как 35 лет назад «Мы ждем перемен» и многие другие песни «Кино» были созвучны общественным настроениям и запросу миллионов на изменения, так и сейчас они не потеряли актуальность. Цой жив, и в этом не может быть абсолютно никаких сомнений...

Напоследок о псковских яблочниках. Они вновь пытаются торпедировать муниципальную реформу. Перед началом прошедшей в минувший четверг сессии областного Собрания депутат, руководитель регионального отделения «Яблока» Артур Гайдук в очередной раз озвучил позицию партии и напомнил: в то время, когда шла агитация за реформу, одним из доводов на общественных слушаниях и на собраниях муниципальных депутатов было то, что в ближайшее время Государственная Дума примет закон, по которому такая реформа будет проведена в обязательном порядке и вариантов никаких все равно не останется. И вот сейчас прошла информация, что депутаты Госдумы пришли к межфракционному согласию о внесении в проект закона о местном самоуправлении в единой системе публичной власти поправки, в соответствии с которой отменяется обязательная ликвидация самоуправления на уровне городских и сельских поселений, а право принятия решения о структуре МСУ предоставляется регионам под их ответственность.

«Это произошло благодаря тому, что в защиту местного самоуправления на уровне поселений в России выступили главы и депутаты ряда крупных регионов, которые проявили ответственность по отношению к своим жителям, сочли своей обязанностью не соглашаться с инициативой федеральных властей и в результате добились успеха. Особенно хочется отметить такой крупный регион, как Татарстан», - напомнил Артур Гайдук и сделал вывод в том смысле, что Псковская область фактически побежала впереди паровоза.

Как и прежде, яблочники выступают против муниципальной реформы. Вряд ли у них получится торпедировать ее во второй раз, однако свою линию они продолжат гнуть. Что наверняка вызывает раздражение в Доме Советов - и наверняка продолжение последует. Будем наблюдать за развитием событий.

А на сегодня всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы областных отделений КПРФ и партии «Яблоко»