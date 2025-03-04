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«Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Этот выпуск программы - первый в марте. Сам календарь подталкивает к тому, чтобы говорить сегодня на темы весенней повестки - то есть не столько оглядываться назад, на уже откомментированные на сайте ПЛН и в эфире «ПЛН FM» новости минувшей недели, а глядеть вперед и где-то даже строить прогнозы относительно событий в жизни региональных политиков.

- Самое главное событие вашей жизни у вас впереди (из фильма «Собачье сердце»).

Все последние годы приучили нас к тому, что именно в это время - уже с марта - представители псковской политической фауны и флоры начинают потихоньку отходить от зимней спячки, выходят из анабиоза межвыборного периода, и в региональных отделениях партий стартует подготовка к избирательным кампаниям. В нашем случае, в реалиях 2025-го года - начинается подготовка к муниципальным выборам, прежде всего в районах Псковской области - последних участниках запущенной пару лет назад муниципальной реформы.

Как вы наверное знаете, в минувший четверг на сессии областного Собрания депутаты приняли законы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа - причем, это касается таких крупных и во многих отношениях важных территорий, как Псковский, Великолукский, Островский, Себежский и ряд других районов.

Да, не обошлось тут без критики властей, которые, по мнению ряда депутатов, явно недорабатывают в вопросе информирования населения и объяснения мотивов преобразований. Отчего люди на местах до сих пор зачастую не понимают, зачем в принципе нужна эта реформа, и как следствие - испытывают беспокойство. Но так или иначе - решения по десяти последним районам приняты. И это значит, теперь там предстоит избрать депутатов окружных собраний первого созыва, а они в свою очередь уже будут в дальнейшем избирать глав из числа участников конкурсов. Не будем забывать, что муниципальные выборы важны для партий еще и потому, что по их итогам формируется муниципальный фильтр на губернаторские выборы. Ни одна из партий, кроме ЕР, самостоятельно преодолеть его не может - и как уже тысячу раз заявлено оппозиционными лидерами, все они понимают значимость выборов в муниципалитетах - и уже готовятся к ним.

Скажем, псковские яблочники, хоть и выступают против преобразований районов в округа и пытаются торпедировать муниципальную реформу, заявляют, что партия не будет бойкотировать и пытаться сорвать муниципальные выборы. Как неоднократно заявлял в эфире «ПЛН FM» руководитель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук, выборы органов местного самоуправления являются одним из главных направлений, по которому предстоит работать в этом году. Как и прежде, партия будет стремиться использовать все легальные возможности для ведения политической деятельности.

Псковские коммунисты будут определяться и с форматом участия в сентябрьских выборах, и с новым руководством обкома через полторы недели, в день партийной конференции 15 марта. Прогнозы относительно развития событий звучали разные, но чем ближе час икс - тем всё более высокими представляются шансы Петра Алексеенко сохранить пост первого секретаря: про решимость ЦК взять процесс выборов в свои руки и что-то тут поменять, на что рассчитывала внутрипартийная оппозиция, до сих пор ничего не слышно. А других явных лидеров, готовых бросить перчатку вызова, в рядах областного отделения КПРФ не видно.

- Хороший ты мужик, но не орел (из фильма «Простая история»)

Эсеры планируют участвовать везде, но, по словам руководителя регионального отделения «Справедливой России - За правду», регионального парламентария Олега Брячака сосредоточатся на Псковском районе. Участие в выборах - и в планах «Новых людей».

А в Либерально-демократической партии России выборы 25 года называют не иначе как «финальной тренировкой перед 2026-м» - годом выборов в Госдуму и областное Собрание депутатов.

По словам регионального координатора ЛДПР, депутата областного Собрания Антона Минакова, по итогам этих важнейших кампаний в центральных органах судят о работе партийных отделений по всей стране: выполнят задачу - молодцы, заслужили поощрение, не выполнят задачу - всё возможно, вплоть до смены руководства реготделения.

- Иди…Иди…Хорошая жена, Хороший дом…Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? (из фильма «Белое солнце пустыни»)

Продолжая эту своего рода перекличку партий, напомню, что в марте обычно стартуют праймериз «Единой России». Этот год не исключение - уже с завтрашнего дня начинается прием документов для участия в предварительном голосовании по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы по одномандатному округу №3. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Напомню, что необходимость в проведении выборов в Пскове возникла в связи с избранием экс-депутата Ивана Мешкова главой Гдовского района. Что касается определения кандидатов от партии власти в районах, которые становятся округами, - об этом пока ничего не говорится. Постараемся прояснить этот вопрос уже в ближайшее время у секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского. Кроме того, выясним, что там с планами по обновлению кандидатских рядов. Мало того, что в руководстве партии ставят такие задачи, так еще и общественный запрос на обновление более чем очевиден.

Правда, с этим проблема у всех. Как пелось, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Как-то не видно особо молодых да ранних, способных сбросить ветеранов с парохода современности.

И к слову минувшая неделя в этом смысле весьма показательна - если посмотреть на картинку за моей спиной с главными ньюсмейкерами и героями последних семи дней, то может показаться, что на дворе и не 25-й год вовсе, а какой-нибудь из две тысячи десятых, если еще не более ранний. Смотрите сами: митрополит Тихон, покушение на которого предотвратили российские спецслужбы.

Бывший псковский губернатор и экс-сенатор от нашего региона Андрей Турчак, который хоть и работает теперь в далекой Республике Алтай, но сохраняет связь с регионом и вновь приехал на памятные мероприятия в честь 25-й годовщины подвига 6-й роты. Спикер областного Собрания Александр Котов, представленный к присвоению звания «Почетный гражданин Псковской области».

Наконец, бывший псковский вице-губернатор Михаил Гавунас, приговоренный псковским судом к восьми с половиной годам колонии. Подробнее об этом, а также на многие другие темы читайте в материалах на сайте Псковской Ленты Новостей.

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К слову, ПЛН вступила в год своего 25-летия. Весь 2025-й будет наполнен незабываемыми праздничными мероприятиями и розыгрышами призов для читателей. Достойное место на страницах Псковской Ленты Новостей, в наших соцсетях и в радиоэфире в этом году займут статьи на темы истории ведущего регионального интернет-портала и воспоминания известных псковичей о различных этапах жизни ПЛН. Так что, если хотите не только быть в курсе новостей, но и вспомнить, поразмышлять, обсудить события минувших лет - обязательно читайте Псковскую Ленту Новостей и слушайте радио «ПЛН FM».

На этом у меня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, областное отделение КПРФ