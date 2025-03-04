Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Эхо несостоявшегося теракта
«Лёгкая кухня» Классические блины
Разукрасили
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Как отправить ребенка в летний лагерь
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Снять проклятие
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Александр Савенко Публикаций: 340
04.03.2025 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 25.02.2025 16:420 «Гонки по вертикали»: 3 года СВО, джокер Трамп и мир вверх тормашками 04.02.2025 13:330 «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив 28.01.2025 17:080 «Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил 21.01.2025 19:060 «Гонки по вертикали»: мифология против истории, выборы в КПРФ и «Яблоко» под прессингом Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.02.2025 09:005 У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат 25.02.2025 17:401 Женщину изрезали ножом в псковском спортивном клубе 27.02.2025 16:240 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 26.02.2025 14:300 Женщина потеряла сознание на пешеходном переходе в Пскове. ВИДЕО
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025

04.03.2025 17:01|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! Этот выпуск программы - первый в марте. Сам календарь подталкивает к тому, чтобы говорить сегодня на темы весенней повестки - то есть не столько оглядываться назад, на уже откомментированные на сайте ПЛН и в эфире «ПЛН FM» новости минувшей недели, а глядеть вперед и где-то даже строить прогнозы относительно событий в жизни региональных политиков.

- Самое главное событие вашей жизни у вас впереди (из фильма «Собачье сердце»).

Все последние годы приучили нас к тому, что именно в это время - уже с марта - представители псковской политической фауны и флоры начинают потихоньку отходить от зимней спячки, выходят из анабиоза межвыборного периода, и в региональных отделениях партий стартует подготовка к избирательным кампаниям. В нашем случае, в реалиях 2025-го года - начинается подготовка к муниципальным выборам, прежде всего в районах Псковской области - последних участниках запущенной пару лет назад муниципальной реформы.

Как вы наверное знаете, в минувший четверг на сессии областного Собрания депутаты приняли законы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа - причем, это касается таких крупных и во многих отношениях важных территорий, как Псковский, Великолукский, Островский, Себежский и ряд других районов.

Да, не обошлось тут без критики властей, которые, по мнению ряда депутатов, явно недорабатывают в вопросе информирования населения и объяснения мотивов преобразований. Отчего люди на местах до сих пор зачастую не понимают, зачем в принципе нужна эта реформа, и как следствие - испытывают беспокойство. Но так или иначе - решения по десяти последним районам приняты. И это значит, теперь там предстоит избрать депутатов окружных собраний первого созыва, а они в свою очередь уже будут в дальнейшем избирать глав из числа участников конкурсов. Не будем забывать, что муниципальные выборы важны для партий еще и потому, что по их итогам формируется муниципальный фильтр на губернаторские выборы. Ни одна из партий, кроме ЕР, самостоятельно преодолеть его не может - и как уже тысячу раз заявлено оппозиционными лидерами, все они понимают значимость выборов в муниципалитетах - и уже готовятся к ним.

Скажем, псковские яблочники, хоть и выступают против преобразований районов в округа и пытаются торпедировать муниципальную реформу, заявляют, что партия не будет бойкотировать и пытаться сорвать муниципальные выборы. Как неоднократно заявлял в эфире «ПЛН FM» руководитель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук, выборы органов местного самоуправления являются одним из главных направлений, по которому предстоит работать в этом году. Как и прежде, партия будет стремиться использовать все легальные возможности для ведения политической деятельности.

Псковские коммунисты будут определяться и с форматом участия в сентябрьских выборах, и с новым руководством обкома через полторы недели, в день партийной конференции 15 марта. Прогнозы относительно развития событий звучали разные, но чем ближе час икс - тем всё более высокими представляются шансы Петра Алексеенко сохранить пост первого секретаря: про решимость ЦК взять процесс выборов в свои руки и что-то тут поменять, на что рассчитывала внутрипартийная оппозиция, до сих пор ничего не слышно. А других явных лидеров, готовых бросить перчатку вызова, в рядах областного отделения КПРФ не видно.

- Хороший ты мужик, но не орел (из фильма «Простая история»)

Эсеры планируют участвовать везде, но, по словам руководителя регионального отделения «Справедливой России - За правду», регионального парламентария Олега Брячака сосредоточатся на Псковском районе. Участие в выборах - и в планах «Новых людей».

А в Либерально-демократической партии России выборы 25 года называют не иначе как «финальной тренировкой перед 2026-м» - годом выборов в Госдуму и областное Собрание депутатов.

По словам регионального координатора ЛДПР, депутата областного Собрания Антона Минакова, по итогам этих важнейших кампаний в центральных органах судят о работе партийных отделений по всей стране: выполнят задачу - молодцы, заслужили поощрение, не выполнят задачу - всё возможно, вплоть до смены руководства реготделения.

- Иди…Иди…Хорошая жена, Хороший дом…Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? (из фильма «Белое солнце пустыни»)

Продолжая эту своего рода перекличку партий, напомню, что в марте обычно стартуют праймериз «Единой России». Этот год не исключение - уже с завтрашнего дня начинается прием документов для участия в предварительном голосовании по определению кандидата на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы по одномандатному округу №3. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. Напомню, что необходимость в проведении выборов в Пскове возникла в связи с избранием экс-депутата Ивана Мешкова главой Гдовского района. Что касается определения кандидатов от партии власти в районах, которые становятся округами, - об этом пока ничего не говорится. Постараемся прояснить этот вопрос уже в ближайшее время у секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского. Кроме того, выясним, что там с планами по обновлению кандидатских рядов. Мало того, что в руководстве партии ставят такие задачи, так еще и общественный запрос на обновление более чем очевиден.

Правда, с этим проблема у всех. Как пелось, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Как-то не видно особо молодых да ранних, способных сбросить ветеранов с парохода современности.

И к слову минувшая неделя в этом смысле весьма показательна - если посмотреть на картинку за моей спиной с главными ньюсмейкерами и героями последних семи дней, то может показаться, что на дворе и не 25-й год вовсе, а какой-нибудь из две тысячи десятых, если еще не более ранний. Смотрите сами: митрополит Тихон, покушение на которого предотвратили российские спецслужбы.

Бывший псковский губернатор и экс-сенатор от нашего региона Андрей Турчак, который хоть и работает теперь в далекой Республике Алтай, но сохраняет связь с регионом и вновь приехал на памятные мероприятия в честь 25-й годовщины подвига 6-й роты. Спикер областного Собрания Александр Котов, представленный к присвоению звания «Почетный гражданин Псковской области».

Наконец, бывший псковский вице-губернатор Михаил Гавунас, приговоренный псковским судом к восьми с половиной годам колонии. Подробнее об этом, а также на многие другие темы читайте в материалах на сайте Псковской Ленты Новостей.

К слову, ПЛН вступила в год своего 25-летия. Весь 2025-й будет наполнен незабываемыми праздничными мероприятиями и розыгрышами призов для читателей. Достойное место на страницах Псковской Ленты Новостей, в наших соцсетях и в радиоэфире в этом году займут статьи на темы истории ведущего регионального интернет-портала и воспоминания известных псковичей о различных этапах жизни ПЛН. Так что, если хотите не только быть в курсе новостей, но и вспомнить, поразмышлять, обсудить события минувших лет - обязательно читайте Псковскую Ленту Новостей и слушайте радио «ПЛН FM».

На этом у меня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, областное отделение КПРФ

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 115 человек
04.03.2025, 19:200 Конкурс научных работ по антиэкстримизму пройдет в псковском университете ФСИН 04.03.2025, 19:000 Выставка работ художницы Екатерины Васильевой откроется 6 марта в библиотеке Курбатова 04.03.2025, 18:300 Чем грозит смещение полюсов Земли, рассказали геофизики 04.03.2025, 18:220 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность
04.03.2025, 18:200 Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове 04.03.2025, 18:150 Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове 04.03.2025, 18:110 Три рыбака провалились под лёд в Гдовском районе 04.03.2025, 18:060 Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин
04.03.2025, 18:020 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025. ВИДЕО 04.03.2025, 18:010 Ежегодный фестиваль в поддержку «Доброго рока» пройдет в Пскове 04.03.2025, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 марта 04.03.2025, 17:530 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове. ВИДЕО
04.03.2025, 17:520 Студенты псковских колледжей побывали на дне открытых дверей в филиале университета ФСИН  04.03.2025, 17:410 Жителям псковской деревни Долгорепицы предлагают бесплатно установить границы земельных участков 04.03.2025, 17:370 «Брокеры» и «менеджеры» положили в свой карман деньги доверчивых псковичей 04.03.2025, 17:270 Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году
04.03.2025, 17:190 В Госдуме предупредили ветеранов об угрозе мошенничества с выплатами 04.03.2025, 17:170 Без базара 04.03.2025, 17:100 Вера Авдохина стала победителем конкурса «Воспитатель года» в Великих Луках 04.03.2025, 17:060 Магнитная буря ожидается вечером 4 марта
04.03.2025, 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 04.03.2025, 16:500 Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе 04.03.2025, 16:410 В комитете по культуре выразили соболезнования в связи с уходом Ирены Панченко 04.03.2025, 16:370 Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы
04.03.2025, 16:220 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить работу мигрантов в Псковской области? 04.03.2025, 16:200 «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова. ВИДЕО 04.03.2025, 16:100 Россельхознадзор провел проверку цветочной продукции к 8 марта в Псковской области 04.03.2025, 16:060 Цикл мероприятий к Международному женскому дню организует псковский музей
04.03.2025, 15:520 Красногородское ТСЖ обязали обновить обросшие мхом отмостки трех многоквартирных домов 04.03.2025, 15:440 В число призеров первенства России по джиу-джитсу вошли псковские спортсмены 04.03.2025, 15:410 Коллективы Луганской филармонии впервые проведут гастрольный тур в Псковской области 04.03.2025, 15:340 Мокрый снег и гололед ожидаются в Псковской области 5 марта
04.03.2025, 15:290 Мегафон: Интернет-мошенники подготовились к праздникам 04.03.2025, 15:250 «Передай другому»: петербургский молодежный проект побывал в Пскове 04.03.2025, 15:190 Средства оповещения в местах массового пребывания людей проверят 5 марта в Пскове и Великих Луках 04.03.2025, 15:110 Ресепшен обновили в порховской профсоюзной здравнице «Хилово»
04.03.2025, 15:020 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон. ВИДЕО 04.03.2025, 14:540 Филиал псковской турфирмы стал лауреатом премии «Лучшие из лучших РФ» 04.03.2025, 14:470 Неврологическое отделение псковской больницы планируют сдать в мае 04.03.2025, 14:330 Более 230 случаев зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года
04.03.2025, 14:150 Оборудование на 8 млн рублей закупят в псковскую школу №13 в рамках ремонта 04.03.2025, 14:082 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 04.03.2025, 14:000 В Пскове 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта – опрос 04.03.2025, 13:510 Псковские археологи назвали свою главную задачу на 2025 и 2026 годы
04.03.2025, 13:450 В области в 2024 году произвели 1,7 тысячи тонн творога — Псковстат 04.03.2025, 13:330 Более 64 млн рублей выделено на капремонт детского сада «Колобок» в Пскове 04.03.2025, 13:230 Поселения людей в Выбутах появились задолго до княгини Ольги – Марина Кулакова 04.03.2025, 13:160 Mercedes съехал в кювет на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье
04.03.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 13:050 В Великолукском районе в пруду утонула 8-летняя девочка 04.03.2025, 12:560 Псковская общественная организация инвалидов проходит свидетелем по делу о мошенничестве 04.03.2025, 12:370 Главу Завьяловского района Алтая застрелили
04.03.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова 04.03.2025, 12:320 Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов 04.03.2025, 12:180 Псковское отделение Союза писателей РФ выражает соболезнования в связи с кончиной Ирены Панченко 04.03.2025, 12:102 Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России
04.03.2025, 12:090 Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа 04.03.2025, 12:081 Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу независящих от региона обстоятельств — губернатор 04.03.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Кулаковой 04.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 марта
04.03.2025, 11:550 Режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове изменится в первую неделю марта 04.03.2025, 11:540 Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 04.03.2025, 11:500 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 11:490 «Песенку мамонтенка» включат в псковских школах в марте вместо звонков
04.03.2025, 11:420 В псковской деревне Новая Гоголевка ввели в эксплуатацию вторую очередь газопровода 04.03.2025, 11:390 «Дневной дозор»: Нужно ли вернуть на экраны голливудское кино? 04.03.2025, 11:350 Появились фото с места пожара в двухкомнатной квартире на улице Коммунальной в Пскове 04.03.2025, 11:230 «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова
04.03.2025, 11:210 Псковичи могут присоединиться к беговой тренировке 4 марта 04.03.2025, 11:190 В рамках личного приема к сенаторам в Пскове обратились 28 человек 04.03.2025, 11:120 Умерла член правления псковского реготделения Союза писателей РФ Ирена Панченко 04.03.2025, 10:580 Великолукские активисты РВИО познакомились с выставкой «Униформа России с XVIII века до наших дней»
04.03.2025, 10:530 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон 04.03.2025, 10:480 За загрязнение ручья без названия в Пскове назначен штраф в размере 80 тысяч рублей 04.03.2025, 10:310 18 регионов не хотят отказываться от двух уровней местного самоуправления 04.03.2025, 10:260 Гдович лишился снегохода и заплатит свыше 440 тысяч рублей за незаконную рыбалку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru