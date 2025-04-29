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«Гонки по вертикали»: грабли псковского здравоохранения, СВО на праймериз и Жириновский живее всех живых

29.04.2025 16:38|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска:

Грабли псковского здравоохранения. Как объединение районных больниц стало политическим вопросом, и почему о проблемах реформы молчат чиновники, партийцы, общественники, эксперты и почти все депутаты, в том числе из «фракции врачей» - притом, что «все всё понимают».
Кто на новенького? После критических выступлений ПЛН на праймериз «Единой России» в Пскове вдруг появилась конкуренция: наряду с новой персоной в региональной политике, фаворитом областных властей Антоном Морозом заявились аж пятеро других дебютантов, в том числе участник СВО. Что бы всё это значило?
Никогда такого не было — и вот опять. ЛДПР объявила о старте кампании по выборам в Госдуму 2026 года. За вторым местом партия пойдет, образно говоря, под портретом Жириновского, чье 80-летие будет отмечаться через год, и с той же повесткой, что была при жизни вождя элдэпээровцев. Сработает ли в этот раз?

Минувшая неделя в очередной раз стала подтверждением того, что отмечающую в этом году 25-летие Псковскую Ленту Новостей наш политический класс внимательно читает, а к радио ПЛН FM прислушивается. Более того, подтверждений этому можно было найти целый ряд, начиная с хода праймериз «партии власти» (об этом мы сегодня еще скажем) и заканчивая риторикой лидеров оппозиции. Уж сколько раз обозреватели ПЛН критиковали первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко за выступления на оторванные от жизни темы — то про драпировку мавзолея Ленина в столице, то про подмосковный совхоз и его руководителя Грудинина, то про юбилеи писателей, то про что-то еще, не имеющее ровным счетом никакого отношения к жизни псковичей. А вот про актуальные, острые, волнующие людей проблемы коммунист либо молчал, либо высказывался вскользь, как будто чего-то опасаясь.

Но вот, видимо, что-то большое в этом заповедном коммунистическом лесу приказало долго жить — и на сессии областного Собрания в рамках так называемых «десятиминуток ненависти» товарищ Алексеенко взял слово и выдал спич из разряда «Не могу молчать» на тему объединения Локнянской, Бежаницкой, Дедовичской, Порховской больниц. Тут, как говорится, было всё - критика председателя облздрава Марины Гаращенко, рассказ о собирающих подписи против объединения больниц местных жителях, апелляция к органам прокуратуры и крайне жесткие выражения в адрес дедовичского главы Геннадия Афанасьева.

Петр Алексеенко, депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь обкома КПРФ: В Дедовичах была хорошая нормальная больница. Сейчас сбор подписей идет, чтобы вернуть больницу. Даже поступают угрозы в адрес тех, кто собирает подписи. Это беспредел, это подавление волеизъявления народа, нарушение конституционных прав, и я прошу главу района Афанасьева прекратить это безобразие! И прокуратура должна смотреть, чтобы было соблюдение законов.

Следом о проблемах сферы здравоохранения на сессии говорил и депутат-яблочник, сам в прошлом врач скорой помощи Артур Гайдук. Хотя его выступление в большей части было посвящено критике приказа Минздрава, разрешающего передавать среднему медперсоналу функции врачей, но и свои пять копеек по поводу оптимизации районных больниц руководитель регионального отделения партии «Яблоко» вставил.

Артур Гайдук, депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко»: Я не вижу механизма, который может решить кадровые проблемы. Объединение больниц, которое продолжается у нас полным ходом, — теперь объединяют Порховскую, Дедовичскую и Бежаницкую больницы, — но как это поможет утолить кадровый голод? … Можно и дальше идти по пути подставления костылей, можно разрешить и медсёстрам выполнять функции врачей, но дальше мы придём к повивальным бабкам.

Вот такие остро критические заявления прозвучали с парламентской трибуны в минувший четверг. И тут считаю важным отметить, что уже давно региональные власти взяли за правило никак не реагировать на выступления представителей оппозиции перед сессиями — видим, что они руководствуются принципом: «Мели, Емеля, твоя неделя». Притом, что изначально-то предполагалось: на такие выступления со стороны власти будет следовать реакция. Но нет — тут, как в песне, «а в ответ тишина». Конечно, отчасти в таком положении дел виновата и сама оппозиция — ибо зачастую несет лабуду. Но и власти не реагируют на критику. За последние годы, по-моему, не было таких случаев, чтоб они публично дали обратную связь — просто игнорируют, и такое отношение сводит эффект от выступлений руководителей фракций в начале заседаний едва ли не к нулю.

Это само по себе неправильно и плохо, а вдвойне — когда речь идет на такую социально значимую тему, как состояние системы здравоохранения, объединение районных больниц и прочие преобразования.

Следует напомнить, что реформа здравоохранения — это такое архетипичное явление для псковских властей. Можно печатать в хрестоматии «Как не надо проводить реформу». Не при первом губернаторе ее пытаются проводить, а воз и ныне там. Притом, что это социально резонансная реформа, которая потенциально может привести к неприятию населением и даже протестам, власти с упорством, достойным лучшего применения, продолжают наступать на одни и те же грабли. Начальники меняются, а алгоритм действий остается прежним. Мнение людей не учитывается, разъяснительная работа толком не ведется, никто про это даже не думает — говорят: «Мы всё решили» или «Нам так велено» (то есть спустили сверху — только то и остается, что исполнять). Да, может быть, реформы нужны, ибо проблем в сфере великое множество — от кадрового дефицита до уровня профессиональной подготовки медиков в опорном вузе — на эту болевую точку неоднократно обращали внимание сами врачи, в том числе из состава депутатов областного Собрания.

— А вы знаете, что у вас аппендицит?!

— Какой аппендицит?! У меня нога сломана! Не видите?

— Как будто при сломанной ноге у вас не может быть аппендицита! И не ставьте диагноз! Кто здесь врач, вы или я? (из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»)

Всё это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Изменения нужны, но вопрос — какие. И проводить реформы следовало бы, для начала поинтересовавшись у населения — оно-то что думает, и чего хочет. И уж точно надо вести разъяснительную работу, информировать, объяснять, растолковывать и, конечно же, учитывать общественно-политический фактор. А так получается, что выборов нет, общественного мнения нет, неподконтрольных властям СМИ практически нет — и раз так, чиновники делают вывод: значит, нечего бояться, можно нагло игнорировать то, что думают люди, и не стесняясь руководствоваться принципом: «А ваше мнение нас не интересует!» Сами не разъясняют, а в лучшем случае отправляют к народу депутатов-врачей, которые как и все «всё понимают», но боятся открыть рот и сказать то, что думают. Есть, правда, исключения из правила. Это депутат областного Собрания, доктор Виктор Антонов, который не скрывает: цель и форма проведения реформы для него не совсем понятна.

Виктор Антонов, депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы: Реформы должны быть, но то, что делается сейчас, честно для меня непонятно. Когда появляется что-то неопределенное: цель-то должна какая-то быть. Улучшится качество? Сомневаюсь. Доступность улучшится? Вряд ли. Я понимаю, что Гаращенко делает это не сама, во многих регионах такой подход, но мне все равно не совсем понятно, зачем это делается.

В целом считаю, что пришло время говорить правду, честно ставить диагноз этой сфере. У нас же минимум последние лет 15 повышение качества здравоохранения и решение демографической проблемы провозглашаются стратегическими задачами. Если это так важно — покажите КПД. А то ведь где-нибудь в псковской глубинке известный фрагмент из советской киноклассики уже наполняется совершенно иным значением.

- У меня только одна просьба — помоги найти врача.

- Ну вот опять — ну где я тебе его найду, ну где? (из фильма «Москва слезам не верит»).

Справедливости ради отмечу: как заявила сегодня в эфире ПЛН FM руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главное при проведении преобразований - не экономия средств, а повышение качества и доступности оказываемых услуг.

Марина Гаращенко, председатель комитета по здравоохранению Псковской области: Вся реформа осуществляется не для экономии средств, а для повышения качества и доступности медицины для населения. Качество – это когда у нас на месте будет врач, который будет знать клинические, методические рекомендации. Вся наша модернизация первичного звена – это огромный общероссийский проект. Он продолжается и все районные и межрайонные больницы у нас в нем участвуют.

К другим темам. На минувшей неделе завершился этап выдвижения участников предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов от партии на сентябрьские выборы. На праймериз ЕР в Пскове, где предстоят довыборы депутата гордумы по третьему округу, заявились 6 человек. Это притом, что продолжительное время участник был один, потом появился другой — и мы не раз критически отзывались о том, как теперь проходит эта традиционная партийная процедура, и вспоминали, какие батлы бывали на праймериз в Псковской области в былые годы. Вот об этом мы напоминали — и реакция последовала. Сначала секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский попенял нам — мол, не уследили за последними новостями на праймериз: кандидатов-то уже не двое, а пятеро.

Это не только руководитель компании-застройщика из Петербурга Антон Мороз и 20-летний студент ПсковГУ Дамиан Мисун, но и представители бюджетной сферы - заместитель директора псковского лицея №20 Оксана Васильева, методист городского молодежного центра Юрий Затравкин и учитель школы №1 Елена Захарова. Более того — в эфире ПЛН FM Александр Козловский внес интригу — мол, следите за обновлениями на ресурсах партии, список участников праймериз может измениться.

Александр Козловский, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России»: Следите внимательно за изменениями на наших ресурсах. Всё это проходит динамично. В один день могут поменяться списки. Может быть, еще кто-то заявился.

И, надо сказать, лидер псковских единороссов как в году глядел. Вскоре на праймериз появился еще один участник — шестой.

Им стал помощник командира одной из войсковых частей по правовой работе, майор юстиции, участник СВО Дмитрий Альшевский. Таким образом, по количественному составу праймериз в Пскове весьма представительные, кто—то даже скажет про конкуренцию — не ниже, чем на обычных выборах. Другое дело, что кто-то из участников предварительного голосования не более чем выдвинулся (представил документы и выполняет роль статиста, по крайней мере пока), ну а кто-то — да, уже активно работает на праймериз.

И тут отмечаем, разумеется, Антона Мороза — он провел ряд встреч с известными региональными политиками и чиновниками, принял участие в форуме строителей Псковской области, записывает видеообращения к жителям третьего округа, дал интервью Псковской Ленте Новостей. Напомню, победитель предварительного голосования будет определен в конце мая.

Напоследок несколько слов о либерал-демократах. ЛДПР официально объявила о старте кампании по выборам в Госдуму 2026 года и нацелилась на второе место.

Около 2 тысяч членов и сторонников партии, в том числе из Псковской области, съехались на прошлой неделе в Москву. Как следует из выступлений председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, предвыборную повестку партия выстроит вокруг национал-патриотической идеологии, сделав ставку на антимигрантскую и демографическую темы, а также на поддержку регионов. Таким образом, видим, что за символическим «серебром» на парламентских выборах партия пойдет, образно говоря, под портретом Владимира Жириновского (старт кампании был приурочен к его 79-летию) и, по сути, с той же повесткой, что была при жизни бессменного лидера партии.

Как считают эксперты, это более чем ожидаемо: Жириновский после смерти становится более популярен и ценим, чем при жизни. Напомню, недавно социологи зафиксировали рекордный рост доверия к покойному политику, а на днях на аукционе с молотка ушел загранпаспорт Жириновского, выданный еще в 1990-е. При стартовой цене в 100 тысяч рублей лот ушел к неизвестному покупателю аж за 1,1 млн рублей. Такой вот любопытный штрих.

Впрочем, относительно того, удастся ли либерал-демократам отметить 80-летие своего покойного основателя Владимира Жириновского вторым местом на выборах-2026, мнения политологов расходятся.

Кто-то полагает, что у партии есть для этого все шансы, а другие в этом сильно сомневаются и указывают на многочисленные проблемы партии, которая только учится жить и участвовать в избирательных кампаниях без своего бессменного вождя. Так что, будем внимательно наблюдать за тем, что происходит — и у либерал-демократов, и у их соперников.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов и Либерально-демократической партии России, сайт предварительного голосования партии «Единая Россия»

Источник: Псковская Лента Новостей
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