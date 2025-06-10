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«Гонки по вертикали»: визит Бутиной, кандидат Никто и Шлосберг* в СИЗО

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Форумное разнообразие. Как и зачем команда губернатора Псковской области проводит масштабные форумы с участием статусных гостей - вот и на минувшей неделе в Пскове побывала депутат Госдумы, экс-заключенная американской тюрьмы Мария Бутина.

Аты-баты, никто не идет кандидаты. Почему региональным отделениям партий так тяжело найти кадры на предстоящие муниципальные выборы.

Скандалы, интриги, расследования. Новое уголовное дело в отношении зампреда «Яблока», иноагента Льва Шлосберга*, раздрай в обкоме КПРФ и общий пессимистичный прогноз для партий за год до парламентских выборов.

Не знаю как вы, а мы тут в «Гонках по вертикали» все последние годы не раз обращали внимание на ставшие традицией и приметой нашего времени разнообразные форумы. Как появился в регионе Михаил Ведерников — так и стало традицией регулярное проведение командой губернатора таких мероприятий — общественных, культурных, спортивных и т.д. Пару недель назад мы рассказывали вам о всероссийском форуме территориальных избирательных комиссий с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и социологом, директором ВЦИОМа Валерием Федоровым. Только-только комментаторы успели обсудить итоги встреч, как у нас новый форум - посвящённый переселению соотечественников. Коих на мероприятие в Пскове собралось порядка 150 человек. Были среди участников и, можно сказать, звезды — прежде всего это депутат Госдумы Мария Бутина, та самая, что несколько лет назад получила международную известность после ареста в Вашингтоне по обвинению в работе иноагентом и получения тюремного срока. После отбытия части срока и депортации Мария Бутина вернулась в Россию и в настоящее является парламентарием. Вот в этом статусе экс-активист движения «Право на оружие» и побывала в нашем городе — участвовала в работе форума, обсуждала проблемы соотечественников, делала комплиментарные заявления в адрес псковичей и встречалась с губернатором, команда которого и проводит форумы. Многие из них ориентированы на Центр, призваны привлечь внимание к региону и обеспечить его присутствие в федеральной повестке, причем, что важно, с позитивными инфоповодами. Таким образом, происходит продвижение региона и набираются очки, что, помимо прочего, отражается на рейтингах — и самой области, и конкретных персон. Впрочем, если судить по последним исследованиям — скажем, по публикуемому авторитетным Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) рейтингу влияния глав субъектов РФ в мае, то позиции псковского губернатора Михаила Ведерникова за месяц фактически не изменились. Месяцем раньше он был 52-й, сейчас переместился на 51-е место, средний балл от экспертов 6,04, для возвращения в группу «Сильное влияние» не хватило буквально одной сотой балла.

Тем временем псковский политический класс подходит к старту большой муниципальной избирательной кампании — голосовать в сентябре будут жители более чем десятка районов, которые превращаются в рамках муниципальной реформы в округа. В таких важных муниципальных образованиях, как Псковский, Великолукский, Гдовский и многие другие округа, должны быть сформированы собрания депутатов первого созыва — и сейчас всем партиям нужны кандидаты. Как и в прежние годы найти их очень сложно, ибо не хотят наши люди идти в политику, на выборы в органы местного самоуправления, в партийные ряды. Наблюдаем парадокс: с одной стороны, кого ни спроси — каждый говорит о необходимости сохранять и проводить выборы, с другой — с желающими в них участвовать плохо как никогда. Некоторые партийные лидеры и признавать наличие этой проблемы у себя не хотят, но и назвать перед самым стартом кампании фамилии тех, кто их будет представлять, не могут — выходит, такой «кандидат Никто».

Тут, разумеется, можно было бы традиционно попенять самим партийцам, прежде всего оппозиции, ибо — да, слабые, плохо ресурсно обеспеченные, инертные, блеклые, безынициативные. Я, кстати, глядя на старт Пушкинских дней поэзии, наблюдая за ростовыми куклами, отмечая ажиотаж и оживленную атмосферу на площади Ленина под памятником вождю — пытался представить нечто подобное в исполнении псковских политиков. Ну чтоб у них тоже так было — ярко, привлекательно, интересно для случайных прохожих. Пытался представить — и, увы, не смог. Вспоминались унылые собрания с несколькими десятками участников с набившими оскомину дежурными выступлениями и надписями на плакатах, которые сделаны, думаю, еще в прошлом веке.

- Жалкое зрелище… Душераздирающее зрелище... (из мультфильма «Винни-Пух и день забот»).

Всё так. Однако основная проблема тут, конечно же, не в бедных партийцах, а в том, что власть создала такие условия, при которых выборы в органы местного самоуправления перестали иметь значение для большинства и мало кому интересны, если не считать районный партийный актив, немногочисленных инициативных граждан да еще тех, кого принято называть «городскими сумасшедшими». Как, спрашивается, в этих условиях найти целые команды кандидатов — да еще чтоб они хотели, могли, глаза горели и сердца бились в ритме родных городов и поселков? Если, во-первых, от органов МСУ мало что зависит, и даже вопрос назначения глав округов — это теперь дело областной власти. Главы встроены в вертикаль и подотчетны губернатору, его команда решает, кому там на местах рулить. Во-вторых, власть зарегулировала выборы — чтобы стать кандидатом, любому надо собрать кучу бумаг, всё правильно задекларировать, оформить, учесть произошедшие изменения в избирательном законодательстве, пройти фильтры избирательной комиссии. И всё это ради чего? Даже «пятнадцати минут славы» на выборах, как это было прежде, не получишь. Ибо выборы не интересны, вызывают изжогу у одних и непреодолимое желание зевнуть у других. Они перестали быть событием, на них нет интриги, у избирателей нет интереса к этому процессу. Люди их не обсуждают, не следят за ходом кампаний. Как мы уже не раз отмечали, они больше следят за выборами президента Америки, чем за тем, что происходит в рамках избирательных кампаний у них в районах.

Такой вот итог внедрения модели «управляемой демократии», которая когда-то очень устраивала власть — ибо с одной стороны, всё под контролем и лишние элементы отсекаются, но, с другой, демократия вроде как остается, выборы проводятся и все, кого ни послушай, довольны.

- Красота-то какая! Лепота! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Но теперь всё выхолощено и симулякры уже не выполняют своих функций. Создав такую систему, власть каждый раз перед выборами пытается что-то со всем этим поделать, придать процессу яркости, обеспечить явку и, образно говоря, через соломинку вдохнуть жизнь в эту полуживую лошадь. Всё это, конечно, очень печально наблюдать, но означает ли всё это, что надо опустить руки и, ровно сидя на пятой точке, ждать наступления каких-то иных времен с принципиально другими выборами? Мы, журналисты Псковской Ленты Новостей, убеждены, что нет - не надо так поступать. Поэтому, несмотря ни на что, пытаемся сделать нашу политику более живой, открытой, конкурентной, интересной людям, даем возможность высказаться всем. Сегодня Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» начали серию круглых столов, посвященных предстоящим выборам. Напомню, что реализация подобных проектов — это наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность представителям различных политических сил и экспертам свободно доносить до читателей-слушателей-зрителей собственную точку зрения. Вот и сегодня на встречу в прямом эфире в Общественном пресс-центре ПЛН собрались руководители региональных отделений ведущих партий и глава псковского облизбиркома Игорь Сопов. Естественно, мы говорили о стартующей избирательной кампании, целях и задачах партий, актуальных вызовах и угрозах, проблемах с поиском кандидатов и о многом другом. Запись программы доступна на сайте ПЛН и на нашей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечу, что несколько дней назад традиционное совещание с региональными отделениями политических партий перед стартом избирательной кампании провел псковский облизбирком. Как отметил его глава, в Единый день голосования 14 сентября на территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Выборы пройдут как в связи с проведением муниципальной реформы, так и будут организованы довыборы в тех муниципальных образованиях, где депутаты досрочно сложили свои полномочия. И это прежде всего Псков, где пройдут довыборы депутата гордумы по округу №3. Напомню, «Единую Россию» там представит победитель праймериз Антон Мороз, ну а представители оппозиционных партий с презентацией своих кандидатов пока тянут. Участники мероприятия в облизбиркоме обсудили цифровые сервисы в избирательном процессе, заслушали рекомендации по формированию избирательных фондов, задали интересующие их вопросы, а в заключении совещания региональным отделениям партий были представлены итоги социологического исследования, которое проводила Избирательная комиссия Псковской области в марте среди молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Псковской области.

Интересно, что большинство опрошенных отдает предпочтение кандидатам в возрасте от 30 до 50 лет. И больше всего ждет от них того, что они будут защищать права и свободы человека — этот вариант ответа набрал аж 62% голосов. Такой вот, пусть и относительный, предвыборный позитив, а то ведь кого из социологов ни послушай — всё-то в основном за год до важнейшей парламентской кампании звучат в основном пессимистичные прогнозы, причем, чуть ли не для всех. Мол, «Единая Россия» хоть и сохраняет лидерство, но рейтинг партии просел, коммунисты близки к тому, что потеряют статус партии №2, ибо ЛДПР при содействии АП наступает зюгановцам на пятки, но и жириновцам тоже непросто — надо придумывать что-то новое, так как с оставленным бывшим вождем наследии бесконечно долго на выборы ходить не получится. Эсерам предстоит обрести лицо, «Новые люди» после того, как пропал эффект новизны, уже мало чем отличаются от людей не новых — представителей давно существующих партий. Словом, кого ни возьми — у всех что-то не слава богу, везде болевые точки. А на региональном уровне добавляются еще и собственные проблемы, что мы видим и на многочисленных примерах в Псковской области — начиная от разброда и шатания в обкоме КПРФ перед июньским пленумом, где не исключено, попрут из партии экс-секретарей райкомов, сложивших полномочия в знак несогласия с курсом первого секретаря Петра Алексеенко и руководителя фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрия Михайлова, и заканчивая проблемами псковского «Яблока». Не далее как сегодня у зампредседателя партии Льва Шлосберга* и в офисе «Яблока» в Пскове прошли обыски. По сообщению партийной пресс-службы, против Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии. Позднее стало известно, что он отправлен в изолятор временного содержания. Подробнее об этом читайте на сайте Псковской Ленты Новостей и слушайте в эфире радио «ПЛН FM».

Смотрите также Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания

А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

* Министерством юстиции внесен в реестр иностранных агентов