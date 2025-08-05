Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: всё хорошо, прекрасная маркиза

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в центре нашего внимания - неделя, на которой уже привычно было неспокойно, под Псковом сбивали беспилотники, некоторые партийные отделения в регионе сотрясали конфликты и скандалы, а на муниципальных выборах участники преодолели очередной отрезок избирательной кампании — завершилась регистрация кандидатов. Подробно об итогах этого этапа - о том, как всё прошло, возникли ли у партий какие-то сложности, и что там, с полнотой представленных документов, - сегодня в эфире «ПЛН FM» рассказал глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Я же сейчас напомню: при том, что депутатских мандатов на кону в сентябре будет порядка 170, общее количество выдвинутых кандидатов (от партий и самовыдвиженцев) составило едва ли не 900 человек.

И где, спрашивается, только нашли такое количество желающих - при известном дефиците кадров и нежелании народа идти в органы местного самоуправления, политику и на выборы?

В поисках ответа на этот вопрос, обозреваем кандидатские ряды. И даже беглый взгляд тут не оставляет сомнений: на манеже в основном всё те же, в бой идут одни «старики» — в основном это партийные активисты, действующие депутаты районных собраний, есть там в списках кандидатов на муниципальных выборах и региональные партийные лидеры, «паровозы» — например, эсер Олег Брячак и «новолюдь» Игорь Романов возглавляют списки кандидатов везде, либерал-демократ Антон Минаков только в Гдове - словом, в целом видим здесь всё те персоны, которые уже много лет на виду и участвуют в общественно-политической жизни. А новых лиц относительно немного.

- Люди! Ау! (из фильма «Карнавальная ночь»)

Так или иначе, основная масса кандидатов представляет ведущие политические партии. Руководители тех из них, что имеют в Псковской области статус парламентских, то есть представлены в областном Собрании депутатов, собрались на минувшей неделе в этой студии за круглым столом. Напомню, это многолетняя традиция «ПЛН FM» — проводить летом серию встреч, которые посвящены предстоящим выборам. Псковская Лента Новостей остается единственным региональным средством массовой информации, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться всем — власти и оппозиции, правым и левым, большим и малым. В ближайшие дни у нас стартуют дебаты — с участием как кандидатов на довыборах в Псковскую гордуму, так и представителей партий, которые участвуют в выборах во вновь образованных муниципальных округах. Как обычно, программы будут выходить по средам, начало в 13.05.

А на минувшей неделе в рамках очередного круглого стола партийцы подвели итоги первого этапа кампании - отвечали на вопросы о том, удовлетворены ли результатами, испытывали ли проблемы с поиском кандидатов и столкнулись ли с какими-то сложностями. Если кто-то, памятуя о горячих батлах в этой студии в прошлые годы, ждал и в этот раз чего-то острого и зубодробительного, то напрасно. Честно говоря, энтузиазма и задора было мало — то ли дело в жаре, то ли в том, что избирательная кампания только стартовала и лидеры реготделений партий еще не набрали ход.

Так или иначе, все мы стали свидетелями нежелания представителей оппозиции говорить о своих «болевых точках». Всё-то у всех хорошо — кандидатов выдвинули, с проблемами не столкнулись, избиркомам только благодарности.

Если такая логика еще понятна у партии власти и на данном этапе у элдэпээровцев, которые только что успешно провели крупный региональный форум с участием лидера партии Леонида Слуцкого, то вот почему так инертны и благодушны другие не совсем понятно. Им-то нужно бороться — реально ситуация такова, что едва ли не каждая партия, при грамотной работе, может рассчитывать на 2-е место в гонке. Но для этого нужно поднимать острые проблемы и предлагать их разумное рабочее решение. И, конечно, делать это, по возможности, небанально — электорат на многое сейчас смотрит скептически, к нему нужно искать подход.

- Сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше (из фильма «"Операция Ы" и другие приключения Шурика»)

Не помешают здесь яркие запоминающиеся перфомансы, конструктивная жесткая критика, обращение к общественно значимым проблемам. Впереди дебаты в прямом эфире нашей радиостанции — и мы ждем более ярких и креативных выступлений. Пока с этим у всех не очень, и отметить-то по большому счету по итогам круглого стола нечего. Если чем и запомнится выход региональных партийных лидеров в публичное пространство — в эфире «ПЛН FM» и областного радио - так это, на мой взгляд, необдуманными выпадами секретаря псковского обкома КПРФ, руководителя партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлова в адрес (нет-нет, не ЛДПР, хотя с учетом борьбы за статус «партии №2» это было бы как раз логично), а однопартийца - бывшего первого секретаря псковского райкома компартии Михаила Вяткина и нескольких других экс-руководителей районных отделений. Они, напомню, сложили свои полномочия в знак несогласия с действиями первых лиц обкома — первого секретаря Петра Алексеенко и того же Дмитрия Михайлова. На муниципальные выборы «раскольники», остающиеся членами КПРФ, пошли не от партии, а как самовыдвиженцы.

И вот, отвечая на вопросы о конфликтной ситуации, секретарь обкома заявил, что, по его мнению, на них оказывается какое-то стороннее влияние, более того — он, по сути дела, обвинил их в действиях по указке управления внутренней политики правительства области.

Смотрите также Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев

Как принято говорить, ответ не заставил себя долго ждать.

Михаил Вяткин вначале в комментарии на ПЛН заявил, что управление внутренней политики Псковской области на членов КПРФ никак не влияло, а возникшие в обкоме конфликты связаны исключительно с нарушением уставных норм и принципов демократического централизма, принятых в партии.

Смотрите также Михаил Вяткин: Конфликты в обкоме КПРФ не связаны с давлением извне

А затем товарищ Вяткин обрушился на Михайлова в соцсетях.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу (из фильма «Мимино»).

По мнению Михаила Вяткина, сделанные публично заявления указывают на целенаправленные, умышленные действия по подрыву авторитета, имиджа и доверия у рядовых членов Псковского областного отделения к однопартийцам, обвиняющим руководство Псковского обкома КПРФ в бездеятельности, соглашательстве с действующей властью, в предательстве своих избирателей и идеалов коммунизма.

В связи с чем коммунист потребовал от первого секретаря Петра Алексеенко разъяснений, являются ли озвученные утверждения позицией Псковского обкома КПРФ. А от Михайлова — публичных извинений и опровержения своих высказываний в недельный срок. В случае невыполнения указанных условий — цитирую тест заявления - «антигруппой» будет подан коллективный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также направлено заявление о совершении Михайловым преступления, предусмотренного статьей 128.1 УК РФ (это статья о клевете — ПЛН), с использованием СМИ и своего служебного положения».

Так сказать, поставили однопартийца «на счетчик» — теперь ждем, что будет дальше.

К сказанному добавлю: радио «ПЛН FM» готово провести встречу оппонентов лицом к лицу в прямом эфире в рамках популярного проекта «Армрестлинг». Однако Дмитрий Михайлов наотрез отказывается от участия в такой программе — мол, и партийное руководство запрещает, и сам не хочет. Тем не менее, еще раз обращаюсь — наше предложение в силе. Придите — сформулируйте свою позицию, ответьте на вопросы. В конце концов придерживайтесь провозглашенного КПРФ принципа демократического централизма и уважайте позицию меньшинства. Псковская Лента Новостей выступает за открытый диалог. Но, как ни странно, не хотят представители оппозиции вести такой разговор в прямом эфире — и, кстати говоря, не только коммунисты. Тот же руководитель псковского «Яблока» Артур Гайдук отказался от участия в «Армрестлинге» с председателем псковского облизбиркома Игорем Соповым. Хотя - чего не встретиться-то в прямом эфире, если есть вопросы и претензии? Что происходит с оппозицией, которая вообще-то должна использовать любую возможность выйти к избирателю и обозначить свою позицию? Вот этими, отнюдь не риторическими вопросами, я и закончу сегодняшний выпуск программы «Гонки по вертикали».

Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!

Иллюстрации: Псковская Лента Новостей, Избирательная комиссия Псковской области