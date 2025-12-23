Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: итоги, прогнозы, рейтинги

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Сегодня 23 декабря, мы накануне Нового года - так что в этом выпуске займемся разбором политических полетов не только минувшей недели, но и всего уходящего в историю 2025-го. Вспомним главное в этом году, подведем некоторые предварительные итоги и попытаемся заглянуть в год следующий - с его парламентской кампанией, продолжением внешне- и внутриполитических сюжетов всех последних лет и прочими сложностями. Мало кто сомневается, что их будет великое множество, в том числе в плане социально-экономического положения. Как показал свежий опрос на ПЛН, абсолютное большинство респондентов, уже сейчас экономит на всем возможном, включая продукты питания.

Думаю, все осознают: с повышением налогов, тарифов, цен легче точно не будет. Вдобавок - кто ж знает, какие «черные лебеди» еще прилетят, и что там за горизонтом?! Так или иначе, рассчитывать на то, что в 2026-м всё само собой рассосется, вдруг станет легко и просто - не приходится. Вот и губернатор Псковской области Михаил Ведерников на днях прямо заявил: «Год предстоит непростой». Этот прогноз прозвучал в бюджетном послании на сессии областного Собрания депутатов.

Разумеется, глава области детально объяснил, что власти собираются делать в сложившейся ситуации, каковы приоритеты, где точки роста - как общий вывод: «Мы сделали всё необходимое, чтобы даже в таких условиях обеспечить стабильное развитие региона». Областное Собрание депутатов ожидаемо проголосовало за главный финансовый документ.

Как говорится, всё на сессии прошло без сучка, без задоринки. Не прозвучало никаких острых вопросов и критики в адрес властей - даже от представителей оппозиции, из которых никто вновь не голосовал против бюджета.

«Голосование показывает, что и оппозиционные партии понимают: Михаил Юрьевич Ведерников, как губернатор, делает очень много для региона. Когда обсуждали бюджет и поправки, никто не проголосовал против, - по-моему, это уже второй год подряд, и это очень важно», - так считает известный эксперт в области политики, бывший псковский вице-губернатор, а ныне руководитель исполкома петербургского отделения «Единой России» Александр Серавин. На минувшей неделе он стал участником программы в рамках ежегодного проекта ПЛН FM «Обратный отсчет», ответил на вопросы ведущего Максима Костикова, достаточно подробно подвел электоральные итоги 2025 года и озвучил перспективы партий на больших выборах 2026-го. Учитывая, что политический консультант не первый год работает с командой Михаила Ведерникова и хорошо понимает, что происходит в политике как российской, так и региональной, мы сегодня будем время от времени обращаться к его комментариям, прозвучавшим сразу после принятия бюджета, - особо отмечу: последнего перед выборами 2026 года.

Напомню, в сентябре, мы будем избирать депутатов Государственной Думы и региональных парламентариев.

Подготовка к этому важному для всех политических сил забегу уже идет. Образно говоря, все сейчас на низком старте. Другое дело, что стартовые условия у партий разные, и рейтинги - какие социологические исследования ни возьми, хоть провластных контор, хоть независимых - сильно разнятся.

Александр Серавин: «Единая Россия» идет с большим отрывом, 40 с лишним процентов, ближе к 50. К первому месту никто даже близко по рейтингам не подходит. Это первая категория. Вторая: две партии бьются за второе место. В районе 7-10%. Это ЛДПР и КПРФ. Но вопрос оспаривания первого места здесь не стоит. «Новые люди» и партия «Справедливая Россия» имеют средний рейтинг по России - порядка 5%. То есть они бьются за то, кто пройдет пятипроцентный барьер.

Приведенные выше рейтинги были озвучены в декабре на заседании Российской ассоциации политического консалтинга - тем временем ВЦИОМ в пятницу выкатил свои цифры. У партии власти там хоть и не за сорок процентов, но тоже много - 36%. Далее ЛДПР - более 10 процентов, что подтверждает слова лидера партии Леонида Слуцкого из летнего интервью Псковской Ленте Новостей о том, что теперь ЛДПР, а не КПРФ - вторая политическая сила в стране.

Коммунисты - только третьи: 9 процентов. Более того, на пятки им уже наступают «Новые люди» - у них 8 процентов. У «Справедливой России» - больше пяти. Непарламентские партии все вместе набирают менее десяти процентов - рейтинг каждой находится в пределах статистической погрешности: у кого-то процент, у кого-то - пара.

- Маловато, понимаешь - маловато будет (из мультфильма «Падал прошлогодний снег»).

Словом, социология для властей весьма позитивная. Другое дело, что не все разделяют эту точку зрения - в других политических объединениях свои цифры. В «Яблоке», например, считают, что на выборах в 2026 году результат этой партии может составить и тридцать процентов, и даже сорок! Об этом на днях заявил лидер «Яблока» Григорий Явлинский - такую потенциально возможную поддержку оппозиционер связывает с тем, что большинство россиян, по его данным, выступают за скорейшее прекращение огня в зоне боевых действий, а единственной партией, которая представляет данную позицию, является «Яблоко».

Вот в этом, по мнению Явлинского, опасность его партии для власти на выборах, с чем он связывает и арест в Пскове зампредседателя «Яблока» Льва Шлосберга (Минюстом внесен в реестр иностранных агентов, а Росфинмониторингом - в перечень террористов и экстремистов), и вероятный недопуск оппозиции на выборы 2026 года. Это не говоря уже про более мрачные перспективы партии - многие видят предпосылки того, что ее могут закрыть, то есть уже окончательно выдавить из легального политического поля. Впрочем, этого мнения придерживаются не все. Александр Серавин, к примеру, считает, что «Яблоко» в выборах в Госдуму будет участвовать, это важный элемент общеполитической конфигурации. При этом политолог тут же заявил: «Идет постепенный спад интереса избирателей к "Яблоку", что мы, собственно говоря, и видим по результатам выборов и социологии. У них сейчас рекордно низкие проценты, и в Псковской области в том числе». Не буду здесь повторяться, что у всех своя цифирь, и в том же псковском «Яблоке» на это заявление наверняка привели бы результаты муниципальной кампании 2025 года, а по итогам голосования в сентябре, напомню, партия стала четвертой.

В неофициальном «командном зачете» она уступила только «Единой России», КПРФ и ЛДПР - обошла всех остальных, включая «Справедливую Россию», «Родину», «Партию пенсионеров» и главных неудачников муниципальных выборов - псковское отделение «Новых людей», проваливших кампанию и получивших всего один депутатский мандат из более чем 170. Как следует из заявлений нынешних лидеров псковского «Яблока», они планируют участвовать в кампании по выборам депутатов областного Собрания. При этом работать в муниципальных образованиях будет сложнее - еще и потому, что районов, которые прежде возглавляли избранные от оппозиции главы, теперь нет.

Времена так называемой «яблочной аномалии» остались в прошлом, а про далекие девяностые и начало нулевых (когда во главе одного района - условный демократ, в другом - коммунист, в третьем - элдэпээровец) вообще не вспоминаем.

Теперь всё иначе - местное самоуправление встроено во властную вертикаль, и здесь мы, разумеется, отмечаем один из важнейших процессов политической жизни региона: в 2025 году была завершена продолжавшаяся три года муниципальная реформа. Точку в процессе преобразований подвело ноябрьское избрание глав одиннадцати новых округов Псковской области. «Муниципальная революция», о которой так долго говорили в партии власти, свершилась.

О том, как власть 30 лет эволюционно поглощала местное самоуправление, как она революционным путем закрепила это в последние годы и что из всего этого следует, мы еще обязательно обсудим на исходе года в программах радио ПЛН FM и в статьях Псковской Ленты Новостей. Конечно же, будем говорить и на многие другие важные темы. Уже в ближайшие дни вас ждет много интересного - и долгожданный рейтинг ста самых влиятельных персон...

- Ну не тяни кота за все подробности - давай! (из фильма «Ликвидация»).

Обязательно расскажем, кто тут упал, кто поднялся, а кто сохранил позиции - подобьем бабки уже совсем скоро. Еще подведем на новом сайте ПЛН (запустим его уже 25-го, под самый занавес празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей) политические итоги года по номинациям, включая такие полюбившиеся нашим читателям, как «Лузер года», «Счастливый билет» и другие. Как всегда в конце декабря соберем яркие цитаты - то, что «отпечаталось в сердце». И конечно, продолжим общение в рамках проекта ПЛН FM «Обратный отсчет» - впереди еще много интересного и немало участников программ. Не пропустите!

А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. С наступающим вас Новым годом! Будьте здоровы. И не забывайте: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!