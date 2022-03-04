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Блоги / Дина Дабришюте

«Дабришутинг»: Слово, дело и традиции

04.03.2022 18:10|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «60 FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

- Старые коды и новые тренды: коронавирус еще в моде

- Политинформация возвращается: о новых уроках истории в школах

- Не все псковичу ремонт, должна и Масленица быть

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Второй выпуск подряд я начинаю с некой ностальгии по временам, когда на повестке дня у во всем мире была пандемия, вакцины от заморской хвори и изредка цены на еду. При встрече люди сначала говорили про «корону», а уже потом спрашивали, как дела. Жизнь, что называется, не стоит на месте, социальные настроения меняются, и вот уже во всех больших текстах экспертов и аналитиков слово «коронавирус» уступило место слову «спецоперация».

Были вирусологи, стали геополитики! По-прежнему люди борются с фейками, ищут историческую правду и разоблачают мировые заговоры, только теперь к этому процессу активно присоединилось государство. О том, как оно направляет умы в нужное ему русло, я подробнее изъяснюсь в следующей теме. А пока вернусь к коронавирусным новостям, как в старые добрые времена. Сразу несколько крупных городов России, среди которых Санкт-Петербург и Москва, отменили кьюар-коды, в некоторых регионах не нужно больше делать экспресс-тест на ковид по прибытии, и всей стране федеральный Роспотребнадзор разрешил отказаться от ковид-ограничений для кино и общепита.

Вышли бы эти новости недели три назад – все этому горячо обрадовались бы, сейчас ажиотажа вокруг таких долгожданных заявлений не наблюдается совсем. Лично я видела позитивную реакцию только у представителей сферы туризма. Псковичам вообще радоваться нечему: областной Роспотребнадзор «пока не видит повода» для отмены каких-либо антивирусных ограничений. Против статистики заболеваемости не попрешь, а она у нас растет как санкции западных стран в отношении России.

Опыт показывает, что нам ждать милостей от главного санитарного врача региона Александра Нестерука придется не раньше середины месяца. А с грядущими длинными выходными, на которые приедут свои и чужие родственники и друзья и половина области съездит в другой город развеяться, и того больше. Каким бы ни казался сейчас незначимым и неактуальным коронавирус, новости о нем все-таки существуют, и, приятно, когда они хорошие (а таких не хватает). Меня, например, очень обрадовала отмена кьюар-кодов, хотя Псковскую область пока это не коснется. В конце января в Петербурге я была неприятно удивлена тем, что многие непродовольственные магазины пускали к себе только при предъявлении кьюар-кода и паспорта, иные оказывались требовательнее общепита. С сегодняшнего дня ходить в столичные магазины, кино, театры, концерты и кафе (кто еще не отвык) будет проще. Можно предположить, что все эти послабления преждевременны и омикрон еще успеет побороть здоровье тех, до кого не добрались предыдущие штаммы. Но предлагаю мыслить позитивнее, хотя бы по поводу завершения пандемии.

Российским школьникам начали массово объяснять значение спецоперации на Украине. В образовательных учреждениях по всей стране организованы уроки истории, где учителя с использованием рекомендаций сверху должны насадить политкорректные мысли в каждую молодую голову. Удалось это сделать или нет, узнаем лет так через 10, а пока смотрим, удивляемся и стараемся не ссорится в семье и кругу друзей из-за разности взглядов на происходящее.

Вообще эта неделя отличилась тем, что государство активно начало искать козыри в информационной войне, которая сейчас идет даже в рекламе мобильных приложений: прекращена работа целого ряда СМИ, закуплен спецконтент у популярных и не очень блогеров, ужесточено наказание за фейковую информацию в сети и так далее. Госпропаганда старается наверстать упущенное время и лидировать в инфополе. Пока неясно, насколько хорошо это получается, но ее позиции явно укрепились. Зачем понадобилось идти в школы к детям с разъяснениями я, к сожалению (или к счастью), не понимаю. Уроки истории и без нынешней ситуации зачастую становились нешуточным полем брани в отдельно взятой семье с разными общественно-политическими воззрениями. Что будет сейчас, даже сложно предположить.

Если родители не согласны с тем, что скажут ребенку в школе? На них чадо может «настучать»? А если друзья ребенка или одноклассники имеют иную точку зрения? Я вижу во всех случаях почву для нездорового эмоционального фона как минимум и буллинга и домашнего насилия в самых критичных случаях. Помним еще ,что учителя тоже люди и могут иметь свою любую точку зрения на происходящее. Каково им работать сейчас? Не все и с преподаванием Основ православной культуры достойно справляются, в силу личного фанатизма или атеизма. В данной ситуации, на кону имидж Родины, а не только ее духовные скрепы. И ладно бы эти уроки провели после того, как российская спецоперация будет завершена, когда история пойдет дальше... Можно, конечно, предположить, что таким образом государство пытается оградить детей от участия в протестных акциях, которые хоть и довольно вяло, но проходят в российских городах. Только я что-то не помню, чтобы в школе на отдельных уроках в свое время объясняли кто такой Алексей Навальный (оппозиционер, включен в России внесен в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности), тогда ограничились просто предупреждением не вестись на провокации и не ходить по улицам в поддержку кого бы то ни было.

Жаль сейчас и детей, и учителей, проводящих уроки истории об отношениях России и Украины. Работа у педагога и так не сладкая, а в Псковской области еще и малооплачиваемая. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что самые ценные качества учителей, по мнению опрошенных, - это образованность, любовь и доброжелательность к детям. Почти святой человек, готовый работать за копейки и зачастую без современного оборудования должен теперь еще отвечать и за общественно-политические настроения несовершеннолетних.

А как же «школа не воспитывает, школа учит»? Или теперь ячейкам общества доверять нельзя и вся надежда на госучреждения? Вопросов у меня, как и у части родителей, довольно много. Я ни разу не была на уроках политинформации, потому что, когда училась в школе, то этого предмета не было в программе. Официально его нет и сейчас. Но с нынешними образовательными тенденциями не удивлюсь, если уже через несколько лет он станет обязательным ЕГЭ.

Самой обсуждаемой в пробках местной темой на этой неделе стала реконструкция Советского (Троицкого) моста в Пскове.

 

Но декорации Масленицы как бы намекают, что празднику и народным гуляниям быть, и неважно, что одна площадка рядом с тем самым ремонтируемым мостом, а другую дети (в душЕ и по паспорту) превратили сеновал. Празднование состоится!

Всю неделю на кухнях псковичей время от времени пекутся блины, а иные старожилы вспоминают о Всероссийской Масленице, что была впервые в областной столице в 2010 году. Официальный сайт администрации Псковской области писал об этом празднике так: «Это масштабное культурное событие организовано в рамках возрождения народно-праздничной культуры Псковского края. Глава региона возглавляет организационный комитет праздника».

На тот момент губернатором был Андрей Турчак, который сейчас является первым заместителем председателя Совета Федерации и секретарем Генсовета «Единой России». А в 2010 он создавал из псковской Масленицы бренд, развивал событийный туризм и на собственном примере показывал, как нужно получать удовольствие от народных гуляний. Тогда в Пскове собралось немало знаменитых людей, мероприятие поддержал даже мироточивый известный режиссер и актер Никита Михалков. Во Всероссийской Масленице было прекрасно все, но как и символ праздника, проект быстро сгорел.

Не за считанные минуты, конечно, а за несколько лет, но оптимизма это уточнение не добавляет.

Конечно, и тогда были недовольные люди, которых что-то не устраивало в организации мероприятия, его финансировании, некоторые даже сомневались чей именно это пиар – Псковской области или Андрея Турчака. Как бы то ни было на самом деле, сейчас мы лишены и масштаба, и гостей, и мощной пиар-компании. Да и псковского бренда из Всероссийской Масленицы не вышло. Мне не верится, что это вообще могло бы случиться. Одних денег (а их в проект было вложено больше 10 миллионов рублей) не хватит для того, чтобы люди захотели проникнуться духом события, а не просто пришли поглазеть на то, как випы жарят блины. Нужна традиция что-то отмечать и понимание сути праздника. Не хватает ни одного, ни второго.

Кажется, в деревнях с этим получше, даже сейчас, когда они наполовину состоят из дачных домов и пустеющих изб, и почти везде ловит сеть. На мой взгляд, у нас со всеми языческими праздниками проблемы, не только с Масленицей: вроде и ресурс есть в виде большого количества профессиональных фольклорных коллективов, и земля древняя, и площадки интересные найти можно для проведения мероприятий, а все равно что-то не складывается или выходит совсем не по-народному, а по-попсовому.

Мой педагог по УНТ называла подобные «закосы» под фольклор «гой-еси» стилем, где есть только внешнее бездумное следование определенному канону, но содержание отсутствует. Вот и псковская Масленица опять намечается «гой-еси». Неужто советское прошлое уничтожило в массовом сознании людей вместе с праздниками церковными заодно и народные? Не хотелось бы верить, что это так. Ведь если чучело сжигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Таким получился обзор событий сегодня. Что попадет в поле зрения в следующий раз? Узнаете в марте.

Теги: #праздник #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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