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Дина Дабришюте Публикаций: 33
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Блоги / Дина Дабришюте

«Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов

01.04.2022 14:53|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

- Новая старая система управления Псковом: взгляд обывателя
- Бизнес и ничего личного: доступность товаров первой необходимости
- Дачный Чехов и неудачное время: о премьере Псковского театра драмы

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: http://risovach.ru/kartinka/5155109

Не только на словах, но и на деле меняется аппарат власти в Псковской области. Так, на прошлой неделе мы узнали о том, что в регионе появится правительство вместо администрации.

Законодательные события последних дней касаются уже только Пскова: в столице региона возвращаются к единоличной системе управления. Остается в городе только глава, что будет совмещать свои прежние обязанности с полномочиями сити-менеджера.

Вдаваться в политику и/или историю этого управленческого вопроса я не стану, и без меня хватит специалистов это сделать, да и депутаты на сессии областного Собрания, где принимался данный законопроект, были весьма красноречивы в его одобрении и неодобрении прежней системы (как всегда в лицах).

Меня как рядового псковича интересует, станет ли теперь трава на муниципальном газоне у моего дома зеленее, вода в Великой чище, а на улицах в моем микрорайоне меньше ям. Сколь я не билась, разобраться в полномочиях двуглавой системы управления Псковом, так и не смогла, даже пятилетний опыт работы журналистом не спас. Что успела выучить, так это где находится администрация Пскова, а где глава города – в соседних зданиях по улице Некрасова. Теперь и эти мои скудные знания ничего не стоят.

К слову, я такая не одна: таксисты и обыватели, не раз звонившие в эфир моим коллегам или подвозившие их по рабочим вопросам к руководителям города, все время путались, где глава, а где сити-менеджер, когда начинаются полномочия одного и где заканчиваются полномочия другого. Сами руководители муниципалитета говорили чаще всего в ответ на этот вопрос, что-то вроде «нет, вы не поняли, это другое». А народ особо и не пытался разобраться. Ему все равно, кто и за что отвечает, лишь бы в терновый куст не бросили и решили проблему. Двухголовая система управления городом усекается? Пусть хоть расширяется, на здоровье, лишь бы ночью фонари горели везде. Прямых выборов мэра нет? Да только бы капремонты сдавались вовремя!

Подвижки в законодательстве по поводу управления регионом или отдельными муниципалитетами, по большому счету, волнуют последнее время только представителей оппозиции. Народу все равно, кого назначают, кого избирают, сколько из них начальников, а сколько профессионалов. Людям нужны решения их насущных проблем и хотя бы иллюзия, что их услышат, место и ответственная жилетка, в которую можно поплакать, пожаловаться на бездействие жестокой системы, выключение горячей воды зимой, стаи бродячих собак у местного магазина и ненавистный борщевик. Человеку нужен человек, имеющий власть и влияние.

Стоит ли обвинять рядового гражданина, который прожил всю жизнь в Пскове, но так и не понял, что происходило последние пару десятилетий с системой управления городом? Думаю, нет. Лично меня, как горожанина, волнует в этом ключе только одно: не повлияет ли эта реструктуризация на ход работ по ремонту и благоустройству Пскова вообще и его микрорайонов в частности. А кто будет это все контролировать, один ли - неважно. Главное, чтоб человек был хороший.

Изображение: http://risovach.ru/kartinka/9920532

Сахарные и бумажные страсти продолжают бушевать в магазинах, хотя, по версии чиновников и профильных ведомств, не так сильно, как раньше. Беда пришла, откуда ждали: ряд торговых сетей заявил об отказе от минимальной наценки на основные продукты питания. В Минпромторге подтвердили, что «сейчас некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок на ряд категорий товаров». Первыми сдались в борьбе за дешевый «опиум сахар для народа» «О'Кей» и Auchan (сети «Ашан» и «Атак»), которые до сих пор держались в пределах 5% увеличения его стоимости. Хоть их благое желание было добровольным, хоть у нас в области, кажется, нет ни одного магазина этих торговых сетей, плюнуть в лицо их руководству хочется просто ради вымещения народного гнева. (Да и в кого сейчас не плюют?)

Напомню, что «Магнит» также обещал держать марку и не продавать своим покупателям килограмм сахара по цене мешка картошки. Правда, на «Магнит» и «Пятерочку» кое-где в регионах наехали антимонопольщики, заподозрившие, сети в создании искусственного дефицита все того же сладкого песка. В интернетах люди по-прежнему не понимают, зачем народу нужно столько сахара, его дефицит, стоимость, ожесточенные магазинные бои в погоне за ним, вошли в повестку со всех сторон и стали предметом многочисленных шуточек на этот счет.

Все чаще и громче звучат в последние недели разговоры о том, что государство должно вмешаться в процесс ценообразования и навести там четкие порядки, установив приемлемую для кошелька всякого покупателя цену как минимум на товары первой необходимости и лекарства. Не уверена, что в данный исторический момент кто-то кому-то что-то должен. Главной задачей на ближайшее будущее я бы назвала «пережить кризис». Даже пандемия когда-нибудь заканчивается, лишь бы не пустели полки магазинов. Многие псковские бизнесмены, как крупные, так и малые, прочат именно такое будущее в случае вмешательства государства в ценовую политику. Черный рынок, челноки и прочие флешбэки 90-х, по их мнению, так же снова будут актуальны при таком раскладе.

Мне столкнуться с дефицитом товаров хочется меньше, чем с их удорожанием. Считаю, что найти способ заработать на что-то легче, чем продукт, которого нет в свободном доступе и в нужном количестве. Конечно, социально незащищенным слоям населения и пенсионерам будет при таком раскладе совсем не сладко, но на то и нужны трудоспособные люди, чтобы решить и этот вопрос. Утрируя скажу, что сейчас вся надежда на рабочий класс. Что окажется в их руках в итоге, когда крестьяне заберут уже землю в свои руки и начнут на ней что-то делать, сказать сложно. Интересно еще, как ощущают себя люди, ностальгирующие по СССР? И где все-таки мы сейчас уже в советах или еще в перестройке?

Изображение: https://pikabu.ru/story/dyadya_vanya_1187621

Пока западные «Фантастические твари» далеки так же, как туманный альбион, откуда добрая половина их актерского состава, нам остается смотреть на тех, кто рядом. Афиши малых и больших городов оскудели не только в кино, но и в концертных залах и театрах. Всюду анонсы концертов нестареющей классической музыки и театральных событий. Псковский драмтеатр в этом месяце показал две премьеры, за что ему огромное спасибо. Мне удалось побывать на обеих. На этой неделе ставили Чеховского «Дядю Ваню», постановка авторства Павла Зобнина. Прошли два показа подряд, публики было много.

Фото: Игорь Ефименко

Освежив в памяти пьесу А. П. Чехова, проведя интервью с актрисой Александрой Кашиной, играющей одну из центральных ролей в спектакле, я была полностью готова к походу в театр и точно знала, что увижу на сцене.

Скажу, что мои ожидания полностью оправдались. Понравился больше всего актерский состав. Он подобран блестяще. Артисты дополняют друг друга, смотрятся гармонично и в своих ролях, и в мире Чехова вообще (все там будем, как говорится, а кто-то уже). Время действия условное, приближенное к современности, оригинальный текст пьесы сохранен. Кстати, совершенно не режет слух слог конца 19 века и герой, который произнося свою речь, делает фотографию на смартфон. Постановка длится 2,5 часа. Тех, кто любит уходить из театра после первого действия, если что-то не понравилось, предупреждаю: оно длится почти два часа, там три части Чеховской пьесы, после антракта останется не так уж много до конца, который заслуживает внимания контрастом атмосферы, актеры хорошо доигрывают, нельзя себя лишать удовольствия это увидеть.

Ритм театрального действа размеренный, близкий к медитативному. Тем, кто любит погорячее, думаю, спектакль не понравится. В зрительном зале я слышала несколько реплик в антракте о том, что этот «Дядя Ваня» больно скучный и медленный. Загадочный псковский зритель, что же тебе надо? «Село Степанчиково и его обитатели» - слишком смело, «Ревизор» - пошло, «Сережа очень тупой» - непонятно. Да, за вау-эффектом на новый спектакль ходить не стоит, но не им единым жив человек. Я сильных эмоций не испытала, однако о походе как минимум не жалею. Правда, и рекомендовать непременно посетить эту постановку тоже не стану, только, если человек радеет за классику. На псковской сцене не современный Чехов. Это мы все стали его современниками. Тот, кто смирился с этой мыслью и ощущает себя страдающим интеллигентом, со мной согласится. Для меня «Дядя Ваня» стал самым русским спектаклем, что я видела. Его можно смело показывать тем, кто не понимает самого явления загадочной русской души.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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