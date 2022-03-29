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Экономика

Сахар на полках псковских магазинов разбирают за 2-3 часа — торговые сети

29.03.2022 09:55|Псков

Сахар на полках псковских магазинов разбирают за 2-3 часа. Об этом сообщил комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области со ссылкой на торговые сети, отвечая на вопрос женщины на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

«Какие принимаются меры с обеспечением населения необходимым продуктом?» — спросила подписчица.

«Рост цен на сахар связан с увеличением закупочной цены, — отметили в комитете. — В настоящий момент ФАС России проводит проверки в отношении поставщиков и производителей сахара. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства применяются меры административного воздействия. По информации ТС (торговых сетей — ред.), поставки сахара осуществляются ежедневно, но из за ажиотажного спроса товар разбирается в течении 2-3 часов».

В комитете подчеркнули, что из-за повышенного спроса действующей логистики подвоза товаров один раз в день становится недостаточно. «Для снижения рисков влияния ажиотажного спроса на наличие отдельных видов товаров торговыми сетями введены ограничения на разовые покупки. Вместе с тем, согласно информации, полученной от федеральных торговых сетей запасы сахара и соли на распределительных центрах и складах достаточны для удовлетворения спроса населения. Поставки осуществляются каждый день. Складские запасы пополняются регулярно и в штатном режиме», — добавили в органе исполнительной власти. .

О факте роста цен в соответствии можно сообщить в УФАС по Псковской области по телефону 8 (8112) 62-65-28, на электронный адрес to60@fas.gov.ru, либо заполнить форму на официальном сайте Псковского УФАС России в разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».

Теги: #сахар
Источник: Псковская Лента Новостей
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